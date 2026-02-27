Dem Buffie-Menü wird ein neuer Greifautomat hinzugefügt, der die Buffies aller 6 Brawler enthält.

Crow

[Überarbeitet] Gadget: Sofortgift

Crow fügt sofort allen von ihm vergifteten Gegnern den verbleibenden Giftschaden zu und erhält einen Schild in Höhe von 150 % des verursachten Schadens.

Buffie-verstärkt: Die Dauer der Vergiftung wird auf den Maximalwert zurückgesetzt.

[Überarbeitet] Gadget: Verlangsamungsgift

Wirft ein Kunai, das dem ersten getroffenen Gegner Schaden zufügt, ihn verlangsamt und eine Zeit lang vergiftet.

Buffie-verstärkt: Das Kunai springt außerdem auf Ziele in der Nähe weiter und hat auf diese denselben Effekt.

Starpower: Extratoxisch

Crows Gift schwächt Gegner, wodurch sie 15 % weniger Schaden verursachen, während sie vergiftet sind.

Buffie-verstärkt: Crow verursacht pro vergiftetem Gegner 5 % mehr Schaden.

Starpower: Aaskrähe

Crow verursacht durch seinen Angriff und Superskill 40 % mehr Schaden bei Gegnern, die unter 50 % ihrer Trefferpunkte besitzen.

Buffie-verstärkt: Die Dauer von Crows Gift erhöht sich um 1 Sekunde.

Hyperladung Buffie-verstärkt: Während der Hyperladung durchstoßen Hauptattacken Gegner und kehren nach Erreichen der Maximalreichweite zurück. Bei der Rückkehr verursachen sie 20 % weniger Schaden.



Bibi

Gadget: Vitaminbooster

Bibi heilt sich 4 Sekunden lang um 1000 Trefferpunkte pro Sekunde.

Buffie-verstärkt: Bibis Homerun-Balken wird sofort aufgeladen und sie stellt 60 % des Schadens ihrer nächsten Attacke als Trefferpunkte wieder her.

[Überarbeitet] Gadget: Extraklebrig

Bibi wirft Kaugummi, das alle Gegner im Wirkungsbereich um 20 % verlangsamt.

Buffie-verstärkt: Je länger der Kaugummi auf dem Boden verbleibt, desto stärker wird der Verlangsamungseffekt.

Starpower: Homerun

Ist Bibis Homerun-Balken vollständig aufgeladen, erhöht sich ihr Bewegungstempo um 12 %.

Buffie-verstärkt: Die Homerun-Attacke verursacht 20 % zusätzlichen Schaden.

Starpower: Intensiv defensiv

Ist Bibis Homerun-Balken vollständig aufgeladen, wird jeglicher Schaden, den sie erleidet, um 20 % reduziert.

Buffie-verstärkt: Bibi erhält 5 Sekunden lang einen Schild, wenn ihr Superskill einen gegnerischen Brawler trifft.

Hyperladung Buffie-verstärkt: Während Hyperladung wird für Hauptattacken weniger Zeit zum Ausholen benötigt.



Bull

[Überarbeitet] Gadget: T-Bone-Injektor > T-Bone-Geschosse

Bull wirft ein Projektil, das 1600 Schaden verursacht und 800 Trefferpunkte wiederherstellt, wenn er trifft.

Buffie-verstärkt: Markiert das Ziel 5 Sekunden lang und Bull erhält 50 % des von ihm beim Ziel verursachten Schadens als Trefferpunkte.

[Überarbeitet] Gadget: Stampfstiefel

Bull stampft auf den Boden und verlangsamt Gegner in der Nähe. Wenn ein Ziel bereits verlangsamt ist, dann wird es betäubt!

Buffie-verstärkt: Durch das Betäuben eines Gegners wird sein Bewegungstempo 3 Sekunden lang um 30 % erhöht.

Starpower: Berserker

Wenn Bulls Trefferpunkte auf unter 60 % sinken, lädt er doppelt so schnell nach!

Buffie-verstärkt: Besiegt Bull einen Brawler, während dieser Effekt aktiv ist, wird sein Superskill sofort aufgeladen.

Starpower: Harter Bursche

Sinken Bulls Trefferpunkte unter 40 %, erhält er einen Schild, der sämtlichen Schaden, den er erleidet, um 30 % reduziert.

Buffie-verstärkt: Besiegt Bull einen Brawler, während dieser Effekt aktiv ist, wird er 0,5 Sekunden lang immun gegen Schaden.

