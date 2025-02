Maintenance - 7 février

Équilibrages

Nerfs

Maisie Nombre d'attaques de base pour charger le super augmenté : 3 → 4

Larry & Lawrie Nombre d'attaques de base pour charger le super augmenté : 5 → 8 PV de base réduits : 3 400 → 3 000 (pour Larry et Lawrie) Pouvoir star - Protocole de protection - Dégâts transférés réduits : 100 % → 30 % Pouvoir star - Protocole d'assistance - Les munitions ne sont rechargées qu'en touchant des brawlers



Nous envisageons également de supprimer la capacité des gadgets à charger les hypercharges (ce qui a notamment contribué à rendre Fang et Edgar plus forts), mais nous souhaitons effectuer plus de tests. Plus d'informations à ce sujet dans la prochaine mise à jour.

Maintenance - 18 janvier

Application de corrections de serveur et d'améliorations générales

Maintenance - 11 janvier

Équilibrages

Buffs

Ricochet Dégâts du super augmentés : 320 → 360 Charge du super grâce aux dégâts du super légèrement augmentée

Surge Augmentation des PV de base : 3 000 → 3 300

Darryl Vitesse du projectile de l'attaque de base augmentée : 3 044 → 4 000

Buzz PV augmentés : 4 400 → 4 800



Bo Dégâts de base réduits : 700 → 640 Augmentation du nombre de projectiles nécessaires pour le super : 8 → 9

Kit Réduction des dégâts des attaques lancées en étant attaché à un allié : 2 000 → 1 600 Correction de la charge du super qui était affectée par les cubes de pouvoir lorsque Kit était attaché à un allié. Correction d'un problème à cause duquel le super se rechargeait rapidement avec Boîte en carton, même lorsque Kit était en mouvement. Kit peut désormais subit des dégâts quand il est attaché à un ennemi. Correction du bug qui permettait à Kit de réutiliser son super s'il se détachait d'un allié avant que son super actuel soit vide. Kit ne peut plus s'attacher aux brawlers qui viennent d'apparaître.

Rosa Réduction de la charge du super : 97 → 75 (3 → 4 munitions pour le super)



Corrections de bugs et autres changements

La glace dans les cartes d'hiver en 5c5 a été retirée.

En mode Brawlball, la balle ne peut plus se retrouver coincée derrière le but d'une équipe.

Changements de la méga tirelire Les joueurs disposent désormais de 15 tickets. Le remplissage de la méga tirelire se fait désormais plus facilement.



Maintenance - 5 janvier

Correction de certains problèmes liés au nouveau Pass Brawl mensuel :

Les Pass Brawl achetés sur le Supercell Store (ou des boutiques partenaires) avant la fin de la saison actuelle et gardés dans l'inventaire du Supercell Store deviendront des Pass Brawl Plus.

Les joueurs ayant reçu un Pass Brawl de base lors de leur achat recevront leur Pass Brawl amélioré (probablement la semaine prochaine).

Nous avons corrigé la grande quantité de gemmes reçue lorsqu'un joueur achetait deux Pass Brawl pour éviter tout abus.

Les gemmes supplémentaires reçues de cette façon seront retirées (probablement la semaine prochaine également).

Mise à jour de maintenance et de routine - 18 décembre

Correction de bugs

Les séries de victoire one été corrigées et sont de retour !

Ajustement des dégâts des gadgets pour Mortis, Rico, Spike et Brock

Modifications de localisation pour le Pass Brawl et Mico dans certaines langues

Équilibrages

Réduction de la difficulté de la quête "Rejouer"

Nerfs :

Fang Taux de charge de l'hypercharge passé de 40 à 20 Bouclier de l'hypercharge passé de 25 à 15

Edgar Taux de charge de l'hypercharge passé de 40 à 25



De plus, une nouvelle mise à jour optionnelle est disponible sur Android et iOS avec les ajustements suivants :

Correction des bugs de classement sur certains appareils

Correction des problèmes d'affichage des amis en ligne

Correction du label "Gratuit" bloqué dans le magasin

Nouveau brawler : Mico (mythique)

Type : assassinat

Attaque : Lâcher de micro Mico saute en avant sur une courte distance et inflige des dégâts aux ennemis proches à l'atterrissage.

Super : Saut vertigineux Mico s'envole après un court délai, puis vise un emplacement avant d'infliger des dégâts aux ennemis à l'atterrissage.

Gadget : Cri assommant Mico crie sur l'ennemi le plus proche, infligeant des dégâts et le ralentissant pendant 2 secondes.

