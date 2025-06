Wie oben erwähnt, sollten Meisterungen Spielern ein neues Ziel geben, damit sie mit dem Spiel interagieren, nachdem sie die Quests abgeschlossen haben. Leider hat das bei den meisten Spielern nicht geklappt. Es kann an den Belohnungen gelegen haben, dem Grinden oder daran, dass das Feature schlecht zugänglich/versteckt ist. Egal was der Grund ist, die Meisterungen sind einfach nicht spannend genug, um die Menge der darin enthaltenen Ressourcen zu rechtfertigen.

DARUM übertragen wir die Ressourcen an zugänglichere Orte:

Ein großer Teil der Ressourcen geht in den neuen Trophäenpfad.

Die meisten werden einfach als reine Währung übertragen.

Der Rest wird in Legendäre Starr-Drops und zufällige Starr-Drops umgewandelt.

Manche Credits werden in mehr Brawler im neuen Trophäenpfad umgewandelt.

Bling wird zum neuen Trophäenpfad hinzugefügt.

Die Meisterung-Design-Items werden in das neue Feature „Aufzeichnungen“ übertragen (Spielericons, Pins und Titel).

Aufzeichnungen bekommen auch Ressourcen aus den Meisterungen.

Die Mathematik dahinter (denn was macht mehr Spaß als Brawl Stars? Mathe!)

MÜNZEN POWERPUNKTE CREDITS MEISTERUNGSBELOHNUNGEN INSGESAMT 230.500 34.500 24.225 ÜBERTRAGUNG IN DEN NEUEN TROPHÄENPFAD (reine Währungen) 100.400 10.800 0 ÜBERTRAGUNG IN DEN NEUEN TROPHÄENPFAD (als Starr-Drops und Brawler) 58.514 697 13.115 ÜBERTRAGUNG ZU DEN AUFZEICHNUNGEN (als Starr-Drops) 80.364 2587 16.606 VERBLEIBENDE RESSOURCEN -8778 (Münzen-Buff insgesamt) 20.416 (großer Powerpunkte-Nerf) -6642 (kleiner Credit-Buff)

Insgesamt, zusammengefasst für alle 92 Brawler, enthält Meisterungen:

230.500 Münzen

34.500 Powerpunkte

24.225 Credits

Von den oben genannten Belohnungen übertragen wir direkt als reine Währungen:

100.400 Münzen

10.800 Powerpunkte

Keine Credits (aber Moment!)

Die verbleibenden Ressourcen wandeln wir um in: deutlich mehr Legendäre Starr-Drops, seltene/superseltene Brawler im neuen Trophäenpfad und Brawler-Quests*

58.514 Münzen

697 Powerpunkte

13.115 Credits (7535 aus Starr Drops + 5580 aus seltenen/superseltenen Brawlern im neuen Trophäenpfad)

*Brawler-Quests sind nur für seltene und superseltene Brawler verfügbar, die nach dem Update aus dem neuen Trophäenpfad neu freigeschaltet werden. Außerdem bieten sie nur einen kleinen Teil der Belohnungen. Die 18 neu hinzugefügten Legendären Starr-Drops bieten die meisten Belohnungen.

Und das fügen wir als zufällige Starr-Drops und Legendäre Starr-Drops zu den Aufzeichnungen hinzu (die Angaben sind eventuell noch nicht ganz genau, da wir noch an den Zahlen arbeiten):

80.364 Münzen

2587 Powerpunkte

16.606 Credits

Das bedeutet, diese Veränderungen wirken sich folgendermaßen auf die Ressourcen aus:

-8778 Münzen:

Das heißt, wir fügen mit dieser Systemänderung sogar mehr Münzen zu F2P-Quellen hinzu.

20.416 Powerpunkte

Wir entfernen eine große Menge Powerpunkte aus dem System, da sie für langjährige Spieler an Wert verloren haben. Der neue Trophäenpfad liefert jedoch viel mehr Powerpunkte, wenn Spieler sie tatsächlich brauchen, bevor es weniger werden. Du kannst sie aber noch in Meisterungen sammeln, bevor sie weg sind.

-6642 Credits

Das heißt, wir fügen insgesamt ein paar mehr Credits zum Spiel hinzu.

4800 Bling (bzw. 32.051 Bling, wenn man den Wert von Starr-Drops mitzählt)

Bling wird zum System hinzugefügt. Es wird nicht übertragen.

Bitte beachte, dass diese Werte vom Wert der Starr-Drops genommen werden. Das sind ihre durchschnittlichen Werte:

Zufälliger Starr-Drop (durchschnittlicher Wert)

66,11 Münzen

13,76 Powerpunkte

12,16 Credits

87,51 Bling

Legendärer Starr-Drop (durchschnittlicher Wert)

1358,7 Münzen

0 Powerpunkte

286,4 Credits

1095,1 Bling

Überarbeitung des Trophäenpfads

Trophäen sind eines der wichtigsten Dinge in Brawl und der Trophäenpfad führt Spieler ins Spiel ein. Doch der aktuelle Aufbau ist nicht so spannend, wie er sein könnte. Damit der Weg allen Spielern noch mehr Spaß macht und es sich noch mehr lohnt, führen wir deutlich mehr Fortschritt ein und ändern den Trophäenpfad in etwas, das sich viel mehr nach Brawl anfühlt!

Der neue Trophäenpfad wird mit besseren Belohnungen gefüllt sein, die du einfach einfordern kannst, indem du mehr Trophäen verdienst – egal wie weit du im Spiel vorangeschritten bist.

Wir fügen auch mehr Bling im neuen Trophäenpfad hinzu und mehr Meilensteine bis zu 100.000 Trophäen.

Unten siehst du einen Vergleich des alten Trophäenpfads mit dem neuen Trophäenpfad: