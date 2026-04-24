Notes de patch d'avril 2026
Refonte du magasin
Le magasin a été transformé : il est désormais plus facile de découvrir ses offres, de passer d'une section à l'autre et de trouver exactement ce que vous cherchez !
Le magasin est divisé en onglets, chacun proposant ses propres offres. S'il n'y a aucune offre active dans un onglet, il reste caché pour améliorer la lisibilité. Si vous faites défiler un onglet, sa taille est minimisée pour vous faire de la place.
Jusqu'à 7 onglets peuvent être affichés à la fois.
Appuyez sur une offre pour la consulter en vue étendue et accéder à plus d'informations sur les objets qu'elle contient.
Chaque objet est décrit dans cette vue étendue.
Magasin de curiosités
Un tout nouveau moyen d'obtenir des skins contre des blings, avec des offres personnalisées réactualisées chaque jour !
De nouveaux lots de skins à acheter avec des blings sont disponibles toutes les 24 h, et une nouvelle offre vous propose des blings pour des gemmes toutes les 48 h. Les offres sont personnalisées pour chaque joueur.
Vous obtenez 10 blings chaque fois que vous appuyez pour révéler les offres du jour.
Les joueurs ont plus de chances d'obtenir des skins pour leurs brawlers les plus utilisés, débloqués récemment ou améliorés au niveau 11 de pouvoir.
Lots :
Types d'offre : normale (1 skin et 2 récompenses mineures) et maxi (2 skins et 4 récompenses mineures).
Types de skins inclus : skin spécifique ou rareté au choix.
Types de récompenses mineures : prix Starr (aléatoire), prix Starr (légendaire), prix Starr d'hypercharge, prix du chaos, boîte des trophées (petite à oméga), mégaboîte, prix angélique ou démoniaque, sushi, boîte mécha, émote, tag, icône.
Les réductions peuvent aller de 0 % à 100 %.
Juju est là et réagit avec une exclamation vocale, une bulle de dialogue et une pose !
Nouveaux brawlers
Damian - Mythique - Tank
Damian ADORE faire du bruit. Il fait partie d'un groupe avec son frère, Draco, mais la musique fait naître en lui une rage incontrôlable qui le pousse à détruire tout ce qu'il voit. Ses shows finissent souvent avec des tas de trucs cassés : instruments, matos... et brawlers.
Spécificité : il charge son super en subissant des dégâts.
Attaque (trio de pouvoirs) : Damian balance un méga coup de poing. Après 2 coups de poing d'affilée, son attaque devient un coup de pied explosif qui repousse et met le feu aux ennemis. Au bout d'un moment, le feu explose et se propage aux ennemis proches.
Super (Pogore) : Damian saute en avant et crée un zone de pogo. Dans cette zone, les ennemis qui touchent les enceintes sont repoussés et subissent 1 400 points de dégâts.
Gadget (Chœurs en cœur) : Damian balance son micro sur une zone ciblée. Le premier allié qui le ramasse est soigné.
Gadget (Mur de son) : Damian fait apparaître un mur indestructible de baffles.
Pouvoir star (Splat) : les cibles poussées contre un mur sont étourdies.
Pouvoir star (Baffle ou baffe) : pendant son super, le poing de Damian s'enflamme et brûle ses ennemis.
Hypercharge (Foule enflammée) : à l'atterrissage de son super, Damian enflamme le sol, infligeant des dégâts par seconde aux ennemis pris dans son pogo.
Starr Nova - Mythique - Assassin
Une cosplayeuse qui se prend pour le personnage d'anime Starr Nova ! Ça pose parfois problème, notamment quand elle décide de résoudre ses problèmes quotidiens à grands coups d'épée...
Attaque (Cheveux Nova, Go !) : les couettes de Starr Nova se changent en arme, qui envoie 2 projectiles en avant.
Super (Cristal Nova, transformation !) : Starr Nova se rue en avant et prend sa forme ultime, équipée de son épée Nova ! Sa vitesse de déplacement est accélérée, les dégâts infligés la soignent et son attaque principale change de forme. Cette transformation dure 7 secondes.
