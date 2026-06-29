Versionshinweise im Juni 2026
RAMENREBELLION
Ein automatisierter Nudelladen hat gegenüber dem Sushi-Shop von Kenji und Kaze eröffnet und erweckt das Interesse von ihrem Sohn Nori. Es kommt zum Tumult!
Diese Saisons sind ehrgeiziger als alles, was wir bislang hatten! Zwei miteinander verknüpfte Saisons, neun ereignisreiche Wochen und eine Story, die einen Brawler verändern könnte ... FÜR IMMER!
Saison 1 und Saison 2 sind über eine gemeinsame, sich entfaltende Geschichte verknüpft, in die Animationen, Mächte, Spielmodi, Ereignisse, eingebundene Skins und mehr verwoben sind. Saison 1 (NanoNudeln) bietet NanoDrops mit NanoMächten, während Saison 2 (Windstock) Smoothie-Drops mit Fusionen liefert.
NanoDrops
NanoDrops verdienst du durch tägliche Siege, Megaquests, Bosskämpfe, Sidequests, Wettbewerbe und Creator-QR-Codes.
Jeder NanoDrop lässt Spieler 3 von 5 Bechern auswählen. Jeder Becher enthält 0 bis 3 NanoNudeln und jede NanoNudel repräsentiert eine Belohnung. NanoDrops gewähren mindestens 1 und maximal 9 NanoNudeln.
Jeder erhaltene NanoDrop füllt zudem das NanoMeter für zusätzliche Belohnungen auf.
NanoMächte
NanoMächte werden über NanoDrops freigeschaltet und enthalten brawlerspezifische Power-Ups!
Es gibt insgesamt 106 NanoMächte, die in 4 verschiedenen Seltenheitsgraden freigeschaltet werden können: Baseline, Augmentiert, Kybernetisch und Quantum. Sobald sie freigeschaltet sind, sind sie bei Brawlern mit NanoMächten automatisch in ausgewählten Ereignis-Spielmodi aktiv.
Jede erhaltene NanoMacht liefert 3 einmalige Mächte je Brawler. Zu Beginn eines Matches, in dem der NanoMächte-Modifikator aktiv ist, wählt ein NanoMacht-Brawler 1 Macht aus 2 möglichen Optionen.
NanoMacht-Brawler besitzen einen sichtbaren Effekt im Brawlermenü und auf der Kampfkarte. Außerdem lassen sie sich im Macht-Bildschirm des Ereignishubs finden.
In der Windstock-Saison funktionieren NanoMächte weiterhin. Wenn für einen Brawler mit NanoMacht eine Fusion freigeschaltet wird, dann ersetzt diese die NanoMacht (Fusionen sind mächtigere Varianten von NanoMächten).
Smoothie-Drops
Smoothie-Drops verdienst du durch tägliche Siege, Megaquests, Turmstürzen, Sidequests und Creator-QR-Codes.
Jeder Smoothie-Drop lässt Spieler 3 von 5 Bechern auswählen. Jeder Becher enthält 0 bis 3 Schlucke und jeder Schluck repräsentiert eine Belohnung. Smoothie-Drops gewähren mindestens 1 und maximal 9 Schlucke.
Jeder erhaltene Smoothie-Drop füllt zudem die Smoothie-Leiste für zusätzliche Belohnungen auf.
Fusionen
Fusionen werden über Smoothie-Drops freigeschaltet und enthalten brawlerspezifische Power-Ups.
Es gibt insgesamt 106 Fusionen, die in 4 verschiedenen Seltenheitsgraden freigeschaltet werden können: Baseline, Augmentiert, Kybernetisch und Quantum. Sobald sie freigeschaltet sind, sind sie bei Brawlern mit Fusionen automatisch in ausgewählten Ereignis-Spielmodi aktiv.
Jede erhaltene Fusion liefert 3 einmalige Mächte je Brawler. Zu Beginn eines Matches mit aktivem Fusions-Modifikator verschmilzt ein Brawler mit Fusion 2 zufällige seiner 3 Mächte und erhält dann während des Matches die Vorteile von beiden.
Fusions-Brawler besitzen einen sichtbaren Effekt im Brawlermenü und auf der Kampfkarte. Außerdem lassen sie sich im Macht-Bildschirm des Ereignishubs finden.
Tägliche Wettbewerbe
Stell dich der Herausforderung der täglichen Wettbewerbe, eine neue Version der beliebten Katanakönigreich-Wettbewerbe! Jeden Tag gibt es eine neue Reihe an Wettbewerben, bei denen du dich für 1 von 3 Spielmodi entscheiden und mit einer begrenzten Anzahl an Versuchen erfolgreich daraus hervorgehen musst. Spiele mindestens ein Spiel, um NanoDrops als Belohnung zu verdienen, und kehre dann am folgenden Tag zurück, um bei einer brandneuen Riege an Wettbewerben mitzumachen!
Turmstürzen
Erklimme einen fünfstöckigen Turm, wobei jede Etage eine andere voreingestellte Map und einen anderen Spielmodus bereithält.
Zu Beginn erhalten Spieler einen festgelegten Pool von 5 bis 12 Brawlern, aus dem sie während des Ereignisses wählen können. Du benötigst ein Spielkonto mit mindestens 8 Brawlern, um das Ereignis zu spielen, was Spieler erreicht haben werden, wenn sie mit 325 Trophäen dafür berechtigt sind.
Alle Brawler sind maximal verbessert, einschließlich Buffies. Der festgelegte Pool bevorzugt wenn möglich Brawler mit Fusionsmächten und NanoMächten und setzt sich aus Brawlern zusammen, die du freigeschaltet hast.
Es gibt 5 vorausgewählte Spielmodi, die die 5 Etagen des Turms darstellen. Vor jeder Etage wählt der Spieler einen Brawler aus dem noch verfügbaren Pool.
Sieg auf einer Etage: Der verwendete Brawler wird auf dieser Etage gesperrt und du kommst weiter. Wähle einen neuen Brawler für die nächste Etage.
Niederlage auf einer Etage: Du bleibst auf der Etage, aber der verwendete Brawler wird aus dem Pool entfernt. Versuch es mit einem anderen nochmal.
Im Zeitraum des Ereignisses ist nur ein Turm pro Tag verfügbar.
Spieler fahren fort, bis sie entweder alle 5 Etagen bestehen oder ihnen die Brawler ausgehen. Sobald ein Turm-Durchlauf beendet ist (gewonnen oder verloren), müssen Spieler für einen weiteren Versuch darauf warten, bis sich der nächste Turm öffnet.
Belohnungen
Jede Etage hat ihre eigene Belohnung, die du bei ihrem Abschluss erhältst. Bei Abschluss aller Etagen ohne Niederlage (ein perfekter Durchlauf) erhältst du eine besondere Bonusbelohnung obendrauf, und zwar den einzigartigen Spielertitel „Unschlagbar“!
Teamplay
Das Ereignis unterstützt Teamplay! Spieler können sich nur zu einem Team zusammenschließen, wenn sie sich auf derselben Etage befinden. Dabei sind doppelte Brawler erlaubt.
