Ollie schnellt mit einem krassen Hoverboard-Trick in die Luft und beginnt mit der Aufladung einer Schallattacke, die Schaden verursacht und alle Gegner um ihn herum hypnotisiert. Solange die Schallattacke aufgeladen wird, kann Ollie nicht angreifen. Hypnotisierte Gegner bewegen sich auf Ollie zu und lassen sich nicht steuern.

Wenn er in der NĂ€he von WĂ€nden ist, stĂ¶ĂŸt Ollie sich mit seinem Hoverboard von ihnen ab und erhöht sein Bewegungstempo um 20 %.

Gadget: ALL EYEZ ON ME