Gadget (Magical lévitation) : Starr Nova déploie son outil antigravitationnel, permettant à ses alliés de flotter dans l'arène !
Gadget (Starr de justice et d'amitié) : Starr Nova lance une boule d'énergie qui blesse les ennemis et soigne les alliés. Elle peut aussi se téléporter vers la boule d'énergie avant qu'une cible soit touchée !
Pouvoir star (niveau de puissance : maximum) : toucher un brawler ennemi pendant la transformation augmente les dégâts infligés de 5 %, jusqu'à 30 % max.
Pouvoir star (Technique Starr mystique) : l'attaque principale de Starr Nova soigne aussi ses alliés.
Bolt - Épique - Tank
Bolt est un jouet de la série Battle Busterz ! Son truc, c'est d'infliger des dégâts en fonçant à toute vitesse dans tout ce qu'il voit. Construit pour résister a.ux coups, il rêve pourtant d'être une voiture de course et s'entraîne à toujours aller plus vite Ne vous mettez pas sur son chemin !
Spécificité : ses déplacements augmentent sa vitesse.
Attaque (Roule-rouleau compresseur) : Bolt inflige des dégâts en roulant sur les brawlers ! Plus il va vite, plus il inflige de dégâts. Son attaque principale lui permet de relâcher la vapeur, accélérant soudainement et infligeant le double de dégâts en dégâts de zone.
Super (Mille chevaux) : Bolt active la pleine puissance de son moteur : il accélère et subit moins de dégâts, tout en laissant une traînée de dégâts derrière lui.
Gadget (Vidange) : Bolt obtient un bouclier de PV, selon sa vitesse au moment de l'activation.
Gadget (Balle rebondissante) : Bolt saute et inflige des dégâts de zone à l'atterrissage. Il démolit le décor autour de lui mais perd toute sa vitesse.
Pouvoir star (Hors de mon chemin) : à pleine vitesse, Bolt projette les ennemis touchés vers le haut.
Pouvoir star (Non-stop) : pendant son super, Bolt résiste aux contrôles de foule et sa vitesse maximale augmente de 15 %.
Événement Starr Nova
L'événement Starr Nova permet de débloquer gratuitement le skin Finx Maître du néant et d'améliorer les transformations des Starr Girls disponibles dans certains modes de jeu. Le modificateur Transformation est activé dans les modes de jeu à l'affiche et des modes à trophées sélectionnés aléatoirement.
Lorsque le modificateur Starr Nova est activé, des cristaux apparaissent pendant la partie. Ramassez-en un pour vous transformer momentanément en l'une des 5 Starr Girls.
Les Starr Girls ont des tenues uniques (variantes de Starr Nova, Spike, Béa, Juju, Ambre) et sont beaucoup plus puissantes que le brawler de base.
Un effet visuel est appliqué à la transformation avant qu'elle se termine.
Il y a 2 modificateurs : un avec Starr Nova et l'autre sans (elle sera ajoutée pendant l'événement).
Au départ, les Starr Girls sont au niveau 11 de pouvoir et elles peuvent être améliorées jusqu'au niveau 30 en ouvrant des prix Nova.
Exception : Starr Nova est au niveau max de pouvoir dès le départ. Le cristal de Starr Nova apparaîtra lors de la 2e semaine de l'événement.
L'amélioration d'une Starr Girl avec un prix Nova active ses dégâts sur l'écran de l'événement. Appuyez dessus pour attaquer Finx. Infligez-lui assez de dégâts pour obtenir son skin ! Une fois le skin Finx Maître du néant débloqué, vous recevrez des récompenses de remplacement à la place.
Nouveaux buffies
Colette
Gadget 1 : Majoration [RETRAVAILLÉ]
Colette envoie un projectile qui charme un brawler pendant 1 s. Utilise des munitions.
Buffie : les projectiles transpercent le décor et les brawlers.
Gadget 2 : Poignée de PV [RETRAVAILLÉ]
Colette lance un projectile qui la soigne à hauteur de 80 % des dégâts qu'elle inflige. Utilise des munitions et peut être tiré jusqu'à 3 fois avant récupération.
