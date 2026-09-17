Versionshinweise August 2026
Wartungsarbeiten – 16. September
Bei den heutigen Wartungsarbeiten werden die folgenden Anpassungen der Spielbalance vorgenommen und folgende Probleme behoben.
📉 BALANCEÄNDERUNGEN 📈
NERFS
SHADE
Aufladungsrate des Superskills durch nahe Gegner um 15 % verringert
Gadget: Abklingzeit von Lange Ärmel von 18 auf 20 Sekunden erhöht
Gadget: Furchtradius von Jumpscare von 1000 auf 600 verringert
Hyper-Buffie: Bonusschaden von 75 % auf 30 % verringert
GUS
Gadget: Abklingzeit von Rückstoßgeist auf 18 Sekunden erhöht
Starpower: Heilungssteigerung von Heliumheilung von 100 % auf 75 % verringert
EL PRIMO
Gadget: Abklingzeit von Asteroidengürtel von 16 auf 20 Sekunden erhöht
Gadget: Aufladung des Superskills durch Projektile während Dauer von Asteroidengürtel um 50 % verringert
Starpower: Temposteigerungsdauer von El Rapido von 4 auf 3 Sekunden verringert
Starpower: Schild von El Rapido von 20 % auf 15 % verringert
AMBER
Gadget: Trefferpunkte der Ölfässer von Feuerfangen von 1750 auf 1300 verringert
Starpower: Ölspurdauer von Wilde Flammen von 3 Sekunden auf 1 Sekunde verringert
Hyper-Buffie: Brandschaden von 500 auf 240 verringert
NORI
Hauptattacke: maximale Aufladezeit um 25 % erhöht
Aufladungsrate der Hyperladung von 50 auf 28 verringert
WENDY
Trefferpunkte von 2000 auf 2500 erhöht
Schild beim Erscheinen: von 100 % maximalen Trefferpunkten auf 40 % maximale Trefferpunkte verringert
Schild durch Hauptattacke: von 580 auf 300 verringert
Starpower: Bonustrefferpunkte des Schildgenerators durch Solar-Schild von 1000 auf 600 verringert
Hyperladung: Schildgenerator-Trefferpunkte von 4500 auf 3500 verringert
Gadget: mit Windgetrieben kann jetzt auf Wasser gesprungen werden
MEG
Gadget: Rückstoß bei Projektil von Umfunktionierung entfernt (jetzt nur bei der Explosion)
COLETTE
Hyper-Buffie: Schaden des zweiten Projektils von 50 % auf 35 % verringert
BROCK
Gadget: Abklingzeit von Raketensenkel von 20 auf 22 Sekunden erhöht
Superaufladung durch Superskill von 80 auf 70 verringert
BUFFS
POCO
Gadget: Heilung von Stimmgabel von 500 auf 700 erhöht
Starpower: Heilung von Da capo! von 320 auf 400 erhöht
CHUCK
Starpower: Verlangsamungsdauer von Boxenstopp von 1 Sekunde auf 2 Sekunden erhöht
Starpower: Verlangsamungsstärke von Boxenstopp von 20 % auf 30 % erhöht
Starpower-Buffie: Flächenschaden von Boxenstopp von 100 auf 400 erhöht
OLLIE
Hauptattacke: Schaden von 900 auf 1000 erhöht
TRUNK
Hauptattacke: Bewegungstempo durch nahe Ameisen von 25 % auf 30 % erhöht
Aufladungsrate des Superskills von 70 auf 75 erhöht
WILLOW
Hauptattacke: Nachladegeschwindigkeit von 2000 auf 1800 erhöht
Trefferpunkte von 3300 auf 3600 erhöht
JUJU
Trefferpunkte von 3100 auf 3500 erhöht
Aufladungsrate des Superskills von 65 auf 75 erhöht
PAM
Superskill: Heilungsturm-Trefferpunkte von 3040 auf 3300 erhöht
Superskill: Heilung von 500 auf 600 erhöht
Hyperladung: Heilungsturm-Trefferpunkte von 4200 auf 4500 erhöht
BELLE
Hauptattacke: Schaden von 1040 auf 1140 erhöht
R-T
Starpower: Schadenswiderstand durch Aufnahme von 20 % auf 25 % erhöht
FEHLERBEHEBUNGEN
• Respawn-Schilde werden jetzt entfernt, wenn eine Sprint- oder Sprungfähigkeit verwendet wird.
• Kaze, Moe, Meg und Bonnie erhalten keinen unbeabsichtigten Respawn-Schild mehr, wenn sie in Showdown ihre Form ändern.
• Colts „Spezialmunition“-Starpower erhöht jetzt korrekterweise das Kugeltempo bei der Nutzung eines Skins.
• Beas „Zorniger Schwarm“-Gadget und Cosmos Hauptattacke enden jetzt in derselben Position auf gespiegelten Maps.
• Cosmos Hauptattacke folgt jetzt sowohl auf der „True Blue“- als auch auf der „True Red“-Seite demselben Pfad.
• Eves Superskill mit Hyperladung lässt jetzt vier Küken erscheinen, wenn er explodiert (so wie beabsichtigt).
• Spieler müssen nicht mehr mehrfach die 1000 Münzen für die Club-Erstellungsgebühr zahlen.
• Die Torlinie ist bei Brawlball-5v5-Maps mit der Duolingo-Umgebung jetzt deutlich sichtbar.
• Jump-Pads werden auf den Knockout-5v5-Maps Crescendo und Brawliversum nicht mehr durch unsichtbare Wände blockiert.
• Brawlball-Matches enden jetzt korrekterweise bei 0:00, wenn ein Ball in den Wänden festhängt.
• Megaboxen gewähren die volle Credit-Menge nicht mehr zweimal, wenn die finale Belohnung aus mehreren Credit-Drops einen neuen Brawler auf dem Starrpfad freischaltet.
Brawlerblast
Der Starrpfad wird durch Brawlerblast ersetzt, ein neues Freischalterlebnis im Schießbudenstil, bei dem Credits dich in Richtung deines nächsten Brawlers (mit möglichen Upgrades) bringen! Die Kosten je Seltenheitsgrad bleiben unverändert, und seltene sowie superseltene Brawler, die vorher vom Trophäenpfad kamen, werden nun im Brawlerblast geliefert.
Wenn du genügend Credits verdienst, zählen sie unverzüglich für den nächsten Brawler-Seltenheitsgrad in Brawlerblast.