Präsentation
Während deines Vorankommens entwickelt sich der Turm optisch weiter. Beim Abschluss leuchten die Etagen auf und werden animiert, wobei du am Ende festliche Effekte zu Gesicht bekommst. Außerdem wird ein eigenes Musikstück gespielt, während du dich im Ereignismenü befindest. Die Etagen sind nummeriert und der Schwierigkeitsgrad wird bei den zur Auswahl stehenden Maps und Spielmodi angezeigt.
Sidequests
Sidequests sind eine neue Erfahrung, bei der Spieler Zugriff auf besondere Quests bekommen, die bei ihrem Abschluss einen Meilenstein-Tracker vorantreiben, der zusätzliche Belohnungen gewährt. Die besonderen Quests sind auf den ausgewählten Brawler der Woche abgestimmt.
Spieler können auch Sidequests für Brawler sehen, die sie nicht besitzen. (Die Quest sieht dann gesperrt aus.)
Einige Quests erfordern einen Brawler mit einem bestimmten Powerlevel.
Bosse
Dieses Update liefert mit Nori, Tara und Brock 3 brandneue Bosse, die sich herausfordern lassen! Nimm es in chaotischen Kämpfen mit ihren Nano-verstärkten Versionen auf und mach dich auf Fische, Klone und TONNENWEISE Raketen gefasst.
Nori: Nimm es mit Nori und seinen treuen Fischbegleitern auf, während er mit wilden Angelruten-Sprints und -Schlägen über die Map flitzt.
Tara: Eine Armee aus Schattenklonen, riesige schwarze Löcher und gefährliche Geschosse werden die Map überziehen, während du es mit Tara und ihrer Klontruppe aufnimmst.
Brock: MEHR RAKETEN, MEHR CHAOS, MEHR BROCK. Stelle dich dem wildesten Raketenmeister im StarrPark und versuche, im Bosskampf gegen einen Nano-verstärkten Brock dem anhaltenden Raketenhagel zu trotzen.
NEUE Brawler
Nori | Legendär | Assassine
Als Kind von Kenji und Kaze war Nori stets für größere Dinge bestimmt. Dass er der erste Brawler ist, der jemals im Starr Park geboren wurde, verleiht ihm zusätzlich außergewöhnliche Kräfte. Und kochen kann er auch nicht schlecht.
Attacke: ANGELWUT
Nori schlägt nach vorne. Durch das Aufladen seiner Attacke wirft er seine Angelrute aus – je länger die Aufladung, desto weiter. Er kann sich zu einer Wand oder einem Brawler ziehen. Brawlern auf seinem Weg fügt er dabei Schaden zu. Bei maximaler Aufladung springt er über Wände! Nori fängt Fische, indem er Brawler mit seiner Hauptattacke trifft. Fische werden für verschiedene Fähigkeiten verwendet.
Superskill: FANG DES TAGES
Nori taucht ins Wasser ein und wieder auf und verursacht nach einer kurzen Verzögerung Flächenschaden. Sein Superskill verbraucht alle Fische und steigert pro Fisch seine Größe um 5 % und seinen Schaden um 4 %.
Gadget 1: SUSHI-SNACK
Nori verzehrt bis zu 3 Fische, um sich pro Fisch um 1000 zu heilen. Abklingzeit: 12 Sekunden
Gadget 2: GRÖSSERES NETZ GESUCHT
Nori zielt mit einem Fischernetz, das den ersten getroffenen Brawler 1,25 Sekunden lang festhält und 800 Schaden verursacht. Abklingzeit: 20 Sekunden
Starpower 1: GROSSER FISCHZUG
Nori fängt 3 Fische, wenn sein Superskill gegnerische Brawler trifft.
Starpower 2: SOHN SEINER MUTTER
Wenn er einen Gegner mit seiner Hauptattacke trifft, erhöht sich Noris Tempo 1 Sekunde lang um 20 %.
Wendy | Mythisch | Unterstützerin
Eine clevere Wissenschaftlerin mit nostalgischer Ader. Nach Jahren der Arbeit in zwielichtigen Firmenlaboren hat sie diese hinter sich gelassen, um Windstock zu gründen und dem Planeten zu helfen, anstatt ihm zu schaden.
Eigenschaft: Dieser Brawler kann über Wasser laufen UND lädt beim Erleiden von Schildschaden den Superskill auf.
Attacke: FÖHN
Wendy feuert einen Schuss ab, der 2400 Schaden verursacht und ihr einen Schild im Wert von 1386 verleiht. Trifft sie einen Teamkameraden, verleiht Wendy diesem einen Schild im Wert von 2000.
Superskill: PLANETENBESCHÜTZERIN
Wendy stellt einen Schildgenerator auf, der 75 % des Schadens absorbiert, den Wendy und ihre Teamkameraden innerhalb seiner Reichweite erleiden.
Gadget 1: WINDGETRIEBEN
Wendys Plattform gibt ihr einen Schub und sie springt über eine kurze Distanz. Abklingzeit: 15 Sekunden
Gadget 2: GRÜNE GRANATE
Wendy wirft eine Windgranate, die alle getroffenen Gegner verlangsamt und sie vorübergehend vom Heilen abhält. Abklingzeit: 15 Sekunden
Starpower 1: VERLANGSAMENDER SCHILD
Gegner in Wendys Schildgenerator werden verlangsamt.
Starpower 2: SOLAR-SCHILD
Wendys Schildgenerator erhält 2000 zusätzliche Trefferpunkte.
NEUE Hyperladungen
STARR NOVA: DIE HYPERLADUNG
Starr Nova wird während des Vorschnellens unverwundbar und hat nahezu unbegrenzte Munition!
BOWLENDER BOLT
Bolt zerstört alle Wände, während sein Superskill mit Hyperladung aktiv ist.
NEUE Buffies
Mit diesem Update stoßen mehr Brawler zur Buffies-Familie! Sie alle erhalten 3 Buffies, die ihre Gadgets, Starpowers und Hyperladungen aufpolieren.
Rico
Mit Ricos Buffies erhalten seine beiden Gadgets eine Überarbeitung. Die neuen Gadgets spiegeln sein zentrales Tohuwabohu rund um die Abprallerheilung wider.
Gadget 1: Multiball-Launcher (Überarbeitung)
Rico stellt einen Verkaufsautomaten mit 4000 TP auf. Wenn er zerstört wird, feuert er Geschosse in alle Richtungen.
Buffie-verstärkt: Wenn Rico den Verkaufsautomaten beschießt, lädt sich dieser mit mehr Geschossen auf.
Gadget 2: Abprallerheilung (Überarbeitung)
Rico verschießt eine riesige Kaugummikugel, die sich beim Auftreffen auf eine Wand oder einen gegnerischen Brawler in kleinere Geschosse aufteilt.
Buffie-verstärkt: Die Geschosse verlangsamen zudem gegnerische Brawler.
Starpower 1: Pralle Abpraller
Nach dem ersten Abprallen verursachen Kugeln von Ricos Hauptattacke und Superskill +240 Schaden.
