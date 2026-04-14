Recevez un buffie, le skin Trunk Royale et plus de ressources... Mais vous devez faire battre le cœur de Brawl !

Voici comment vous pouvez maintenir Brawl en vie :

Terminez vos 6 victoires du jour tous les jours ! Plus vous êtes à les terminer, plus vous gagnez de récompenses !

Et une fois votre objectif atteint, n'oubliez pas de dire à vos amis d'en faire de même ! Le seul moyen d'obtenir les meilleures récompenses est d'avoir le plus de joueurs possible qui terminent leurs 6 victoires du jour.

Il y a aussi un prix du chaos bonus à récupérer chaque jour si la communauté termine une tâche sociale spéciale.

Chaque jour, une nouvelle tâche sociale sera disponible sur l'écran de l'événement communautaire.

Les tâches peuvent être d'aller mettre un J'aime à une vidéo Brawl Stars spécifique sur YouTube, d'identifier votre créateur de contenu préféré sur les réseaux, de commenter un truc en particulier, et ainsi de suite. Venez consulter l'écran de l'événement communautaire tous les jours !

Pendant tout l'événement, il y aura deux prix du chaos garantis sur la dernière victoire du jour (pour encourager les sceptiques !).

Récompenses :

Prix du chaos

Points de pouvoir

Gemmes

Skin Trunk Royale

Prix Starr

Buffie aléatoire

Doubleurs d'EXP

Blings

EXP Pass Pro

Boîte des trophées

2 prix du chaos chaque jour dans les victoires du jour

Des prix du chaos bonus chaque jour avec les tâches sociales

CONCOURS :

Celles et ceux qui feront leur tâche sociale du jour participeront aussi à un concours spécial pour gagner des gemmes ! Tous les jours, on choisira 1 gagnant parmi les joueurs qui ont terminé la tâche, et celui-ci recevra 100 000 gemmes ! Le gagnant sera différent chaque jour, alors terminez bien vos tâches !

L'événement commence AUJOURD'HUI et se termine le 24 avril à 8 h UTC.

ALORS... #KEEPBRAWLALIVE