Le grand moment.

Le plus grand événement de l'année approche, et les meilleures équipes du monde se préparent à se battre pour décrocher le titre de champions du monde de Brawl Stars !

Après une saison entière de finales mensuelles, de qualifications de la dernière chance et de moments décisifs dans chaque région, il ne reste plus que les meilleures équipes.

Du 20 au 22 novembre, dans l'espoir de décrocher le titre de champions du monde, 12 équipes se rendront au Metropolitan Gymnasium de Tokyo, pour une cagnotte de 1 000 000 $ (USD) et une chance de soulever le trophée Thomas Lyte.