Buffie-verstärkt: Abprallende Kugeln laden seinen Superskill pro Treffer um 10 % auf.
Starpower 2: Robo-Rückzug
Rico läuft 35 % schneller, wenn seine Trefferpunkte unter 40 % fallen.
Buffie-verstärkt: Das Bewegungstempo erhöht sich um bis zu 60 % bei 10 % TP.
Hyperladung: Trickschuss-König
Die Projektile von Ricos Superskill prallen noch weiter ab.
Buffie-verstärkt: Die Geschossgeschwindigkeit ist erhöht und die Hauptattacke verschießt 2 zusätzliche Projektile.
Brock
Brocks Gadgets und Starpowers sind ganz gut austariert, aber sein Superskill bekommt eine Auffrischung. Seine Bewegungen werden jetzt vom Superskill verfolgt – der Raketenregen bewegt sich also mit ihm mit.
Superskill: Raketenregen (Überarbeitung)
Brock verschießt einen Raketenregen, der Gegner und Hindernisse ausschaltet. Er will einfach nur erleben, wie du im Raketenregen badest!
Gadget 1: Raketensenkel (kann jetzt gezielt werden)
Brock vollführt einen Rocketjump, stößt Gegner zurück und verursacht 1000 Schaden beim Abheben und Landen.
Buffie-verstärkt: Brock erhält einen Bewegungstemposchub von 2 Sekunden, wenn Raketensenkel einen gegnerischen Brawler trifft.
Gadget 2: Raketentreibstoff
Brock verschießt eine große Rakete, die Terrain zerstört und 1000 Schaden verursacht.
Buffie-verstärkt: Die Megarakete teilt sich 4 kleinere Raketen, die weniger Schaden verursachen.
Starpower 1: Mehr Raketen
Fügt Brocks Superskill eine zusätzliche Raketensalve hinzu.
Buffie-verstärkt: Brock erhält einen Temposchub, während er seinen Superskill einsetzt.
Starpower 2: Rakete Nummer vier
Erhöht Brocks Munition um 1.
Buffie-verstärkt: Alle 4 Sekunden erhält Brocks nächste Attacke erhöhte Reichweite.
Hyperladung: Raketenregen
Raketen, die während des Superskills verschossen werden, sind Streubomben.
Buffie-verstärkt: Brocks Raketen bekommen zwei kleinere Nebenraketen, die 60 % weniger Schaden verursachen.
8-Bit
Die Buffies von 8-Bit sollen seinen Superskill zu einem noch besseren Boost für Verbündete machen und dafür sorgen, dass sein Extra-Credits-Gadget verlässlicher und aktiver ist.
Gadget 1: Cheatmodul
8-Bit teleportiert sich zu seinem Schadensbooster.
Buffie-verstärkt: Heilt den Schadensbooster komplett und 8-Bit um 3600 TP.
Gadget 2: Extra-Credits (Überarbeitung)
8-Bit verschießt 18 Projektile. Dies funktioniert jetzt während der Hauptattacke und zudem kann es gezielt werden.
Buffie-verstärkt: Diese Projektile prallen außerdem in Richtung naher Gegner ab.
Starpower 1: Boosterboost
Erhöht die Reichweite des Schadensboosters um 50 % und seinen Schaden um 15 %.
Buffie-verstärkt: Alle 3 Sekunden lässt der Schadensbooster ein Magazin erscheinen, das 8 Sekunden verbleibt und 1 Munition nachlädt.
Starpower 2: LAN-Elan
In der Nähe des Schadensboosters erhält 8-Bit 25 % Extratempo.
Buffie-verstärkt: Teamkameraden erhalten ebenfalls 15 % Extratempo durch den Schadensbooster.
Hyperladung: Aimbot
Der Geschützturm von 8-Bit verfügt über einen Laser, der auf Gegner in der Nähe schießt. Die Schüsse verursachen 230 Schaden.
Buffie-verstärkt: 8-Bit erhält während der Hyperladung unbegrenzte Munition und kann seine Hauptattacke unterbrechen, indem er eine neue Hauptattacke abfeuert.
Meg
Bei Meg wollten wir noch mehr in Richtung der Fantasie gehen, einen atemberaubenden Roboter zu steuern! Megs Gadgets erhalten eine größere Überarbeitung, wodurch sie den Roboter aggressiver dazu verwenden kann, Platz zu schaffen oder eine Stellung zu halten. Ihr Superskill wird ebenfalls aktualisiert, damit der Einsatz des Roboters Flächenschaden verursacht.
Superskill: Megamaschine (Überarbeitung)
Meg springt in ihren Roboteranzug, um für kolossale Zerstörung zu sorgen! Beim Einstieg in den Roboter fügt dieser Gegnern in der Nähe 3000 Schaden zu.
Gadget 1: Stromstark (Überarbeitung)Kann nur in Roboterform eingesetzt werden. Der Roboter und nahe Teamkameraden werden 7 Sekunden lang jede Sekunde um 11 % geheilt.
Buffie-verstärkt: Werkzeugkasten heilt 2 Sekunden lang.
Gadget 2: Werkzeugkasten (Überarbeitung)
Meg steigt aus dem Roboter aus und lässt ihn nach vorne starten, wobei er 1600 Schaden verursacht. Nach dem Ausstieg lädt Meg ihren Superskill in 4 Sekunden komplett wieder auf.
Buffie-verstärkt: Der Roboter hinterlässt eine Feuerspur, die 3 Sekunden lang 30 % des Schadens verursacht.
Starpower 1: Kraftfeld
Beim Ausstieg aus dem Roboter erhält Meg einen Schild von 40 %.
Buffie-verstärkt: Meg erhält einen Temposchub, während der Schild aktiv ist.
Starpower 2: Heavy Metal (Überarbeitung)
Der Roboter stellt für jeden Gegner, der von Megs Superskill getroffen wird, 1200 Trefferpunkte wieder her.
Buffie-verstärkt: Stiehlt zudem 1 Munition von gegnerischen Brawlern.
Hyperladung: Wolfram-Widerstand (für den neuen Superskill aktualisiert)
Stahlschwinger verfügt über erhöhte Reichweite, und Gegner, die getroffen werden, wenn Meg ihren Roboteranzug ruft, werden verlangsamt.
Buffie-verstärkt: Die Attacke des Roboters explodiert beim Treffen eines Gegners, was in einem kleinen Bereich Schaden verursacht. Während sie sich außerhalb des Roboters befindet, feuern die Attacken von Meg zusätzliche Projektile ab, die Gegner ins Visier nehmen.
Max
Die Buffies von Max untermauern ihre Unterstützer-Klasse und geben ihr neue Tools, um Verbündete zu buffen und ihnen Tempo zu gewähren!
Gadget 1: Phasenwechsler (kann jetzt gezielt werden)
Max flitzt vorwärts und ist während dieses Sprints immun gegenüber sämtlichem Schaden.
Buffie-verstärkt: Max kann 3 Sekunden nach dem ersten Sprint ein weiteres Mal sprinten.