Es gibt eine festgelegte Reihenfolge von Seltenheits-Freischaltungen. Siehe im Brawlerblast-Bereich deiner Brawler-Sammlung nach, um herauszufinden, welche Seltenheit du als Nächstes freischaltest.
Selten: 160 Credits
Superselten: 430 Credits
Episch: 925 Credits
Mythisch: 1900 Credits
Legendär: 3800 Credits
Ultra: 5500 Credits
Während einer Brawlerblast-Öffnung wird die Schießbude mit bis zu 10 Brawlern des aktuellen Seltenheitsgrads gefüllt, die nicht in deinem Besitz sind. Du feuerst Schüsse ab, die Ziele umlegen, und der letzte stehende Brawler ist dann derjenige, den du freischaltest. Wenn weniger als 10 Brawler dieses Seltenheitsgrades verfügbar sind, die du noch nicht besitzt, werden die verbleibenden Plätze zu leeren Zielen.
Beim Umlegen der Ziele besteht eine Chance, 1 bis 4 Juwelenfragmente aufzudecken. Nachdem du deinen neuen Brawler erhalten hast, werden diese Juwelenfragmente in Fortschritt dieses Brawlers umgewandelt.
Wahrscheinlichkeiten für Juwelenfragmente je Brawlerblast-Öffnung:
1 Juwelenfragment: 12,02 %
2 Juwelenfragmente: 14,03 %
3 Juwelenfragmente: 16,03 %
4 Juwelenfragmente: 20,04 %
5 Juwelenfragmente: 14,03 %
6 Juwelenfragmente: 10,02 %
7 Juwelenfragmente: 6,01 %
8 Juwelenfragmente: 2,20 %
9 Juwelenfragmente: 1,80 %
10 Juwelenfragmente: 1,00 %
11 Juwelenfragmente: 0,80 %
12 Juwelenfragmente: 0,60 %
13 Juwelenfragmente: 0,40 %
14 Juwelenfragmente: 0,20 %
15 Juwelenfragmente: 0,20 %
16 Juwelenfragmente: 0,20 %
17 Juwelenfragmente: 0,40 %
Welchen Fortschritt Juwelenfragmente für deinen neuen Brawler liefern:
1 Juwelenfragment: +1 Powerlevel
2 Juwelenfragmente: +2 Powerlevel, ein zufälliges Gadget oder eine zufällige superseltene Ausrüstung
3 Juwelenfragmente: +3 Powerlevel oder eine zufällige Starpower
4 Juwelenfragmente: +4 Powerlevel, eine Hyperladung oder ein zufälliger Buffie
Limits bei der Öffnung:
Maximal 1 Gadget pro Öffnung
Maximal 1 Ausrüstung pro Öffnung
Maximal 1 Starpower pro Öffnung
Maximal 1 Hyperladung pro Öffnung
Maximal 1 Buffie pro Öffnung
Maximal +10 Powerlevel pro Öffnung
Ein Brawler kann vor seiner vollständigen Veröffentlichung (z. B. im Early Access) keine Hyperladung oder Buffies erhalten.
Du kannst für einen neuen Brawler Ausrüstung, Starpowers, Gadgets, Hyperladungen und Buffies erhalten, bevor er sich auf dem Powerlevel befindet, das für diese Fähigkeiten erforderlich ist.
Brawlerblast ist die einzige Quelle für zufällige Ausrüstung.
Es gibt immer 10 Ziele während einer Brawlerblast-Öffnung. Wenn es in einer Seltenheit mehr als 10 Brawler gibt, die sich nicht in deinem Besitz befinden, werden 10 zufällige Brawler als Ziele ausgewählt. Wenn es weniger als 10 Brawler gibt, die sich nicht in deinem Besitz befinden, bleiben einige Ziele leer. Alle leeren Ziele werden vor den Brawler-Zielen eliminiert, und bei allen Zielen besteht dieselbe Chance für das Erscheinen von Juwelenfragmenten.
Es besteht sogar eine Wahrscheinlichkeit, dass du wählen kannst, welchen neuen Brawler du erhältst!
Chance, eine Wahl zu erhalten: 50 %
Wahl aus 2 Brawlern: 57,14 %
Wahl aus 3 Brawlern: 28,57 %
Wahl aus 4 Brawlern: 14,29 %
Wenn es in einer Seltenheit nur 1 Brawler gibt, den du nicht besitzt, dann kann keine Wahl angeboten werden.
Die Starrpfad- und Ruhm-Schaltflächen wurden vom Hauptmenü entfernt. Brawlerblast und Ruhm sind ab sofort in der Brawler-Sammlung zu finden. Die Brawlerblast-Info befindet sich links in deiner Sammlung, der Ruhm auf der rechten Seite. Wenn ein Brawler-Veröffentlichungsereignis aktiv ist, bekommt es seine eigene Schaltfläche im Hauptmenü.
Brawlersammlung
Die Brawlerliste wurde überarbeitet. Sie scrollt jetzt in Übereinstimmung mit dem restlichen Spiel horizontal und zeigt kleinere Brawler-Karten, damit du eine bessere Übersicht über deine Brawler hast. Zudem wurde das häufig nachgefragte Such-Feature hinzugefügt.
Duolingo-Ereignis
Das neue Schuljahr beginnt, und Brawl Stars und Duolingo sind auf Kollisionskurs!
Wenn Brawler in Duos Klassenzimmer stolpern, verwandelt sich Lernen rasch in Chaos. Unterrichtsstunden wachsen sich zu Kämpfen aus, Rivalitäten überschreiten die Grenzen der Klasse, und unsere zwei legendären grünen Maskottchen stehen sich als Duo und Spike gegenüber, die um die Aufmerksamkeit von Spielern in aller Welt kämpfen.
Duo übernimmt 2 Wochen lang Brawl Stars, was sich in einem brandneuen Bosskampf, einem Community-Ereignis, thematisch passenden Pins, Sprays und Icons, täglichen Belohnungen und einem kompletten Ereignishub äußert. Im Laufe des Ereignisses arbeiten Spieler zusammen, um immer mächtigere Versionen von Duo zu besiegen, während sie an communityweiten Herausforderungen teilnehmen und exklusive Kollaborationsbelohnungen verdienen.
