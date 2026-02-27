Versionshinweise im Februar 2026
Wir erwarten, dass die Server ein bisschen Zeit brauchen, um sich nach der Wartung zu stabilisieren, und es werden ein paar Dinge in den kommenden paar Tagen passieren:
MITTWOCH – 25. Februar Alle Prestige-Belohnungen für Trophäen-Meilensteine bis zu 1000 Trophäen (für jeden Brawler), die du noch nicht besitzt, werden gutgeschrieben und die alte Prestige-Bestleistung wird schrittweise aktualisiert. Beides wird sukzessive in den Tagen nach der Veröffentlichung des Updates geschehen, es kann also ein paar Tage dauern, bis das Ergebnis sichtbar wird.
DONNERSTAG – 26. Februar Das Sirius-Box-Veröffentlichungsereignis und das Community-Ereignis „Gewinne mit 99 Brawlern“ (Quests, #Brawlentines) sind um einen zusätzlichen Tag verlängert. Das Ende des Sirius-Dates und die Auslieferung der letzten Belohnung erfolgt jetzt am 26. Februar.
FREITAG – 27. Februar Auslieferung der letzten Saisontrophäenbox + kostenlose ULTRA-Trophäenbox!
Prestige
Sobald ein Brawler 1000 Trophäen erreicht, erlangen die Spieler mit ihm Prestige und können weiterspielen, um Prestige-Trophäen statt normaler Trophäen zu verdienen. Hat ein Brawler Prestige, werden neue Belohnungen freigeschaltet sowie exklusive Designs zum Angeben, durch die sich das Meistern dieses Brawlers zur Schau stellen lässt. Sämtlicher Prestige-Fortschritt ist dauerhaft und wird nicht Saison für Saison zurückgesetzt.
Der Weg zu Prestige
Auf dieses Menü kann über den Brawler-Bildschirm zugegriffen werden.
Auf ihrem Weg zu den 1000 Trophäen verdienen Spieler Belohnungen.
250: Icon und Spray
500: Pins
750: 29-Juwelen-Skin (oder 1000 Bling, wenn kein 29-Juwelen-Skin verfügbar ist)
1000 Trophäen: (Alter) Gold-Brawler-Titel (Ersatz für Rekord-Belohnung)
Prestige 2: Neon-Icon
Prestige 3: Neuer Neon-Brawler-Titel
Sobald eine Stufe erreicht ist, ist kein Abstieg zu einer niedrigeren mehr möglich.
Prestige-Trophäen werden dem Trophäenpfad hinzugefügt (vergleichbar mit dem aktuellen Erhalt von Saisontrophäen oberhalb 1000).
Funktioniert weiterhin für „Verdiene Trophäen“-Quests.
Wenn ein Spieler bereits die Belohnung besitzt, dann geschieht beim Erreichen eines Meilensteins nichts weiter, als dass ein Haken gesetzt wird.
Prestige-Kampfkarte
Prestige-Kampfkarte: Universell für ALLE Brawler des Kontos.
Die gezeigte Zahl ist die Summe des Prestiges all deiner Brawler.
Jeder Brawler kann mehrfaches Prestige haben, das zu dieser Summe beiträgt.
Je mehr Prestige du erhältst, desto deutlicher wird deine Kampfkarte optisch aufgebohrt! Im Rahmen dieses Updates finden Prestige-Stufenerhöhungen bei 1, 25 und 50 Prestige statt.
Profil-Brawlidex
Zeigt das Prestige jedes Brawlers in deinem Profil.
Dein Profil zeigt die Summe des Prestiges all deiner Brawler auf deinem Home-Bildschirm.
Bestenlisten
Bestenlisten werden ebenfalls aktualisiert, um dein neues Prestige in Konto- wie Brawler-spezifischen Bestenlisten widerzuspiegeln:
Für Konto-spezifische Bestenlisten zählen die Gesamttrophäen + die gesamten Prestigetrophäen.
Für Brawler-spezifische Bestenlisten zählt die komplette Menge an Prestige.
Mit der Einführung von Prestige entfernen wir zudem die aktuelle Prestige-Mechanik und bilden deine alte Bestleistung in Form eines Buttons in deinem Profil ab.
Änderungen am Matchmaking
Matchmaking basiert jetzt auf einem verborgenen MMR und ist unabhängig von Trophäen.
Prestige 0–1: 0–999 Trophäen
Bot-Matches: an
Underdog-Trophäen: an
Siegesserie-Trophäen x10: an
Prestige 1–2: 1000–1999 Trophäen
Bot-Matches: an
Underdog-Trophäen: an
Siegesserie-Trophäen x10: an
Prestige 2–3: 2000–2999 Trophäen
Bot-Matches: aus
Underdog-Trophäen: aus
Siegesserie-Trophäen x10: aus
Prestige 3+: 3000+ Trophäen
Bot-Matches: aus
Underdog-Trophäen: aus
Siegesserie-Trophäen x10: aus
Brawlarena-Trophäen wurden neu ausbalanciert.