Gadget 2: Schleichschuhe (Komfortüberarbeitung)
Max wirft einen Blitzschlag. Nach 3 Sekunden oder wenn sie das Gadget reaktiviert, bewegt sie sich sofort zu dem Blitzschlag zurück und stellt sämtliche TP wieder her, die sie seit seiner Platzierung verloren hat.
Buffie-verstärkt: Beim Zurückbewegen füllt Max ihre Munition wieder auf und heilt Verbündete in der Nähe im gleichen Maße wie sich selbst.
Starpower 1: Superschnell (Überarbeitung)
Beim Treffen eines Gegners mit ihrer Hauptattacke verlängert sich die Dauer ihres Superskills um 0,25 Sekunden.
Buffie-verstärkt: Von ihrem Superskill betroffene Teamkameraden erhalten 4 Sekunden lang einen Schild.
Starpower 2: Run and gun
Max lädt schneller nach, während sie sich bewegt.
Buffie-verstärkt: Beim Treffen von Gegnern mit Tempoblaster erhält Max einen Temposchub.
Hyperladung: Unbegrenzte Energie
Buffie-verstärkt: Beim Treffen von Gegnern lädt Tempoblaster die Superskills von Max und Verbündeten in der Nähe auf.
Surge
Die Buffies von Surge sollen ihm mehr aktive Möglichkeiten geben, seinen Superskill aufzuladen, und machen ihn sogar noch mächtiger, sobald er höhere Stufen erreicht hat! Außerdem bekommt er eine brandneue Hyperladung.
Gadget 1: Stromsprung (Überarbeitung)
Mehr Power für Surge! Die Aufladungsrate seines Superskills wird 5 Sekunden lang um 30 % erhöht.
Buffie-verstärkt: Stromsprung erhöht zudem die Nachladegeschwindigkeit um 30 %.
Gadget 2: Energieschild
Innerhalb der nächsten 2 Sekunden absorbiert Surge 50 % des Schadens des nächsten Treffers und verwendet die Energie, um 2 Munition nachzuladen.
Buffie-verstärkt: Wenn Surge während Energieschild getroffen wird, verringert sich die Abklingzeit um 50 %.
Starpower 1: Maximalpotenzial (Überarbeitung)
Surges Hauptattacke prallt jetzt von Wänden ab.
Buffie-verstärkt: Beim Abprallen von Wänden entstehen 2 kleinere Projektile.
Starpower 2: Eiscontainer (Überarbeitung)
Surge beginnt immer mit seinem Superskill.
Buffie-verstärkt: Bei Stufe 3 gewährt Partytricks einen Temposchub bei Einsatz seines Superskills.
Hyperladung: Stufe 5 (Überarbeitung)
Surges Superskill erhält erhöhte Reichweite und verschießt beim Landen Leckere Gerechtigkeit in alle Richtungen.
Buffie-verstärkt: Leckere Gerechtigkeit verschießt ein zweites Projektil, das weniger Schaden verursacht.
Saisons und Skins
Zwei Saisons mit eigenen Themen bringen in diesem Update eine Flut an frischen Skins sowie eine Auswahl an sonstigen Skins!
Saison: NanoNudeln
MEISTER MICO | EPISCH | Brawlpass
FEUERMEISTER MICO | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
ERDMEISTER MICO | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
TICKOYAKI | MYTHISCH | 199 Juwelen
FIGHTER BERRY | MYTHISCH | 199 Juwelen
CYBERPUNK JAE-YONG | EPISCH | Brawlpass
NANO JAE-YONG | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
CHOOM JAE-YONG | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
CYBER SHELLY | LEGENDÄR | 299 Juwelen
TECH TARA | MYTHISCH | 199 Juwelen
NANO NORI | SELTEN | 29 Juwelen
Titel: Nanogetrieben
Saison: Windstock
BIOTECH BYRON | EPISCH | Brawlpass
AUSGEGRABENER BYRON | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
BLATTMEISTER BYRON | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
KAMPFVETERAN KENJI | MYTHISCH | 199 Juwelen
ENERGIEGELADENER SPROUT | MYTHISCH | 199 Juwelen
RETROZUKUNFT ROSA | EPISCH | Brawlpass
ENERGIEWAHRERIN ROSA | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 1
SCI-FI ROSA | EPISCH | Brawlpass-Chroma Nr. 2
WINDSTOCK GRAY | LEGENDÄR | 299 Juwelen
TURBINE MOE | MYTHISCH | 199 Juwelen
Titel: Windgetrieben
Sonstige Skins
adidas
ADIDAS ASH | EPISCH | 149 Juwelen
Ereignis
MEGA-MECHA MEG | HYPERLADUNG | 499 Juwelen
MEGA-CORPORATE-MECHA MEG | HYPERLADUNG | 499 Juwelen | Chroma Nr. 1
MEGA-ERD-MECHA MEG | HYPERLADUNG | 499 Juwelen | Chroma Nr. 2
Rangliste
CYBER BROCK | Stufe 1
CYBERPUNK BROCK | Hyperladung 1
VERDORBENER BROCK | Hyperladung | Chroma Nr. 1
CYBERCHAOS BROCK | Hyperladung | Chroma Nr. 2
Starsilber-/Stargoldskins
STARGOLD DAMIAN
STARSILBER DAMIAN
STARGOLD STARR NOVA
STARSILBER STARR NOVA
STARGOLD BOLT
STARSILBER BOLT
Anpassungen der Spielbalance
Ein genereller Hinweis zu Brawlern, bei denen Änderungen an ihrem Hauptattacke-Schaden vorgenommen werden: Falls nicht anders angegeben, bleibt die Anzahl der Attacken zur Aufladung ihrer Superskills gleich.
Buffs
Piper
Trefferpunkte von 2500 auf 2800 erhöht.
Max. Schaden der Hauptattacke von 1700 auf 1800 erhöht.
Piper wurde eine Zeitlang von anderen Schützen in den Schatten gestellt. Um ihr mehr Power zu verpassen, bekommt sie zusätzliche Trefferpunkte, und der erhöhte Hauptattacke-Schaden erlaubt ihr das flinke Erledigen einer größeren Bandbreite von Brawlern.
Mandy
Schaden der Hauptattacke von 1300 auf 1400 erhöht.
Starpower – Süßer Schutz: Schild von 40 % auf 50 % erhöht.
Ähnlich wie Piper wurde Mandy nach den Änderungen am Schaden von Superskill bzw. Hyperladung nicht mehr als beachtenswerte Schützen-Option angesehen. Wir wollen nicht, dass sie jeden empfindlicheren Brawler nach dem Auftauchen mit einem Schuss erledigt, aber wir wollen, dass sie dank größerem Schaden besser mit anderen Schützen in Konkurrenz treten kann.
Gale
Superskill-Schaden von 600 auf 800 erhöht.
