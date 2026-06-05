Pour fêter la sortie prochaine de Bolt et sa passion pour la course, nous vous proposons un événement Formula Brawl, du 7 au 12 juin ! Cet événement se déroulera sur une mini piste physique, le Circuit du Starr Park, avec 10 billes représentant des brawlers qui disputeront 3 courses pour décrocher le titre de champion !

Faites votre pronostic avant chaque course pour gagner des prix du chaos selon la position finale de votre brawler.