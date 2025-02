Das Klassischer-Brawl-Ereignis ist da und bringt Megaboxen zurück! Außerdem hast du die Chance, den neuen Hyperladungsskin „Hoheit Rico“ KOSTENLOS zu bekommen!

Vom 12. bis zum 31. Juli gibt es neue Spielmodi, Klassische Skins mit neuen Farben und den neuen Hyperladungsskin von Rico inklusive Farbvarianten!

WIE BEKOMME ICH DEN KOSTENLOSEN HYPERLADUNGSSKIN VON RICO?

Du kannst Hoheit Rico kostenlos bekommen, indem du während des Ereignisses zehn Megaboxen sammelst! Das mag einfach klingen, doch du musst wirklich alles geben, um dir diesen Skin gratis zu sichern!

WIE SAMMLE ICH MEGABOXEN?

Ganz einfach: Hol dir zwölf Starmarken und du erhältst eine Megabox!

Starmarken gibt es für deinen ersten Sieg des Tages in jedem der Spielmodi, in denen Starmarken gesammelt werden können. Außerdem erscheinen sie an den Wochenenden als Belohnungen für Spezialquests sowie für eine Herausforderung, die später im Ereigniszeitraum verfügbar wird!

WAS MACHT MEGABOXEN SO BESONDERS?

Das Besondere an Megaboxen ist, dass du daraus mehrere Belohnungen verschiedener Art auf einmal erhalten kannst! Dazu können gehören:

Brawler

Skins (darunter die neuen Klassischen Skins und der Hyperladungsskin von Rico mit seinen Farbvarianten)

Designs

Ressourcen wie auch Juwelen!

Du kannst Megaboxen direkt öffnen, wenn du sie bekommst, oder sie in deinem Inventar ansammeln. Dann kannst du später alle auf einmal öffnen und dir eine geballte Ladung Glücksgefühle abholen!

NEUE SPIELMODI!

Während des Klassischer-Brawl-Ereignisses sind zwei neue Spielmodi im klassischen Stil verfügbar: Spiegelmatch und Trommelwirbel!

In Spiegelmatches spielt jeder als der gleiche Brawler!

Der Brawler für den Modus wechselt alle paar Stunden. Er wird aus einem Pool mit den ersten 21 Brawlern gewählt, die im Spiel veröffentlicht wurden!

Trommelwirbel ist ein einzigartiger Spielmodus, in dem dein Brawler jedes Mal wechselt, wenn du einen Gegner besiegst. Es gilt, sich mit einer vorgegebenen Anzahl an Brawlern durchzukämpfen. Wenn du den letzten erreichst und mit ihm einen anderen Spieler besiegst, gewinnst du das Match!

Spiegelmatch und Trommelwirbel wechseln sich täglich ab und beide Modi werden mit klassischem Modifikator gespielt. Das bedeutet, dass Brawler auf Level 9 begrenzt sind, nur über die erste Starpower verfügen und weder Hyperladungen noch Gadgets verwenden können.

NEUE SKINS!

Hyperladungsskin von Rico mit seinen Farbvarianten!

Hoheit Rico

Juwelenhoheit Rico

Blinghoheit Rico

Neben Ricos Hyperladungsskins kommen auch eine Reihe cooler Skins in klassischem Design. Dazu gehören:

Boomer Dynamike

Deputy Brock

Sheriff Shelly

Ricochet Reloaded

Sternenwunder Shelly

Dreimal darfst du raten, woher du diese Klassischen Skins bekommst. Jup, aus Megaboxen!

ANDERE HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Was passiert, wenn ich Hoheit Rico aus einer Megabox bekomme, bevor ich die zehn Megaboxen gesammelt habe? Du erhältst stattdessen eine der Farbvarianten für den Hyperladungsskin! Bleiben Megaboxen über die Dauer des Klassischer-Brawl-Ereignisses hinaus im Spiel? Die Megaboxen werden verschwinden, wenn das Ereignis endet, aber es besteht die Chance, dass wir sie für zukünftige Ereignisse zurückbringen! Kann ich die Klassischen und Hyperladungsskins auch nach dem Ereignis noch bekommen? Ja, sie sind nicht exklusiv. Sie werden in zukünftigen Ereignissen über Boxen, Starr-Drops oder besondere Shopangebote erhältlich sein. Außerdem werden die Klassischen Skins nach dem Ereignis dem Katalog hinzugefügt.

Das war alles! Das Klassischer-Brawl-Ereignis ist bereits aktiv und läuft bis zum 31. Juli. Viel Spaß!