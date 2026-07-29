Format de la finale du mondial Brawl Stars 2026
Le grand moment.
Le plus grand événement de l'année approche, et les meilleures équipes du monde se préparent à se battre pour décrocher le titre de champions du monde de Brawl Stars !
Après une saison entière de finales mensuelles, de qualifications de la dernière chance et de moments décisifs dans chaque région, il ne reste plus que les meilleures équipes.
Du 20 au 22 novembre, dans l'espoir de décrocher le titre de champions du monde, 12 équipes se rendront au Metropolitan Gymnasium de Tokyo, pour une cagnotte de 1 000 000 $ (USD) et une chance de soulever le trophée Thomas Lyte.
Présentation de l'événement
Voici tout ce qu'il faut savoir avant de passer à l'action :
Événement : finale du mondial Brawl Stars
Date : 20-22 novembre 2026
Lieu : Tokyo, au Japon
Site : Metropolitan Gymnasium de Tokyo
Équipes : 12
Cagnotte : 1 000 000 $ (USD)
QUI SONT LES PARTICIPANTS ?
La finale du mondial sera disputée par les équipes qualifiées lors de la saison du CBS:
EMEA - 1 à 4 place
Amérique du Nord - 1 et 2 places
Amérique du Sud - 1 et 2 places
Asie de l'Est - 1 et 2 places
Qualifications de la dernière chance - 2 équipes
FORMAT
La finale du mondial se déroulera sur trois jours, avec 24 matchs au total.
L'événement commencera par la phase de groupes le vendredi 20, suivie de deux jours de play-offs le samedi et le dimanche.
VENDREDI | PHASE DE GROUPES
Le coup d'envoi sera donné le vendredi, avec 8 équipes réparties en deux groupes GSL qui s'affronteront en 3 matchs gagnants (Best of 5).
La phase de groupes suivra un format GSL, ce qui signifie que les équipes garderont une chance de se qualifier dans leur groupe jusqu'à leur dernier match. Quatre équipes participent. Deux équipes se qualifient. Deux équipes sont éliminées. Les équipes commenceront par disputer un match d'ouverture, puis passeront au match des vainqueurs ou au match éliminatoire, avec un dernier match décisif qui déterminera la deuxième équipe qualifiée pour la suite.
Groupe A
EMEA – 2 seed
Amérique du Sud – 2 seed
EMEA – 3 seed
QDC – 2 seed
Groupe B
Asie de l'Est – 2 seed
Amérique du Nord – 2 seed
EMEA – 4 seed
QDC – 1 seed
Les deux équipes en tête de chaque groupe accéderont aux play-offs et rejoindront les quatre équipes ayant décroché une qualification directe dans les classements régionaux.
Cela signifie qu'à la fin de la journée de vendredi, le bracket des 8 équipes des play-offs sera fixé.
La finale du mondial commencera vite, et aucune équipe ne veut être la première éliminée.
SAMEDI | DÉBUT DES PLAY-OFFS
Le samedi marquera le début du bracket.
Les play-offs seront disputés par huit équipes dans un bracket à double élimination, ce qui signifie que les équipes devront aligner les victoires pour accéder le plus rapidement à la grande finale.
Les quatre équipes issues des classements régionaux disputeront les play-offs avec les quatre équipes issues de la phase de groupes de vendredi.
Équipes participant aux play-offs
EMEA – 1 seed
Amérique du Sud – 1 seed
Asie de l'Est – 1 seed
Amérique du Nord – 1 seed
Groupe A – 1 seed
Groupe A – 2 seed
Groupe B – 1 seed
Groupe B – 2 seed
C'est dans ce bracket que tout se joue. Les favoris peuvent tomber. Les outsiders peuvent s'imposer. Et une manche énorme peut changer l'issue du tournoi. Le trophée est à portée de main, mais la pression est de plus en plus intense.
DIMANCHE | JOUR DU CHAMPIONNAT
C'est le dimanche que la finale du mondial se terminera.
Les huit équipes restantes continueront à jouer dans le bracket à double élimination, et seules les meilleures accéderont aux derniers matchs de la saison.
Cinq matchs en 3 manches gagnantes (Best of 5) seront disputés, et la journée se conclura par le plus grand match de l'année : la grande finale.
La grande finale sera un match en 4 manches gagnantes (Best of 7), et l'équipe du bracket supérieur commencera à jouer avec un avantage de 1-0.
À la fin de cette journée pleine d'action, une équipe sera couronnée championne du monde, soulèvera le trophée Thomas Lyte et remportera la plus grosse part de la cagnotte de 1 000 000 $ (USD).
Nous vous donnerons plus de détails bientôt, alors surveillez nos réseaux sociaux et les actualités dans le jeu !