Weitere Änderungen
Strikterer Schutz vor Win-Trading auf Prestige 2+.
Spielernamen werden auf Prestige 2 und darüber mit „?“ angezeigt.
Rausch-Ereignisse
Ereignisse im „Zuckerrausch“-Stil werden um Trophäen, Münzen, Powerpunkte, Starr-Drops und Chaos-Drops erweitert!
So funktionieren sie
Nach der Aktivierung der Rausch-Schaltfläche in der Spielmodus-Auswahl haben Spieler begrenzt Zeit, zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Jeder Sieg bringt zusätzliche Belohnungen auf Basis des Rausch-Ereignis-Typs.
NEUE Brawler
Sirius – Ultra – Kontrolle
Eigenschaft: Der Einsatz des Superskills, während Schatten aktiv sind, erstellt einen Wegpunkt, zu dem sich die Schatten attackierend bewegen.
Angriff: DOPPELSTARR
Sirius beschwört zwei Geschosse – eine Ticketbombe, die Flächenschaden verursacht, und einen Schattenschlag, der ein einzelnes Ziel trifft. Sirius sammelt bei jedem 4. Treffer einen Brawler-Schatten. Sirius kann gleichzeitig bis zu 3 Brawler-Schatten speichern.
Superskill: SCHATTENBESCHWÖRUNG
Sirius lässt alle gespeicherten Brawler-Schatten auf die Welt los. Schatten nehmen die Eigenschaften ihrer Brawler-Gegenstücke an, beispielsweise in Bezug auf Angriffe und Trefferpunkte.Sirius kann den Schatten befehlen, nach seiner Pfeife zu tanzen! Tippe auf sie, damit sie zurückkehren und Sirius folgen, oder ziele, um ihnen einen Bereich zum Bewachen zuzuweisen.
Starpower: SCHATTENSPRINT
Schatten haben erhöhtes Bewegungstempo.
Starpower: DER DUNKELSTE STARR
Bei jedem 4. Treffer speichert ein Schattenschlag anstatt einem gleich zwei Brawlerschatten.
Gadget: EIN STARR IST GEBOREN
Sirius verschießt ein Geschoss, das bei einem Treffer einen Schatten beschwört und das Ziel verlangsamt.
Gadget: MEISTER DER SCHATTEN
Beschworene Schatten kehren zu Sirius zurück, der sie um einen Prozentsatz ihrer Trefferpunkte heilt.
Hyperladung: UNBEGRENZTE MACHT!
Während der Hyperladung beschworene Schatten verursachen mehr Schaden und verfügen über mehr Trefferpunkte.
Titel: Der Verbannte
Najia – Mythisch – Damage-Dealerin
Angriff: SCHLANGENSCHLEUDER
Najia schleudert ein Gefäß mit einer tödlichen Schlange! Während das Gefäß fliegt, kann die Schlange in eine beliebige Richtung freigesetzt werden.Das Gefäß verursacht Schaden, während die Schlange ihr Ziel vergiftet. Das Schlangengift wird gesteigert, wodurch erhöhter Schaden über Zeit verursacht wird!
Superskill: GEFAHRNUDELN
Najia entsendet drei Schlangen, die eine bestimmte Distanz zurücklegen und alle Gegner in einem Bereich vergiften. Die Schlangen können auch in einem Gefäß in einen Zielbereich geworfen werden!
Gadget: TOXISCHE NACHFÜLLUNG
Setzt die Dauer jeglichen gerade angewandten Gifts zurück.
Gadget: NAJIA-VASE
Najia versteckt sich in einer Vase. Wenn die Vase zerbricht, stößt sie Feinde in der Nähe zurück und vergiftet sie!
Starpower: GIFTBESCHÜTZER
Werden Brawler durch das Schlangengift besiegt, erscheint dort, wo sie besiegt wurden, eine Schlange.
Starpower: HOCHGIFTIG
Der Giftschaden skaliert mit den Trefferpunkten eines vergifteten Brawlers und verursacht zusätzliche 200 Schadenspunkte, wenn ein Ziel volle Trefferpunkte hat.
Hyperladung: N/A
Titel: Hochgiftig
Sirius-Veröffentlichungsereignis
Während des Veröffentlichungsereignisses von Sirius bieten sich dir mehrere Möglichkeiten, Sirius freizuschalten!
1. „Gewinne mit jedem Brawler“-Herausforderung
Gewinne ein Match mit jedem einzelnen Brawler, um Sirius kostenlos freizuschalten.
Du musst alle anderen 99 Brawler besitzen, um diese Herausforderung abzuschließen.
Außerdem kannst du eine Sirius-Box verdienen, indem du während des Ereignisses mit 50 verschiedenen Brawlern gewinnst.
2. Sirius-Box-Herausforderung
Du benötigst 20 Sirius-Boxen, um das Ereignis abzuschließen und Sirius freizuschalten. Für jede Sirius-Box sind zwei Siege nötig.
