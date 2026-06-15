Finale des Brawl Stars Challengers : billetterie ouverte
La toute première finale des Brawl Stars Challengers aura lieu à Istanbul en Turquie les 5 et 6 septembre, et les billets sont maintenant en vente !
Douze équipes représentant 12 régions différentes s'affronteront pour décrocher le prix ultime de la compétition des Challengers : une place aux qualifications de la dernière chance du CBS 2026, pour tenter d'aller jusqu'en finale du mondial.
L'équipe de BIG s'est déjà qualifiée pour la région DACH, et les autres continuent à lutter pour décrocher leur place à Istanbul. La liste complète des équipes qualifiées sera confirmée une fois toutes les finales régionales terminées.
Informations sur les billets
Deux types de billets sont disponibles à l'achat :
Offre anticipée : 300 TRY (disponibilité limitée, premiers arrivés premiers servis)
Entrée générale : 450 TRY
Les billets sont proposés pour chaque jour, ce qui signifie que vous pouvez acheter un billet pour le 1er jour (5 septembre), pour le 2e jour (6 septembre), ou pour les deux.
Informations sur l'événement
Dates : 5-6 septembre 2026
Lieu : ESA Espor Arena, 42Maslak AVM
Adresse : Ahi Evran Cad. No:6/70, Kat 3, Sarıyer, Istanbul
Comment s'y rendre
L'ESA Espor Arena se trouve à l'intérieur du centre commercial 42Maslak AVM dans le district Sarıyer d'Istanbul. Le moyen le plus simple pour y accéder, c'est de prendre la ligne M2 de métro jusqu'à l'arrêt Maslak ou Hacıosman, tous deux situés à quelques minutes à pied de l'arène.
Des taxis et applications de covoiturage sont aussi disponibles sur place.
Bon à savoir
Les billets sont vendus séparément pour chaque jour de la compétition.
Les spectateurs de tous âges sont les bienvenus (présence d'un adulte requise pour les moins de 13 ans).
Les détenteurs d'un billet recevront des récompenses exclusives dans le jeu.
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À bientôt à Istanbul !