Buffie : les soins en surplus créent un bouclier valant 1 000 de ses PV max.
Pouvoir star 1 : Charge directe
Tous les brawlers ennemis touchés par le super de Colette sont transportés vers le point le plus éloigné de son attaque. À la distance maximale, ils sont étourdis pendant 0,2 s.
Buffie : la vitesse de ruée de son super est énormément accélérée !
Pouvoir star 2 : Impôt massif
Colette subit 75 % de dégâts en moins pendant son super et obtient un bouclier qui réduit les dégâts de 30 % si elle touche un brawler.
Buffie : le super de Colette vole 33 % des munitions des brawlers touchés.
Hypercharge buffée : Esprit rebelle
L'attaque principale de Colette est suivie d'une attaque similaire mais réduite, qui inflige moins de dégâts.
Griff
Gadget 1 : Tirelire
Griff lance une tirelire qui explose peu après et inflige des dégâts, détruit le décor autour d'elle et repousse les brawlers.
Buffie : Griff peut tirer sur la tirelire avec son attaque principale pour faire augmenter progressivement la portée et les dégâts de son explosion. La tirelire explose dès qu'elle est chargée au maximum.
Gadget 2 : Porte-monnaie [RETRAVAILLÉ]
Griff fait tomber une pluie de pièces dans une zone cible, infligeant des dégâts continus aux brawlers qui s'y trouvent.
Buffie : plus le temps passe, plus la pluie de pièces s'intensifie.
Pouvoir star 1 : Pourboire [RETRAVAILLÉ]
Le cône d'attaque de Griff est un peu plus large, avec une rangée de pièces supplémentaires.
Buffie : avec le maximum de munitions, les attaques incluent une méga pièce qui inflige plus de dégâts au centre.
Pouvoir star 2 : Commerce fructueux
Griff récupère 15 % de ses PV manquants toutes les 2 s.
Buffie : quand les projectiles du super de Griff reviennent, il récupère 5 % de ses PV manquants.
Hypercharge buffée : Remise sur impôt
L'attaque principale de Griff transperce aussi les ennemis pendant son hypercharge.
Edgar
Gadget 1 : Chargeur induction [RETRAVAILLÉ]
Edgar lance ses écharpes, qui s'accrochent au brawler ou au mur le plus proche. Edgar saute derrière le brawler ou par-dessus le mur touché.
Buffie : la vitesse d'Edgar est aussi boostée brièvement lorsque son écharpe s'accroche à un mur ou à un brawler.
Gadget 2 : Protections
Edgar obtient un bouclier qui le met à l'abri des 3 700 points de dégâts suivants. Le bouclier s'affaiblit au fil du temps.
Buffie : il est aussi protégé contre les contrôles de foule pendant 1 s.
Pouvoir star 1 : Atterrissage contrôlé
Edgar inflige des dégâts aux ennemis à proximité lorsqu'il atterrit après avoir utilisé son super ou son gadget Chargeur induction. Les brawlers les plus proches de son point d'atterrissage subissent plus de dégâts.
Buffie : toucher un brawler à l'épicentre charge aussi le super d'Edgar.
Pouvoir star 2 : Rififi
Augmente les soins de l'attaque de base de 30 %.
Buffie : l'élimination d'un brawler soigne aussi Edgar à hauteur d'un pourcentage de ses PV max, instantanément.
Hypercharge buffée : Empressement
Edgar lance 2 écharpes supplémentaires à longue portée, qui infligent moins de dégâts. Les ennemis à courte portée peuvent être touchés à la fois par les écharpes de base et les écharpes de l'hypercharge.
Nouvelle hypercharge
Hypercharge de Najia (Puissance illimitée !) : avec son super, Najia envoie 6 jarres de serpents qui laissent des traînées de poison derrière eux.