Gadget : Presto Le prochain bond de Mico a 34 % de portée supplémentaire.

Pouvoir star : Singerie Toutes les 5 secondes, la prochaine attaque de base de Mico vole des munitions aux ennemis.

Pouvoir star : Grosses mandales Mico inflige 100 % de dégâts supplémentaires aux ennemis qui ne sont pas des brawlers.

Hypercharge : Effet Larsen Le super de Mico étourdit également les ennemis pendant 1,5 seconde à l'atterrissage.



Nouveau brawler : Kit (légendaire)

Type : soutien

Spécificité : recharge du super

Attaque (détaché) : Griffes Kit lance un coup de griffes devant lui, infligeant des dégâts dans une zone conique.

Attaque (attaché) : Pelotes explosives Lorsqu'il est attaché à un brawler allié, Kit lance des pelotes de laine qui infligent des dégâts dans une zone.

Super : Ami pour la vie Kit saute et s'attache à un autre brawler. Il soigne les alliés ou inflige des dégâts aux ennemis sur la durée.

Gadget : Boîte en carton Kit devient invisible et recharge son super. Il se recharge plus rapidement quand Kit est immobile.

Gadget : Herbe à chat Kit et le brawler auquel il est attaché reçoivent tous les deux des soins.

Pouvoir star : Soif de pouvoir Kit gagne deux fois plus de puissance avec chaque cube de pouvoir.

Pouvoir star : Pot de colle Kit peut rester accroché plus longtemps aux brawlers alliés.



Nouveaux brawlers : Larry & Lawrie (épique)

Type : artillerie

Attaque : Distributeur de tickets Lance un lot de tickets qui explosent deux fois à l'atterrissage.

Super : Appel de renforts Appelle Lawrie pour l'aider. Lawrie tire sur les ennemis proches avec son taser.

Gadget : Ordre : échange Larry échange son arme avec Lawrie.

Gadget : Ordre : repli Larry et Lawrie se précipitent l'un vers l'autre, et se soignent à hauteur de 33 % de leur santé max.

Pouvoir star : Protocole de protection Tant que Lawrie est à portée, Larry lui transfère tous les dégâts qu'il devrait lui-même subir.

Pouvoir star : Protocole d'assistance Quand Lawrie est à portée, Larry recharge 30 % de ses munitions à chaque fois qu'un ennemi lui inflige des dégâts.



Nouvelles hypercharges

Mico : Effet Larsen Le super de Mico étourdit également les ennemis pendant 1,5 seconde à l'atterrissage.

Dynamike : Explosions en chaîne Le tonneau du super fait apparaître d'autres petites dynamites.

Edgar : Empressement Après avoir utilisé son super, Edgar gagne de la vitesse de chargement et de rechargement pendant quelques secondes.

Fang : Coup du dragon Fang charge à travers les murs en renversant du pop-corn.

Corbac : Lames rétractables Les couteaux de Corbac transpercent leur cible et reviennent comme un boomerang.

Léon : Incognito Léon reste invisible quand il attaque des ennemis.



Équipements

Nouvel équipement pour Mortis : Chauves-souris (mythique)

Vitesse des chauves-souris (le projectile du super) augmentée de 50 %.

Nouveaux skins

Mini-thèmes : Fêtes Brawl et Sombres contes d'hiver

Stu Papa Noël (149 gemmes)

Mico grincheux (149 gemmes)

Les skins des fêtes Brawl et les skins Sombres contes d'hiver sortiront à la mi-décembre.

Saison du Pass Brawl de janvier : Starr Toon Studios

Colette kawaii (Pass Brawl)

Chromas Colette kawaii midori et Colette kawaii kiiro (Pass Brawl Plus)

Spike cartoon (299 gemmes)

Ricochet boss final (Coupe star)

La saison Starr Toon Studios commence le 4 janvier 2024.

Saison du Pass Brawl de février : Année du dragon

Kitboxeur (Pass Brawl)

Chromas Kitboxeur patte jaune et Kitboxeur patte sombre (Pass Brawl Plus)

Mico Wukong (299 gemmes)

A.R.K.A.D. antivirus (299 gemmes)

Fang féroce (149 gemmes)

La saison Année du dragon commence le 1er février 2024.

