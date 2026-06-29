Ein genereller Hinweis zu Brawlern, bei denen Änderungen an ihrem Hauptattacke-Schaden vorgenommen werden: Falls nicht anders angegeben, bleibt die Anzahl der Attacken zur Aufladung ihrer Superskills gleich.

Buffs

Piper

Trefferpunkte von 2500 auf 2800 erhöht.

Max. Schaden der Hauptattacke von 1700 auf 1800 erhöht.

Piper wurde eine Zeitlang von anderen Schützen in den Schatten gestellt. Um ihr mehr Power zu verpassen, bekommt sie zusätzliche Trefferpunkte, und der erhöhte Hauptattacke-Schaden erlaubt ihr das flinke Erledigen einer größeren Bandbreite von Brawlern.

Mandy

Schaden der Hauptattacke von 1300 auf 1400 erhöht.

Starpower – Süßer Schutz: Schild von 40 % auf 50 % erhöht.

Ähnlich wie Piper wurde Mandy nach den Änderungen am Schaden von Superskill bzw. Hyperladung nicht mehr als beachtenswerte Schützen-Option angesehen. Wir wollen nicht, dass sie jeden empfindlicheren Brawler nach dem Auftauchen mit einem Schuss erledigt, aber wir wollen, dass sie dank größerem Schaden besser mit anderen Schützen in Konkurrenz treten kann.

Gale

Superskill-Schaden von 600 auf 800 erhöht.

In einer derart aggressiven Meta sollte Gale eigentlich glänzen, aber seine Gesamtstärke ist ein wenig zu niedrig, um ihn zu einer wirklich begehrten Wahl zu machen. Mehr Schaden für seinen Superskill sollte es ihm erlauben, mehr Druck auf aggressive Brawler auszuüben und die Map besser in den Griff zu bekommen.



Tara

Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 2000 auf 1800 verringert.

Im Kern ist Tara immer noch unglaublich mächtig, aber ihr fehlt ein bisschen Beständigkeit, weshalb wir ihre Schadensverfügbarkeit hochdrehen, damit sie mehr Kontrolle und Druck ausüben kann.



Shelly

Starpower – Schrotbremse: Verlangsamung von 350 auf 55 % geändert.

Gadget – Sprintamulett: Abklingzeit von 20 auf 16 Sekunden verringert.

Ähnlich wie Gale ist Shelly eine fantastische Kontermöglichkeit gegen aggressive Metas, aber ihre Fähigkeit, derart starke Aggression zu überwinden, könnte noch ein bisschen ausgefeilter sein. Um ihr etwas mehr Druck und Mobilität zu geben, verschaffen wir ihr häufigere Sprintmöglichkeiten und mehr Kontrolle mittels Schrotbremse.



Dynamike

Nachladegeschwindigkeit von 1600 auf 1400 verringert.

Neben Schützen tun sich auch Werfer mit einer aggressionslastigen Meta schwer. Diese Änderungen geben Mike mehr Druck und Kontrolle auf der Map.

Larry & Lawrie

Superskill-Schaden von 150 auf 200 erhöht.

Superskill – TP von Lawrie von 3000 auf 3300 erhöht.

Werfer-Liebe gibt‘s nicht nur für Mike. Auch Larry wollen wir ein bisschen Extra-Power verschaffen. Wir machen seinen Zwilling dank mehr Schaden und Überlebensfähigkeit etwas wuchtiger, damit er mehr Druck ausüben kann, sobald er Zugriff auf seinen Superskill erlangt hat.



Sprout

Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 1700 auf 1500 verringert.

Schaden der Hauptattacke von 1040 auf 1100 erhöht.

Sprout braucht mehr Beständigkeit und grundlegenden Schaden, damit er mehr glänzen kann, wenn sich die Möglichkeit zu seiner Wahl ergibt. Eine höhere Nachladegeschwindigkeit hilft, seine bedrohlichen Explosionen häufiger herabregnen zu lassen, und wenn sie treffen, sind sie auch wirkungsvoller.



Barley

Geschossgeschwindigkeit des Superskills von 1504 auf 1700 erhöht.

Geschossgeschwindigkeit des Superskills mit Hyperladung von 2104 auf 2300 erhöht.

In Modi wie Hotzone macht sich Barley dank seiner Fähigkeiten bezüglich Schaden und Heilung ganz gut, aber wir denken, dass er aktuell noch nicht schnell genug seinen Schaden und seine Kontrolle ins Spiel bringen kann – und das bremst ihn ein wenig. Deshalb schrauben wir an der Geschossgeschwindigkeit seiner beiden Superskill-Formen.



