Découvrez les Brawl Stars Challengers!
Brawl Stars Challengers : qu'est-ce que c'est ?
Les Brawl Stars Challengers apportent un nouvel ensemble de compétitions d'e-sport locales et un parcours alternatif inédit vers les qualifications de la dernière chance (QDC) du Championnat Brawl Stars. Ce nouveau parcours est facilité par des organisateurs de tournois régionaux, qui mettent en place des formats spécifiques aux joueurs de chaque région. Le chemin vers la grande scène internationale n'a jamais été aussi accessible !
Régions
Les Brawl Stars Challengers seront ouverts à des régions variées à travers le monde :
DACH (Allemagne, Autriche, Suisse)
France
Espagne
Italie
Turquie
Asie du Sud
Asie du Sud-Est
Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)
Corée du Sud
Japon
Brésil
Amérique du Sud (Ouest)
Chaque région aura ses propres tournois, formats et parcours de qualification.
Qui peut participer ?
Que vous soyez un véritable pro de l'e-sport ou nouvellement entré dans le monde compétitif, tout le monde peut participer. Formez votre équipe et participez au sein de votre région !
Conditions principales :
Âge minimum : 16+
Au moins deux sur trois joueurs doivent résider dans la région pour laquelle joue l'équipe
Les joueurs peuvent participer aux Challengers et au CBS dans la même saison
Avant le 1er août, les joueurs qualifiés pour la finale des Challengers doivent choisir entre leur continuation au CBS ou leur participation à la finale des Challengers
Dates clés :
De mars au 1er août : compétitions régionales
5 et 6 septembre : finale des Brawl Stars Challengers
Finale des Challengers Brawl Stars :
La meilleure équipe de chaque région (12 équipes au total) avancera vers la finale des Brawl Stars Challengers, à Istanbul en Turquie les 5 et 6 septembre.
Cet événement aura lieu sur place : les meilleures équipes de chaque édition des Challengers se feront face avec l'objectif de remporter une place aux QDC du Championnat Brawl Stars. La billetterie sera ouverte le 1er juin.
Comment se lancer ?
Tout ce dont vous avez besoin (inscriptions, règlements, liens vers les compétitions régionales) se trouve dans le portail concerné : supr.cl/brawlstarschallengers. Vous pouvez également trouver des infos avec le hashtag #brawlchallengers sur les réseaux sociaux.
Ne manquez aucune info et restez à jour via les chaînes d'e-sport Brawl Stars. Consultez la page des Challengers propre à votre région pour connaître les détails de participation.