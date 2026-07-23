Format de la Dernière Chance
LES QUALIFICATIONS DE LA DERNIÈRE CHANCE SONT LÀ !
Huit équipes. Deux places en finale du mondial. Une dernière chance.
Les qualifications de la dernière chance du Championnat Brawl Stars réuniront les huit dernières équipes en lice pour une place en finale du mondial. Pendant deux journées pleines d'action, ces équipes s'affronteront lors d'une phase de groupes, d'éliminatoires et de play-offs, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux.
L'événement des QDC sera disputé par huit équipes en présentiel pour une dernière chance d'aller en finale du mondial. Cet événement LAN aura lieu les 17 et 18 octobre en Chine.
EN QUELQUES MOTS
Huit équipes s'affronteront en Chine pour une dernière chance de participer à la finale du mondial de Brawl Stars.
L'événement aura lieu les 17 et 18 octobre.
Les équipes disputeront une phase de groupes GSL pour accéder aux play-offs à élimination double.
Les deux meilleures équipes se qualifieront pour la finale du mondial.
Les équipes non qualifiées se partageront une cagnotte de 18 000 $ (USD).
COMMENT ÇA MARCHE
Les QDC seront disputées par huit équipes réparties en deux groupes GSL.
Les équipes de chaque groupe joueront au format GSL pour accéder aux play-offs. Les meilleures équipes resteront dans la course, les autres seront éliminées.
Simple ? Oui. Intense ? Oh que oui.
JOUR 1 | PHASE DE GROUPES
Le premier jour, les huit équipes prendront part à huit matchs en trois matchs gagnants (Best of 5).
Les matchs d'ouverture de la phase de groupes donneront le ton pour tout l'événement, 2 étant le chiffre clé. Terminer la journée à 2-0 ou 2-1 permettra d'avancer. Terminer la première journée à 0-2 conduira à l'élimination.
JOUR 2 | MATCHS ÉLIMINATOIRES + PLAY-OFFS
Le deuxième jour, six équipes seront encore en lice.
Lors du dernier round de la phase de groupes GSL, deux équipes seront éliminées et les quatre restantes disputeront les play-offs.
Ensuite, ce sera le combat final.
Les play-offs suivront un format d'élimination double, avec cinq matchs qui décideront des deux équipes qualifiées pour la finale du mondial.
LES ENJEUX
Les deux meilleures équipes des QDC accéderont à la finale du mondial de Brawl Stars, avec une cagnotte de 1 000 000 $ (USD) à la clé.
Il y aura une cagnotte de 18 000 $ à gagner en Chine, partagée entre le reste des concurrents.
Pas de deuxième chance. Pas d'autre événement. C'est la dernière étape avant la finale du mondial.