Der Startzeitpunkt der Ranglistensaisons 2.0 ist immer am dritten Donnerstag eines Monats. Die erste Rangliste 2.0 beginnt direkt nach dem Update am 25. Februar und läuft bis zum 16. April. Die zweite Ranglistensaison 2.0 beginnt am 17. April, dem dritten Donnerstag im April.