Cette année a été riche en enseignements et nous avons prévu quelques changements importants :

Amélioration de la stratégie :

Nous avons observé une grande diversité de concurrents lors de la finale du mondial et nous voulons continuer à identifier les joueurs les plus polyvalents.

En 2026, un système de choix de carte sera introduit, les bannissements seront affinés (avec l'ajout de bannissements de matchs globaux et visibles), et de nouveaux modes pourront être ajoutés à l'avenir.

Ne manquez pas le tournoi sur invitation de pré-saison en janvier.

Changements de priorité en présentiel : avec la Coupe Brawl et la finale du mondial comme événements principaux de l'année, nous rééquilibrons les priorités de chaque tournoi en présentiel :

La Coupe Brawl sera disputée par 12 équipes, pour avancer la compétition internationale et la représentation des équipes plus tôt dans la saison. Il y aura aussi une cagnotte plus importante et plus de points CBS à gagner, pour récompenser les bonnes performances en début de saison et donner aux équipes plus de chances d'aller en finale du mondial.

Les QDC seront disputées par 8 équipes, pour une compétition plus intense. Deux équipes accéderont à la finale du mondial.

La finale du mondial sera disputée par 12 équipes et restera l'événement le plus prestigieux de l'année. Nous espérons assister à des matchs d'encore meilleure qualité, avec un programme plus compact pour éviter les matchs en coulisses.

Asie du Sud-Est et du Sud : ces deux sous-régions suivront une route différente vers les qualifications en 2026. Plus de détails vous seront fournis dans un autre article.

En résumé, voici comment les places seront attribuées :