Autres

Mico frenchie (29 gemmes) - Sortie mi-décembre

Colt ange déchu (Supercell MAKE, concept de Dodi, Angelo et Kakatpoke, gratuit si récupéré dans le calendrier des fêtes Brawl, puis 149 gemmes) - Sortie fin décembre

Billy the Kit (29 gemmes) - Sortie début janvier

Poco vidéosurveillance (149 gemmes) - Sortie mi-janvier

Larry & Lawrie contrôleurs (29 gemmes) - Sortie début février

El quaterback (199 gemmes) - Sortie début février

Polly carnaval (skin du Carnaval de Rio, 149 gemmes) - Sortie mi-février

Jessie poupée (29 gemmes) - Sortie mi-février

Otis gagnant (skin des gagnants de la finale du mondial Brawl Stars 2023, 149 gemmes) - Sortie mi-décembre

Frank Roi bleu et Frank Roi rouge (skin exclusif du Supercell Store, 299 gemmes) - Sortie à confirmer

Bonus : mise à jour du modèle de base de Shelly

Cosmétiques

Émotes

Ensemble d'émotes de Mico

Poco vidéosurveillance

Stu Papa Noël

Mico grincheux

Ensemble Spike cartonn, ensemble Starr Toon Studios, Ricochet boss final, Colette kawaii, Colette kawaii kiiro, Colette kawaii midori, Combat de cartoon

El quarterback, Football américain

Polly carnaval

Ensemble Année du dragon, trophée dragon

Mico Wukong

Fang féroce

Ensemble de Kit

Kitboxeur, Kitboxeur patte jaune et Kitboxeur patte sombre

Ensemble de Larry & Lawrie

Otis gagnant

Colt ange déchu

Ensemble Frank Roi bleu

Ensemble A.R.K.A.D. antivirus

Mike corsé

Lou burger

Émeri énergisé

Léon, Mico, Dynamike, Fang, Corbac et Edgar hyperchargés

Tags

Mico

Bisou des fêtes Brawl, Bonbon des fêtes Brawl

Spike cartoon, Ricochet boss final, Bonbon Starr Toons

El quarterback

Année du dragon

Champions du monde 2023

Kit

Larry & Lawrie

Frank Roi bleu

A.R.K.A.D. antivirus

Léon, Mico, Dynamike, Fang, Corbac et Edgar hyperchargés

Icônes de profil

Poco vidéosurveillance

Stu Papa Noël

Mico grincheux

5e brawliversaire

Crédit chromatique

Starr Toon Studios, Logo Starr Toon Studios

Spike cartoon, Ricochet boss final, Colette kawaii

El quarterback

Polly carnaval

Mico Wukong

Fang féroce

Kit

Kitboxeur

Larry & Lawrie

Otis gagnant

Colt ange déchu

Frank Roi bleu

A.R.K.A.D. antivirus

Mike corsé

Eliz@ super fan

Léon, Mico, Dynamike, Fang, Corbac et Edgar hyperchargés

Titres

« Au commencement » - Titre exclusif du Pass Brawl Plus Starr Toon Studios

« Dragon d'or » - Titre exclusif du Pass Brawl Plus Année du dragon

« Tu m'prends pour qui ? » - Titre de maîtrise de Mico

« Miaou~ » - Titre de maîtrise de Kit

« La loi, c'est moi ! » - Titre de maîtrise de Larry & Lawrie

Équilibrages

Buffs

Colt Vitesse de rechargement : 1 700 → 1 400 ms

Ambre Dégâts : 200 → 220

Bo Dégâts : 600 → 700

Ash PV : 5200 → 5400

Gus Dégâts : 940 → 1 000

Chester PV : 3500 → 3700

Janet Dégâts : 940 → 980 Tirs nécessaires pour charger le super : 7 → 6

Pearl Vitesse de déplacement : 670 → 720

Surge PV : 2 800 → 3 000



Nerfs

Charlie Attaque de base - Récupération : 250 → 500 ms Super - Durée : 7 → 5 s Charge du super : 5 → 6 attaques de base Gadget - Araignées - PV : 1 100 → 700

Lou Charge du super des attaques de base : 143 → 120

Spike Équipement - Pointes collantes - Ralentissement : 50 → 30 %

Rosa PV : 5400 → 5000

Buster Gadget - Ralenti : suppression du ralentissement

Nani PV : 2 600 → 2 400 Charge du super des attaques de base : 105 → 92



Cartes, modes de jeu et changements de la rotation

Le mode Chasseurs est de retour, suite au vote des joueurs. Il vient remplacer le mode Duels pendant les mois à venir.

Nous profitons également du fait que les grosses compétitions sont terminées pour effectuer des changements plus importants à la rotation des cartes de la plupart des modes de jeu, en les ressortant des cartons. Vous devriez donc jouer sur des cartes plus variées !