Brawl-O-Ween-Ereignis
In diesem Jahr wird Brawl-O-Ween einen Monat lang dauern und aus mehreren Phasen bestehen, die alle einer Story folgen, die mit Gus zusammenhängt. Schalte im Lauf des Monats die Story durch Rätsel, Community-Entscheidungen und eine von einem Creator geführte Community-Erfahrung frei und erlebe ein Finale, das all dies miteinander verknüpft.
Klassische Brawl-O-Ween-Bosse kehren zurück und es wird einen neuen Gacha-Sarg sowie weitere gruselige Erlebnisse geben!
Mehr verraten wir erst einmal nicht. Halte die Augen offen!
Lobby-Begleiter (Loony)
Wir stellen vor: Loony, den Ballonkumpel von Gus. Loony hängt während des Brawl-O-Ween-Ereignisses auf dem Home-Bildschirm herum, reagiert auf deine Matches und den Unfug, den du so treibst, und liefert dir zusätzliche tägliche Siegesbelohnungen.
Du kannst Loony piksen, an ihm ziehen, ihn schütteln, quetschen und werfen. Aber geh einigermaßen sanft mit ihm um – er hat auch Gefühle, weißt du!
Loony kommuniziert zudem über Sprechblasen mit dir, auf Basis deiner Interaktionen und von Ereignissen im Spiel. Siege, Niederlagen, Trophäen-Meilensteine, Freischaltungen und mehr. Du kannst diese Funktion aber auch über den „Loony-Dialog“ in den Einstellungen abschalten und Loony einen Maulkorb verpassen!
Loonys Beute
Jeder tägliche Sieg befördert eine Belohnung in Loonys Inneres. Der Fortschritt wird jeden Tag zurückgesetzt, so wie das bei täglichen Siegen geschieht.
Das Maximum beträgt 6 Siege pro Tag.
Belohnungen sind Starr-Drops und Chaos-Drops, wobei es 0 bis 2 Starr-Drops pro Tag geben kann.
Du kannst die Belohnungen erst einfordern, wenn du alle 6 täglichen Siege errungen hast.
Drücke und halte Loony, um ihn platzen zu lassen und deine Belohnungen abzuholen. Eine pulsierende Animation zeigt, wenn die Belohnungen bereit sind.
Wenn du alle 6 täglichen Siege holst, aber vergisst, deine Belohnungen an diesem Tag abzuholen, dann werden sie dir am nächsten Tag automatisch zugeteilt.
NEUE Brawler
Cosmo – Mythisch – Kontrollbrawler
Cosmo ist der Chefastronom in der Sternwarte des Starr Parks. Wenn er nicht gerade Besuchern etwas übers Universum beibringt, sucht er den Sternenhimmel nach etwas ab ...
Eigenschaft: Keine.
Attacke (ORBIT): Cosmo verschießt 3 Projektile, die sich in einer Umlaufbahn bewegen. Mit der Zeit erhöht sich die Distanz zwischen den Projektilen sowie ihre Größe und ihr Schaden.
Superskill (ANZIEHUNGSKRAFT): Cosmo verschießt einen positiv geladenen Magneten, der sich mit einem Gegner verbindet. Die Projektile von Verbündeten peilen das Ziel daraufhin stark an.
Gadget 1 (PLANETENPRELLEN): Cosmo stößt Gegner im Zielbereich zurück.
Gadget 2 (TELESKOPFALLE): Cosmo deckt mit seinem Teleskop 6 Sekunden lang einen Bereich auf, einschließlich unsichtbarer Gegner. Gegnerische Brawler in dem Bereich können keine Bewegungsfähigkeiten nutzen (Sprints, Sprünge, Teleportieren etc.).
Starpower 1 (PRÄZESSION): Erhöht die Fluggeschwindigkeit von Cosmos Hauptattacke um 25 %.
Starpower 2 (MUNITIONSATTRAKTOR): Das Treffen eines Gegners mit Cosmos Superskill stellt sofort 2 Munition wieder her.
Prestige-1-Titel: Überirdisch
Prestige-3-Titel: Sternenblick
Vince – Mythisch – Damage Dealer
Zum Entsetzen seiner Kunden kümmert sich Vince ebenso gut um die Espressomaschine wie um seine vielbeinigen Freunde. Er schleicht vorsichtig durch sein Gruselcafé, um auch ja auf keine seiner geliebten Käferchen zu treten.
Eigenschaft: In Vinces Nähe erscheinen regelmäßig Raupen. Indem er sie mit Kaffeeattacken trifft oder auf sie tritt, werden sie zu Motten für seine Sammlung. Wird er besiegt, verliert Vince 50 % seiner Sammlung.
Attacke (ESPRESSOSHOT): Vince serviert einen frischen Becher Kaffee und verursacht so Schaden.
Superskill (BARISTABALLERN): Vince verschießt ein einzelnes Projektil, das Gegner mit einem negativen Raupeneffekt belegt. Die Hauptattacke verursacht Bonusschaden, wenn sie einen Gegner mit Raupeneffekt trifft.
Gadget 1 (HEISSER KAFFEE): Vince wirft einen explosiven Cappuccino, der Flächenschaden anrichtet.
Gadget 2 (METAMOTTOSE): Vince verwandelt alle Raupen in der Nähe zu Motten und erhält für jede eingesammelte eine weitere.
Starpower 1 (KOMM ZU PAPA): Raupen in der Nähe kriechen zu Vince.
Starpower 2 (KÄFERBANDAGE): Raupen, die zu Motten werden, heilen Vince um 1200 TP.
Prestige-1-Titel: Kribbelnd
Prestige-3-Titel: Käferlich
NEUE Hyperladungen
Nori und Wendy bekommen brandneue Hyperladungen!
Nori (MEISTERANGLER): Wenn Nori ins Wasser springt, zieht er sämtliche Gegner zu sich und verursacht danach Flächenschaden!
Wendy (GRÜNE ENERGIE): Die TP des Schildgenerators sind erhöht und er absorbiert 90 % des Schadens, der von Wendy oder ihren Teamkameraden erlitten wird.
NEUE Buffies
Poco
Poco ist einer der ersten Brawler, den Spieler in Brawl Stars zu Gesicht bekommen, und üblicherweise der „Unterstützer“, an den man beim Erlernen des Spiels denkt. Aus diesem Grund wollten wir zwar seine Unterstützer-Fähigkeiten verbessern, gleichzeitig aber dafür sorgen, dass sein Kit weiterhin simpel und leicht zu verstehen ist. Wir verpassen seiner Hauptattacke eine niedrigere Heilung-Baseline, damit alle Spieler Zugriff auf seine Heilung haben, selbst wenn sie Fortschritte machen. Dank seiner Buffies und der Überarbeitung erhält er zudem mehr Raumkontrolle, ein paar neue Utensilien gegen Gegner und Möglichkeiten, Verbündete zu buffen.