Saisons et skins
Saison : Magical Starr
SPIKE MAGICAL STARR | ÉPIQUE | Pass Brawl
MAGICAL SPIKE | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 1
SPIKE GARDIEN STARR | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 2
COLETTE DU NÉANT | ÉPIQUE | Pass Brawl
COLETTE GLACIALE | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 1
COLETTE TROU NOIR | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 2
JUJU MAGICAL STARR | MYTHIQUE | 149 gemmes
BÉA MAGICAL STARR | ÉPIQUE | 149 gemmes
AMBRE MAGICAL STARR | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
AMBRE DU NÉANT | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
FINX MAÎTRE DU NÉANT | MYTHIQUE | 199 gemmes
Saison : Brawl Strikers
D'JINN SUPER BALL | ÉPIQUE | Pass Brawl
D'JINN GARDIEN | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 1
D'JINN MEILLEUR SCORE | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 2
CARL SUPER BALL | ÉPIQUE | Pass Brawl
CARL STRIKER | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 1
CARL CORNER | ÉPIQUE | Pass Brawl | Chroma 2
LOU SUPER STRIKER | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
SURGE COACH | MYTHIQUE | 199 gemmes
OTIS FOOTBRAWLER | MYTHIQUE | 199 gemmes
MEEPLE ARBITRE | MYTHIQUE | 199 gemmes
Autres skins
My Hero Academia
ALL MIGHT : EL COSTO | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
TOMURA SHIGARAKI : GUS | MYTHIQUE | 199 gemmes
URAVITY : JANET | ÉPIQUE | 149 gemmes
DEKU : FANG | ÉPIQUE | 149 gemmes
BAKUGO : EDGAR | MYTHIQUE | 199 gemmes
E-sport
JACKY E-SPORTS | ÉPIQUE | 149 gemmes
Skins or massif et argent massif
NAJIA OR MASSIF
NAJIA ARGENT MASSIF
Refonte des skins
Effets supplémentaires ajoutés aux skins mythiques et légendaires !
Animations d'ouverture des skins peaufinées pour différents niveaux de rareté.
À l'exception des skins My Hero Academia, les nouveaux skins ne seront plus accompagnés d'émotes, tags et icônes.
Équilibrages
Buffs
Lumi
Vitesse du projectile de l'attaque principale augmentée de 3 200 à 3 500.
PV de base augmentés de 3 100 à 3 500.
Ces derniers mois, Lumi s'est fait une place parmi les brawlers les moins performants, indiscutablement. Nous avons donc procédé à des changements pour faire briller ses attributs principaux, afin qu'elle puisse déployer plus vite ses avantages/le contrôle spatial de ses gadgets, tout en lui donnant plus de répondant avec davantage de PV.
Lola
Réduction de la perte de dégâts du super de 50 % à 35 % lorsque l'ego est près de Lola.
Les performances de Lola sont assez moyennes au mieux, et elle a besoin d'un coup de pouce pour être plus compétitive. Ces changements ont pour but de renforcer son contrôle spatial avec l'ego, tout en rendant son utilisation moins risquée.
Fang
PV de base augmentés de 4 500 à 4 800.
Avec Fang, c'est tout ou rien à l'heure actuelle. Le but de ce changement est de lui permettre d'être agressif à moindre risque et de faire le poids face à davantage de brawlers.
Surge
Taux de charge en utilisant le super augmenté de 70 à 75.
Surge s'en sort bien et a juste besoin d'un petit coup de pouce pour s'imposer plus vite au combat. Ce changement l'aidera à prendre l'avantage avec une utilisation agressive de son super pour faciliter les attaques en boucle/cycliques.
Maisie
Dégâts du pouvoir star Précision mathématique augmentés de 20 % à 25 %.
Le tir d'élite est un domaine très compétitif ces temps-ci, et Maisie commence à se faire distancer. En infligeant un peu plus de dégâts à la distance max, elle devrait pouvoir rivaliser avec d'autres brawlers plus populaires.
Draco
Résistance aux dégâts du super augmentée de 15 % à 20 %.
Vitesse de déplacement du super augmentée de 15 % à 20 %.
Dans une méta pleine de tanks, Draco n'est pas assez robuste/menaçant pour faire le poids. Ces changements l'aideront à retrouver sa place avec une pression et un contrôle spatial incroyables une fois son super déclenché.
Jae-Yong
Réduction du délai de récupération du gadget Baisse de tempo de 15 à 12 s.