Juju

Superskill – TP von Gris-Gris von 3600 auf 4000 erhöht.

Jujus Hauptattacke leistet gute Dienste, aber Gris-Gris ist ein bisschen zu schwach, um ein konkurrenzfähiger Begleiter zu sein. Die zusätzlichen TP helfen Gris-Gris, sich zu behaupten, und ermöglichen Juju eine erheblich bessere Kontrolle der Map.

Gray

Gadget – Konzertflügel: Geschwindigkeit von Klavier von 2500 auf 1500 verringert.

Schaden der Hauptattacke von 1160 auf 1280 erhöht.

Grays zentrales Kit ist in bestimmten Team-Zusammenstellungen immer noch großartig, aber ihm fehlt die Feuerkraft, wenn er nicht mit einem anderen Brawler gepaart ist, der seine Portale voll ausnutzen kann. Ein bisschen grundlegender Schaden mehr und das Glattziehen der Power seiner Gadgets sollte dabei helfen, dass er sich stimmiger und vielseitiger anfühlt.



Surge

Bewegungstempo auf Stufe 0 von 650 auf 680 erhöht.

Geschwindigkeitsbonus auf Stufe 1 von 170 auf 140 verringert.

Surge hat oft damit zu kämpfen, über seine erste Stufe hinauszukommen, weshalb wir die Boni von Stufe 1 ein bisschen abschwächen und dafür Stufe 0 stärken, damit er vom Start weg ein bisschen mehr Power hat.

Starr Nova

Superskill – Schaden der Hauptattacke von 1000 auf 1100 erhöht.

Trefferpunkte von 3700 auf 4000 erhöht.

Starpower – Mystische Starr-Technik: Heilung von 162 aus 216 erhöht.

Starr Nova hat im Vergleich zu anderen Assassinen mit größeren Burst-Fenstern nicht gerade leicht und sie hat auch Probleme damit, mit einer Kombination aus kurzer Reichweite und durchschnittlichen TP in einem Schlagabtausch gut wegzukommen. Zudem erreicht ihre Mystische Starr-Technik nicht die gewünschte Wertigkeit, weshalb ein bisschen zusätzliche Heilung sie zu einer konkurrenzfähigeren Starpower-Option machen sollte.

Buzz

Aufladungsrate des Superskills von 96 auf 100 erhöht.

Aufladungsrate der Hyperladung von 25 auf 30 erhöht.

Assassinen und Aggression treiben die Meta, aber niemand hat Buzz dazu eingeladen, ein bisschen Spaß zu haben. Er ist dem von uns gewünschten Zustand recht nahe, also sollten ein paar kleinere Buffs der Verfügbarkeit von Superskill und Hyperladung dabei helfen, ihn regelmäßiger ins Spiel eintauchen zu lassen.

Lou

Geschossgröße der Hauptattacke von 50 auf 60 erhöht.

Es ist oft schwer, vollen Nutzen aus Lous Hauptattacke zu ziehen. Wir wollen nicht zu stark an seiner Power drehen, weil er ziemlich unterdrückend werden kann, wenn er zu stark ist. Deshalb sorgen wir dafür, dass seine Hauptattacke verlässlicher trifft und er so ein bisschen mehr auf der Map glänzt, ohne sie zu dominieren.

Carl

Schaden der Hauptattacke von 740 auf 820 erhöht.

Carl ist sehr beständig und selten schwach oder arm an Einfluss, aber momentan ist er auch nicht wirkungsvoll genug, um im Vergleich zur aktuellen Riege von Damage-Dealern und Anti-Tanks ernsthaft in Betracht gezogen zu werden. Ein bisschen mehr grundlegender Schaden sollte ihm dabei helfen, öfter glanzvoll in Erscheinung zu treten.



Pearl

Hauptattacke-Hitze-Verbrauch beim Angriff von 450 auf 380 verringert.

Jüngste Updates von Pearls Hitze haben es schwieriger für sie gemacht, mit ihren Starpowers zu glänzen, weshalb wir den grundlegenden Hitzeverbrauch beim Standardangriff verringern, um ihr etwas bessere Chancen zu geben, über der 80-Prozent-Schwelle zu bleiben.

R-T

Hauptattacke (Statikschock) – Schaden von 740 auf 1240 erhöht.

