¡El evento de Pizza Planeta comienza ya! En él, podrás conseguir el aspecto de Surge Lightyear y a la nueva adición al plantel de brawlers, Meeple, de forma gratuita.

Tu misión: reunir porciones de pizza y gastarlas en las ofertas de la tienda de Pizza Planeta.

"¿Cómo se consiguen esas deliciosas porciones de pizza?"

¡Muy fácil! Puedes obtenerlas en los siguiente lugares:

El calendario diario de porciones de pizza de la tienda.

Las ofertas diarias de la tienda de Pizza Planeta.

Las misiones de temporada.

La competición clasificatoria.

¿Quieres más porciones sin complicarte demasiado? ¡También puedes adquirirlas con gemas desde la tienda!

"¿Qué puedo hacer con las porciones de pizza?"

Gasta las porciones de pizza que consigas en la tienda de Pizza Planeta, a la izquierda de la pantalla principal. Allí encontrarás lo siguiente:

Un lote de regalo todos los días.

La nueva adición a la plantilla de brawlers, Meeple.

Aspectos de la Fuerza Starr.

Regalos (sigue siendo Brawlidad en nuestros corazones).

Personalizaciones (aspectos, iconos de jugador, sprays, reacciones y blines).

Objetos de progresión (monedas, puntos de fuerza, premios Starr de hipercarga).

El aspecto de Surge Lightyear para quienes hayan desbloqueado a Surge.

"¿Cómo consigo el aspecto de Surge Lightyear?"

Si ya has desbloqueado a Surge, podrás obtener el aspecto de Surge Lightyear de forma gratuita.

Si todavía no lo has desbloqueado, puedes hacerlo de la siguiente manera:

Surge estará disponible en la tienda de Pizza Planeta durante todo el evento. Al tratarse de un brawler legendario, necesitarás una cantidad considerable de porciones de pizza para desbloquearlo, ¡pero reúne las suficientes y podrás llevarte a un brawler legendario gratis !

También puedes desbloquear a Surge usando créditos. Tendrás 4 meses a partir de hoy para obtener este aspecto de forma gratuita.

Si lo quieres de inmediato, también puedes adquirir a Surge en la tienda con una oferta de gemas razonable.

"¿Has dicho... competición?"

¡Eso es! Vuelve la competición clasificatoria, y esta vez empleará los modos de juego 2c2. ¡Ganarás puntos aunque pierdas!

Recibirás tiques todos los días para jugar. Los tiques que no gastes se reiniciarán pasados 3 días.

Cada 3 días, podrás jugar a un nuevo modo de juego 2c2.

Cada acción que realices en una partida, ya sea eliminar a brawlers, infligir daño, curar a tus aliados o completar objetivos, te otorgará puntos.

¡Se te recompensará ganes o pierdas! Las victorias multiplicarán tus puntos totales.

Disfruta de Hockey Brawl y de Entrega especial en la competición y en los huecos 3c3 durante el evento.

"¿Cuántas porciones de pizza gratuitas puedo conseguir?"

¡Hay muchas formas de conseguir porciones de pizza gratuitas! Te las explicamos a continuación:

Calendario de pizza: 12 porciones de pizza diarias (360 en total).

Revelando ofertas diarias de la tienda de Pizza Planeta: 1 cada vez (alrededor de 120 en total). La cantidad podría variar si compras algunas de las ofertas de Pizza Planeta.

Misiones de temporada: 30 porciones de pizza por cada misión (330 en total).

Competición clasificatoria: hasta 150 porciones de pizza por competición (1650 en total si ganas todas las partidas o unas 990 de media).

Regalos aleatorios: 100 porciones de pizza dos veces (200 en total).

Cantidad máxima de porciones de pizza que puedes conseguir gratis: 2660 (con una tasa de victorias del 100 % en la competición).

Media de porciones de pizza que puedes conseguir gratis: 2000 (con un rendimiento medio en la competición).

"¿A favor o en contra de la pizza con piña?"

La respuesta a esa pregunta se halla en tu corazón... 🍍