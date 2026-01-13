À partir de maintenant et jusqu'au 22 janvier, ça va être n'importe nawak ! Chaque jour de l'événement #RandomBS, des trucs complètement loufoques auront lieu en jeu. Redécouvrez Brawl Stars en mode chaotique !

Ces trucs complètement random affecteront le jeu de 3 façons et la communauté doit atteindre des objectifs ensemble pour récupérer les récompense quotidiennes !