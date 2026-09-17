Bei den heutigen Wartungsarbeiten werden die folgenden Anpassungen der Spielbalance vorgenommen und folgende Probleme behoben.

📉 BALANCEÄNDERUNGEN 📈

NERFS

SHADE

Aufladungsrate des Superskills durch nahe Gegner um 15 % verringert

Gadget: Abklingzeit von Lange Ärmel von 18 auf 20 Sekunden erhöht

Gadget: Furchtradius von Jumpscare von 1000 auf 600 verringert

Hyper-Buffie: Bonusschaden von 75 % auf 30 % verringert

GUS

Gadget: Abklingzeit von Rückstoßgeist auf 18 Sekunden erhöht

Starpower: Heilungssteigerung von Heliumheilung von 100 % auf 75 % verringert

EL PRIMO

Gadget: Abklingzeit von Asteroidengürtel von 16 auf 20 Sekunden erhöht

Gadget: Aufladung des Superskills durch Projektile während Dauer von Asteroidengürtel um 50 % verringert

Starpower: Temposteigerungsdauer von El Rapido von 4 auf 3 Sekunden verringert

Starpower: Schild von El Rapido von 20 % auf 15 % verringert

AMBER

Gadget: Trefferpunkte der Ölfässer von Feuerfangen von 1750 auf 1300 verringert

Starpower: Ölspurdauer von Wilde Flammen von 3 Sekunden auf 1 Sekunde verringert

Hyper-Buffie: Brandschaden von 500 auf 240 verringert

NORI

Hauptattacke: maximale Aufladezeit um 25 % erhöht

Aufladungsrate der Hyperladung von 50 auf 28 verringert

WENDY

Trefferpunkte von 2000 auf 2500 erhöht

Schild beim Erscheinen: von 100 % maximalen Trefferpunkten auf 40 % maximale Trefferpunkte verringert

Schild durch Hauptattacke: von 580 auf 300 verringert

Starpower: Bonustrefferpunkte des Schildgenerators durch Solar-Schild von 1000 auf 600 verringert

Hyperladung: Schildgenerator-Trefferpunkte von 4500 auf 3500 verringert

Gadget: mit Windgetrieben kann jetzt auf Wasser gesprungen werden

MEG

Gadget: Rückstoß bei Projektil von Umfunktionierung entfernt (jetzt nur bei der Explosion)

COLETTE

Hyper-Buffie: Schaden des zweiten Projektils von 50 % auf 35 % verringert

BROCK

Gadget: Abklingzeit von Raketensenkel von 20 auf 22 Sekunden erhöht

Superaufladung durch Superskill von 80 auf 70 verringert

BUFFS

POCO

Gadget: Heilung von Stimmgabel von 500 auf 700 erhöht

Starpower: Heilung von Da capo! von 320 auf 400 erhöht

CHUCK

Starpower: Verlangsamungsdauer von Boxenstopp von 1 Sekunde auf 2 Sekunden erhöht

Starpower: Verlangsamungsstärke von Boxenstopp von 20 % auf 30 % erhöht

Starpower-Buffie: Flächenschaden von Boxenstopp von 100 auf 400 erhöht

OLLIE

Hauptattacke: Schaden von 900 auf 1000 erhöht

TRUNK

Hauptattacke: Bewegungstempo durch nahe Ameisen von 25 % auf 30 % erhöht

Aufladungsrate des Superskills von 70 auf 75 erhöht

WILLOW

Hauptattacke: Nachladegeschwindigkeit von 2000 auf 1800 erhöht

Trefferpunkte von 3300 auf 3600 erhöht

JUJU

Trefferpunkte von 3100 auf 3500 erhöht

Aufladungsrate des Superskills von 65 auf 75 erhöht

PAM

Superskill: Heilungsturm-Trefferpunkte von 3040 auf 3300 erhöht

Superskill: Heilung von 500 auf 600 erhöht

Hyperladung: Heilungsturm-Trefferpunkte von 4200 auf 4500 erhöht

BELLE

Hauptattacke: Schaden von 1040 auf 1140 erhöht

R-T

Starpower: Schadenswiderstand durch Aufnahme von 20 % auf 25 % erhöht

FEHLERBEHEBUNGEN

• Respawn-Schilde werden jetzt entfernt, wenn eine Sprint- oder Sprungfähigkeit verwendet wird.

• Kaze, Moe, Meg und Bonnie erhalten keinen unbeabsichtigten Respawn-Schild mehr, wenn sie in Showdown ihre Form ändern.

• Colts „Spezialmunition“-Starpower erhöht jetzt korrekterweise das Kugeltempo bei der Nutzung eines Skins.

• Beas „Zorniger Schwarm“-Gadget und Cosmos Hauptattacke enden jetzt in derselben Position auf gespiegelten Maps.

• Cosmos Hauptattacke folgt jetzt sowohl auf der „True Blue“- als auch auf der „True Red“-Seite demselben Pfad.

• Eves Superskill mit Hyperladung lässt jetzt vier Küken erscheinen, wenn er explodiert (so wie beabsichtigt).

• Spieler müssen nicht mehr mehrfach die 1000 Münzen für die Club-Erstellungsgebühr zahlen.

• Die Torlinie ist bei Brawlball-5v5-Maps mit der Duolingo-Umgebung jetzt deutlich sichtbar.

• Jump-Pads werden auf den Knockout-5v5-Maps Crescendo und Brawliversum nicht mehr durch unsichtbare Wände blockiert.

• Brawlball-Matches enden jetzt korrekterweise bei 0:00, wenn ein Ball in den Wänden festhängt.

• Megaboxen gewähren die volle Credit-Menge nicht mehr zweimal, wenn die finale Belohnung aus mehreren Credit-Drops einen neuen Brawler auf dem Starrpfad freischaltet.