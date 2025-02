Vous préférez recevoir 10 mégaboîtes ou 60 prix Starr ? C'est à vous de décider !

L'événement communautaire #BoxVsDrops commence MAINTENANT, avec les prix Starr et l'EXP DOUBLÉS, et se termine le 25 août !

On compte à nouveau les ÉLIMINATIONS dans chaque mode de jeu (matchs amicaux inclus), et on a 3 paliers. Les voici :

2 milliards d'éliminations - Vote pour 1 mégaboîte ou 6 prix Starr

8 milliards d'éliminations - Vote pour 2 mégaboîtes ou 12 prix Starr

16 milliards d'éliminations - Vote pour 7 mégaboîtes ou 42 prix Starr

L'option qui remportera le plus de votes sera alors disponible en magasin pour toute la communauté ! Une fois un palier atteint,un nouveau sondage sera ajouté à cet article pour décider de la prochaine récompense !

Notez bien : il vous faut au moins 400 trophées pour récupérer ces récompenses !

CONCOURS

Vous aurez une chance minuscule, mais grandiose, de gagner notre concours ! Nous donnerons 100 mégaboîtes ou 50 prix Starr légendaires ! À vous de choisir !

Pour participer, c'est simple :

Publiez une capture d'écran de votre vote sur n'importe quelle plateforme et convainquez vos followers de voter pour la même option !

Utilisez les hashtags #BoxVsDrops et #BrawlStars !

Nous sélectionnerons 10 heureux gagnants à la fin de l'événement, le 25 août !