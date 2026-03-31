Änderungen an Bling, dem Katalog und dem Shop!

Wenn du das neuste „Das ist kein Roadmap-Video“ gesehen hast, weißt du, dass wir einige aktuelle Probleme mit Design-Items und Bling lösen möchten. Wenn du es nicht gesehen hast ... tja, dann weißt du es jetzt!

Wir haben aktuell Probleme damit, wie Design-Items in Brawl wahrgenommen, verteilt und verkauft werden. Natürlich erwarten wir nicht, dass alles auf einmal gelöst wird, aber wir gehen die Punkte durch, die wir als problematisch erachten, und erklären, wie wir sie angehen wollen.

Im nächsten Update probieren wir eine neue Version des Design-Item-Systems aus und wir beginnen mit Bling, dem Katalog und dem Shop.

Bling wurde ursprünglich erschaffen, um Design-Items für alle Spieler zugänglich zu machen. Unser Ziel war es, die Ankündigung und Veröffentlichung neuer Skins/Design-Items interessant für alle zu machen – statt nur für ein paar Spieler, die sie kaufen können. Die Hoffnung war, die Monetarisierung von Design-Items etwas zu reduzieren, und die Erwartung war, dass dies das Engagement im Spiel deutlich steigern würde. Das hat es nicht wirklich getan, aber es könnte dazu geführt haben, dass Design-Items insgesamt im Spiel an Wert verloren haben.

Jetzt ist eines der Probleme, die wir haben, dass Bling manchmal eine unerwünschte Belohnung ist und Spieler mehr Skins denn je haben, sodass sie sich nicht mehr so sehr auf neue freuen.

Es gibt auch einen Katalog mit Skins, der dauerhaft verfügbar ist, in dem Spieler ihr Bling für jeden verfügbaren Skin oder jedes verfügbare Design-Item ausgeben können. Bling ist außerdem eine Währung, die von Inflation betroffen ist (viele Spieler geben es nicht aus, sondern sammeln immer mehr an), denn es gibt keinen starken Anreiz, es auszugeben. Das liegt nicht an einem Mangel an Optionen, sondern wahrscheinlich eher daran, dass es mittlerweile so viele Skins gibt, dass es zusätzlichen Aufwand bedeutet, sie alle durchzugehen und zu entscheiden, was man kaufen möchte.