Blings, catalogue et magasin retravaillés !

Si vous avez regardé notre vidéo intitulée « Ceci n'est PAS un plan d'action détaillé », vous savez déjà que nous voulons résoudre les problèmes des cosmétiques et des blings. Sinon… eh bien, vous le savez maintenant !

Actuellement, la façon dont les cosmétiques sont perçus, distribués et vendus pose problème dans Brawl Stars. Bien sûr, on ne pourra pas tout régler d'un coup, mais nous allons nous pencher sur les points problématiques et voir comment les aborder.

Nous testerons une nouvelle version du système des cosmétiques dans la prochaine mise à jour, en commençant par les blings, le catalogue et le magasin.

Au départ, les blings devaient rendre les cosmétiques accessibles à tous les joueurs. L'objectif était que la sortie des skins/cosmétiques intéresse tout le monde, et pas seulement ceux qui ont les moyens de se les offrir. Nous espérions qu'en réduisant un peu la monétisation des cosmétiques, l'engagement pour le jeu serait maximisé. Ça n'a pas vraiment marché, mais ça a peut-être dévalorisé les cosmétiques globalement dans le jeu.

À présent, l'un de nos problèmes, c'est que les blings sont parfois des récompenses indésirables, et que les joueurs possèdent plus de skins que jamais et s'intéressent donc moins aux nouveaux qu'avant.

On a aussi un catalogue de skins, disponible à tout moment, qui permet aux joueurs de dépenser leurs blings sur tous les skins ou cosmétiques disponibles. Mais malgré tout, les blings s'accumulent (de nombreux joueurs ne s'en servent pas et en amassent des montagnes) car rien ne pousse vraiment à les dépenser. Ce ne sont pas les options qui manquent, mais peut-être qu'avec tellement de skins, cela demande trop d'efforts de s'y plonger pour trouver celui qu'on veut vraiment.