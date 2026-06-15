La toute première finale des Brawl Stars Challengers aura lieu à Istanbul en Turquie les 5 et 6 septembre, et les billets sont maintenant en vente !

Douze équipes représentant 12 régions différentes s'affronteront pour décrocher le prix ultime de la compétition des Challengers : une place aux qualifications de la dernière chance du CBS 2026, pour tenter d'aller jusqu'en finale du mondial.

L'équipe de BIG s'est déjà qualifiée pour la région DACH, et les autres continuent à lutter pour décrocher leur place à Istanbul. La liste complète des équipes qualifiées sera confirmée une fois toutes les finales régionales terminées.