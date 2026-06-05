ÉVÉNEMENT FORMULA BRAWL !
Pour fêter la sortie prochaine de Bolt et sa passion pour la course, nous vous proposons un événement Formula Brawl, du 7 au 12 juin ! Cet événement se déroulera sur une mini piste physique, le Circuit du Starr Park, avec 10 billes représentant des brawlers qui disputeront 3 courses pour décrocher le titre de champion !
Faites votre pronostic avant chaque course pour gagner des prix du chaos selon la position finale de votre brawler.
COMMENT ÇA MARCHE
L'événement se déroule en 3 manches, chacune ayant une structure identique :
Jour 1
Pronostics : devinez quel brawler va gagner la course suivante.
Jour 2
Course : regardez la course pour voir où se classe votre brawler et récupérez votre récompense.
N'oubliez pas de consulter le classement du championnat pour récupérer vos récompenses après chaque course !
RÉCOMPENSES
Chaque pronostic garantit d'obtenir au moins 1 prix du chaos par course. Si vous réussissez à prédire le résultat des 3 courses, vous pourrez gagner jusqu'à 15 prix du chaos !
|Position finale
|Prix du chaos
|1re
|5
|2e
|3
|3e
|2
|4e à 10e
|1
* N'oubliez pas de récupérer vos récompenses avant le 15 juin à 8 h UTC .
JOURS DES PRONOSTICS
Écran des pronostics
C'est là que vous faites vos choix. Vous verrez une grille qui inclut les 10 brawlers, et vous pourrez en choisir un. Une fois confirmé, votre pronostic sera verrouillé, mais vous pourrez changer d'avis et le modifier à tout moment avant la fin du temps imparti.
Classement du championnat
Ce classement indique les résultats généraux du circuit, y compris les points de championnat et les positions actuelles après chaque manche.
Au terme des 3 courses, le brawler ayant remporté le plus de points de championnat sera sacré champion du monde de Formula Brawl !
JOURS DE COURSE
Les courses auront lieu les 8, 10 et 12 juin. Vous pourrez les regarder sur l'écran de l'événement, la chaîne YouTube de Brawl Stars et nos réseaux sociaux officiels à 15 h UTC. N'oubliez pas de faire vos pronostics avant le début de chaque course !
Une fois la course terminée, retournez sur l'écran de l'événement, où vous pourrez regarder la vidéo pour assister à toute la course ou consulter directement les résultats pour voir les positions finales et récupérer vos récompenses.
Bonne chance pour vos pronostics et que le meilleur brawler l'emporte ! Faites votre choix dès maintenant !