In einer derart aggressiven Meta sollte Gale eigentlich glänzen, aber seine Gesamtstärke ist ein wenig zu niedrig, um ihn zu einer wirklich begehrten Wahl zu machen. Mehr Schaden für seinen Superskill sollte es ihm erlauben, mehr Druck auf aggressive Brawler auszuüben und die Map besser in den Griff zu bekommen.
Tara
Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 2000 auf 1800 verringert.
Im Kern ist Tara immer noch unglaublich mächtig, aber ihr fehlt ein bisschen Beständigkeit, weshalb wir ihre Schadensverfügbarkeit hochdrehen, damit sie mehr Kontrolle und Druck ausüben kann.
Shelly
Starpower – Schrotbremse: Verlangsamung von 350 auf 55 % geändert.
Gadget – Sprintamulett: Abklingzeit von 20 auf 16 Sekunden verringert.
Ähnlich wie Gale ist Shelly eine fantastische Kontermöglichkeit gegen aggressive Metas, aber ihre Fähigkeit, derart starke Aggression zu überwinden, könnte noch ein bisschen ausgefeilter sein. Um ihr etwas mehr Druck und Mobilität zu geben, verschaffen wir ihr häufigere Sprintmöglichkeiten und mehr Kontrolle mittels Schrotbremse.
Dynamike
Nachladegeschwindigkeit von 1600 auf 1400 verringert.
Neben Schützen tun sich auch Werfer mit einer aggressionslastigen Meta schwer. Diese Änderungen geben Mike mehr Druck und Kontrolle auf der Map.
Larry & Lawrie
Superskill-Schaden von 150 auf 200 erhöht.
Superskill – TP von Lawrie von 3000 auf 3300 erhöht.
Werfer-Liebe gibt‘s nicht nur für Mike. Auch Larry wollen wir ein bisschen Extra-Power verschaffen. Wir machen seinen Zwilling dank mehr Schaden und Überlebensfähigkeit etwas wuchtiger, damit er mehr Druck ausüben kann, sobald er Zugriff auf seinen Superskill erlangt hat.
Sprout
Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 1700 auf 1500 verringert.
Schaden der Hauptattacke von 1040 auf 1100 erhöht.
Sprout braucht mehr Beständigkeit und grundlegenden Schaden, damit er mehr glänzen kann, wenn sich die Möglichkeit zu seiner Wahl ergibt. Eine höhere Nachladegeschwindigkeit hilft, seine bedrohlichen Explosionen häufiger herabregnen zu lassen, und wenn sie treffen, sind sie auch wirkungsvoller.
Barley
Geschossgeschwindigkeit des Superskills von 1504 auf 1700 erhöht.
Geschossgeschwindigkeit des Superskills mit Hyperladung von 2104 auf 2300 erhöht.
In Modi wie Hotzone macht sich Barley dank seiner Fähigkeiten bezüglich Schaden und Heilung ganz gut, aber wir denken, dass er aktuell noch nicht schnell genug seinen Schaden und seine Kontrolle ins Spiel bringen kann – und das bremst ihn ein wenig. Deshalb schrauben wir an der Geschossgeschwindigkeit seiner beiden Superskill-Formen.
Juju
Superskill – TP von Gris-Gris von 3600 auf 4000 erhöht.
Jujus Hauptattacke leistet gute Dienste, aber Gris-Gris ist ein bisschen zu schwach, um ein konkurrenzfähiger Begleiter zu sein. Die zusätzlichen TP helfen Gris-Gris, sich zu behaupten, und ermöglichen Juju eine erheblich bessere Kontrolle der Map.
Gray
Gadget – Konzertflügel: Geschwindigkeit von Klavier von 2500 auf 1500 verringert.
Schaden der Hauptattacke von 1160 auf 1280 erhöht.
Grays zentrales Kit ist in bestimmten Team-Zusammenstellungen immer noch großartig, aber ihm fehlt die Feuerkraft, wenn er nicht mit einem anderen Brawler gepaart ist, der seine Portale voll ausnutzen kann. Ein bisschen grundlegender Schaden mehr und das Glattziehen der Power seiner Gadgets sollte dabei helfen, dass er sich stimmiger und vielseitiger anfühlt.
Surge
Bewegungstempo auf Stufe 0 von 650 auf 680 erhöht.
Geschwindigkeitsbonus auf Stufe 1 von 170 auf 140 verringert.
Surge hat oft damit zu kämpfen, über seine erste Stufe hinauszukommen, weshalb wir die Boni von Stufe 1 ein bisschen abschwächen und dafür Stufe 0 stärken, damit er vom Start weg ein bisschen mehr Power hat.
Starr Nova
Superskill – Schaden der Hauptattacke von 1000 auf 1100 erhöht.
Trefferpunkte von 3700 auf 4000 erhöht.
Starpower – Mystische Starr-Technik: Heilung von 162 aus 216 erhöht.
Starr Nova hat im Vergleich zu anderen Assassinen mit größeren Burst-Fenstern nicht gerade leicht und sie hat auch Probleme damit, mit einer Kombination aus kurzer Reichweite und durchschnittlichen TP in einem Schlagabtausch gut wegzukommen. Zudem erreicht ihre Mystische Starr-Technik nicht die gewünschte Wertigkeit, weshalb ein bisschen zusätzliche Heilung sie zu einer konkurrenzfähigeren Starpower-Option machen sollte.
Buzz
Aufladungsrate des Superskills von 96 auf 100 erhöht.
Aufladungsrate der Hyperladung von 25 auf 30 erhöht.
Assassinen und Aggression treiben die Meta, aber niemand hat Buzz dazu eingeladen, ein bisschen Spaß zu haben. Er ist dem von uns gewünschten Zustand recht nahe, also sollten ein paar kleinere Buffs der Verfügbarkeit von Superskill und Hyperladung dabei helfen, ihn regelmäßiger ins Spiel eintauchen zu lassen.
Lou
Geschossgröße der Hauptattacke von 50 auf 60 erhöht.
Es ist oft schwer, vollen Nutzen aus Lous Hauptattacke zu ziehen. Wir wollen nicht zu stark an seiner Power drehen, weil er ziemlich unterdrückend werden kann, wenn er zu stark ist. Deshalb sorgen wir dafür, dass seine Hauptattacke verlässlicher trifft und er so ein bisschen mehr auf der Map glänzt, ohne sie zu dominieren.
Carl
Schaden der Hauptattacke von 740 auf 820 erhöht.
Carl ist sehr beständig und selten schwach oder arm an Einfluss, aber momentan ist er auch nicht wirkungsvoll genug, um im Vergleich zur aktuellen Riege von Damage-Dealern und Anti-Tanks ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Ein bisschen mehr grundlegender Schaden sollte ihm dabei helfen, öfter glanzvoll in Erscheinung zu treten.
Pearl
Hauptattacke-Hitze-Verbrauch beim Angriff von 450 auf 380 verringert.
Jüngste Updates von Pearls Hitze haben es schwieriger für sie gemacht, mit ihren Starpowers zu glänzen, weshalb wir den grundlegenden Hitzeverbrauch beim Standardangriff verringern, um ihr etwas bessere Chancen zu geben, über der 80-Prozent-Schwelle zu bleiben.
