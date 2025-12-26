Premier aperçu du CBS 2026
Maintenant que la finale du mondial 2025 est terminée (félicitations à Crazy Racoon !), il est temps de nous tourner vers 2026 !
Vous pouvez vous attendre à un programme familier, des formats mis à jour et plusieurs améliorations pratiques.
CALENDRIER 2026
Deux divisions, trois événements sur place, une année qui promet !
Segment de printemps : dès le 30 janvier avec le défi du championnat en jeu.
Programme de la finale mensuelle de février :
Asie de l'Est - 14 février
EMEA - 15 février
Amérique du Sud - 22 février
Amérique du Nord - 23 février
Événements internationaux : la Coupe Brawl reste notre événement emblématique de milieu d'année, avec les qualifications de la dernière chance et la finale du mondial en fin d'année. Nous passerons aussi par trois nouveaux pays cette année (plus de détails à ce sujet fin janvier) !
LA ROUTE VERS LA FINALE DU MONDIAL
L'aventure de l'année prochaine vous sera familière. Si c'est votre premier championnat, commencez par regarder notre guide 2025.
CHANGEMENTS DE FORMAT
Cette année a été riche en enseignements et nous avons prévu quelques changements importants :
Amélioration de la stratégie :
Nous avons observé une grande diversité de concurrents lors de la finale du mondial et nous voulons continuer à identifier les joueurs les plus polyvalents.
En 2026, un système de choix de carte sera introduit, les bannissements seront affinés (avec l'ajout de bannissements de matchs globaux et visibles), et de nouveaux modes pourront être ajoutés à l'avenir.
Ne manquez pas le tournoi sur invitation de pré-saison en janvier.
Changements de priorité en présentiel : avec la Coupe Brawl et la finale du mondial comme événements principaux de l'année, nous rééquilibrons les priorités de chaque tournoi en présentiel :
La Coupe Brawl sera disputée par 12 équipes, pour avancer la compétition internationale et la représentation des équipes plus tôt dans la saison. Il y aura aussi une cagnotte plus importante et plus de points CBS à gagner, pour récompenser les bonnes performances en début de saison et donner aux équipes plus de chances d'aller en finale du mondial.
Les QDC seront disputées par 8 équipes, pour une compétition plus intense. Deux équipes accéderont à la finale du mondial.
La finale du mondial sera disputée par 12 équipes et restera l'événement le plus prestigieux de l'année. Nous espérons assister à des matchs d'encore meilleure qualité, avec un programme plus compact pour éviter les matchs en coulisses.
Asie du Sud-Est et du Sud : ces deux sous-régions suivront une route différente vers les qualifications en 2026. Plus de détails vous seront fournis dans un autre article.
En résumé, voici comment les places seront attribuées :
AMÉLIORATIONS PRATIQUES
Grâce à vos retours, nous avons pu identifier certains aspects à améliorer. Voici nos grandes priorités pour 2026 :
Récompenses de participation : les joueurs devraient être récompensés à chaque étape. Nous réfléchissons à des récompenses lors des qualifications mensuelles.
Récompenses d'engagement : des prix uniques sont de retour sur event.brawlstars.com. Attendez-vous à des émotes, des tags et des icônes que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Qualifications simplifiées : il n'y aura plus d'accès de rang Pro aux qualifications mensuelles. Tout le monde suivra la même voie à travers le CBS.
Points : les points CBS du segment d'été seront multipliés par 1,5 au lieu de 2, toujours dans l'objectif de récompenser la fiabilité des performances.
Ce sont juste quelques points clés initiaux. 2025 a été fantastique, merci à tous ! On se retrouve pour la nouvelle année !
Signé,
M. Brawl Esports