Spieler erhalten insgesamt 40 Tickets, die genau für 20 Boxen ausreichen.
Verdienst du die kostenlose Sirius-Box durch Siege mit 50 verschiedenen Brawlern, darfst du also nur ZWEIMAL verlieren, was dies zur bisher schwierigsten Herausforderung macht!
3. Sirius-Box
Sirius kann während des Ereignisses auch zufällig über eine Sirius-Box freigeschaltet werden.
Das ist die beste Brawlerbox, die wir jemals veröffentlicht haben! Sie gewährt Brawler (darunter Sirius), Münzen, Powerpunkte, XP-Verdoppler, Credits, Gadgets, Starpowers und Hyperladungen.
Acht Belohnungen pro Box!
Hyperladungen
Glowbert: Glowberts Superskill fügt jetzt während der Hyperladung stets Furcht zu, unabhängig von der Blickrichtung. Der Angriff wird zum 360-Grad-Angriff und Ziele mit Furcht erleiden 20 % mehr Schaden aus allen Quellen.
Pierce: Verschießt zwei Wellen an Projektilen, wobei die zweite weniger Schaden verursacht und Brawler durchstößt.
NEUE Buffies
Dem Buffie-Menü wird ein neuer Greifautomat hinzugefügt, der die Buffies aller 6 Brawler enthält.
Crow
[Überarbeitet] Gadget: Sofortgift
Crow fügt sofort allen von ihm vergifteten Gegnern den verbleibenden Giftschaden zu und erhält einen Schild in Höhe von 150 % des verursachten Schadens.
Buffie-verstärkt: Die Dauer der Vergiftung wird auf den Maximalwert zurückgesetzt.
[Überarbeitet] Gadget: Verlangsamungsgift
Wirft ein Kunai, das dem ersten getroffenen Gegner Schaden zufügt, ihn verlangsamt und eine Zeit lang vergiftet.
Buffie-verstärkt: Das Kunai springt außerdem auf Ziele in der Nähe weiter und hat auf diese denselben Effekt.
Starpower: Extratoxisch
Crows Gift schwächt Gegner, wodurch sie 15 % weniger Schaden verursachen, während sie vergiftet sind.
Buffie-verstärkt: Crow verursacht pro vergiftetem Gegner 5 % mehr Schaden.
Starpower: Aaskrähe
Crow verursacht durch seinen Angriff und Superskill 40 % mehr Schaden bei Gegnern, die unter 50 % ihrer Trefferpunkte besitzen.
Buffie-verstärkt: Die Dauer von Crows Gift erhöht sich um 1 Sekunde.
Hyperladung
Buffie-verstärkt: Während der Hyperladung durchstoßen Hauptattacken Gegner und kehren nach Erreichen der Maximalreichweite zurück. Bei der Rückkehr verursachen sie 20 % weniger Schaden.
Bibi
Gadget: Vitaminbooster
Bibi heilt sich 4 Sekunden lang um 1000 Trefferpunkte pro Sekunde.
Buffie-verstärkt: Bibis Homerun-Balken wird sofort aufgeladen und sie stellt 60 % des Schadens ihrer nächsten Attacke als Trefferpunkte wieder her.
[Überarbeitet] Gadget: Extraklebrig
Bibi wirft Kaugummi, das alle Gegner im Wirkungsbereich um 20 % verlangsamt.
Buffie-verstärkt: Je länger der Kaugummi auf dem Boden verbleibt, desto stärker wird der Verlangsamungseffekt.
Starpower: Homerun
Ist Bibis Homerun-Balken vollständig aufgeladen, erhöht sich ihr Bewegungstempo um 12 %.
Buffie-verstärkt: Die Homerun-Attacke verursacht 20 % zusätzlichen Schaden.
Starpower: Intensiv defensiv
Ist Bibis Homerun-Balken vollständig aufgeladen, wird jeglicher Schaden, den sie erleidet, um 20 % reduziert.
Buffie-verstärkt: Bibi erhält 5 Sekunden lang einen Schild, wenn ihr Superskill einen gegnerischen Brawler trifft.
Hyperladung
Buffie-verstärkt: Während Hyperladung wird für Hauptattacken weniger Zeit zum Ausholen benötigt.
Bull
[Überarbeitet] Gadget: T-Bone-Injektor > T-Bone-Geschosse
Bull wirft ein Projektil, das 1600 Schaden verursacht und 800 Trefferpunkte wiederherstellt, wenn er trifft.
Buffie-verstärkt: Markiert das Ziel 5 Sekunden lang und Bull erhält 50 % des von ihm beim Ziel verursachten Schadens als Trefferpunkte.
[Überarbeitet] Gadget: Stampfstiefel
Bull stampft auf den Boden und verlangsamt Gegner in der Nähe. Wenn ein Ziel bereits verlangsamt ist, dann wird es betäubt!
Buffie-verstärkt: Durch das Betäuben eines Gegners wird sein Bewegungstempo 3 Sekunden lang um 30 % erhöht.