Globalement, Jae-yong se débrouille bien, mais la puissance de ses gadgets manque de cohérence. Notre but est de les rendre tous les deux plus compétitifs.
Darryl
Dégâts du super augmentés de 400 à 660.
Darryl est très puissant dans certaines situations, mais a besoin d'être plus polyvalent et menaçant pour rivaliser avec les tanks qui dominent la méta.
Gigi
Bonus de vitesse de déplacement de l'attaque principale augmenté de 30 % à 35 %.
Munitions maximum de l'attaque principale augmentées de 8 à 10.
Une meilleure mobilité aidera Gigi à esquiver les projectiles et à prendre en chasse les brawlers ennemis. L'objectif est de lui faire utiliser son attaque principale en tant qu'outil de déplacement et d'affronter des brawlers ayant plus de PV.
Glowy
Portée de l'attaque principale augmentée de 20 à 22.
Les derniers équilibrages ont été un peu trop durs envers Glowy : ils en ont fait un soigneur excellent, mais incroyablement spécialisé. Nous voulons trouver un juste milieu en lui donnant plus d'impact sans qu'il domine toutes les cartes.
Nerfs
Najia
Le second projectile de l'attaque principale de Najia ne vise plus automatiquement si le premier n'a pas touché sa cible. Appuyer au bon moment vise néanmoins toujours le brawler le plus proche.
Réduction des PV de base des serpents du super et du pouvoir star de 1 600 à 1 200.
Les serpents du super et du pouvoir star n'explosent plus lorsqu'ils sont éliminés. Ils explosent seulement lorsqu'ils touchent les brawlers ennemis.
L'attaque principale de Najia est incroyablement flexible et bien trop utile en tant qu'outil de renseignement et d'exploration des buissons. De plus, ses serpents sont redoutables pour de nombreux brawlers, qui doivent dépenser trop de munitions pour s'en débarrasser, et les brawlers de mêlée, qui ont peu de chances de les contrer car ils ne peuvent pas les éliminer sans risque. Avec ces changements, les brawlers de mêlée pourront se mesurer à elle et s'en approcher plus facilement.
Léon
Bug résolu : les bonus de vitesse de déplacement de Fumée sans feu et de Sucette masquée ne sont plus cumulables.
PV de base réduits de 3 600 à 3 300.
Léon est régulièrement l'un des brawlers les plus performants grâce à des dégâts fiables et aux super buffs d'équipe de ses gadgets. Les bugs récemment résolus et des PV de base réduits devraient en faire un assassin plus fragile qui doit être bien placé pour profiter pleinement de ses avantages.
Ziggy
Délai du projectile de l'attaque principale augmenté de 700 à 750.
Taux de charge du super réduit de 85 à 80.
Récupération du gadget Raclée électrique augmentée de 13 à 17 s.
Ziggy est vite devenu l'un des brawlers les plus puissants de la méta, grâce à la fiabilité de son attaque principale qui lui donne un contrôle incroyablement oppressif. Nous ne voulons pas revenir complètement sur le buff de son attaque principale, mais juste donner à ses ennemis plus de chances de réussir à l'esquiver. D'autre part, son gadget Raclée électrique lui permet de faire énormément pression et mérite un plus long délai de récupération.
Grom
Dégâts de l'attaque principale réduits de 1 140 à 1 040.
Dégâts bonus du pouvoir star X-Factor augmentés de 30 % à 35 %.
Grom est un démon apprécié des joueurs intermédiaires depuis longtemps, mais dont les taux d'utilisation et de victoire augmentent aux niveaux élevés. Récemment, il a même atteint le top 15 des meilleurs taux de victoires dans les parties classées en ligue Légende III et plus. Avec ces changements, nous voulons qu'il garde la majorité de sa puissance tout en nécessitant plus d'expertise pour infliger ses dégâts, afin qu'il fasse moins pression sur les joueurs en cours de progression tout en permettant aux joueurs de haut niveau de gagner avec lui.
Mortis
Dégâts du pouvoir star Serpent sournois réduits de 40 % à 35 %.
