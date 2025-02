Vous pourrez obtenir le skin Bob El Éponge gratuitement ! Récupérez du Kash Krabs pour débloquer des skins Bob l'éponge, des boosts et plus !

Obtenez Bob El Éponge GRATUITEMENT !

Si vous n'êtes pas dans un club... REJOIGNEZ UN CLUB !

Collectez 400 000 Kash Krabs au total avec votre club.

La progression de chaque membre compte pour tout le club.

Comment obtenir du Kash Krabs ?

Chaque joueur doit amasser environ 18 000 Kash Krabs au total. Voici comment en obtenir :

Grâce à votre première victoire du jour dans un mode avec le modificateur Bob l'Éponge (400 Kash Krabs par jour).

Dans la série d'offres quotidiennes du magasin (4 600 Kash Krabs au total).

Dans les offres du jour du Crabe Croustillant (10 Kash Krabs par offre).

Grâce au défi à essais illimités du 20 septembre (1 500 Kash Krabs au total).

Vous pouvez aussi acheter du Kash Krabs avec des gemmes ! Vous pouvez le faire depuis le magasin ou en complétant votre Kash Krabs manquant avec des gemmes.

Obtenez tous les skins Bob l'éponge !

Vous pourrez trouver Patrick Buzz, Jessie Sandy, Tick M. Krabs et Darryl Plankton au Crabe croustillant ! Achetez-les avec du Kash Krabs !

Mortis Carlo se trouve dans le Pass Brawl et le Pass Brawl Plus.

Bob El Éponge est disponible en tant que récompense du club.

Les skins et les boosts Bob l'éponge seront disponibles au Crabe Croustillant pendant toute la saison (du 5 septembre au 2 octobre).

Crabe Croustillant et boosts !

Chaque jour, vous avez une chance d'obtenir une ou plusieurs offres quotidiennes GRATUITEMENT !

Visitez le Crabe Croustillant et dépensez votre Kash Krabs pour des offres spéciales qui donnent des skins Bob l'éponge et des boosts !

Les boosts rendent les brawlers d'une certaine catégorie encore plus puissants ! Une fois que vous obtenez un objet, ce dernier est équipé à tous les brawlers d'une même catégorie.

Si vous obtenez deux fois le même boost, il sera amélioré. Il ne peut être amélioré que deux fois.

Les boosts ne fonctionnent que dans les modes de jeu avec le modificateur Bob l'éponge.

FAQ (Foire aux questions) :

Puis-je encore obtenir les skins Bob l'éponge après la fin de la saison ?

Oui ! Tous les skins et cosmétiques Bob l'éponge seront disponibles dans le magasin en tant qu'achats intégrés (pas en gemmes) après la fin de la saison (y compris Bob El Éponge, Mortis Carlo et ses chromas).

La licence des skins et cosmétiques dure un an, ce qui signifie qu'ils ne seront plus disponibles dans le magasin après septembre 2025 (mais vous pourrez toujours utiliser les skins et cosmétiques déjà obtenus). Actuellement, nous ne prévoyons pas de les faire revenir après cette date.

Puis-je encore obtenir les boosts Bob l'éponge après la fin de la saison ?

Non.

Combien faut-il de membres actifs dans mon club pour obtenir Bob El Éponge gratuitement ?

Environ 23 membres actifs.

Le Kash Krabs acheté avec des gemmes est-il lui aussi ajouté à la progression du club ?

Oui ! Aussi bien le Kash Krabs acheté directement que celui des offres Kash Krabs complétées avec des gemmes.

Qui brawl dans un ananas dans la mer ?

Bob El Éponge carrée !