Gadget 1: Stimmgabel (Überarbeitung)
Poco und alle Verbündeten in seiner Nähe werden innerhalb von 6 Sekunden 3-mal um 400 Trefferpunkte geheilt. Hierbei handelt es sich um eine Impulsheilung und keinen andauernden Bereichseffekt.
Buffie-verstärkt: Die Heilung eines Verbündeten gewährt ihm zudem 2 Sekunden lang 25 % Nachladegeschwindigkeit.
Gadget 2: Heilungsklimpern (Überarbeitung)
Poco erschafft einen großen Bereich, der 4 Sekunden lang bestehen bleibt. In diesem werden alle negativen Effekte von verbündeten Brawlern entfernt und sie sind darin immun.
Buffie-verstärkt: Der Bereich von Heilungsklimpern ist 20 % größer und bleibt 2 Sekunden länger bestehen.
Starpower 1: Da capo! (Überarbeitung)
Powerakkord heilt jetzt bei Verbündeten immer 300 Trefferpunkte. Diese Starpower erhöht diese Heilung um 220.
Buffie-verstärkt: Werden Verbündete getroffen, die alle ihre Trefferpunkte besitzen, dann gewährt Powerakkord ihnen 3 Sekunden lang 10 % Superskill-Aufladungsrate.
Starpower 2: Dezibeldusche
Pocos Superskill trifft auch Gegner und verursacht 760 Schaden.
Buffie-verstärkt: Von Zugabe getroffene Gegner werden 0,5 Sekunden lang zum Schweigen gebracht.
Hyperladung: Sanitätersingsang
Zugabe heilt jetzt über die maximalen Trefferpunkte hinaus und gewährt einen zerfallenden Schild für die überschüssige Menge. Der Schild hält 5 Sekunden lang.
Buffie-verstärkt: Powerakkord-Projektile erscheinen in einem 180-Grad-Bogen, während Hyperladung aktiv ist.
El Primo
Ähnlich wie Poco ist Primo der erste „Tank“, mit dem die Spieler interagieren. Daher wollen wir ihn einfach und leicht verständlich halten, ihm aber dennoch mehr Flair und Handlungsfähigkeit als Tank verschaffen. Seine aktualisierten Gadgets helfen ihm, aggressiver zu spielen, indem er noch robuster wird und ein bisschen zusätzliche Beweglichkeit bekommt. Zudem wird er häufiger Brawler in Brand stecken, eine größere Überlebensfähigkeit besitzen und härter und besser zuschlagen denn je!
Gadget 1: Suplexsupplement (Überarbeitung)
El Primo schnellt vorwärts, greift sich den ersten getroffenen Brawler und wirft ihn hinter sich.
Buffie-verstärkt: El Primo schmettert den Gegner auf den Boden und verursacht bei der Landung in einem Bereich 800 Schaden.
Gadget 2: Asteroidengürtel (Überarbeitung)
El Primo spannt seine Brustmuskeln an und zerstört 2 Sekunden lang sämtliche heranfliegenden Projektile.
Buffie-verstärkt: Jegliche zerstörten Projektile laden außerdem El Primos Superskill auf.
Starpower 1: El Fuego
Gegner, die von El Primos Superskill getroffen werden, brennen 4 Sekunden lang und erleiden so 900 Schaden.
Buffie-verstärkt: Das Schlagen eines brennenden Gegners verlängert die Verbrennung um 1,5 Sekunden.
Starpower 2: El Rapido
El Primo erhält nach dem Einsatz seines Superskills 4 Sekunden lang einen Geschwindigkeitsschub von 25 %.
Buffie-verstärkt: Der Geschwindigkeitsschub gewährt außerdem einen Schild im Wert von 30 %.
Hyperladung: Gravitationssprung
El Primo springt hoch in die Luft und landet mit einem intergalaktischen Ellenbogen-Drop, der Gegner ins Epizentrum zieht.
Buffie-verstärkt: Die Schläge von El Primo sind 20 % größer und setzen Gegner in Brand, wobei über 2 Sekunden 400 Schaden verursacht wird.
Amber
Amber erweist sich als fähig, wenn du fortlaufenden Schaden in Modi wie Tresorraub benötigst, aber als Kontrolle-Brawler macht sie keine so gute Figur, weil es oft schwerfällt, ihr Öl als Tool zur Raumkontrolle zu nutzen. Genau dort haben wir deshalb bei ihrer Aktualisierung und ihren Buffies angesetzt. Wir wollten ihr mehr Präsenz auf der Map verschaffen und mehr Gelegenheiten, ihr Öl einzusetzen, um Räume zu übernehmen oder sich selbst zu buffen.
Gadget 1: Feuerfangen (Überarbeitung)
Amber beschwört ein Ölfass mit 3500 TP. Dieses hinterlässt Öl, wenn es zerstört wird.
Buffie-verstärkt: Amber kann 2 Fässer beschwören.
Gadget 2: Flammentanz
Amber erzeugt 3 Flammen, die sie 5 Sekunden lang umkreisen und 945 Schaden pro Treffer verursachen.
Buffie-verstärkt: Amber fängt an zu brennen, erhält so um 20 % erhöhtes Bewegungstempo und verursacht 400 Schaden bei Gegnern, die sie berührt.
Starpower 1: Wilde Flammen (Überarbeitung)
Ambers Feuerflüssigkeit bleibt an Brawlern kleben und hinterlässt eine Ölspur, wenn sie sich bewegen.
Buffie-verstärkt: Ambers Bewegungsgeschwindigkeit wird in der Nähe von Feuer oder Feuerflüssigkeit um 15 % erhöht.
Starpower 2: Zunderwunder (Überarbeitung)
Amber lädt Munition nach, wenn ein Gegner Feuerschaden durch brennendes Öl (und nicht von ihrer Hauptattacke) erleidet.
Buffie-verstärkt: Die Dauer des Feuerstatus ist um 1 Sekunde erhöht.
Hyperladung: Öllache
Der Ausbreitungsbereich von Ambers Superskill-Öl ist größer. Das Öl brennt 3 Sekunden lang, nachdem es in Brand gesetzt wurde.
Buffie-verstärkt: Wie entzündetes Öl verursachen auch Hauptattacke-Projektile einen Feuerstatus.