Starpower: Berserker
Wenn Bulls Trefferpunkte auf unter 60 % sinken, lädt er doppelt so schnell nach!
Buffie-verstärkt: Besiegt Bull einen Brawler, während dieser Effekt aktiv ist, wird sein Superskill sofort aufgeladen.
Starpower: Harter Bursche
Sinken Bulls Trefferpunkte unter 40 %, erhält er einen Schild, der sämtlichen Schaden, den er erleidet, um 30 % reduziert.
Buffie-verstärkt: Besiegt Bull einen Brawler, während dieser Effekt aktiv ist, wird er 0,5 Sekunden lang immun gegen Schaden.
Hyperladung
Buffie-verstärkt: Bulls Hauptattacke verursacht auf große Reichweite weniger Schaden, durchstößt aber alle Gegner.
Nita
Gadget: Bärentatzen
Nita befiehlt ihrem Bären, einen donnernden Hieb auf den Boden abzufeuern, der alle Gegner im Umkreis lähmt.
Buffie-verstärkt: Der Schaden des nächsten Angriffs ihres Bären wird um 50 % erhöht.
Gadget: Falsches Fell
Die nächsten 3 Sekunden lang erhält Nitas Bär einen Schild, der 35 % Schaden absorbiert.
Buffie-verstärkt: Nita und ihr Bär werden 0,5 Sekunden lang unverwundbar.
Starpower: Symbäriose
Jedes Mal, wenn Nitas Bär einen gegnerischen Brawler trifft, stellt sie 1094 Trefferpunkte wieder her. Wenn Nita einem gegnerischen Brawler Schaden zufügt, wird ihr Bär um 1094 TP geheilt.
Buffie-verstärkt: Durch diese Fähigkeit können sich Nita oder ihr Bär 2000 Trefferpunkte über das TP-Limit hinaus heilen.
Starpower: Hyperbär
Nitas Bär greift schneller an. Die Zeit zwischen seinen Schlägen reduziert sich um 60 %.
Buffie-verstärkt: Durch das Beschwören ihres Bären erhöht sich Nitas Nachladegeschwindigkeit 3 Sekunden lang um 25 %.
Hyperladung
Buffie-verstärkt: Nitas Attacken gewinnen während der Hyperladung an Geschwindigkeit, Breite und Reichweite.
Leon
[Gebufft] Gadget: Klonprojektor – Leon erschafft eine Illusion, die genau wie er aussieht und Gegner verwirrt. Der Klon greift Gegner an und verursacht geringen Schaden.
Buffie-verstärkt: Leon kann das Gadget reaktivieren, während ein Klon aktiv ist, um mit diesem die Plätze zu tauschen.
Gadget: Tarnfeld – Leon wirft ein Tarnfeld, in dem sich sein Team verstecken kann. Das Feld verliert im Lauf der Zeit langsam seine Trefferpunkte.
Buffie-verstärkt: Das Bewegungstempo von Leon und seinen Verbündeten wird innerhalb des Tarnfelds um 15 % erhöht.
Starpower: Rauchspuren
Wenn Leon seinen Superskill verwendet, wird sein Bewegungstempo um 30 % erhöht, während er unsichtbar ist.
Buffie-verstärkt: Die erste Attacke nach dem Einsetzen der Unsichtbarkeit verursacht 15 % zusätzlichen Schaden.
Starpower: Heimliche Heilung
Ist Leons Superskill aktiv, regeneriert er 1440 Trefferpunkte pro Sekunde.
Buffie-verstärkt: Superskill-Dauer um 1 Sekunde verlängert.
Hyperladung
Buffie-verstärkt: Leons Hauptattacken verursachen unabhängig von der zurückgelegten Distanz Schaden in Höhe von 75 %.
Bo
Gadget: Supertotem – Bo wirft ein Totem, das die Superskill-Aufladerate von Verbündeten um 50 % erhöht. Der Totem verliert im Lauf der Zeit langsam seine Trefferpunkte.
Buffie-verstärkt: Der Radius des Totems ist deutlich erhöht.
[Überarbeitet] Gadget: Stolperdraht – Bo verschießt Stolperdraht auf seine Minen und lässt sie explodieren. Der Schaden und die Effekte der Minen wirken sich auch auf von Stolperdraht getroffene Ziele aus.
Buffie-verstärkt: Der Sprengbereich der detonierenden Minen ist größer.
Starpower: Adlerauge
Die Entfernung, aus der Bo in Büschen versteckte Gegner erspäht, erhöht sich um 150 %.
Buffie-verstärkt: Bo wird nicht mehr enthüllt, wenn er von einem Busch aus angreift.
Starpower: Lahm und zahm
Bos Fallen bewirken keinen zurückstoßenden Effekt mehr, sondern lähmen den Gegner nun für 2 Sekunden!
Buffie-verstärkt: Fallen werden deutlich schneller platziert.