R-T
Hauptattacke (Statikschock) – Schaden von 740 auf 1240 erhöht.
Nach jüngsten Fehlerbehebungen an der Markierungsfähigkeit von R-T können wir nun getrost seinen Superskill-Schaden in den früheren Zustand zurückversetzen!
Nerfs
Mortis
Gadget – Combo-Kreisel: Abklingzeit von 15 auf 18 Sekunden erhöht.
Gadget – Combo-Kreisel: Bonusschaden bei Gegnern mit wenigen Trefferpunkten von 50 % auf 30 % verringert.
Gadget – Geschöpf der Nacht: Schaden und Heilung von 760 auf 700 verringert.
Mortis ist oft der Assassine erster Wahl und das schon eine gute Zeit lang. Dank seiner Gadgets besitzt er unglaublich hohes offensives Potenzial, das diese Änderungen nun ein wenig dämpfen werden, und auch die Häufigkeit, mit der er darauf zurückgreifen kann, verringert sich. Mit dem geringeren Combo-Kreisel-Schaden sollte es weniger Situationen geben, in denen er einen Brawler mit nur zwei Hauptattacken und seinem Gadget komplett erledigen kann.
Colette
Gadget – TP-Transformator: Abklingzeit von 17 auf 22 Sekunden erhöht.
Starpower – Bilanzbewahrung: Schadensverringerung während Superskill von 75 % auf 60 % verringert.
Aufladungsrate des Superskills von 100 auf 90 verringert.
Colette ist mit ihren Buffies in den meisten Modi und auf den meisten Maps zu einer beliebten Wahl geworden. Da sie ein bisschen zu vielseitig ist, wollen wir die Häufigkeit des Zugriffs auf ihren Superskill herunterfahren. Zudem verringern wir die zusätzliche Überlebensfähigkeit, die sie durch Bilanzbewahrung erhält, sowie die Häufigkeit, mit der sie ihren TP-Transformator einsetzen kann. Mit diesen Änderungen sollte sie weiterhin Stärke zeigen können, aber nicht mehr so überwältigend sein.
Crow
Giftdauer der Hauptattacke von 4 auf 3 Sekunden verringert.
Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 1400 auf 1600 erhöht.
Schaden der Hauptattacke von 320 auf 420 erhöht.
Trefferpunkte von 3000 auf 2800 verringert.
Hyperladung – Schaden durch Hauptattacke-Rückkehr von -30 % auf -40 % verringert.
Ähnlich wie Colette ist Crow eine unglaubliche sichere Wahl für die meisten Modi und Maps. Um seine Gesamtpower ein wenig herunterzufahren, senken wir durch die Verringerung der Giftdauer ein wenig seinen durchgehenden Poke-Schaden und seine Sichtkontrolle, machen ihn durch weniger TP etwas anfälliger und verringern seine Schadensverfügbarkeit durch die Verlangsamung seiner Nachladegeschwindigkeit. Zudem hatten wir den Eindruck, dass seine Hyperladung mit den Buffies ein wenig zu viel Durchschlagskraft hat, weshalb wir den Bonusschaden ein bisschen schmälern.
Leon
Gadget – Tarnfeld: Trefferpunkte von 1500 auf 1000 verringert.
Seit der Einführung seiner Buffies ist Leon ein Meta-Dauergast, was wohl primär an Tarnfeld liegt. Er wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen der Rest seines Kits nicht ideal ist, einfach nur wegen der gewaltigen Power, die dieses Gadget hat. Durch die Verringerung der Trefferpunkte sollte es einfacher werden, mit Tarnfeld zurechtzukommen, und seine Verbreitung im Spiel sollte zurückgehen.
Chester
Explosionsschaden des Superskills von 1880 auf 1600 verringert.
Explosionsschaden des Superskills mit Hyperladung von 1880 auf 1600 verringert.
Gadget – Bonbonspaß: Schadensschub von 25 % auf 20 % verringert.
Gadget – Bonbonspaß: Nachladegeschwindigkeit von 200 auf 150 verringert.
Chester ist unglaublich vielseitig und eine sichere Wahl. Er ist ein idealer Konter für den Großteil der aktuellen Meta, weshalb wir ihn nicht zu sehr strapazieren wollen, weil er durch den Wandel der Meta sowieso ein wenig an Wert verlieren dürfte. Wir wollen aber seine Macht durch günstige Ergebnisse beim Einsatz seines Bonbonspaß-Gadgets sowie den Burst-Schaden seiner Wände zerstörenden Superskills ein bisschen herunterfahren.
Edgar
Gadget – Flugticket: Abklingzeit von 14 auf 18 Sekunden erhöht.
Starpower – Heiles Chaos: Heilung durch Takedown von 30 % auf 20 % verringert.
Aufladungsrate der Hyperladung von 40 auf 33 verringert.
Mit seinem aktualisierten Flugticket-Gadget und den Buffies kann Edgar empfindliche Team-Zusammenstellungen komplett überrollen und dabei einigermaßen unbeschadet bleiben. Wir wollen die Häufigkeit, mit der er sich mit Flugticket ins Geschehen werfen kann, verringern, und auch ein bisschen daran drehen, mit wie vielen Trefferpunkten er aus Angriffen auf empfindlichere Brawler hervorgeht. Dadurch sollte Edgar weniger häufig ins Geschehen springen und die Wahl des Zeitpunkts dafür sollte bedeutsamer sein, ohne dass er allzu viel Macht einbüßt. Zudem ist seine Hyperladung zu häufig verfügbar angesichts dessen, wie mächtig sie ist.
Mina
Schaden der Hauptattacke 3 von 2000 auf 1800 verringert.
Gadget – Windmühle: Dauer von 1,5 Sekunden auf 1 Sekunde verringert.
Die Verwendung von Mina ist unglaublich schwer, aber das lieben wir an ihr – sie ist ein Brawler, der viel Können verlangt, aber auch viel Nutzen bringen kann. Allerdings empfanden wir ihren letzten Hauptattacke-Treffer als zu stark, vor allem in Verbindung mit einem gut getimten Superskill, der dem Gegner häufig die Fähigkeit zur Reaktion nimmt. Zudem verschafft ihr Windmühle ein bisschen zu viel Verlässlichkeit in Modi, für die sie normalerweise nicht ausgelegt ist (z. B. Hotzone). Deshalb fahren wir die Power dieses Gadgets ein wenig herunter.
Ruffs
Aufladungsrate der Hyperladung von 40 auf 35 verringert.
Ähnlich wie Chester ist Ruffs ein Brawler, der von einer Meta profitiert, die ihm liegt. Wir wollen seinem Kit aber nicht zu viel Power nehmen, sondern verfolgen das zentrale Ziel, die Häufigkeit der Verteilung von kostenlosen Hyperladungen etwas zu verringern.
Meeple
Gadget – Ragequit: Abklingzeit von 18 auf 20 Sekunden erhöht.
Gadget – Ragequit: Radius von 2000 auf 1600 verringert.