Mortis est un brawler extrêmement populaire, qui détient en plus un taux de victoire très élevé. Ce changement rendra les attaques avec sa ruée pleinement chargée un peu moins confortables, ce qui le forcera à choisir plus soigneusement ses occasions.
Pierce
Dégâts du super réduits de 1 600 à 1 400.
Ralentissement du pouvoir star Mission insubmersible réduit de 30 % à 25 %.
On a enfin trouvé Pierce ! L'ajout de son hypercharge a rendu son super trop oppressif, et Mission insubmersible est un pouvoir star incroyablement dominant. Ces changements diminueront légèrement sa puissance, sans trop amoindrir la force de son équipement.
Clancy
Portée de l'attaque principale réduite de 25 à 23.
Les derniers équilibrages ont été un peu trop loin pour le crabe. Globalement, son 3e palier est très satisfaisant et correspond bien au personnage, mais il est devenu un peu trop facile de l'atteindre grâce à la portée et aux PV qu'il a gagnés lors des derniers changements. Une portée un peu plus réduite en fera un bon choix dans de moins nombreux cas et face à des adversaires moins variés, et donc un crustacé en meilleure santé.
Billie
Dégâts bonus du pouvoir star Cours, Billie, cours réduits de 20 % à 15 %.
Soins du gadget Paquet de vitamines réduits de 60 % à 50 % à partir de la prochaine attaque.
Billie est toujours une vraie terreur, avec le meilleur taux de victoires aux niveaux supérieurs de jeu, malgré les derniers équilibrages. Avec des frappes et une survivabilité amoindries, Billie devrait réussir plus de triples que de home runs avec plus de chances de se retrouver en retrait.
Modifications
Les brawlers dans le brouillard empoisonné subissent désormais plus de dégâts. Plus ils s'enfoncent dans le brouillard empoisonné, plus les dégâts sont élevés !
Cartes, modes de jeu, environnements et changements de la rotation
Combats de boss : Colette du néant et Finx Maître du néant
Deux tout nouveaux combats de boss vous attendent, avec de nouveaux défis ! Tous les combats de boss se jouent désormais à 5 joueurs.
Colette du néant: traquez des nids de livres obscurs ou ce sera l'invasion des mini Colettes du néant !
Finx maître du néant : combat de boss en deux phases. Lorsque Finx est vaincu pour la première fois, il revient sous la forme d'un maître du néant encore plus puissant ! Une tour centrale prodigue des soins ou inflige des dégâts aux brawlers en alternance. Finx fait aussi appel à son chat (Kit) pour l'aider à combattre les brawlers.
Score contre la montre : après avoir vaincu le boss au niveau maximum de difficulté, votre meilleur temps est indiqué.
Lorsqu'un équipier est éliminé, il laisse tomber tous ses cubes de pouvoir au lieu de la moitié.
Nouveaux modes de jeu saisonniers
Événement Adidas
Brawl Stars s'associe à Adidas pour un événement de communauté footballistique à durée limitée. Lancez-vous sur le terrain en mode Super Ball, participez à la Super ligue Starr Adidas et jouez dans une toute nouvelle arène Adidas !
Super brawlball :
Variante superchargée du Brawlball avec de nouvelles mécaniques qui récompensent l'esprit d'équipe et la précision.
Les brawlers peuvent effectuer des tirs chargés en maintenant le ballon.
Maintenez l'attaque pour charger le tir.
La charge maximale inflige des dégâts aux brawlers.
La charge persiste brièvement si le ballon chargé est récupéré par un allié (passe rapide).
Gardien de but :
Les deux équipes ont un gardien de but.
Le gardien peut se déplacer dans une zone proche de son but.
Il se place toujours entre le ballon et le but.
Il arrête automatiquement tous les tirs suffisamment proches : le ballon rebondit sur lui comme sur un mur.
Il peut être battu, ce qui l'immobilise brièvement.
