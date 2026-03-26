Les Brawl Stars Challengers seront ouverts à des régions variées à travers le monde :

DACH (Allemagne, Autriche, Suisse)

France

Espagne

Italie

Turquie

Asie du Sud

Asie du Sud-Est

Amérique du Nord (États-Unis, Canada, Mexique)

Corée du Sud

Japon

Brésil

Amérique du Sud (Ouest)

Chaque région aura ses propres tournois, formats et parcours de qualification.