L'événement de la méga tirelire aura aussi plus de cartes différentes.

Vu l'ampleur des changements, nous allons nous concentrer sur les nouvelles cartes ajoutées, mais nous ne parlerons pas en détail des cartes supprimées.

Survivant

Caverne bouillonnante

Double danger

Dune glissante

Chutes perdues

Centre de sécurité

Crique du crâne

Plaines orageuses

La galaxie

Brawlball

Ligue junior

Course à pied

Encerclement

Arène galaxie

Désaligné

Rétine

Triple dribble

Fête hivernale

Razzia de gemmes

Arène en folie

Échappée belle

Bruissements

Mine hard-rock

Dernier arrêt

Berline folle

Espace ouvert

Chacun à sa place

Hors-jeu

Rocher de la belle

Combat rapproché

Phénix flamboyant

Ravin du bras d'or

Entre-deux sain

Nouvelle perspective

À découvert

Eaux d'horreur

Zone réservée

Quadrillage

Aire ouverte

Cercle de feu

La grande division

Braquage

Pont au loin

Au bord de l'eau

Zone sécurisée

Ring tornade

Chasse ouverte

Gâteau à étages

Étoile filante

Prairie aux serpents

La grande ouverture

Chasseurs

Tribulations

Saison de chasse

Bon chemin

Oméga

Classé (Coupe star)

Tous les modes : Brawlball : Ligue junior, Triple dribble, Fête hivernale Razzia de gemmes : Dernier arrêt, Espace ouvert, Chacun à sa place Zone réservée : Cercle de feu, La Grande division, Aire ouverte Braquage : Pont au loin, Au bord de l'eau, Ring tornade Hors-jeu : Combat rapproché, À découvert, Rocher de la belle Prime : Gâteau à étages, Étoile filante, La grande ouverture



Changements des environnements

Supprimé Métro fantôme Ranch Pompes funèbres de Mortis (avec Survivant) Rétropolis Cirque des curiosités

Ajouté Fabrique de robots (avec Survivant) Hôtel Siberia Jeu de combat Starr Toons (nouveau) Hiver en 5c5 (nouveau)



Nouveau : modes de jeu 5c5

Les modes en 5c5 arrivent enfin ! Pendant le cycle de cette mise à jour, ils auront lieu uniquement pendant les événements du week-end. Ils comportent des cartes plus grandes et apportent des nouveautés aux modes classiques, comme les modes Brawlball, Chasse ouverte et Razzia de gemmes !

Brawlball 5c5 - Le terrain est à l'horizontale ! Les buts sont aussi plus larges ! Mais avec plus de défenseurs à passer, marquer ne sera pas forcément plus simple.

Chasse ouverte 5c5 - C'est pareil que le mode classique, mais la carte est plus grande et il vous faudra plus d'éliminations pour gagner !

Razzia de gemmes 5c5 - Certaines cartes possèdent deux mines de gemmes, pour encore plus de gemmes !

Cadeaux des fêtes Brawl

À partir du 12 janvier, un calendrier de l'Avent sera disponible dans le jeu. Connectez-vous tous les jours pour récupérer un cadeau, dont le nouveau brawler mythique Mico et le skin Colt ange déchu, de la dernière campagne Supercell MAKE !

Le dernier jour du calendrier est le 26 décembre, alors assurez-vous de récupérer tous les cadeaux avant la fin de l'année !

Nouveau Pass Brawl et Pass Brawl Plus

Le Pass Brawl ne pourra plus être acheté avec des gemmes.

Les saisons du Pass Brawl deviennent mensuelles, et chaque nouvelle saison commence le premier jeudi du mois.

Les jetons et les doubleurs de jetons s'appellent désormais EXP pass de combat et doubleurs d'EXP.

Les quêtes du Pass Brawl et les conditions de progression ont été retravaillées pour être plus simples à terminer.

Les récompenses de la voie gratuite du Pass Brawl ont été améliorées, et vous pouvez désormais recevoir des prix Starr.

Les récompenses bonus une fois le Pass Brawl terminé sont désormais des prix Starr.