Nach jüngsten Fehlerbehebungen an der Markierungsfähigkeit von R-T können wir nun getrost seinen Superskill-Schaden in den früheren Zustand zurückversetzen!

Nerfs

Mortis

Gadget – Combo-Kreisel: Abklingzeit von 15 auf 18 Sekunden erhöht.

Gadget – Combo-Kreisel: Bonusschaden bei Gegnern mit wenigen Trefferpunkten von 50 % auf 30 % verringert.

Gadget – Geschöpf der Nacht: Schaden und Heilung von 760 auf 700 verringert.

Mortis ist oft der Assassine erster Wahl und das schon eine gute Zeit lang. Dank seiner Gadgets besitzt er unglaublich hohes offensives Potenzial, das diese Änderungen nun ein wenig dämpfen werden, und auch die Häufigkeit, mit der er darauf zurückgreifen kann, verringert sich. Mit dem geringeren Combo-Kreisel-Schaden sollte es weniger Situationen geben, in denen er einen Brawler mit nur zwei Hauptattacken und seinem Gadget komplett erledigen kann.



Colette

Gadget – TP-Transformator: Abklingzeit von 17 auf 22 Sekunden erhöht.

Starpower – Bilanzbewahrung: Schadensverringerung während Superskill von 75 % auf 60 % verringert.

Aufladungsrate des Superskills von 100 auf 90 verringert.

Colette ist mit ihren Buffies in den meisten Modi und auf den meisten Maps zu einer beliebten Wahl geworden. Da sie ein bisschen zu vielseitig ist, wollen wir die Häufigkeit des Zugriffs auf ihren Superskill herunterfahren. Zudem verringern wir die zusätzliche Überlebensfähigkeit, die sie durch Bilanzbewahrung erhält, sowie die Häufigkeit, mit der sie ihren TP-Transformator einsetzen kann. Mit diesen Änderungen sollte sie weiterhin Stärke zeigen können, aber nicht mehr so überwältigend sein.



Crow

Giftdauer der Hauptattacke von 4 auf 3 Sekunden verringert.

Nachladegeschwindigkeit der Hauptattacke von 1400 auf 1600 erhöht.

Schaden der Hauptattacke von 320 auf 420 erhöht.

Trefferpunkte von 3000 auf 2800 verringert.

Hyperladung – Schaden durch Hauptattacke-Rückkehr von -30 % auf -40 % verringert.

Ähnlich wie Colette ist Crow eine unglaubliche sichere Wahl für die meisten Modi und Maps. Um seine Gesamtpower ein wenig herunterzufahren, senken wir durch die Verringerung der Giftdauer ein wenig seinen durchgehenden Poke-Schaden und seine Sichtkontrolle, machen ihn durch weniger TP etwas anfälliger und verringern seine Schadensverfügbarkeit durch die Verlangsamung seiner Nachladegeschwindigkeit. Zudem hatten wir den Eindruck, dass seine Hyperladung mit den Buffies ein wenig zu viel Durchschlagskraft hat, weshalb wir den Bonusschaden ein bisschen schmälern.

Leon

Gadget – Tarnfeld: Trefferpunkte von 1500 auf 1000 verringert.

Seit der Einführung seiner Buffies ist Leon ein Meta-Dauergast, was wohl primär an Tarnfeld liegt. Er wird häufig in Situationen eingesetzt, in denen der Rest seines Kits nicht ideal ist, einfach nur wegen der gewaltigen Power, die dieses Gadget hat. Durch die Verringerung der Trefferpunkte sollte es einfacher werden, mit Tarnfeld zurechtzukommen, und seine Verbreitung im Spiel sollte zurückgehen.

Chester

Explosionsschaden des Superskills von 1880 auf 1600 verringert.

Explosionsschaden des Superskills mit Hyperladung von 1880 auf 1600 verringert.

Gadget – Bonbonspaß: Schadensschub von 25 % auf 20 % verringert.

Gadget – Bonbonspaß: Nachladegeschwindigkeit von 200 auf 150 verringert.

Chester ist unglaublich vielseitig und eine sichere Wahl. Er ist ein idealer Konter für den Großteil der aktuellen Meta, weshalb wir ihn nicht zu sehr strapazieren wollen, weil er durch den Wandel der Meta sowieso ein wenig an Wert verlieren dürfte. Wir wollen aber seine Macht durch günstige Ergebnisse beim Einsatz seines Bonbonspaß-Gadgets sowie den Burst-Schaden seiner Wände zerstörenden Superskills ein bisschen herunterfahren.