Hyperladung
Buffie-verstärkt: Bo verschießt bei Hauptattacken einen vierten Pfeil und der Radius des Schadensbereichs jedes Pfeils ist größer.
Entfernung der Ausrüstung & Entschädigung
Die folgende Ausrüstung wird entfernt, und du bekommst als Entschädigung ihren kompletten Münzwert über den Posteingang zurückerstattet.
Crow – Mythische Ausrüstung wird entfernt (Giftschaden).
Bull – Ausrüstung wird entfernt (Superaufladung).
Bo – Ausrüstung wird entfernt (Neu laden).
Nita – Ausrüstung wird entfernt (Begleiterstärke).
Leon – Mythische Ausrüstung wird entfernt (Superskill-Dauer).
Saisons und Skins
Saison: Sand der Zeit
SANDSCHLEICHERIN LILY | BP | EPISCH
SANDLÄUFERIN LILY | BP (Chroma 1) | EPISCH
NACHTSANDE LILY | BP (Chroma 2) | EPISCH
SULTAN CORDELIUS | BP | EPISCH
FEUERSULTAN CORDELIUS | BP (Chroma 1) | EPISCH
EISSULTAN CORDELIUS | BP (Chroma 2) | EPISCH
BODYGUARD BIBI | EPISCH | 149 Juwelen
KANOPE 8-BIT | MYTHISCH | 199 Juwelen
DYNASTIE DOUG | MYTHISCH | 199 Juwelen
MAGISCHE LAMPE LARRY & LAWRIE | LEGENDÄR | 299 Juwelen
Saison: Drachen und Feen
FEE BONNIE | BP | EPISCH
SCHATTENFEE BONNIE | BP (Chroma 1) | EPISCH
GLANZFEE BONNIE | BP (Chroma 2) | EPISCH
DRACHE GRIFF | BP | EPISCH
GEIZHALS GRIFF | BP (Chroma 1) | EPISCH
HAMSTERER GRIFF | BP (Chroma 2) | EPISCH
FEE MINA | EPISCH | 149 Juwelen
FEE FRANK | MYTHISCH | 199 Juwelen
DRACHE MAISIE | MYTHISCH | 199 Juwelen
DRACHE GROM | LEGENDÄR | 299 Juwelen
Sonstige Skins
ROYALE TRUNK | EPISCH | 149 Juwelen
BERTGLOW | MYTHISCH | 199 Juwelen
LUFTBALLON MELODIE | EPISCH | 149 Juwelen
BRUCE NITA | MYTHISCH | 199 Juwelen
Pro-Pass-Skin
DRACHE CROW | Phase 1
DRACHENVOLK CROW | HYPERLADUNG 1
ERZDRACHE CROW | HYPERLADUNG Chroma Nr. 1
GEISTERDRACHE CROW | HYPERLADUNG Chroma Nr. 2
Stargold/-silber
Stargold Pierce
Starsilber Pierce
Stargold Glowbert
Starsilber Glowbert
Anpassungen der Spielbalance
JAE-YONG– Geringer Buff
Trefferpunkte von 7000 auf 7400 erhöht.
LOU–Geringer Buff
Trefferpunkte von 6800 auf 7000 erhöht.
Buff: Basis-Superskill-Frostaufbau von 8,3 Sek. auf 7,1 Sek. reduziert.
Frostleiste beginnt jetzt, nach 2,5 Sek. statt 2 Sek. zu sinken.
ZIGGY–Großer Buff
Trefferpunkte von 6000 auf 6400 erhöht.
Aufladungszeit um 5 % verbessert.
Reaktionszeit-Buff erzeugt Geschoss 5 % schneller.
COLETTE - Geringer Buff
Schaden der Hauptattacke von 1000 auf 1100 erhöht.
Prozentualer Schaden der Hauptattacke von 37 % auf 39 % erhöht.
Ultimativer Schaden von 2000 auf 2200 erhöht.
Prozentualer ultimativer Schaden von 20 % auf 22 % erhöht.
JANET – Geringer Buff
Erhöhung der Geschossgeschwindigkeit um 4,2 %.
Abklingzeit des „Dreh den Bass auf“-Gadgets von 20 Sek. auf 18 Sek. verringert.
LOLA – Geringer Buff
Hyperladung-Ego-Kollisionsradius verringert.
Reguläre Ego-Trefferpunkte von 4000 auf 4400 erhöht.
LUMI – Geringer Buff
Trefferpunkte von 5800 auf 6200 erhöht.
GIGI –Geringer Buff
Hauptattacke ist jetzt schneller.
Geschwindigkeitsschub während des Angriffs ist stärker.
Superskill-Schaden auf höchstem Level von 3000 auf 2600 pro Treffer verringert (gilt auch für Treffer mit der Hyperladung).
Der maximale Schaden durch Kombos ist jetzt geringer.
Schnellere Angriffsvorbereitung, von 20 % auf 30 % beschleunigt.
