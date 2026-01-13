Programme de l'événement #RandomBS
À partir de maintenant et jusqu'au 22 janvier, ça va être n'importe nawak ! Chaque jour de l'événement #RandomBS, des trucs complètement loufoques auront lieu en jeu. Redécouvrez Brawl Stars en mode chaotique !
Ces trucs complètement random affecteront le jeu de 3 façons et la communauté doit atteindre des objectifs ensemble pour récupérer les récompense quotidiennes !
À quoi s'attendre :
Des modificateurs quotidiens random
Des objectifs de commu quotidiens random
Des récompenses random (1 récompense offerte sur 3 options)
Aujourd'hui :
Modificateur : Mort subite dans tous les modes !
Objectif : 700 millions d'éliminations en 24 heures
Récompenses : 2 567 doubleurs d'EXP, 1 mégaboîte ou 2 prix du chaos
Si l'objectif est atteint, la récompense sera dévoilée demain !
Comment savoir quels sont les modificateurs, objectifs et récompenses actuels ?
Chaque jour (vers 8 h UTC), une petite vidéo sera publiée sur les réseaux sociaux de Brawl Stars qui révélera le prochain modificateur, le prochain objectif et le prochain ensemble de récompenses. Et si l'objectif du jour précédent a été atteint, la vidéo dévoilera également la récompense gagnante !
Cette fois, les récompenses sont sélectionnées différemment : les Community Managers vont devoir affronter des défis pour les déterminer !
Lise de récompenses :
2 567 doubleurs d'EXP, 1 mégaboîte ou 2 prix du chaos
1 050 blings, 10 prix Starr ou 512 points de pouvoir
1 998 pièces, 487 pièces ou 1 émote
212 crédits, 2 prix Starr OU le skin d'hypercharge Poco scratcheur
111 gemmes, 11 gemmes ou 1 gemme
501 blings, ce tag ou 1 prix Starr légendaire
3 sushis, 6 prix angéliques ou 9 prix démoniaques
1 icône, 987 points de pouvoir ou FINX OFFERT !
1 002 pièces, 2 468 doubleurs d'EXP ou 1 boîte mécha
2 prix du chaos, 1 hypercharge OU 1 boîte des trophées
Que sont les modificateurs quotidiens ?
Chaque jour, un nouveau modificateur est actif (pendant 24 heures). Par exemple :
Tous les modes sont en Brawlball
Tous les brawlers assassins bannis
Tout en mode Survivant+
GROSSES TÊTES ?
N'hésitez pas à consulter ces modificateurs en jeu et sur les réseaux sociaux de Brawl Stars chaque jour !
CONCOURS SPÉCIAL
10 chanceux joueurs remporteront 100 prix Starr légendaires !
Pour participer, vous devez :
Publier un clip d'un moment random de votre gameplay pendant l'événement
Utiliser les hashtags #BrawlStars et #RandomBS
Et c'est tout ! Les gagnants seront contactés par message dans le jeu le 23 janvier, après la fin de l'événement.
C'EST PARTIII !