Edgar

Gadget – Flugticket: Abklingzeit von 14 auf 18 Sekunden erhöht.

Starpower – Heiles Chaos: Heilung durch Takedown von 30 % auf 20 % verringert.

Aufladungsrate der Hyperladung von 40 auf 33 verringert.

Mit seinem aktualisierten Flugticket-Gadget und den Buffies kann Edgar empfindliche Team-Zusammenstellungen komplett überrollen und dabei einigermaßen unbeschadet bleiben. Wir wollen die Häufigkeit, mit der er sich mit Flugticket ins Geschehen werfen kann, verringern, und auch ein bisschen daran drehen, mit wie vielen Trefferpunkten er aus Angriffen auf empfindlichere Brawler hervorgeht. Dadurch sollte Edgar weniger häufig ins Geschehen springen und die Wahl des Zeitpunkts dafür sollte bedeutsamer sein, ohne dass er allzu viel Macht einbüßt. Zudem ist seine Hyperladung zu häufig verfügbar angesichts dessen, wie mächtig sie ist.

Mina

Schaden der Hauptattacke 3 von 2000 auf 1800 verringert.

Gadget – Windmühle: Dauer von 1,5 Sekunden auf 1 Sekunde verringert.

Die Verwendung von Mina ist unglaublich schwer, aber das lieben wir an ihr – sie ist ein Brawler, der viel Können verlangt, aber auch viel Nutzen bringen kann. Allerdings empfanden wir ihren letzten Hauptattacke-Treffer als zu stark, vor allem in Verbindung mit einem gut getimten Superskill, der dem Gegner häufig die Fähigkeit zur Reaktion nimmt. Zudem verschafft ihr Windmühle ein bisschen zu viel Verlässlichkeit in Modi, für die sie normalerweise nicht ausgelegt ist (z. B. Hotzone). Deshalb fahren wir die Power dieses Gadgets ein wenig herunter.

Ruffs

Aufladungsrate der Hyperladung von 40 auf 35 verringert.

Ähnlich wie Chester ist Ruffs ein Brawler, der von einer Meta profitiert, die ihm liegt. Wir wollen seinem Kit aber nicht zu viel Power nehmen, sondern verfolgen das zentrale Ziel, die Häufigkeit der Verteilung von kostenlosen Hyperladungen etwas zu verringern.

Meeple

Gadget – Ragequit: Abklingzeit von 18 auf 20 Sekunden erhöht.

Gadget – Ragequit: Radius von 2000 auf 1600 verringert.

Meeple hat sich zu einem großartigen Konter einer aggressiven Meta gemausert, und das hauptsächlich durch seine Raumkontrolle und die Sicherheit, die ihm Ragequit gewährt, wenn sich ein Assassine auf ihn stürzt. Diese Änderungen werden die Power seines Kits nicht zu stark schmälern, aber ihn viele der Assassinen nicht mehr ganz so gut kontern lassen.

Shade

Aufladungsrate der Hyperladung von 40 auf 34 verringert.

Shade ist ein weiterer Brawler, der sich seit der letzten Balancing-Runde massiv gesteigert hat. Er ist recht gut ausbalanciert und eine hervorragende Option in der späten Auswahl, und er ist sehr mächtig auf spezifischen Maps und in manchen Modi. Er bekommt aber seine Hyperladung aktuell ein bisschen zu einfach und wir wollen die Häufigkeit, mit der das geschieht, daher ein wenig drosseln.



Lumi

Gadget – Grimmig und frostig: Dauer von 3,9 auf 3 Sekunden verringert.

Gadget – Grimmig und frostig: Größe von 700 auf 600 verringert.

In den richtigen Händen ist Lumi einer der stärksten, wenn nicht sogar der stärkste verfügbare Brawler. Wir wollen sie nicht in eine Position manövrieren, wo sie wieder unbrauchbar wird, aber wir wollen die Raumkontrolle und den Druck, den sie auf der Map durch ihr „Grimmig und frostig“-Gadget ausüben kann, ein wenig verringern.



Najia

Superaufladung durch Superskill von 80 auf 50 verringert.

Hyperladung – Trefferpunkte von Schlangen von 2000 auf 1500 verringert.

Najia ist insgesamt sehr viel ausgeglichener als früher, kann aber noch ein bisschen Tuning bei Superskill und Hyperladung gebrauchen. Mit diesen Änderungen wird es ihr viel schwerer fallen, Superskills aneinanderzureihen, und ihre Hyperladung-Schlangen sollten sich jetzt besser in den Griff bekommen lassen.

