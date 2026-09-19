Brawl Stars x Duolingo
L'ÉVÉNEMENT DUOLINGO A COMMENCÉ !
Duo est là pour donner à tout le monde une bonne leçon ! Ou du moins essayer. Heureusement, Spike a d'autres idées : ignorer les cours de Duo, jouer à Brawl et gagner des récompenses, telles que le skin Darryl démon des déchets !
Aidons donc Spike à vaincre Duo et à le renvoyer dans sa propre appli.
COMMENT ÇA MARCHE
L'événement durera jusqu'au 30 septembre est sera composé de 2 phases.
PHASE 1 : EN CLASSE
Cette phase se déroule en salle de classe, où Duo tente de vous donner des cours. Cependant, Spike a un meilleur plan : compléter un objectif de communauté et gagner des récompenses !
PHASE 2 : EN HEURE DE COLLE
Bien évidemment, en jouant à Brawl en cours, la communauté se prendra des heures de colle ! Pour échapper à ce calvaire, tout le monde devra effectuer une tâche débile, de type changer la langue du jeu.
Complétez la tâche, échappez à l'heure de colle et retournez en classe le jour suivant.
COMBAT DE BOSS : DUO
Découvrez le nouveau mode de jeu de combat de boss contre Duo, où il s'agit de travailler en équipe pour lire et répondre aux questions de Duo. Oui, il va falloir lire. Oui, il va aussi falloir savoir travailler en équipe avec des randoms.
Cependant, la patience de Duo a des limites ! Même si vous répondez sans faire d'erreurs, il finira par attaquer.
RÉCOMPENSES
Skin Darryl démon des déchets
5 prix du chaos
20 gemmes
10 prix Starr aléatoires
2 000 pièces
2 000 doubleurs d'EXP
3 prix Starr mythiques
2 000 points de pouvoir
2 500 blings
1 000 crédits
2 200 EXP Pass Pro
1 ultra boîte des trophées
PLUS DE RÉCOMPENSES !
Complétez la quête Brawl Stars dans l'application Duolingo pour récupérer des bonus de cosmétiques et de prix du chaos, et même SPIKE gratuitement !
Une rumeur courante dit que les joueurs de Brawl Stars ne sont pas assez intelligents pour terminer cette quête... Montrons-leur le contraire et finissez la quête Brawl Stars pour le petit poulet vert et gagnez des récompenses en jeu ! Trkl.
LE CONCOURS AU PLUS HAUT QI DU MONDE
Nous offrons 3,141592 MILLIONS DE GEMMES aux 10 joueurs au QI le plus élevé de Brawl Stars !
Sur nos réseaux sociaux, vous verrez de temps en temps une question interro surprise à laquelle répondre. Pour réussir l'interro :
Répondez correctement à la question
Utilisez les hashtags #BrawlStars et #Duolingo dans vos réponses
Plus vous participez, plus vous aurez de chances d'être sélectionné·e ! 10 joueurs seront sélectionnés aléatoirement et contactés après la fin de l'événement, le 1er octobre.
Rendez-nous fiers. Bonne chance !