Wenn Amber einen Superskill einsetzt, wird ihr altes Superskill-Öl nicht entfernt.
Gus
Dass Gus auch als Schütze funktioniert, macht ihn zu einem einzigartigen Unterstützer. Das lieben wir an ihm und das wollten wir auch nicht ändern. Aber wir fanden, dass seine Unterstützer-Fähigkeiten ein bisschen schwach ausgebildet waren. Mit seiner Aktualisierung verschaffen wir ihm mehr Werkzeuge, mit denen er sein Team gesund und am Leben halten kann, und wir vergrößern seinen Handlungsspielraum bei der Entscheidung, ob er seine Geister offensiv oder defensiv einsetzen will.
Gadget 1: Bumm-Macher
Lässt alle nicht eingesammelten Geister explodieren und fügt damit Gegnern in der Nähe Schaden zu.
Buffie-verstärkt: Gegner verlieren 1 Munition.
Gadget 2: Rückstoßgeist (Überarbeitung)
Gus schleudert einen Geist, der Gegner zurückstößt. Am Ende seiner Wurfbahn wird er zu einem Heilungsgeist.
Buffie-verstärkt: Lässt für jeden getroffenen Brawler einen Geist erscheinen.
Starpower 1: Heliumheilung
Die Heilung von Geistern wird um 100 % erhöht.
Buffie-verstärkt: Geister bewegen sich langsam auf den nächststehenden Verbündeten zu.
Starpower 2: Geisttier
Spooky erhöht den durch einen Teamkameraden verursachten Schaden 5 Sekunden lang um 25 %.
Buffie-verstärkt: Zudem wird die Bewegungsgeschwindigkeit von Verbündeten 5 Sekunden lang um 15 % erhöht.
Hyperladung: Unheimlicher Knall
Am Hyper-Superskill gibt es keine Änderungen.
Buffie-verstärkt: Ballons sind größer und können Wände durchstoßen.
Chuck
Chuck brauchte eine ordentliche Auffrischung, damit er in mehr Modi als nur Tresorraub seinen Brawler stehen kann. Dank der Überarbeitung von Superskill und Hauptattacke sollte Chuck schneller bereit sein, verlässlicher ohne seinen Superskill kämpfen können und nach dem Bereitmachen über eine größere Beweglichkeit auf Kosten höherer einzelner Schadenswirkungen verfügen. Über seine Buffies verschaffen wir seinen Pfosten mehr Nutzen und Bedrohung, wenn er sie platziert, und wir lassen ihn wählen, ob er die Pfosten oder den Sprint mit Gadgets und Starpowers stärker machen will.
Chuck besitzt 4 Superaufladungen (standardmäßig 4 Pfosten maximal).
Die Verwendung eines Pfostens oder Sprints kostet eine Aufladung.
Chuck lädt den Superskill nicht mehr automatisch auf.
Chuck beginnt ein Match mit einem vollen Superskill.
Chuck behält bei einem Respawn seinen Superskill, wenn dieser voll war.
Chuck respawnt nicht mit einem vollen Superskill, wenn er ihn bereits eingesetzt hat.
Gadget 1: Umleitung (Überarbeitung)
Chuck entfernt den Signalpfosten, der ihm am nächsten ist, und lädt 50 % seines Superskills auf.
Buffie-verstärkt: Erhält beim Entfernen eines Pfostens 5 Sekunden lang einen Schadensverringerungsschild im Wert von 20 %.
Gadget 2: Geisterzug (Überarbeitung)
Chuck kann sich mit seinem Superskill 8 Sekunden lang durch Wände bewegen.
Buffie-verstärkt: Hinterlässt beim nächsten Superskill eine Feuerspur, die 3 Sekunden brennt und 1200 Schaden verursacht.
Starpower 1: Boxenstopp (Überarbeitung)
Die Platzierung eines Pfostens sorgt für eine Verlangsamung von 20 %.
Buffie-verstärkt: Die Platzierung eines Pfostens hinterlässt einen Bereich, der 4 Sekunden lang 200 Schaden verursacht.
Starpower 2: Fahrschein, bitte!
Werden Gegner vom Heranschnellen durch den Superskill getroffen, wird ihnen 33 % ihrer Munition genommen.
Buffie-verstärkt: Die Geschwindigkeit des Heranschnellens ist um 25 % erhöht.
Hyperladung: Volldampf voraus! (Überarbeitung)
Jeder Signalpfosten, der einen Gegner während des Superskills trifft, verursacht 1600 Flächenschaden.
Buffie-verstärkt: Chucks Hauptattacke verschießt 3 Dampfwolken in einem kegelförmigen Bereich.
Shade
Shade ist ein einigermaßen mächtiger und moderner Brawler. Mit seinen Aktualisierungen wollten wir die Macht seiner Gadgets und Starpowers ausbalancieren, damit sie alle eine gewisse Begehrlichkeit besitzen. Erwarte bei diesem Shade-Update dank einiger neuer Tools und Talente mehr davon.
Gadget 1: Lange Ärmel
Die nächste Hauptattacke verfügt über 50 % mehr Reichweite.
Buffie-verstärkt: Getroffene Gegner werden in die Mitte der Umarmung gezogen.
Gadget 2: Jumpscare (Überarbeitung)
Shade springt ein kleines Stück vorwärts und belegt Gegner bei der Landung in einem Bereich 0,5 Sekunden lang mit Furcht.
Buffie-verstärkt: Erhält beim Springen einen Schild mit 1000 Trefferpunkten.
Starpower 1: Schnelles Spuken
Werden Gegner in der Mitte von Shades Hauptattacke getroffen, erhält Shade einen kurzen Geschwindigkeitsschub.
Buffie-verstärkt: Kritische Treffer verringern zudem die Gadget-Abklingzeit um 15 % der aktuellen Abklingzeit.
Starpower 2: Harter Hoodie
Shade erhält in Körperloser Form 30 % Schadensverringerung.
Buffie-verstärkt: Superskill-Dauer um 2 Sekunden erhöht.
Hyperladung: Der Vollschrecker (Überarbeitung)
Während er sich in einer Wand befindet, heilt Shade 1000 Trefferpunkte.
Buffie-verstärkt: Die Mitte von Shades Umarmungen und der verursachte Schaden sind um 50 % erhöht.