Pierce

Gadget – Unversiegliche Munition: Abklingzeit von 18 auf 22 Sekunden erhöht.

Gadget – Man brawlt nur zweimal: Abklingzeit von 12 auf 18 Sekunden erhöht.

Pierce ist in 90 % der Fälle weiterhin der Schütze erster Wahl dank einer Kombination aus unglaublicher Sicherheit gegen aggressive Brawler und einer Menge Druck durch Aneinanderreihen seiner letzten Schüsse. Er soll sich weiterhin wie ein großartiger Schütze anfühlen und wir wollen gutes Zielen belohnen, aber seine Sicherheit und die Verlässlichkeit des Aneinanderreihens letzter Schüsse verringern, indem wir an der Verfügbarkeit der beiden Gadgets drehen.



Bolt

Hauptattacke – max. Schaden von 900 auf 760 verringert.

Superskill – Schaden von 550 auf 700 erhöht.

Superaufladung durch Superskill von 100 auf 90 verringert.

Starpower – Ballmächtig: Von „Bolt ist immun gegenüber Massenkontrolle und erhält während des Superskills +15 % Höchsttempo“ zu „Bolt ist nach Aktivierung seines Superskills 1 Sekunde lang immun gegenüber Massenkontrolle“ geändert

Bolt flitzt in Schallgeschwindigkeit herum, verursacht aber ein bisschen zu viel Schaden und es fällt zu schwer, ihn mit seiner Starpower Ballmächtig zu stoppen. Wir verkleinern das Fenster der Immunität gegenüber Massenkontrolle von Ballmächtig und bewegen ein bisschen was vom Schaden seiner Hauptattacke zum Superskill, um seinen unmittelbaren Schaden, wenn er auf eine Map rollt, etwas weniger lawinenartig zu machen.

Änderungen

Spike

Schaden der Hauptattacke von 490 auf 560 erhöht.

Aufladungsrate des Superskills von 106 auf 90 (jetzt 4 statt 3 Attacken nötig) verringert.

Starpower – Regeneration: Heilung von 50 % auf 75 % erhöht.



Griff

Gadget – Münzregen: Schaden von 200 auf 300 erhöht.

Gadget – Münzregen: Abklingzeit von 20 auf 15 Sekunden verringert.

Gadget – Münzregen: Dauer von 5 auf 6 Sekunden erhöht.

Gadget – Sparschweinchen: Max. Explosionsreichweite von 1200 auf 1000 verringert.

Starpower – Behalte den Rest: Verschießt jetzt eine 4. Salve in der Zeit, in der zuvor 3 abgefeuert wurden.



Damian

Superskill: Lautsprecher gehen jetzt beim Zusammenprall mit einem gegnerischen Brawler kaputt.

Superskill: Schaden durch Lautsprecher von 600 auf 800 erhöht.

Hyperladung: Schaden von 400 auf 600 erhöht.

Nur Brawlarena

Damian

Schadensskalierung von 3 auf 1 verringert.

Trefferpunkteskalierung von 750 auf 500 verringert.



Starr Nova

Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 120 verringert.

Bewegungstemposkalierung von 8 auf 6 verringert.

Trefferpunkteskalierung von 450 auf 400 verringert.



Lola

Schadensskalierung von 5 auf 4 verringert.

Shade

Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 150 auf 125 verringert.

Chester

Schadensskalierung von 6 auf 5 verringert.

Gigi

Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.

Penny

Bewegungstemposkalierung von 8 auf 6 verringert.

Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.

Jessie

Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 200 auf 150 verringert.

Squeak

Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.

Amber

Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.

El Primo

Nachladegeschwindigkeitsskalierung von 150 auf 200 erhöht.

Sam

Schadensskalierung von 4 auf 5 erhöht.

Trefferpunkteskalierung von 450 auf 500 erhöht.

Charlie

Schadensskalierung von 5 auf 6 erhöht.

R-T

Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.



Bull

Trefferpunkteskalierung von 650 auf 750 erhöht.

Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.

Bibi

Trefferpunkteskalierung von 650 auf 750 erhöht.

Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.

Sirius

Schadensskalierung von 2 auf 3 erhöht.

Frank

Trefferpunkteskalierung von 750 auf 850 erhöht.

Sandy

Schadensskalierung von 4 auf 5 erhöht.

Buster

Trefferpunkteskalierung von 650 auf 750 erhöht.

Schadensskalierung von 3 auf 4 erhöht.

Doug