La communauté sera divisée en 2 équipes, et avant le début des matchs, vous devrez commencer par créer les équipes (choisir un logo, un nom, etc.).

Pendant les deux premiers jours, les deux équipes devront voter pour créer leur équipe de toutes pièces :

Jour 1 | Choix du nom :

Associez les mots de deux listes (adjectifs + noms) et votez pour le nom de votre équipe.

Jour 2 | Création du logo :

Choisissez la forme, la couleur et l'icône pour créer le logo qui représentera votre équipe pendant le tournoi.

LE TOURNOI

Une fois les équipes formées, le tournoi de la ligue Starr adidas commence : il s'agit d'une compétition sur 12 jours, divisée en deux étapes.

ÉTAPE 1 | PHASE DE GROUPES (du 20 au 25 juin)

Le tournoi comprend 3 matchs pour la phase de groupes. Certains matchs se joueront contre des équipes de brawlers PNJ, avec le trio de rangers du ranch, du Monde des bonbons, etc. Mais ne vous laissez pas attendrir, car la compétition est bien réelle !

Comment fonctionnent les matchs ?

Chaque match dure deux jours. Pendant cette période, votre équipe doit remplir la barre de la communauté avant son adversaire, et pour ce faire, vous devez gagner des matchs en Super brawlball, un nouveau mode de jeu ! Les équipes de PNJ ont leur propre barre qu'ils remplissent automatiquement sur la durée, alors faites en sorte de ne jamais être à la traîne !

MATCH DE GROUPES 3 (24 et 25 juin)

C'est le premier véritable affrontement : équipe de la communauté 1 VS équipe de la communauté 2, et c'est là que vous pourrez régler vos comptes !

ÉTAPE 2 | PHASE D'ÉLIMINATION (du 26 juin au 1 juillet)

Après la phase de groupes :

Quarts de finale

(26 et 27 juin)

Demi-finale

(28 et 29 juin)

Grande finale

(30 juin et 1er juillet),

équipe de la communauté 1 VS équipe de la communauté 2La revanche !

Pendant la grande finale, les deux équipes s'affrontent pour remplir leur barre le plus vite. Il n'y a pas de chrono, la première équipe à remplir la barre remporte le tournoi de la ligue Starr adidas !