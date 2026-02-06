Nous travaillons sur un nouveau système de trophées, que nous vous présenterons en détail dans le Brawl Talk du 21 février.

Et pour que la transition vers ce nouveau système se passe le mieux possible, il y a plusieurs choses que vous devez savoir. Tout ce qui suit aura lieu après la mise à jour du 24 février :

La saison des trophée et le système des boîtes des trophées seront supprimés ;

Tout le monde recevra une dernière boîte des trophées selon son nombre de trophées de saison d'avant la mise à jour ;

Le classement de prestige sera supprimé et votre rang figurera parmi les stats historiques de votre profil de joueur ;

Tout le monde recevra aussi une ultra boîte des trophées après la mise à jour. Cela signifie que si vous parvenez à obtenir 3 000 trophées avant le 24 février, vous obtiendrez 2 ultra boîtes !

Vous retrouverez parfois des ultra boîtes et autres boîte des trophées lors des événements communautaires ;

Chaque brawler ayant plus de 1 000 trophées reviendra à 1 000 trophées.

Alors… que vous réserve la prochaine mise à jour ?

Un nouveau système de trophées qui : encourage tous les joueurs à aller plus loin ; récompense les joueurs passionnés et talentueux en leur offrant un tout nouveau titre d'une nouvelle couleur pour leur permettre de frimer à fond (plus d'infos à ce sujet la semaine prochaine) ; améliore le matchmaking (grâce à un système aMMR).

Un événement « Ruée sur les ressources » pour gagner plus de monnaie à chaque match remporté.

Des moyens d'obtention de buffies améliorés : des buffies dans les mégaquêtes à chaque saison (encore en développement !) ; 1 buffie gratuit par nouvel attrape-buffie ; une offre proposant 1 buffie aléatoire pour 79 gemmes ; et bien sûr, l'événement « Ruée sur les ressources » mentionné plus haut.



Nous dévoilerons tout dans le prochain Brawl Talk et nous publierons un nouvel article la semaine prochaine à la recherche d'idées de titre !

À bientôt !