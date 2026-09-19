L'événement durera jusqu'au 30 septembre est sera composé de 2 phases.

PHASE 1 : EN CLASSE

Cette phase se déroule en salle de classe, où Duo tente de vous donner des cours. Cependant, Spike a un meilleur plan : compléter un objectif de communauté et gagner des récompenses !

PHASE 2 : EN HEURE DE COLLE

Bien évidemment, en jouant à Brawl en cours, la communauté se prendra des heures de colle ! Pour échapper à ce calvaire, tout le monde devra effectuer une tâche débile, de type changer la langue du jeu.

Complétez la tâche, échappez à l'heure de colle et retournez en classe le jour suivant.

COMBAT DE BOSS : DUO

Découvrez le nouveau mode de jeu de combat de boss contre Duo, où il s'agit de travailler en équipe pour lire et répondre aux questions de Duo. Oui, il va falloir lire. Oui, il va aussi falloir savoir travailler en équipe avec des randoms.

Cependant, la patience de Duo a des limites ! Même si vous répondez sans faire d'erreurs, il finira par attaquer.