BUZZ – Geringer Buff
Angriffsausbreitung um 10 % verringert, um Schaden in mittlerer bis naher Reichweite einheitlicher zu machen.
Tempo des Superskill-Geschosses für normale Treffer, Superskills und Hyperladungen um 3 % erhöht.
Minimale Betäubungsdauer von 0,5 Sek. auf 0,6 Sek. erhöht.
KIT – Änderung
Verknüpfter Wurf breitet sich etwas stärker aus, um leichter zu treffen.
Betäubung von 2 Sek. auf 1,5 Sek. verringert.
Dauer der verknüpften Heilung von 10 Sek. auf 8 Sek. verringert.
Heilung pro Sekunde von 10 % auf 15 % der max. TP erhöht.
Heilung pro Sekunde während der Hyperladung von 20 % zu 25 % der max. TP erhöht.
CHESTER – Geringer Buff
Schaden pro Geschoss von 1280 auf 1340 erhöht.
Trefferpunkte von 7400 auf 7600 erhöht.
BONNIE – Geringer Buff
Ultimative Aufladung von 6 auf 5 Schüsse verringert (mit epischer Ausrüstung Verringerung von 5 auf 4 Schüsse).
Hyperladung-Aufladungsrate von 12 auf 11 Schüsse verringert (mit Ausrüstung jetzt 10 Schüsse).
MORTIS – Geringer Nerf
Das „Combo-Kreisel“-Gadget durchdringt keine Wände mehr.
Das „Geschöpf der Nacht“-Gadget lädt den Superskill nicht mehr auf.
PEARL – Geringer Buff
Angriffsschaden von 6 x 540 auf 6 x 560 erhöht (also um 7 %).
Die Aufladungsrate von Superskill und Hyperladung bleibt unverändert.
LARRY & LAWRIE – Geringer Buff
Hyperladung lädt 8 % schneller auf.
Erfordert jetzt 2,6 statt 2,8 Superskills.
RUFFS – Großer Buff
Heilung der „Beförderung“-Starpower von 30 auf 40 TP pro Sekunde erhöht.
TP der Sandsäcke des „In Deckung!“-Gadgets von 35 % auf 40 % der max. Trefferpunkte erhöht.
MINA – Geringer Nerf
Dauer von Windmühle von 2 Sek. auf 1,5 Sek. verringert.
MEG – Geringer Buff
Turmbereichsradius zum Nachladen des „Werkzeugkasten“-Gadgets von 800 auf 880 erhöht.
„Kraftfeld“-Starpower-Schild bei Verschwinden des Mechs von 25 % auf 30 % erhöht.
SPIKE – Geringer Nerf
Hyperladung erfordert jetzt etwas mehr als 3 Superskills zum Aufladen.
Der Schaden des „Nadelkissen-Flak“-Gadgets skaliert jetzt mit der Entfernung. Beim Nahkampf werden 60 % Schaden verursacht, was auf Level 11 600 pro Stachel bedeutet. Bei max. Reichweite bleibt der Schaden bei 1000 pro Stachel.
Abklingzeit des „Sukkulentenschutz“-Gadgets von 18 Sek. auf 20 Sek. erhöht.
STU – Geringer Buff
Trefferpunkte von 6800 auf 7000 erhöht.
Heilung durch Starpower 2 von 544 auf 560 pro Verwendung des Superskills erhöht.
FRANK – Geringer Nerf
TP von 14.000 auf 13.600 verringert.
Das „Aktive Geräuschunterdrückung“-Gadget lädt Superskill und Hyperladung (inklusive der Buffie-verstärkten Versionen) nicht mehr auf.
Schadensreduktion durch die „Schadenschwamm“-Starpower von 15 % auf 10 % verringert.
Schadenserhöhung durch die „Grabgabe“-Starpower von 25 % auf 15 % verringert.
Reichweite des „Grabzugkraft“-Gadgets um 8 % verringert.
EMZ – Geringer Nerf
Superaufladung bei Hauptattacken verringert. Benötigt jetzt 10 statt nur 8 Treffern, um den Superskill voll aufzuladen.
Das „Friendzoner“-Gadget lädt Superskill und Hyperladung (inklusive der Buffie-verstärkten Versionen) nicht mehr auf.
COLT – Geringer Nerf
Das „Schnelllader“-Gadget lädt Superskill und Hyperladung (inklusive der Buffie-verstärkten Versionen) nicht mehr auf.
BELLE – Geringer Buff
Superskill-Schaden von 1000 auf 1100 erhöht.
Trefferpunkte von 5600 auf 5800 erhöht.
Hyperladung benötigt zur Aufladung jetzt einen Angriff und einen Superskill-Angriff weniger.
PIERCE – Geringer Nerf
Die Abklingzeit des „Unversiegliche Munition“-Gadgets wurde von 16 Sek. auf 18 Sek. erhöht.
Als Ausgleich für die erhöhte Aufladung durch den letzten Schuss ist die Superaufladung 10 % langsamer.
CLANCY – Änderung
Level-1-Hauptangriff von 1200 auf 1400 erhöht.