Spécificités du nouveau Pass Brawl : Vous pouvez désormais débloquer n'importe quel brawler (jusqu'à épique) ou récupérer 1 000 crédits Nouveaux skins du Pass Brawl chaque saison Nom chromatique exclusif (Nouveau) Cadeau du jour bonus (Nouveau) EXP de combat journalière doublée (Nouveau) Quête journalière bonus Quêtes de saison premium

Ajout du nouveau Pass Brawl Plus, qui inclut également les avantages suivants : 2 chromas supplémentaires pour le skin du Pass Brawl 20 % de progression instantanée du Pass Brawl (Nouveau) Titre de joueur exclusif Encore plus de récompenses de progression !

Les skins pour les brawlers pas encore débloqués peuvent désormais être stockés dans le catalogue.

Il y a quelques semaines, nous avons publié un article comparant les récompenses et les bénéfices de l'ancien et du nouveau Pass Brawl. Vous pouvez le consulter ici pour en savoir plus sur les changements du Pass Brawl, dont les dernières nouveautés.

Modifications des crédits chromatiques et des brawlers chromatiques

Les crédits chromatiques ont été supprimés du jeu. Tous les crédits chromatiques dans votre inventaire seront convertis en crédits classiques, au ratio de 1,85, dès la sortie de la mise à jour.

La rareté chromatique a été supprimée, et tous les brawlers chromatiques ont été ajoutés à la route Starr, avec les raretés suivantes : Épique : Gaël, Colette, Ash, Lola, Sam, Mandy, Maisie et Pearl Mythique : Lou, Médor, Buzz, Fang, Eve, Janet, Otis, Buster, R-T et Charlie Légendaire : Cordelius et Surge

Charlie ne sera disponible sur la route Starr qu'à partir du 11 janvier 2024.

Club et améliorations de la méga tirelire

Vous pouvez désormais partager vos replays dans votre club depuis le journal de combat ou l'écran du club.

Modificateurs de la méga tirelire de décembre à février : Âge de glace (nouveau) Arène toxique (nouveau) Pouvoir illimité Classique

Cartes Razzia de gemmes : Mine hard-rock, Échappée belle Hors-jeu : À découvert, Combat rapproché Zone réservée : La Grande division, Cercle de feu Chasse ouverte : La grande ouverture, Étoile filante Brawlball : Triple dribble, Encerclement



Changements des récompenses de la voie des trophées

Le déblocage des modes de jeu a été déplacé, et ils peuvent désormais être débloqués plus tôt.

Certaines récompenses de la voie des trophées sont désormais des prix Starr. Les récompenses à partir de 10 000 trophées incluent plus de prix Starr. Un prix Starr légendaire a été ajouté tous les 10 000 trophées. Un prix Starr mythique a été ajouté entre les prix Starr légendaires tous les 5 000 trophées.



Pubs optionnelles en jeu

Nous lançons un test dans plusieurs régions du monde, avec la possibilité de regarder des pubs. Ces pubs n'affecteront pas l'expérience de jeu, mais elle offriront aux joueurs qui le souhaitent des avantages, comme une quête journalière supplémentaire, plus d'EXP des combats pour la journée ou des cadeaux dans le magasin.

Les joueurs avec un Pass Brawl actif bénéficieront déjà de ces avantages et n'auront pas besoin de regarder des pubs.

Selon les résultats que nous obtenons dans les régions ciblées, nous pourrions proposer cette fonctionnalité dans d'autres régions plus tard en 2024.

Séries de victoires

Gagnez des trophées bonus pour chaque victoire consécutive dans les matchs avec trophées.

La série de victoire commence à partir de 2 victoires, et chaque victoire consécutive vous offre 1 trophée bonus, jusqu'à 5 trophées bonus par match.

En Survivant en solo, finir de la 6e à la 10e place est considéré comme une défaite, et une égalité à la 5e place.

En Survivant en duo, finir de la 4e à la 5e place est considéré comme une défaite, et une égalité à la 3e place.

Les séries de victoires sont brisées en cas de défaite (une égalité n'interrompt pas la série).

Autres modifications

Vous pouvez désormais recevoir et stocker les skins de brawlers que vous ne possédez pas encore ! Ces skins seront accessibles dans le catalogue.

Vous pouvez désormais signaler les noms des joueurs, des clubs, les descriptions des clubs ou les messages des clubs plus facilement depuis le jeu.

Les messages des clubs expirent désormais automatiquement après 14 jours.

Vous pouvez désormais filtrer les brawlers par maîtrise sur l'écran des brawlers.

Les crédits ne peuvent plus être stockés, et une fois qu'une saison de Pass Brawl se termine, tous les crédits non récupérés permettront de débloquer le brawler en cours, le nouveau brawler de la saison, ou de faire progresser votre niveau de gloire.

Correction de bugs