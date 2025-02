¡Consigue recompensas gratis viendo las retransmisiones en directo de Brawl Stars en Twitch!



Por primera vez lanzamos una campaña de Twitch Drops. Sigue leyendo para conocer las fechas, las recompensas y cómo conseguirlas.



¿Cuándo empieza?



Comienza el 21 de septiembre - 09:00 AM (ES) / 01:00 AM (MX) /07:00 UTC

Finaliza el 25 de septiembre - 09:00 AM (ES) / 01:00 AM (MX) /07:00 UTC

¿Cuáles son las recompensas y los requisitos de tiempo de visionado?



300 monedas - 30 minutos

150 Puntos de fuerza y 50 Blines - 60 minutos

10 Gemas e Icono de jugador de la Academia Brawl - 120 minutos