Level-2-Hauptangriff von 1400 auf 1500 erhöht.
Level 3 bleibt bei 1600.
Level 2 erfordert jetzt 6 statt 7 Schüssen (4 mit Starpower für 2 Marken).
Superskill-Geschosse von 16 auf 12 verringert sowie von Nähe abhängige Schadensreduktion hinzugefügt: 100 % Schaden bei max. Reichweite und 50 % im Nahkampf (max. Schaden bei Tresor ist jetzt beispielsweise 7000).
ROSA – Geringer Buff
Superskill-Dauer von 3 Sek. auf 4 Sek. erhöht.
ALLI – Geringer Nerf
Abklingzeit des „Kaltblütig“-Gadgets von 14 Sek. auf 16 Sek. erhöht.
RICO– Geringer Nerf
Als Ausgleich dafür, dass wegen der höheren Projektilgeschwindigkeit mehr Treffer gelandet werden, werden für die Aufladung des Superskills nun 15 statt 12 Schüsse benötigt.
Nur Brawlarena
GIGI – Großer Nerf
TP von 650 auf 450 verringert.
Schaden von 4 auf 3 verringert.
GLOWBERT – Großer Nerf
TP von 450 auf 400 verringert.
Doppel-XP-Bug behoben.
PIERCE – Großer Nerf
TP von 550 auf 500 verringert.
Schaden von 5 auf 4 verringert.
Maps, Spielmodi und Änderungen an der Rotation
Bosskämpfe
Dungeon-Bosskämpfe: Es wurden einzigartige Dungeon-Bosse eingeführt, die jeweils eine eigene Kampferfahrung und Herausforderung bieten.
BOSS Griff – Gieriger Overlord
Ununterbrochener Druck dank hoher Geschossdichte und Bereichskontrolle.
BOSS Grom – Unbarmherziger Zerstörer
Extreme Bedrohung über die ganze Map hinweg dank Sprengkörpern mit unbegrenzter Reichweite.
Fordert ständige Neupositionierung und Raumwahrnehmung.
Boss Crow – Sich entwickelnder Drache
Multiphasen-Boss, der nach jeder Niederlage stärker wird.
Verwandelt sich von einem agilen Assassinen in eine heftige Drachen-Bedrohung.
BOSS Maisie – Temporeiche Vollstreckerin
Setzt Geschosse unterschiedlicher Geschwindigkeit ein, um das Timing des Spielers durcheinanderzubringen.
Bestraft vorhersehbare Bewegungen und langsame Reaktionen.
„April, April!“-Spezialboss: Eine eintägige Bossbegegnung, die exklusiv am 1. April verfügbar ist.
Boss Nita betritt mir einer verzwickten Beschwörungsschleife die Arena.
Neue saisonale Spielmodi
Geladener Showdown (Showdown mit Power-Ups)
Kisten werden durch „Geheimkisten“ ersetzt.
Jede Kiste liefert ein dauerhaftes Power-Up (Trefferpunkte, Schaden, Tempo oder Schild).
Es besteht eine Chance (standardmäßig 40 %), dass noch ein weiterer verbrauchbarer oder tragbarer Bonusgegenstand erscheint.
Power-Ups – dauerhafter Buff, erscheinen teilweise nach Eliminierung (ähnlich wie Powerwürfel)
Schadensbuff (+15 %)
Max.-Trefferpunkte-Buff (+15 %)
Tempo-Buff (+10 %)
Schild-Buff (eingehender Schaden -10 %)
Verbrauchsgegenstände – zeitweilige Buffs
Hyperladung-Sofortaufladung (wiederkehrender Buff)
Tempo- und Schadensdrink (wiederkehrender Buff)
Tragbare Gegenstände – können aufgenommen und wie ein Angriff eingesetzt/geworfen werden
Bowlingkugel
Wird in gerader Linie geworfen
Zerstört Mauern
Stößt Brawler weg, fügt ihnen Schaden zu und betäubt sie
Schadensbox
Zersplittert nach Zerstörung von genügend Mauerfeldern
Shuriken
Wird in gerader Linie geworfen
Fügt Brawlern/Boxen bei Treffern Schaden zu – trifft auch, während er getragen wird Zerbricht beim Treffen eines Ziels
Entfernt Gras
Auto
Brawler steigt in ein Auto und bewegt sich schnell
Zerstört Mauern (Auto nimmt Schaden) Explodiert, nachdem es Schaden genommen hat
Das Überfahren von Gegnern und Kisten verursacht Schaden
Bombe
Kann über Mauern geworfen werden
Explodiert nach etwa 1,5 Sek. und verursacht Flächenschaden
Explosion zerstört Mauern
Spiel der Schatten (3v3/5v5, Variante von Samuraismash)
Schattenspinnen und Schattenklone der Brawler von Spielern erscheinen auf der Map.