Saisons und Skins
Saison: Königliche Akademie
CHEFTRAINER HANK | EPISCH | Brawlpass
TRAINER HANK | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
TEAMKAPITÄN HANK | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
DIREKTORIN NANI | EPISCH | Brawlpass
SCHULLEITERIN NANI | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
KÖNIGIN NANI | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
TAMBOURMAJORIN NAJIA | MYTHISCH | 199 Juwelen
AKADEMIKER OLLIE | MYTHISCH | 199 Juwelen
AKADEMIKERIN MANDY | LEGENDÄR | 299 Juwelen
MÜLLKOBOLD DARRYL | MYTHISCH | 199 Juwelen
Titel: Brawl-Adel
Saison: Brawl-O-Ween
WAHRSAGER P | EPISCH | Brawlpass
MR. PARAPSYCHOLOGE | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
MYSTIKER P | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
VERFLUCHTER SHADE | EPISCH | Brawlpass
GRUSELIGER SHADE | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
FROHSINNSGEIST SHADE | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
DR. BELLENSTEIN | MYTHISCH | 199 Juwelen
BELLENSTEINS MONSTER (Piper) | MYTHISCH | 199 Juwelen
FLAMMENFAHRER CHUCK | MYTHISCH | 199 Juwelen
TERRORNAUT DAMIAN | LEGENDÄR | 299 Juwelen
Titel: Paranormaler Ermittler
Sonstige Skins
Andere Skins
XENOMECH MAX | EPISCH | 149 Juwelen
Supercell Make
GRABSTEIN GRIFF | EPISCH | 149 Juwelen
JÖRMUNGANDR DOUG | EPISCH | 149 Juwelen
KNOCHENSAMMLERIN ALLI | MYTHISCH | 199 Juwelen
ZWIELICHTKÖNIGIN LILY | MYTHISCH | 199 Juwelen
RETRO KIT | LEGENDÄR | 299 Juwelen
Mondfest
MONDLICHT LOLA | EPISCH | 149 Juwelen
MONDLICHT EVE | MYTHISCH | 199 Juwelen
Starsilber-/Stargoldskins
STARGOLD NORI
STARSILBER NORI
STARGOLD WENDY
STARSILBER WENDY
Saison 1
Ausgewählter Spielmodus:
Map 1
Map 2
Rotation an Gratisbrawlern:
Saison 2
Ausgewählter Spielmodus:
Map 1
Map 2
Rotation an Gratisbrawlern:
Anpassungen der Spielbalance
Anpassungen der Spielbalance
Buffs
Jae-yong
Hauptattacken-Heilung von 650 auf 750 erhöht.
Starpower: Temposchub von Publikumsliebling von 10 % auf 15 % erhöht.
Bea
Gadget: Abklingzeit von Zorniger Schwarm von 24 auf 20 Sek. verringert.
Superskill-Schaden von 100 auf 130 erhöht.
Ziggy
Aufladungsrate des Superskills um 6 % erhöht.
Jacky
Starpower: Schild von Harter Hut von 20 % auf 25 % erhöht.
Jessie
Geschützturmschaden-Schaden von 260 auf 300 erhöht.
Colette
Aufladungsrate des Superskills um 10 % erhöht.
Janet
Schaden der Hauptattacke von 1000 auf 1100 erhöht.
Maisie
Geschossgeschwindigkeit der Hauptattacke von 3000 auf 3200 erhöht.
Clancy
Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 2000 auf 1800 verringert.
Anzahl der Marken für Phase 2 von 6 auf 5 verringert.
Anzahl der Marken für Phase 3 von 21 auf 24 verringert.
Bo
Schaden der Hauptattacke von 640 auf 700 erhöht.
Eve
Superskill: Anzahl der erscheinenden Küken von 3 auf 4 erhöht.
Superaufladung durch Superskill um 17 % erhöht.
Buster
Gadget: Heilung durch Utensiliengurt von 450 auf 600 erhöht.
Starpower: Bonusschaden von Blockbuster von 15 % auf 20 % erhöht.
Tara
Starpower: Trefferpunkte von „Dunkles Portal“-Schatten von 3400 auf 4000 erhöht.
Starpower: Schaden von „Dunkles Portal“-Schatten von 800 auf 1000 erhöht.
Starpower: Trefferpunkte von Heilschatten-Schatten von 3000 auf 4000 erhöht.
Starpower: Heilung von Heilschatten-Schatten von 400 auf 600 erhöht.
Melodie
Trefferpunkte von 3800 auf 4000 erhöht.
Gadget: Abklingzeit von Absolutes Gehör von 14 auf 10 Sek. verringert.
Gadget: Bewegungstempo von Absolutes Gehör von 25 % auf 35 % erhöht.
Gadget: Reichweite von Absolutes Gehör von 60 % auf 70 % erhöht.
Lola
Superskill: Bewegungstempo von Ego stimmt jetzt mit dem von Lola überein.
Leon
Gadget: Angriffsreichweite des Klons von Klonprojektor von 5 auf 25 erhöht.
Gadget: Schaden des Klons von Klonprojektor von 200 auf 800 erhöht.
Gadget: Bewegungstempo des Klons von Klonprojektor wurde erhöht, damit es mit dem von Leon übereinstimmt.
Dynamike
Gadget: Schaden von Brummkreisel von 1200 auf 1400 erhöht.
Hank
Trefferpunkte von 5200 auf 5500 erhöht.
Shade
Starpower: Bewegungstempo von Schnelles Spuken von 15 % auf 20 % erhöht.
Nerfs
Ash
Tank-Eigenschaft-Superaufladung durch Erleiden von Schaden um 15 % verringert.
Wendy
Superaufladungsrate um 20 % verringert.
Superaufladung durch Schildschaden von 50 % auf 30 % verringert.
Superskill-Schildgenerator-Trefferpunkte von 3500 auf 2500 verringert.
Superskill-Schildgenerator-Schadensverringerung von 75 % auf 60 % verringert.
Nori
Gadget: Abklingzeit von Sushi-Snack von 12 auf 18 Sekunden erhöht.
Trefferpunkte von 3800 auf 3500 verringert.
Schlitzschaden der Hauptattacke von 1100 auf 1000 verringert.
Meg
Gadget: Abklingzeit von Umfunktionierung (ehemals „Werkzeugkasten“) von 22 auf 25 Sek. erhöht.
Starpower: Schild von Kraftfeld von 40 % auf 30 % verringert.
Griff
Gadget: Abklingzeit von Münzregen von 15 auf 18 Sek. erhöht.
