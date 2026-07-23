Huit équipes. Deux places en finale du mondial. Une dernière chance.



Les qualifications de la dernière chance du Championnat Brawl Stars réuniront les huit dernières équipes en lice pour une place en finale du mondial. Pendant deux journées pleines d'action, ces équipes s'affronteront lors d'une phase de groupes, d'éliminatoires et de play-offs, jusqu'à ce qu'il n'en reste plus que deux.



L'événement des QDC sera disputé par huit équipes en présentiel pour une dernière chance d'aller en finale du mondial. Cet événement LAN aura lieu les 17 et 18 octobre en Chine.