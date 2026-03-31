Blings, magasin et cosmétiques retravaillés
Blings, catalogue et magasin retravaillés !
Si vous avez regardé notre vidéo intitulée « Ceci n'est PAS un plan d'action détaillé », vous savez déjà que nous voulons résoudre les problèmes des cosmétiques et des blings. Sinon… eh bien, vous le savez maintenant !
Actuellement, la façon dont les cosmétiques sont perçus, distribués et vendus pose problème dans Brawl Stars. Bien sûr, on ne pourra pas tout régler d'un coup, mais nous allons nous pencher sur les points problématiques et voir comment les aborder.
Nous testerons une nouvelle version du système des cosmétiques dans la prochaine mise à jour, en commençant par les blings, le catalogue et le magasin.
Au départ, les blings devaient rendre les cosmétiques accessibles à tous les joueurs. L'objectif était que la sortie des skins/cosmétiques intéresse tout le monde, et pas seulement ceux qui ont les moyens de se les offrir. Nous espérions qu'en réduisant un peu la monétisation des cosmétiques, l'engagement pour le jeu serait maximisé. Ça n'a pas vraiment marché, mais ça a peut-être dévalorisé les cosmétiques globalement dans le jeu.
À présent, l'un de nos problèmes, c'est que les blings sont parfois des récompenses indésirables, et que les joueurs possèdent plus de skins que jamais et s'intéressent donc moins aux nouveaux qu'avant.
On a aussi un catalogue de skins, disponible à tout moment, qui permet aux joueurs de dépenser leurs blings sur tous les skins ou cosmétiques disponibles. Mais malgré tout, les blings s'accumulent (de nombreux joueurs ne s'en servent pas et en amassent des montagnes) car rien ne pousse vraiment à les dépenser. Ce ne sont pas les options qui manquent, mais peut-être qu'avec tellement de skins, cela demande trop d'efforts de s'y plonger pour trouver celui qu'on veut vraiment.
Bien sûr, c'est juste notre interprétation des comportements actuels des joueurs. Cela étant dit, nous allons faire les changements suivants :
Les blings ne pourront plus être utilisés dans le catalogue. À la place, vous pourrez dépenser vos blings dans une nouvelle section du magasin. Tous les skins qui étaient disponibles dans le catalogue resteront en rotation : nous éliminons juste la possibilité de les acheter à tout moment.
L'idée, c'est qu'avec seulement quelques options à considérer chaque jour, il sera plus facile de choisir et plus intéressant de consulter les offres.
La nouvelle section du magasin proposera des lots qui coûteront des blings. Ces lots contiendront des cosmétiques (comme des skins ou des émotes/icônes de profil/tags) et des boîtes/prix Starr.
Vos blings pourront donc vous faire avancer dans le jeu !
Vous devrez appuyer pour révéler les lots blings, avec quelques blings obtenus chaque fois que vous appuyez.
Les lots blings seront variés et offriront de 0 à 100 % (oui, 100 % !) de réduction.
Les lots blings pourront aussi contenir des skins mythiques et légendaires.
Certains lots permettront de choisir un skin d'une rareté spécifique parmi une longue liste d'options ; le choix offert par le catalogue est donc préservé, mais pas à tout moment.
Nous travaillons aussi sur une refonte globale du magasin, dont on vous parlera dans le prochain Brawl Talk !
Autres ajustements prévus pour la prochaine mise à jour
Quelques modifications concernent les sources en F2P :
Ajout de nouvelles mégaquêtes de blings à chaque saison (sans enlever aucune des mégaquêtes actuelles).
Davantage de blings sur la voie gratuite du Pass Brawl.
Réduction des chances d'obtention de skins dans les prix Starr, les prix du chaos et les boîtes brawler.
Au final, ces changements permettront aux joueurs F2P d'obtenir en moyenne autant de skins qu'avant, mais en leur donnant plus de contrôle sur les skins obtenus et en leur permettant de décider d'en acquérir davantage via les lots blings. Nous espérons que cela valorisera les skins de votre collection, puisque vous en aurez choisi un plus grand nombre.
À présent, vous vous demandez sans doute :
Dois-je utiliser mes blings MAINTENANT ? Ou attendre la mise à jour ?
Globalement, vos blings dépensés auront plus d'impact avec la prochaine mise à jour, car le nouveau système vous permettra d'utiliser vos blings pour obtenir des lots incluant des offres intégrées, de la progression et parfois des skins rares.
Cependant, si vous voulez vraiment des skins spécifiques actuellement disponibles dans le catalogue, achetez-les avant la mise à jour pour éviter de devoir attendre qu'ils apparaissent dans la nouvelle rotation du magasin.
Comment obtenir des blings TOUT DE SUITE ?
Jouez en mode Classé (et obtenez les récompenses du Pass Pro).
Remportez vos 6 victoires quotidiennes.
Utilisez la clé de ressources (si ce n'est pas déjà fait).
Participez à un petit événement cette semaine (à partir du 30 mars).
Comme toujours, c'est notre plan pour la prochaine mise à jour et nous pourrons le modifier (ou pas) selon ses résultats.
Il nous reste une longue liste de changements des cosmétiques, mais nous commencerons par ceux-là dans la prochaine mise à jour.
C'est tout pour l’instant ! On vous en dira plus dans Brawl Talk ce mois-ci !
À bientôt !