Environnements
Supprimés :
Cirque des curiosités
Île glaciale
Rétropolis
Lutte dans la jungle
Bal des cascadeurs
Bazar bizarre de Tara
Ajoutés :
Arène Adidas (nouveau)
(Super ball) Prairie
Biodôme
Boutique de souvenirs
Magasin de curiosités
Kiosque à musique de Poco
Survivant Pyramid Quest (nouveau)
Survivant Décharge (nouveau)
Starr Toons
Survivant Starr Toons (nouveau)
Île tropicale
Cartes
Super Ball
Arène Adidas :
Arène impossible
But brut
Colisée des kicks
Bal de ballons
Prairie
Folie de filets
Course sur herbe
Parc de penaltys
Terrain terrassé
Classé
Saison 1
Mode de jeu à l'affiche : Zone réservée
Carte à l'affiche : Dans l'espace liminaire, Voyage instantané
Rotation des brawlers gratuits :
Épique : Grom
Mythique : Mina
Légendaire : Corbac
Saison 2
Mode de jeu à l'affiche : Hors-jeu
Cartes à l'affiche : Sources abondantes, Ravin du bras d'or
Rotation des brawlers gratuits :
Épique : Béa
Mythique : Finx
Légendaire : Spike
Brawl Arena
Une nouvelle fournée d'équilibrages spécifiques à Brawl Arena pour que la compétition reste fair-play et passionnante !
Pierce
Dégâts réduits de 4 % à 2 %
Rechargement réduit de 100 à 50
Mortis
Rechargement réduit de 200 à 150
PV réduits de 650 à 500
Eliz@
Dégâts réduits de 2 % à 1 %
Sirius
Vitesse de déplacement réduite de 8 à 6
Colt
Dégâts réduits de 6 % à 3 %
Tick
Dégâts réduits de 8 % à 7 %
Rechargement réduit de 250 à 225
Billie
PV réduits de 750 à 650
Dégâts réduits de 4 % à 3 %
Shade
PV réduits de 450 à 350
Jae-Yong
Rechargement augmenté de 2 à 200 (vous avez bien lu, il était à 2 😅)
Jacky
Dégâts augmentés de 2 % à 4 %
Rechargement augmenté de 150 à 200
Ash
Dégâts augmentés de 2 % à 3 %
Finx
Rechargement augmenté de 200 à 300
Eve
Dégâts augmentés de 4 % à 5 %
Lola
Dégâts augmentés de 4 % à 5 %
Rechargement augmenté de 150 à 200
Mico
Rechargement augmenté de 200 à 300
Max
Dégâts augmentés de 5 % à 6 %
Améliorations permanentes et fonctionnalités pratiques
De nouvelles fonctionnalités sociales et améliorations arrivent dans Brawl Stars pour une expérience encore plus satisfaisante !
Amis favoris (plus tard dans la mise à jour) :
Ajoutez des amis à votre liste de favoris et vous saurez quand ils se connectent pour pouvoir jouer ensemble !
Des paramètres permettent aussi de désactiver les notifications sur les amis en ligne et de rester incognito pour que les autres joueurs ne reçoivent pas de notifications vous concernant.
Modernisation du menu des amis (plus tard dans la mise à jour) :
Vous pourrez désormais trier vos amis par : victoires ensemble, total de trophées, total de prestiges, rang et statut de connexion.
Correction de la stat Victoires ensemble. Le jeu comptabilisera le nombre correct de victoires remportées avec vos amis.
Vous pouvez ajouter une note sur un ami pour vous rappeler pourquoi vous l'avez ajouté ou de qui il s'agit (personne d'autre ne peut la lire).
Le menu des amis inclut les paramètres permettant de bloquer les demandes d'ami et de recevoir des notifications sur les amis favoris.
Les suggestions d'amis ont été mises à jour et incluent aussi les amis du Game Center.
Signalements dans les matchs avec trophées :
La fonctionnalité de signalement a été ajoutée aux matchs avec trophées (précédemment disponible uniquement en mode Classé).
Les joueurs ont désormais une réputation pour les matchs avec trophée (distincte du mode Classé).
Si les joueurs accumulent trop de signalements pour de l'anti-jeu ou de la triche, une suspension temporaire des matchs avec trophées leur est appliquée. Les signalements de mauvais joueurs n'ont pas d'effet sur la réputation.
Les joueurs signalés reçoivent d'abord un avertissement, puis une période de retrait ou une suspension. Si les signalements continuent, la suspension est prolongée.
