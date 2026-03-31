Änderungen an Bling, am Shop und an Design-Items
Änderungen an Bling, dem Katalog und dem Shop!
Wenn du das neuste „Das ist kein Roadmap-Video“ gesehen hast, weißt du, dass wir einige aktuelle Probleme mit Design-Items und Bling lösen möchten. Wenn du es nicht gesehen hast ... tja, dann weißt du es jetzt!
Wir haben aktuell Probleme damit, wie Design-Items in Brawl wahrgenommen, verteilt und verkauft werden. Natürlich erwarten wir nicht, dass alles auf einmal gelöst wird, aber wir gehen die Punkte durch, die wir als problematisch erachten, und erklären, wie wir sie angehen wollen.
Im nächsten Update probieren wir eine neue Version des Design-Item-Systems aus und wir beginnen mit Bling, dem Katalog und dem Shop.
Bling wurde ursprünglich erschaffen, um Design-Items für alle Spieler zugänglich zu machen. Unser Ziel war es, die Ankündigung und Veröffentlichung neuer Skins/Design-Items interessant für alle zu machen – statt nur für ein paar Spieler, die sie kaufen können. Die Hoffnung war, die Monetarisierung von Design-Items etwas zu reduzieren, und die Erwartung war, dass dies das Engagement im Spiel deutlich steigern würde. Das hat es nicht wirklich getan, aber es könnte dazu geführt haben, dass Design-Items insgesamt im Spiel an Wert verloren haben.
Jetzt ist eines der Probleme, die wir haben, dass Bling manchmal eine unerwünschte Belohnung ist und Spieler mehr Skins denn je haben, sodass sie sich nicht mehr so sehr auf neue freuen.
Es gibt auch einen Katalog mit Skins, der dauerhaft verfügbar ist, in dem Spieler ihr Bling für jeden verfügbaren Skin oder jedes verfügbare Design-Item ausgeben können. Bling ist außerdem eine Währung, die von Inflation betroffen ist (viele Spieler geben es nicht aus, sondern sammeln immer mehr an), denn es gibt keinen starken Anreiz, es auszugeben. Das liegt nicht an einem Mangel an Optionen, sondern wahrscheinlich eher daran, dass es mittlerweile so viele Skins gibt, dass es zusätzlichen Aufwand bedeutet, sie alle durchzugehen und zu entscheiden, was man kaufen möchte.
Das ist zumindest unsere Interpretation des aktuellen Verhaltens der Spieler. Dies sind die Änderungen, die wir diesbezüglich vornehmen:
Wir entfernen die Option, Bling im Katalog zu verwenden. Du kannst Bling stattdessen nur noch in einem neuen Abschnitt im Shop ausgeben. Jeder Skin, der im Katalog verfügbar war, wird weiterhin im Wechsel verfügbar sein. Wir entfernen nur die Option, ihn jederzeit kaufen zu können.
Unsere Annahme ist, dass es die Entscheidung einfacher macht, wenn man pro Tag nur wenige Optionen in Betracht ziehen muss, und dass das Prüfen der Angebote eine Aktivität ist, die das Engagement steigert.
Im neuen Abschnitt im Shop kannst du Bundles mit Bling kaufen. Diese Bundles enthalten Design-Items (z. B. Skins oder Pins/Spielericons/Sprays) und Boxen/Starr-Drops.
Das bedeutet, dass man mit Bling jetzt den Fortschritt vorantreiben kann!
Die Bling-Bundles musst du zum Aufdecken antippen und durch jedes Tippen bekommst du etwas Bling.
Die Bling-Bundles bieten von 0 bis hin zu GANZEN 100 % verschiedenste Rabatte!
Die Bling-Bundles können auch mythische und legendäre Skins enthalten.
Bei manchen Bling-Bundles kannst du einen Skin eines bestimmten Seltenheitsgrads aus einer riesigen Liste mit Optionen auswählen. Das Auswahlsystem des Katalogs bleibt dadurch erhalten, nur ist es nicht immer verfügbar.
Wir haben auch eine allgemeine Überarbeitung des Shops vorgenommen (mehr dazu im Brawl Talk)!
Sonstige Anpassungen, die dich mit dem neuen Update erwarten
Wir nehmen außerdem Anpassungen an kostenlosen Quellen vor:
Zu jeder Saison wird eine neue Bling-Megaquest hinzugefügt (zusätzlich, aktuelle Megaquests werden nicht entfernt).
Wir fügen mehr Bling zur kostenlosen Seite des Brawlpasses hinzu.
Wir reduzieren die prozentuale Wahrscheinlichkeit, Skins aus Starr-Drops, Chaos-Drops und Brawlerboxen zu erhalten.
Diese Änderungen führen dazu, dass F2P-Spieler durchschnittlich weiterhin die gleiche Anzahl Skins bekommen, aber sie mehr Kontrolle darüber haben, welche Skins sie erhalten, und sie können sich über Bling-Bundles mehr holen. Wir hoffen, dass diese Änderungen die Skins in deiner Sammlung bedeutsamer machen, da du mehr davon selbst auswählen kannst.
Jetzt fragst du dich wahrscheinlich:
Sollte ich mein Bling JETZT nutzen? Oder auf das Update warten?
Allgemein gesehen wird das Ausgeben deines Bling nach dem nächsten Update wirkungsvoller sein. Das liegt daran, dass du dank des neuen Systems Bling für Bundles nutzen kannst, die Angebote, Fortschrittsmöglichkeiten und hin und wieder Zugang zu einem selteneren Skin bieten.
Wenn es aktuell jedoch bestimmte Skins im Katalog gibt, die du WIRKLICH GERNE haben möchtest, solltest du sie dir kaufen, bevor das Update kommt, damit du nicht darauf warten musst, bis sie im Wechsel im Shop auftauchen.
Wo bekomme ich JETZT SOFORT Bling her?
Spiele im Ranglistenmodus (und sammle Belohnungen aus dem Pro-Pass).
Gewinne täglich sechs Mal.
Nutze Ressourcenschlüssel für Bling (wenn du noch einen ungenutzten hast!).
Hol es dir bei einem kleinen Ereignis diese Woche (Woche ab dem 30. März).
Wie immer ist das der Plan für das nächste Update und wahrscheinlich passen wir es auf Grundlage der Performance noch an (oder auch nicht).
Wir haben noch eine lange Liste mit Änderungen an den Design-Items, aber die oben beschriebenen sind die ersten, die wir im anstehenden Update angehen.
Das war‘s fürs Erste! Mehr Informationen folgen später in diesem Monat im Brawl Talk!
Bis bald!