Hyperladung Buffie-verstärkt: Bulls Hauptattacke verursacht auf große Reichweite weniger Schaden, durchstößt aber alle Gegner.



Nita

Gadget: Bärentatzen

Nita befiehlt ihrem Bären, einen donnernden Hieb auf den Boden abzufeuern, der alle Gegner im Umkreis lähmt.

Buffie-verstärkt: Der Schaden des nächsten Angriffs ihres Bären wird um 50 % erhöht.

Gadget: Falsches Fell

Die nächsten 3 Sekunden lang erhält Nitas Bär einen Schild, der 35 % Schaden absorbiert.

Buffie-verstärkt: Nita und ihr Bär werden 0,5 Sekunden lang unverwundbar.

Starpower: Symbäriose

Jedes Mal, wenn Nitas Bär einen gegnerischen Brawler trifft, stellt sie 1094 Trefferpunkte wieder her. Wenn Nita einem gegnerischen Brawler Schaden zufügt, wird ihr Bär um 1094 TP geheilt.

Buffie-verstärkt: Durch diese Fähigkeit können sich Nita oder ihr Bär 2000 Trefferpunkte über das TP-Limit hinaus heilen.

Starpower: Hyperbär

Nitas Bär greift schneller an. Die Zeit zwischen seinen Schlägen reduziert sich um 60 %.

Buffie-verstärkt: Durch das Beschwören ihres Bären erhöht sich Nitas Nachladegeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 25 %.

Hyperladung Buffie-verstärkt: Nitas Attacken gewinnen während der Hyperladung an Geschwindigkeit, Breite und Reichweite.



Leon

[Gebufft] Gadget: Klonprojektor – Leon erschafft eine Illusion, die genau wie er aussieht und Gegner verwirrt. Der Klon greift Gegner an und verursacht geringen Schaden. Buffie-verstärkt: Leon kann das Gadget reaktivieren, während ein Klon aktiv ist, um mit diesem die Plätze zu tauschen.

Gadget: Tarnfeld – Leon wirft ein Tarnfeld, in dem sich sein Team verstecken kann. Das Feld verliert im Lauf der Zeit langsam seine Trefferpunkte. Buffie-verstärkt: Das Bewegungstempo von Leon und seinen Verbündeten wird innerhalb des Tarnfelds um 15 % erhöht.

Starpower: Rauchspuren

Wenn Leon seinen Superskill verwendet, wird sein Bewegungstempo um 30 % erhöht, während er unsichtbar ist.

Buffie-verstärkt: Die erste Attacke nach dem Einsetzen der Unsichtbarkeit verursacht 15 % zusätzlichen Schaden.

Starpower: Heimliche Heilung

Ist Leons Superskill aktiv, regeneriert er 1440 Trefferpunkte pro Sekunde.

Buffie-verstärkt: Superskill-Dauer um 1 Sekunde verlängert.

Hyperladung Buffie-verstärkt: Leons Hauptattacken verursachen unabhängig von der zurückgelegten Distanz Schaden in Höhe von 75 %.



Bo

Gadget: Supertotem – Bo wirft ein Totem, das die Superskill-Aufladerate von Verbündeten um 50 % erhöht. Der Totem verliert im Lauf der Zeit langsam seine Trefferpunkte. Buffie-verstärkt: Der Radius des Totems ist deutlich erhöht.

[Überarbeitet] Gadget: Stolperdraht – Bo verschießt Stolperdraht auf seine Minen und lässt sie explodieren. Der Schaden und die Effekte der Minen wirken sich auch auf von Stolperdraht getroffene Ziele aus. Buffie-verstärkt: Der Sprengbereich der detonierenden Minen ist größer.

Starpower: Adlerauge

Die Entfernung, aus der Bo in Büschen versteckte Gegner erspäht, erhöht sich um 150 %.

Buffie-verstärkt: Bo wird nicht mehr enthüllt, wenn er von einem Busch aus angreift.

Starpower: Lahm und zahm

Bos Fallen bewirken keinen zurückstoßenden Effekt mehr, sondern lähmen den Gegner nun für 2 Sekunden!

Buffie-verstärkt: Fallen werden deutlich schneller platziert.

Hyperladung Buffie-verstärkt: Bo verschießt bei Hauptattacken einen vierten Pfeil und der Radius des Schadensbereichs jedes Pfeils ist größer.



Entfernung der Ausrüstung & Entschädigung

Die folgende Ausrüstung wird entfernt, und du bekommst als Entschädigung ihren kompletten Münzwert über den Posteingang zurückerstattet.