Superaufladung durch Superskill von 88 auf 70 verringert.
Max
Superaufladung von Hyper-Buffie von 7 % auf 6 % verringert.
Gadget: Abklingzeit von Phasenwechsler von 15 auf 18 Sek. erhöht.
Gadget: Abklingzeit von Schleichschuhe von 15 auf 18 Sek. erhöht.
Superaufladungsrate um 8 % verringert.
Bolt
Beschleunigungsgeschwindigkeit um 15 % verringert.
Brock
Schaden von Hyper-Buffie von 60 % auf 40 % verringert.
Lumi
Rückrufschaden der Hauptattacke von 900 auf 800 verringert.
Rico
Starpower-Buffie: Max. Geschwindigkeit von Robo-Rückzug von 60 % auf 50 % verringert.
Gadget: Abklingzeit von Multiball-Launcher von 19 auf 22 Sek. erhöht.
Gadget: Schaden von Multiball (ehemals „Abprallerheilung“) von 980 auf 900 verringert.
Ruffs
Superaufladungsrate um 20 % verringert.
Änderungen
Chucks Superskill wird rundum überarbeitet, wobei unendliche Aufladung und rohe Sprintkraft gegen mehr Kontrolle und einen Superskill eingetauscht werden, der von Beginn des Matches an bereit ist.
Chuck
Trefferpunkte von 4700 auf 4400 verringert.
Superskill lädt nicht mehr im Lauf der Zeit auf, sondern ist zum Beginn des Matches komplett aufgeladen.
Superskill besitzt jetzt eine Baseline von 4 Aufladungen.
Kein Rückstoß mehr bei der Platzierung von Pfosten.
Schild von Superskill von 50 % auf 35 % verringert.
Sprintschaden von Superskill von 1750 auf 800 verringert.
Sprinttempo von Superskill von 3700 auf 3200 verringert.
Schadensrückgang der Hauptattacke entfernt.
Reichweite der Hauptattacke von 20 auf 18 verringert.
Geschossgeschwindigkeit der Hauptattacke von 1750 auf 2700 erhöht.
Nur Brawlarena
Diese Änderungen gelten nur für die Brawlarena.
Buffs
Colt
Schadensskalierung von 3 auf 2 verringert.
Crow
Schadensskalierung von 4 auf 6 erhöht.
Mortis
Schadensskalierung von 4 auf 5 erhöht.
Melodie
Schadensskalierung von 4 auf 5 erhöht.
Nerfs
Bolt
Schadensskalierung von 5 auf 3 verringert.
Wendy
Trefferpunkteskalierung von 600 auf 300 verringert.
Schadensskalierung von 4 auf 2 verringert.
8-Bit
Schadensskalierung von 8 auf 4 verringert.
Nori
Schadensskalierung von 5 auf 3 verringert.
Brock
Schadensskalierung von 6 auf 5 verringert.
Jessie
Schadensskalierung von 2 auf 1 verringert.
Emz
Trefferpunkteskalierung von 450 auf 350 verringert.
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.
Maps, Spielmodi, Umgebungen und Änderungen an der Rotation
Versteckspiel-Spielmodus
Ein Sucher. Drei Verstecker. Um zu gewinnen, muss der Sucher alle Verstecker eliminieren (und am Leben bleiben), bevor die Zeit abläuft.
Das Match besteht aus 4 Runden.
Damit jeder die Chance hat, einmal der Sucher zu sein, übernehmen die Spieler reihum diese Rolle.
Jede Runde dauert 45 Sekunden.
Der Sucher erhält eine deutliche Erhöhung seiner Werte: Bewegungstempo, Schaden, Trefferpunkte und Größe ... Aber es gibt einen Haken! Der Sucher kann keine Trefferpunkte regenerieren!
Siegbedingungen
Sieg des Suchers: Alle Verstecker müssen vor Ablauf der Zeit eliminiert werden. Bewegungsgeschwindigkeit, Schaden, Trefferpunkte und Größe des Suchers werden deutlich erhöht, er kann aber keine Trefferpunkte regenerieren.
Sieg der Verstecker: Mindestens ein Verstecker muss bei Ablauf der Zeit übrig sein.
Punkteverteilung: Der Sucher bekommt 3 Punkte für den Sieg. Die Verstecker bekommen 1 Punkt fürs Überleben.
Das Versteckspiel wird mit dem Requisitenjagd-Modifikator gespielt.
Requisitenjagd (Modifikator)
Bewege dich nicht mehr und verschmelze mit der Map. Die Requisitenjagd kann bei verschiedenen Modi auftauchen, für das Versteckspiel ist sie ein obligatorischer Kniff!
Wenn du innehältst, verwandelst du dich in ein Element der Map, eine zufällige Wand oder Dekoration des Map-Designs (aber nicht in Felder oder Gras). Es ist wahrscheinlich, dass du zu etwas in deiner Nähe wirst, damit du mit der Umgebung verschmelzen kannst. Wenn du angreifst, erscheinst du wieder, aber nach einem kurzen Moment der Inaktivität kannst du dich in eine andere Requisite verwandeln.
Funktioniert besonders gut in Showdown, und kann auch in Juwelenjagd, Knockout und Kopfgeldjagd auftauchen.
Dieser Modifikator wird auch in Testspielräumen verfügbar sein.
Sammelwut (Modifikator)
Wenn dieser Modifikator aktiv ist, führt das Zerstören von Wänden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit dazu, dass die folgenden Gegenstände erscheinen:
Bomben
Bowlingkugeln
Shuriken
Autoscooter-Autos
Eigenbeschuss (Modifikator)
Pass auf, wohin du zielst! Wenn dieser Modifikator aktiv ist, kann jede Art von Schaden, die Gegner trifft, auch deine Teamkameraden in Mitleidenschaft ziehen.
