LA LIGUE STARR ADIDAS EST LÀ !
La ligue Starr adidas est le tout premier événement communautaire sur le thème du football, dans lequel les joueurs devront s'unir pour créer leurs propres équipes de Brawlball et participer à un tournoi pour remporter le prix ultime : le titre de Champion adidas ! En plus du titre, vous pourrez également repartir avec un brawler gratuit, un skin, des prix du chaos et plus !
L'événement commence maintenant et se termine le 1er juillet (récompense finale envoyée le 2 juillet). Des équipes de brawlers PNJ et deux équipes formées par les joueurs s'affronteront jusqu'à la grande finale, qui décidera des champions ! C'est partiii 🔥
COMMENT ÇA MARCHE
La communauté sera divisée en 2 équipes, et avant le début des matchs, vous devrez commencer par créer les équipes (choisir un logo, un nom, etc.).
Pendant les deux premiers jours, les deux équipes devront voter pour créer leur équipe de toutes pièces :
Jour 1 | Choix du nom :
Associez les mots de deux listes (adjectifs + noms) et votez pour le nom de votre équipe.
Jour 2 | Création du logo :
Choisissez la forme, la couleur et l'icône pour créer le logo qui représentera votre équipe pendant le tournoi.
LE TOURNOI
Une fois les équipes formées, le tournoi de la ligue Starr adidas commence : il s'agit d'une compétition sur 12 jours, divisée en deux étapes.
ÉTAPE 1 | PHASE DE GROUPES (du 20 au 25 juin)
Le tournoi comprend 3 matchs pour la phase de groupes. Certains matchs se joueront contre des équipes de brawlers PNJ, avec le trio de rangers du ranch, du Monde des bonbons, etc. Mais ne vous laissez pas attendrir, car la compétition est bien réelle !
Comment fonctionnent les matchs ?
Chaque match dure deux jours. Pendant cette période, votre équipe doit remplir la barre de la communauté avant son adversaire, et pour ce faire, vous devez gagner des matchs en Super brawlball, un nouveau mode de jeu ! Les équipes de PNJ ont leur propre barre qu'ils remplissent automatiquement sur la durée, alors faites en sorte de ne jamais être à la traîne !
MATCH DE GROUPES 3 (24 et 25 juin)
C'est le premier véritable affrontement : équipe de la communauté 1 VS équipe de la communauté 2, et c'est là que vous pourrez régler vos comptes !
ÉTAPE 2 | PHASE D'ÉLIMINATION (du 26 juin au 1 juillet)
Après la phase de groupes :
Quarts de finale
(26 et 27 juin)
Demi-finale
(28 et 29 juin)
Grande finale
(30 juin et 1er juillet),
équipe de la communauté 1 VS équipe de la communauté 2La revanche !
Pendant la grande finale, les deux équipes s'affrontent pour remplir leur barre le plus vite. Il n'y a pas de chrono, la première équipe à remplir la barre remporte le tournoi de la ligue Starr adidas !
Défis de la mi-temps adidas
Pour pimenter un peu le tournoi, le deuxième jour de chaque match, vous pourrez participer à un défi de la mi-temps adidas, qui vous permettra de remporter des récompenses bonus, en plus de tout le reste. Tous les deux jours à partir de 8 h UTC, nous mettrons en ligne une petite vidéo contenant plus d'infos, alors rendez-vous sur la page de l'événement et sur nos réseaux sociaux !
RÉCOMPENSES
Voici une liste des récompenses en jeu pendant l'événement, et les versions améliorées si la communauté termine les défis de la mi-temps adidas :
1000 doubleurs d'EXP ou le brawler Jae-yong (1000 crédits si vous l'avez déjà)
3000 blings ou le skin Otis footbrawler
Méga boîte des trophées ou ultra boîte des trophées
5 prix du chaos ou 10 prix du chaos
1 000 pièces ou 2 000 pièces
1 000 points de pouvoir ou 2 000 points de pouvoir
CONCOURS SPÉCIAL
Nous offrons 1 MILLION DE PIÈCES + 1 MILLION DE POINTS DE POUVOIR à 10 joueurs !
Comment participer
Tous les jours, partagez une vidéo sur les réseaux (Instagram, X, Reddit ou TikTok) montrant votre meilleur but du Super Ball !
Utilisez les hashtags #adidas #BrawlStars
Les gagnants seront contactés par message après l'événement, ce qui peut prendre quelques jours.
Bonne chance tout le monde !