Besiege Schattenklone und gegnerische Brawler, die „Monde“ (im Stil von Sirius‘ Maske) fallen lassen. Das Team, das die benötigte Anzahl (60/100) an Monden aufsammelt, gewinnt.
Ein riesiger Sirius erscheint als Miniboss.
Maps:
3v3
Mondschleiervilla
Silberschattenzirkus
Illusionsgasse
Doppelzone
5v5
Netz der Schatten
Zirkuszelt
Hochstaplerpfad
Nachahmer-Karneval
Schatzsuche (zurückkehrender Modus)
Änderung: Stoppt jetzt den Timer, wenn 2 Teams um die Plattform kämpfen.
Modifikatoren
Sandstürme: Zeitweise erscheint ein Sandsturm, der Teile der Map bedeckt. Wenn du in ihm steckst, kannst du nicht nach draußen sehen und umgekehrt!
Langsame Projektile: Projektile auf der ganzen Map werden zeitweise verlangsamt..
Umgebungen
Entfernt:
Schlaraffenland
Darryls Schiff
Seemonster-Aquarium
Starr Force
Sumpf der Liebe
Hinzugefügt:
Bizarrer Zirkus
MadEvil Manor
Pyramiden-Quest
Retropolis
Rumble Jungle
Schrottplatz
Maps
Keine Änderungen.
Community-Slot
Keine Änderungen.
Megaschwein
Keine Änderungen.
Rangliste
Saison 1
Ausgewählter Spielmodus: Juwelenjagd
Map 1: Urige Arcade
Map 2: Kristall-Arcade
Rotation an Gratisbrawlern:
Episch: Shade
Mythisch: Squeak
Legendär: Kit
Saison 2
Ausgewählter Spielmodus: Brawlball
Map 1: Spaßspirale
Map 2: Strandfußball
Rotation an Gratisbrawlern:
Episch: Larry & Lawrie
Mythisch: Doug
Legendär: Cordelius
Brawl Stars Championship
BSC-Herausforderungen vom 27. Februar bis 1. März und 27. bis 29. März
Dauerhafte Verbesserungen und Quality-of-Life-Features
Platz für Freies Spiel in der Rotation (Platz für rotierende Spielmodi, zufälliges Matchmaking und kein Zugewinn/Verlust von Trophäen).
Ranglisten-Drops können Pro-Skin-Upgrades gewähren. Für Colts Pro-Skin wird das ab Mitte März möglich sein! Zukünftige Pro-Skins werden ebenfalls 8 Monate nach dem Ende ihrer Pro-Pass-Saison verfügbar werden.
Der Pro-Pass-Fortschritt wurde verbessert! Pro-Pass-XP durch Siege von 25 auf 50 erhöht, und Pro-Pass-XP durch Erreichen eines neuen Rangs von 200 auf 400.
Verschiedene VFX für unterschiedliche Schilde:
Weißer Schild: Du wirst unverwundbar (beim Respawnen).
Gelber Schild: Dein erlittener Schaden wird verringert.
Lila-blauer Schild: Du erhältst zusätzliche Schild-Trefferpunkte und der Schild verliert Trefferpunkte über Zeit.
Championship-Benachrichtigung ist wieder auf dem Home-Bildschirm platziert (weist auf Rangliste hin).
Bei Verbindungsabbruch liefert der Solo-Showdown keine Trophäen und die Verbindung von Spielern wird jetzt abgebrochen, wenn sie zu lange untätig im Solo-Showdown herumstehen.
Glowberts Name wurde zu Glowy geändert. Nachdem er sich mit Moe angefreundet hatte, haben die Brawler ihm einen freundlichen neuen Spitznamen gegeben: Glowy!
Während dieses Updates werden wir A/B-Tests zu Megaquests durchführen:
80 % der Spieler erhalten Megaquests standardmäßig nach dem monatlichen Zeitplan.
20 % der Spieler erhalten Megaquests nach einem wöchentlichen Zeitplan.
Fehlerbehebungen
Ein Anzeigeproblem mit der Ranglisten-Kampfkarte wurde behoben (aktuell ausgewählter Brawler vs. Rangliste-ausgewählter Brawler).
Der Seestern von Otis‘ erstem Gadget verschwindet nach 5 Sekunden, auch wenn keine Gegner in der Nähe sind.
Geschosse können jetzt aus dem Bereich von Minas Windmühle-Gadget entweichen.
Es wurde ein selten auftretender Fehler behoben, der einen Absturz im Ranglisten-Auswahl-Bildschirm verursachte.
Das Steigern des Verlangsamungseffekts von Squeaks Gadget macht den Spieler unbeweglich.
Es wurde ein Serverfehler behoben, der manchmal auftrat, wenn Sam während der Hyperladung seine Handschuhe aufhob.
Es wurde ein Fehler mit fehlenden Grafiken von 8-Bits Schadensbooster behoben, der in Verbindung mit der „LAN-Elan“-Starpower auftrat.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Shopangebote für manche Spieler ausgegraut angezeigt wurden und nicht gekauft werden konnten.