Meeple hat sich zu einem großartigen Konter einer aggressiven Meta gemausert, und das hauptsächlich durch seine Raumkontrolle und die Sicherheit, die ihm Ragequit gewährt, wenn sich ein Assassine auf ihn stürzt. Diese Änderungen werden die Power seines Kits nicht zu stark schmälern, aber ihn viele der Assassinen nicht mehr ganz so gut kontern lassen.
Shade
Aufladungsrate der Hyperladung von 40 auf 34 verringert.
Shade ist ein weiterer Brawler, der sich seit der letzten Balancing-Runde massiv gesteigert hat. Er ist recht gut ausbalanciert und eine hervorragende Option in der späten Auswahl, und er ist sehr mächtig auf spezifischen Maps und in manchen Modi. Er bekommt aber seine Hyperladung aktuell ein bisschen zu einfach und wir wollen die Häufigkeit, mit der das geschieht, daher ein wenig drosseln.
Lumi
Gadget – Grimmig und frostig: Dauer von 3,9 auf 3 Sekunden verringert.
Gadget – Grimmig und frostig: Größe von 700 auf 600 verringert.
In den richtigen Händen ist Lumi einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste verfügbare Brawler. Wir wollen sie nicht in eine Position manövrieren, wo sie wieder unbrauchbar wird, aber wir wollen die Raumkontrolle und den Druck, den sie auf der Map durch ihr „Grimmig und frostig“-Gadget ausüben kann, ein wenig verringern.
Najia
Superaufladung durch Superskill von 80 auf 50 verringert.
Hyperladung – Trefferpunkte von Schlangen von 2000 auf 1500 verringert.
Najia ist insgesamt sehr viel ausgeglichener als früher, kann aber noch ein bisschen Tuning bei Superskill und Hyperladung gebrauchen. Mit diesen Änderungen wird es ihr viel schwerer fallen, Superskills aneinanderzureihen, und ihre Hyperladung-Schlangen sollten sich jetzt besser in den Griff bekommen lassen.
Pierce
Gadget – Unversiegliche Munition: Abklingzeit von 18 auf 22 Sekunden erhöht.
Gadget – Man brawlt nur zweimal: Abklingzeit von 12 auf 18 Sekunden erhöht.
Pierce ist in 90 % der Fälle weiterhin der Schütze erster Wahl dank einer Kombination aus unglaublicher Sicherheit gegen aggressive Brawler und einer Menge Druck durch Aneinanderreihen seiner letzten Schüsse. Er soll sich weiterhin wie ein großartiger Schütze anfühlen und wir wollen gutes Zielen belohnen, aber seine Sicherheit und die Verlässlichkeit des Aneinanderreihens letzter Schüsse verringern, indem wir an der Verfügbarkeit der beiden Gadgets drehen.
Bolt
Hauptattacke – max. Schaden von 900 auf 760 verringert.
Superskill – Schaden von 550 auf 700 erhöht.
Superaufladung durch Superskill von 100 auf 90 verringert.
Starpower – Ballmächtig: Von „Bolt ist immun gegenüber Massenkontrolle und erhält während des Superskills +15 % Höchsttempo“ zu „Bolt ist nach Aktivierung seines Superskills 1 Sekunde lang immun gegenüber Massenkontrolle“ geändert
Bolt flitzt in Schallgeschwindigkeit herum, verursacht aber ein bisschen zu viel Schaden und es fällt zu schwer, ihn mit seiner Starpower Ballmächtig zu stoppen. Wir verkleinern das Fenster der Immunität gegenüber Massenkontrolle von Ballmächtig und bewegen ein bisschen was vom Schaden seiner Hauptattacke zum Superskill, um seinen unmittelbaren Schaden, wenn er auf eine Map rollt, etwas weniger lawinenartig zu machen.
Änderungen
Spike
Schaden der Hauptattacke von 490 auf 560 erhöht.
Aufladungsrate des Superskills von 106 auf 90 (jetzt 4 statt 3 Attacken nötig) verringert.
Starpower – Regeneration: Heilung von 50 % auf 75 % erhöht.
Griff
Gadget – Münzregen: Schaden von 200 auf 300 erhöht.
Gadget – Münzregen: Abklingzeit von 20 auf 15 Sekunden verringert.
Gadget – Münzregen: Dauer von 5 auf 6 Sekunden erhöht.
Gadget – Sparschweinchen: Max. Explosionsreichweite von 1200 auf 1000 verringert.
Starpower – Behalte den Rest: Verschießt jetzt eine 4. Salve in der Zeit, in der zuvor 3 abgefeuert wurden.
Damian
Superskill: Lautsprecher gehen jetzt beim Zusammenprall mit einem gegnerischen Brawler kaputt.
Superskill: Schaden durch Lautsprecher von 600 auf 800 erhöht.
Hyperladung: Schaden von 400 auf 600 erhöht.
Nur Brawlarena
Damian
Schadensskalierung von 3 auf 1 verringert.
Trefferpunkteskalierung von 750 auf 500 verringert.
Starr Nova
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 120 verringert.
Bewegungstemposkalierung von 8 auf 6 verringert.
Trefferpunkteskalierung von 450 auf 400 verringert.
Lola
Schadensskalierung von 5 auf 4 verringert.
Shade
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 150 auf 125 verringert.
Chester
Schadensskalierung von 6 auf 5 verringert.
Gigi
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.
Penny
Bewegungstemposkalierung von 8 auf 6 verringert.
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.
Jessie
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.
Squeak
Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.
Amber
Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.
El Primo
Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 150 auf 200 erhöht.
Sam
Schadensskalierung von 4 auf 5 erhöht.
Trefferpunkteskalierung von 450 auf 500 erhöht.
Charlie
Schadensskalierung von 5 auf 6 erhöht.
R-T
Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.
Bull
Trefferpunkteskalierung von 650 auf 750 erhöht.
Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.
Bibi
Trefferpunkteskalierung von 650 auf 750 erhöht.
Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.
Sirius
Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.
Frank
Trefferpunkteskalierung von 750 auf 850 erhöht.
Sandy
Schadensskalierung von 4 auf 5 erhöht.
Buster
Trefferpunkteskalierung von 650 auf 750 erhöht.
Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.
Doug
Trefferpunkteskalierung von 450 auf 550 erhöht.
Maps, Spielmodi, Umgebungen und Änderungen an der Rotation
Dieses Update bringt neue saisonale Spielmodi mit, einschließlich zweier Modi mit Kochthematik und eines brandneuen PvE-Modus!
Kochmodi (PvE und PvP)
Zwei neue Spielmodi, die Kochen mit Brawling kombinieren! Teams erhalten eine Reihe von Bestellungen, die sie abschließen müssen, um zu gewinnen.
Jede Bestellung hat ein Rezept mit 3 bis 5 Zutaten, die gesammelt und in einer Kochstation (einem Wok) platziert werden müssen. Zutaten kommen von Lieferrobotern, die sich über die Map bewegen.
