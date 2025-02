¿Quién es Carrascosa?, ¿Y cómo elegiste tu nombre de creador de contenido?



Soy caster y parte del programa de creadores de contenido de Brawl Stars, estudiante de tiempo completo a punto de salir para poder ejercer lo antes posible. Mi nombre, la verdad que lo elegí de forma muy normal, antes me solía poner en los juegos “Shadow” pero no sentía que me representara de la mejor forma, hasta que un día jugando con mi apellido logré adecuarlo hasta poder dejarlo como Carrascosa, ya que era más o menos corto y se leía bastante bien a lo largo de los juegos.

Actualmente, llevo poco más de 3 años en el ambiente competitivo, apoyando a todo la región de SA en lo que pueda, para dar el mejor espectáculo y la visibilidad que pueda tener entre mis manos para las ligas pequeñas y nuevos jugadores que quieran entrar.

¿Cómo decidiste ser creador de contenido?



Es una historia muy curiosa porque vengo jugando los juegos de Supercell desde Clash of Clans, pero no tenía un buen dispositivo. Cuando sale globalmente Clash Royale lo empecé a jugar mucho, veía muchos youtubers y mazos para poder subir en el top de mi país. Fueron muchas horas las que invertí en el Clash, hasta que un día por temas de tiempo no pude jugar tanto como me hubiera gustado.

Luego descubro que sale Brawl Stars y me nació la necesidad de crear contenido del mismo, pero viendo que no tenía los medios para jugarlo, lo dejé pasar hasta que llegó el encierro por cuarentena. Con un amigo viciábamos mucho al Brawl y nos metimos a un club top de Chile, donde conocimos la comunidad y empezamos a hacer directos del mismo con mucha hermandad y muy buen ambiente. Ahí fue donde por primera vez me anime a poder crear videos con mi amigo, subiendo copas, jugando ligas o lo que podíamos jugar. Después me adentré para poder ser caster porque Bastian, mi amigo, siempre me animaba para poder seguir con ello.

La comunidad también siempre has estado de mi lado para poder seguir creciendo y seguir en lo que más me gustaba a pesar de todos los obstáculos que tenía en frente.

¿Cuál es tu main Brawler? ¿Y tu modo de juego favorito?



Mi Brawler favorito no puedo decidirlo, pero siempre digo dos: Nita y Max. Mi modo de juego favorito antes era asedio, pero después me incliné por Balón Brawl.



¿Cuál es tu experiencia más memorable como creador de contenido?



La verdad es que tengo muchas como creador de contenido, pero diría que cuando empecé a ser caster y a crear contenido, nunca tuve una base de personas que me conozcan, siempre todo era algo nuevo.



Aun así, siempre he hecho todo de corazón para que la gente vea que sí me gusta lo que hago. Con esto nunca dimensioné cuanta gente estaba ahí en los directos o videos, la gente que me apoya día a día, los que comparten, los que siempre están para apoyar en cualquier proyecto. Una experiencia más que podría mencionar sería es que un día tuve que castear 4 competencias distintas donde tuve que hablar con los organizadores para poder acomodarme a ellos y a los horarios que coincidían. Además, tuve que comer entre horas y en las pausas para poder dar lo mejor de mí. Finalmente, tuve que cuidarme la voz lo máximo posible hasta el punto de terminar el día muy cansado para solo caer en la cama de cansancio de todo el día estar casteando y creando contenido.



Trabajar para 4 ligas distintas y castear muchos partidos ha sido una de las locuras que antes hacía, donde ponía las ganas a cada una de ellas como si fuera el primer partido. Todo ello con el fin de traer el mejor contenido siempre para ese público que acompaña.

¿Qué te gustaría ver en Brawl Stars?



Me gustaría ver una sección de torneos propios dentro del juego, aparte de la que tenemos en Esports. Una sección donde podamos tener más torneos a lo largo del día o la semana. Sin tener que ir a otros medios o aplicaciones y podamos conseguir premios exclusivos y que también puedan separarse por regiones y por horas como en otros juegos que ya lo implementaron de la misma forma. Creo que le podría dar mucha más variedad de contenido a la gente, a los creadores y también más vida al competitivo de Brawl Stars.

¿Qué ajustes sugerirías en el cambio de balance?



Diría que volviera Max a su 'prime' porque me gusta mucho jugarla, pero también poder ver de nuevo fuerte a Hank. Estaría muy bueno subirle algo más las estadísticas de daño o movilidad, así como poner en marcha también algunos brawlers olvidados o que se ven opacados por los nuevos que siempre vienen muy fuertes.



¿Qué otros creadores de contenido consideras como referentes en nuestra comunidad hispanohablante de Brawl Stars?



Tengo dos creadores que me marcaron mucho desde que estoy en el mundo de Supercell sería alvaro845 y WithZack. Ellos me enseñaron muchas cosas en los juegos con su contenido original. Además, me transmitieron la pasión que ellos mismos sentían. Esto me llevó a ser cómo soy actualmente, crear contenido y vivir el competitivo de la mejor forma posible, porque creo que la gente sí nota todo lo que haces y vives, por ello. Hay recompensas al final del día.

¿Algún consejo para los jugadores?



Que aprendan un poco más del juego, ver más contenido del competitivo o quizás aprender un poco más de cómo posicionarse porque siempre nos sale gente que va recto y sin ningún miramiento hasta quedar con uno menos en la partida y no es bonito encontrarse jugadores que hacen eso.