Umgebungen
Entfernt:
adidas-Arena
Katanakönigreich
MadEvil Manor
Pyramiden-Quest
Hinzugefügt:
Brawlywood
Duolingo
Geisterstation
Souvenirladen
Sumpf der Liebe
Rangliste
Saison 1
Ausgewählter Spielmodus: Brawlball
Spaßspirale
Strandfußball
Rotation an Gratisbrawlern:
Trunk
Willow
Kaze
Saison 2
Ausgewählter Spielmodus: Hotzone
In der Zwischenzone
Schnellreise
Rotation an Gratisbrawlern:
Ash
Mortis
Pierce
Neue Maps in der Rotation
„Vorsichtiges Vorgehen“ von IAmNumberFour (Hotzone)
„Gefragt“ von AppleSaucing (Brawlball)
„Aufgepumpt“ von unverable (Brawlball)
„Verlieszug“ von Lynxroh (Juwelenjagd)
„Glückssträhne“ von PhotonWinz (Knockout)
„Steinehüpfen“ von unverable (Duelle)
„Falsches Gefühlt der Sicherheit“ von PistonMan (Duelle)
„Alchemie“ von Tevolozza (Kopfgeldjagd)
Netzpräsenz (Hockey)
Dreifachbedrohung (Arena)
Kluft der Brawler (Arena)
Dauerhafte Verbesserungen und Quality-of-Life-Features
Allgemeine Verbesserungen
Spanisch (Lateinamerika) wurde als neue Sprachoption hinzugefügt.
Der Online-Status von Spielern in der Freundesliste ist klarer zu erkennen.
Der Respawn-Unverwundbarkeitsschild wird jetzt auch entfernt, wenn du eine Aktion durchführst (Attacke, Gadget, Superskill oder Hyperladung). Du kannst also entscheiden, wann du dich wieder in den Kampf wirfst.
Die 0,5 Sekunden lange Immunität von Bulls „Harter Bursche“-Starpower und Nitas „Falsches Fell“-Gadget besitzt keine Respawn-Schutzvorteile mehr, sondern verhindert jetzt nur noch Schaden.
Brocks Raketensenkel-Gadget springt jetzt in die Blickrichtung und nicht zum nächsten Gegner.
Wenn Hank von Verstummen oder Massenkontrolle belegt wird, platzt seine Blase unter Verursachung von Schaden, anstatt dass sein Angriff abgebrochen wird.
Neues Symbol und neuer Name für Megs zweites Gadget (das jetzt „Umfunktionierung“ heißt), um die Überarbeitung besser widerzuspiegeln.
Neues Symbol für Ricos erstes Gadget (das jetzt „Multiball-Launcher“ heißt), um die Überarbeitung besser widerzuspiegeln.
Ausrüstungstempo wird jetzt auch mit anderen Quellen von Geschwindigkeitserhöhungen gestapelt, einschließlich der unten angeführten Starpowers.
Der Name des Seltenheitsgrads „Ultralegendär“ wurde zu „Ultra“ geändert.
Neue Hyperladungsskins werden nicht mehr mit Pins, Sprays oder Symbolen gebündelt.
Für einige Spieler werden mitunter personalisierte Angebote angezeigt. Berechtigte Spieler können personalisierte Angebote im Menü „Einstellungen“ abschalten. Manche Angebote werden mitunter weiterhin angezeigt, bis sie ablaufen.
Die folgenden Starpowers werden wieder mit anderen Quellen von Geschwindigkeitserhöhungen gestapelt:
8-Bit – LAN-Elan
Angelo – Flow
Bibi – Home Run
Colt – Schicke Stiefel
El Primo – El Rapido
Grom – Fußstreife
Hank – Es knallt
Jae-Yong – Publikumsliebling
Lily – Wachsamkeit
Melodie – Schnelle Beats
Moe – Blitzbohrer
Nori – Sohn seiner Mutter
Ollie – Abstoßend schnell
Pierce – Schlüpfriges Snipern
Rico – Robo-Rückzug
Sirius – Schattensprint
Willow – Besessenheit
VFX-Updates und -Verbesserungen:
Die Roboter-Verwandlung-VFX für alle Meg-Skins wurden aktualisiert.
Die VFX von Squeaks Gadget (Verlangsamungsbereich) wurden aufpoliert.
Lola und Max besitzen jetzt aktualisierte Teleportieren-VFX.
Hanks Hauptattacke-VFX waren bei bestimmten Skins intransparent. Jetzt sind sie halbtransparent.
Der Championship-Skin von Gus besitzt einen individuellen Schild-VFX.
Brooks Hyperladung-VFX folgt jetzt der Standardregel: Nur Hyperladung- und Pro-Pass-Skins erhalten individuelle Hyperladung-VFX.
SFX-Updates und -Verbesserungen:
Jedem Feld, das getroffen oder zerstört wird, wurden Soundeffekte hinzugefügt, die zum jeweiligem Material passen.
Das Geräusch beim Aufsammeln von Powerwürfeln durch Gegner wurde modifiziert, damit sich besser unterscheiden lässt, wenn welche durch den Spieler oder Verbündete aufgesammelt werden.
Fehlerbehebungen
Eine irreführende spanische Übersetzung von Lolas Starpose-Gadget wurde ersetzt.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schadenserhöhung durch die Hyperladung von Larry & Lawrie nicht richtig angewandt wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den die Schadenserhöhung von Leons Hyperladung nicht auf die Attrappe angewandt wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den das „Bohrbooster“-Gadget von Jacky die Nachladegeschwindigkeit nicht richtig erhöhte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Eve unter max. Level ihre Anzahl Küken in ihrem Superskill-Infokasten als Superskill-Schaden angezeigt wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Bewegungstempo von Moe beim Einsatz der Hauptattacke in Bohrerform nicht erhöht wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Landepunkt von Kits besessener Hauptattacke nicht mit dem Indikator übereinstimmte. Zudem beschrieb der Projektilpfad der besessenen Hauptattacke nach der Aktivierung der Hyperladung eine gerade Linie statt eines Bogens.
Griffs Sparschwein erhält jetzt wie das Münzregen-Gadget ebenfalls eine Schadenserhöhung während der Hyperladung.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Willows „Blinde Liebe“-Starpower die Nachladegeschwindigkeit nicht richtig verringerte.
Bei folgenden Skins wurde die Tonausgabe korrigiert:
Amor Bo.
Mothra Eve.
Emporgefahrener 8-Bit.
Star Shelly.
Dämon Mortis.
Daruma Mr. P, Mr. Fly, Mr. Drachenfrucht und Fitnessfanatiker Mr. P.
El Brown.
Woodriver Stu.
Surdschinn.
Bibi-Skins im Allgemeinen.
Meg-Skins im Allgemeinen.
Piper-Skins im Allgemeinen.
Die Beschreibung von Larry & Lawries Hyperladung wurde korrigiert, damit sie zum aktuellen Gameplay passt.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Nita und Kenji durch Schilde geheilt werden konnten.
Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass manche Spieler bei einem Ladefortschritt von 87 % hängenblieben.