Es gibt 10 verschiedene Arten von Zutaten:
Nudel
Chili
Pilz
Karotte
Pak Choi
Knoblauch
Fisch
Garnele
Ei
Sojasoße
Es lassen sich keine „falschen Zutaten“ im Wok platzieren, sondern nur solche, die in verfügbaren Rezepten zu finden sind.
Kampfkochen (PvE)
Wird von einem einzelnen Team aus 3 Spielern gespielt. Die Spieler müssen 3 Bestellungen abschließen, bevor die Zeit abläuft.
Lieferroboter werden von starken Wachrobotern beschützt, wobei es von diesen 3 verschiedene Arten gibt.
Essensschlacht (PvP)
Zwei Teams mit je 3 Spielern. Beide Teams müssen dieselben 3 Bestellungen abschließen und gegeneinander um die Zutaten kämpfen.
Das erste Team, das zuerst alle Bestellungen abschließt, gewinnt das Spiel. Wenn die Zeit abläuft, gewinnt das Team mit den meisten abgeschlossenen Bestellungen. Wenn beide Teams dieselbe Anzahl Bestellungen abgeschlossen haben, gibt es eine Verlängerung und das erste Team, das ein Rezept fertigstellt, gewinnt.
Roboter-Wächter
Roboter-Wächter ist ein brandneuer PvE-Modus, der später in diesem Update Brawl Stars erreicht. Spieler werden zusammenarbeiten, um eine Batterie für Megs Roboter zu befördern und aufzuladen, wobei sie gegen Horden von Gegnern kämpfen müssen und im Verlauf an Power-Ups kommen. Wenn sie das Ende erreichen, haben sie einen voll aufgeladenen Roboter, der sich ihnen in einem epischen Kampf gegen einen zufälligen riesigen Bossgegner (eine vergrößerte Version von einem der Gegner) anschließt.
Umgebungen
Entfernt:
Biosphäre
Souvenirladen
Starr-Toons-Studios
Hinzugefügt:
Katanakönigreich
Hub (Showdown)
Windstock
Maps
Kampfkochen
Quantum-Küche
Wok & Roll
Halbgar
Rührstation
Essensschlacht
Woktopia
Himmelsküche
Gemahlen und gechillt
Turbinenterasse
Rangliste
Saison 1
Ausgewählter Spielmodus: Juwelenjagd
Urige Arcade
Kristall-Arcade
Rotation an Gratisbrawlern:
Berry
Tara
Meg
Saison 2
Ausgewählter Spielmodus: Brawlball
Spaßspirale
Strandfußball
Rotation an Gratisbrawlern:
Trunk
Willow
Kaze
Dauerhafte Verbesserungen und Quality-of-Life-Features
Mythische Skins haben jetzt neben ihrem Kill-Grafikeffekt immer auch einen Kill-Soundeffekt. Skins von mythischem und geringerem Seltenheitsgrad besitzen jetzt zusätzliche Sounds, wenn der grundlegende Brawler-Sound nicht gut genug zu den neuen Grafikeffekten passt.
Für 68 Skins wurden spezifische Sounds hinzugefügt.
Franks Geräuschunterdrückung-Gadget-Sound wurde geändert (von einem Geräuschunterdrückung-VO zu Musik und zudem summt Frank die Melodie), so wie von der Community gewünscht.
Shop-Verbesserungen
Nur für Brasilien: Es wird der nächste Buffie angezeigt, den ein bestimmter Greifautomat gewährt.
Nur für Brasilien: Während Brawler-Veröffentlichungsereignissen stehen Tickets anstatt von Brawlerboxen zum Verkauf.
Nur für Brasilien: Am Ende des Brawlpasses gibt es keine Boxen mehr für Juwelen.
Sonstiges
Sprints, die keinen Schaden verursachen, besitzen einen präziseren Indikator dafür, wo sie enden (bislang waren sie etwas länger).
Temposchübe lassen sich nicht mehr miteinander steigern. Wenn mehrere Temposchübe auf einmal aktiv sind, wird nur der stärkste von ihnen angewandt.
Am Ende des Brawlpasses gibt es keine zusätzlichen Boxen mehr für Juwelen.
Das vorzeitige Verlassen von Matches in Brawler-Veröffentlichungsereignissen führt nun zu einer Verwarnung. Bei mehrfachen Verstößen wird Spielern eine Wartezeit auferlegt.
Es wurden neue Pins, Sprays, Icons und Titel für Creator hinzugefügt, damit sich diese im Spiel besser erkennen lassen.
Die Schaltfläche für Rausch-Ereignisse zeigt jetzt auch an, wie viel Zeit bis zum Ende des Ereignisses verbleibt.
Im Katalog werden jetzt verschiedene Beschreibungen angezeigt, die angeben, wann bzw. ob etwas im Kuriositätenladen erscheinen kann:
Dies kann derzeitig im Kuriositätenladen erscheinen.
Dies wird später im Kuriositätenladen erscheinen.
Dies wird nie im Kuriositätenladen erscheinen.
Grafische Überarbeitung von Sprout
Sprout wurde grafisch ein bisschen aufgefrischt.
Sprouts Basismodell wurde leicht aktualisiert, einschließlich eines neuen Rucksacks, in dem Samen herumgetragen werden.
Entsprechend wurden folgende Skins angepasst: Giftpflanze Sprout, Stargold Sprout und Starsilber Sprout.
Sprouts Porträt wurde aktualisiert, damit es zu den Änderungen an seinem Modell passt.
Sprouts Pins werden in Update 70 eine kleinere Aktualisierung erhalten, damit sie zu den Änderungen passen.
Fehlerbehebungen
Allgemeine Fehlerbehebungen
Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Trophäenrausch manchmal das Spielmodus-Banner verdeckte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den das Deaktivieren von Pins in Matches auch zur Deaktivierung von Teamchat-Nachrichten bei anderen Spielern führte.
Es wurde ein Duelle-Exploit behoben, durch den Spieler Bot-Matches manipulieren konnten, um einfacher Prestige 5 zu erreichen.
Brawler-Fehlerbehebungen
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Nanis Zielindikator nicht mehr wie erwartet Wände passieren konnte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den bei Unterbrechung durch einen Rückstoß die Abklingzeit von Starr Novas zweitem Gadget nicht startete.
Es wurde ein Absturzfehler behoben, durch den es geschehen konnte, dass Colettes Buffie für Teen Spirit ausgeführt wurde, nachdem sie besiegt worden war.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Bonusschaden von Ruffs‘ Luftverstärkung falsch berechnet wurde.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Otis‘ Superskill-Seestern an einem durch Spawn-Immunität geschützten Brawler haften bleiben konnte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Grays Starpower Simulierte Verletzung nicht korrekt funktionierte, wenn seine max. Trefferpunkte über deren Grundwert erhöht waren.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Mortis‘ Seelendieb Trefferpunkte auf Basis des Levels des besiegten Brawlers und nicht von Mortis‘ eigenem Level wiederherstellte.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den Lolas Schaden standardmäßig bei 150 % lag.
Es wurde ein Fehler behoben, durch den der Zielindikator von Colettes Superskill nicht akkurat anzeigte, wie weit sie vorwärts schnellt.