Les joueurs sous l'effet d'une suspension des matchs avec trophées peuvent continuer à jouer en mode Survivant solo et Création de carte.
Le signalement et les périodes de retrait sont aussi disponibles dans la méga tirelire et les événements de sortie.
La réputation peut être régénérée en accumulant les matchs sans signalement.
Effets visuels des skins améliorés :
Les effets visuels de Nita shiba ont été complètement retravaillés ! Jusqu'ici, ce skin très populaire n'avait pas d'effets visuels pour son attaque de base et projectile ultime, deux des effets les plus utilisés dans le jeu. Voici donc de nouveaux effets visuels shiba pour l'attaque de base, un projectile ultime complètement retravaillé avec un nouveau look adorable et des effets visuels généraux modernisés.
Vous trouverez le skin Nita shiba dans le magasin pendant les festivités de la Golden Week !
Mise à jour visuelle des anciens skins :
Nous tentons de retravailler les anciens skins dont les effets visuels ont pris un coup de vieux. Nita shibu est le premier skin à en bénéficier, et nous espérons améliorer d'autres skins à l'avenir, quand nous en aurons le temps et l'occasion. On vous tient au courant !
Divers :
L'attrape-buffies fonctionne désormais par trios (3 brawlers) pour plus de chances d'obtenir le buffie que vous voulez !
Un buffie aléatoire fera l'objet d'une offre du magasin pendant deux semaines après la sortie de la mise à jour.
Le comportement du ballon/palet dans les matchs de Brawlball et Hockey Brawl a été corrigé à l'aide de calculs basés sur la physique. Leur maniement pourra vous paraître légèrement différent, mais la distance et le timing seront similaires. Ce correctif permettra d'éviter les bugs de trajectoire lorsque le décor est détruit.
Ajout de cartes de combat prestigieuses à 100 et 200 prestiges.
L'indicateur de l'attaque de base de Fang inclut désormais la portée étendue par sa chaussure.
Correction d'une coquille sur le panneau de la forge draconique en anglais.
Correction de bugs
Corrections générales
Correction des délais parfois trop longs du matchmaking en duo/trio.
Résolution d'un problème de plantage sur Android lorsque les joueurs quittaient le jeu avec le bouton Retour puis l'ouvraient à nouveau.
Corrections des brawlers
Résolution d'un problème qui permettait à Hank de lancer une attaque invisible en répétant rapidement son attaque principale.
La description du gadget Fourrure synthétique de Nita correspond désormais à son fonctionnement en jeu.
Résolution du problème qui empêchait les brawlers d'utiliser leur attaque de base ou leur super lorsqu'ils lançaient un objet sous l'emprise du parasite de Willow.
Correction de l'attaque de base de Willow qui ne chargeait pas son super après l'utilisation de son gadget Sortilège.
Correction de l'affichage de certaines stats de Glowy (dégâts d'attaque et DPS du niveau suivant).
Résolution d'un problème qui empêchait le super de Gigi de se charger alors que des projectiles ennemis étaient tirés à portée de charge du super.
Résolution du problème de cumul incorrect des augmentations de la vitesse de déplacement du pouvoir star Fumée sans feu et du gadget Sucette masquée de Léon.
Correction de divers problèmes audio, notamment : le skin Maisie draconique activait l'effet sonore de son attaque principale au début et à la fin, l'effet sonore de l'attaque de Frank se déclenchait deux fois et les effets sonores du skin Melody gonflable étaient absents.
Correction des gadgets de D'jinn et Gray, qui pouvaient ignorer l'immunité aux contrôles de foule.
Correction du nombre d'attaques infini des clones invoqués par Sirius si ceux-ci étaient des copies de brawlers à plusieurs types d'attaque (comme Kenji).
Correction de Janet, qui pouvait toucher les ennemis au sol sous elle quand elle utilisait l'attaque de base hyperchargée de Doug.
• Correction d'un bug avec le gadget Pique-épine de Spike qui ne prenait pas en compte la distance dans la quantité de dégâts donnés (versions régulière ainsi que buffie).