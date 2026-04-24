Buffs

Lumi

Vitesse du projectile de l'attaque principale augmentée de 3 200 à 3 500.

PV de base augmentés de 3 100 à 3 500.

Ces derniers mois, Lumi s'est fait une place parmi les brawlers les moins performants, indiscutablement. Nous avons donc procédé à des changements pour faire briller ses attributs principaux, afin qu'elle puisse déployer plus vite ses avantages/le contrôle spatial de ses gadgets, tout en lui donnant plus de répondant avec davantage de PV.

Lola

Réduction de la perte de dégâts du super de 50 % à 35 % lorsque l'ego est près de Lola.

Les performances de Lola sont assez moyennes au mieux, et elle a besoin d'un coup de pouce pour être plus compétitive. Ces changements ont pour but de renforcer son contrôle spatial avec l'ego, tout en rendant son utilisation moins risquée.

Fang

PV de base augmentés de 4 500 à 4 800.

Avec Fang, c'est tout ou rien à l'heure actuelle. Le but de ce changement est de lui permettre d'être agressif à moindre risque et de faire le poids face à davantage de brawlers.

Surge

Taux de charge en utilisant le super augmenté de 70 à 75.

Surge s'en sort bien et a juste besoin d'un petit coup de pouce pour s'imposer plus vite au combat. Ce changement l'aidera à prendre l'avantage avec une utilisation agressive de son super pour faciliter les attaques en boucle/cycliques.

Maisie

Dégâts du pouvoir star Précision mathématique augmentés de 20 % à 25 %.

Le tir d'élite est un domaine très compétitif ces temps-ci, et Maisie commence à se faire distancer. En infligeant un peu plus de dégâts à la distance max, elle devrait pouvoir rivaliser avec d'autres brawlers plus populaires.

Draco

Résistance aux dégâts du super augmentée de 15 % à 20 %.

Vitesse de déplacement du super augmentée de 15 % à 20 %.

Dans une méta pleine de tanks, Draco n'est pas assez robuste/menaçant pour faire le poids. Ces changements l'aideront à retrouver sa place avec une pression et un contrôle spatial incroyables une fois son super déclenché.

Jae-Yong

Réduction du délai de récupération du gadget Baisse de tempo de 15 à 12 s.

Globalement, Jae-yong se débrouille bien, mais la puissance de ses gadgets manque de cohérence. Notre but est de les rendre tous les deux plus compétitifs.

Darryl

Dégâts du super augmentés de 400 à 660.

Darryl est très puissant dans certaines situations, mais a besoin d'être plus polyvalent et menaçant pour rivaliser avec les tanks qui dominent la méta.

Gigi

Bonus de vitesse de déplacement de l'attaque principale augmenté de 30 % à 35 %.

Munitions maximum de l'attaque principale augmentées de 8 à 10.

Une meilleure mobilité aidera Gigi à esquiver les projectiles et à prendre en chasse les brawlers ennemis. L'objectif est de lui faire utiliser son attaque principale en tant qu'outil de déplacement et d'affronter des brawlers ayant plus de PV.

Glowy

Portée de l'attaque principale augmentée de 20 à 22.

Les derniers équilibrages ont été un peu trop durs envers Glowy : ils en ont fait un soigneur excellent, mais incroyablement spécialisé. Nous voulons trouver un juste milieu en lui donnant plus d'impact sans qu'il domine toutes les cartes.

Nerfs

Najia

Le second projectile de l'attaque principale de Najia ne vise plus automatiquement si le premier n'a pas touché sa cible. Appuyer au bon moment vise néanmoins toujours le brawler le plus proche.

Réduction des PV de base des serpents du super et du pouvoir star de 1 600 à 1 200.

Les serpents du super et du pouvoir star n'explosent plus lorsqu'ils sont éliminés. Ils explosent seulement lorsqu'ils touchent les brawlers ennemis.

L'attaque principale de Najia est incroyablement flexible et bien trop utile en tant qu'outil de renseignement et d'exploration des buissons. De plus, ses serpents sont redoutables pour de nombreux brawlers, qui doivent dépenser trop de munitions pour s'en débarrasser, et les brawlers de mêlée, qui ont peu de chances de les contrer car ils ne peuvent pas les éliminer sans risque. Avec ces changements, les brawlers de mêlée pourront se mesurer à elle et s'en approcher plus facilement.

Léon

Bug résolu : les bonus de vitesse de déplacement de Fumée sans feu et de Sucette masquée ne sont plus cumulables.

PV de base réduits de 3 600 à 3 300.

Léon est régulièrement l'un des brawlers les plus performants grâce à des dégâts fiables et aux super buffs d'équipe de ses gadgets. Les bugs récemment résolus et des PV de base réduits devraient en faire un assassin plus fragile qui doit être bien placé pour profiter pleinement de ses avantages.

Ziggy

Délai du projectile de l'attaque principale augmenté de 700 à 750.

Taux de charge du super réduit de 85 à 80.

Récupération du gadget Raclée électrique augmentée de 13 à 17 s.

Ziggy est vite devenu l'un des brawlers les plus puissants de la méta, grâce à la fiabilité de son attaque principale qui lui donne un contrôle incroyablement oppressif. Nous ne voulons pas revenir complètement sur le buff de son attaque principale, mais juste donner à ses ennemis plus de chances de réussir à l'esquiver. D'autre part, son gadget Raclée électrique lui permet de faire énormément pression et mérite un plus long délai de récupération.

Grom

Dégâts de l'attaque principale réduits de 1 140 à 1 040.

Dégâts bonus du pouvoir star X-Factor augmentés de 30 % à 35 %.

Grom est un démon apprécié des joueurs intermédiaires depuis longtemps, mais dont les taux d'utilisation et de victoire augmentent aux niveaux élevés. Récemment, il a même atteint le top 15 des meilleurs taux de victoires dans les parties classées en ligue Légende III et plus. Avec ces changements, nous voulons qu'il garde la majorité de sa puissance tout en nécessitant plus d'expertise pour infliger ses dégâts, afin qu'il fasse moins pression sur les joueurs en cours de progression tout en permettant aux joueurs de haut niveau de gagner avec lui.

Mortis

Dégâts du pouvoir star Serpent sournois réduits de 40 % à 35 %.

Mortis est un brawler extrêmement populaire, qui détient en plus un taux de victoire très élevé. Ce changement rendra les attaques avec sa ruée pleinement chargée un peu moins confortables, ce qui le forcera à choisir plus soigneusement ses occasions.

Pierce

Dégâts du super réduits de 1 600 à 1 400.

Ralentissement du pouvoir star Mission insubmersible réduit de 30 % à 25 %.

On a enfin trouvé Pierce ! L'ajout de son hypercharge a rendu son super trop oppressif, et Mission insubmersible est un pouvoir star incroyablement dominant. Ces changements diminueront légèrement sa puissance, sans trop amoindrir la force de son équipement.

Clancy

Portée de l'attaque principale réduite de 25 à 23.

Les derniers équilibrages ont été un peu trop loin pour le crabe. Globalement, son 3e palier est très satisfaisant et correspond bien au personnage, mais il est devenu un peu trop facile de l'atteindre grâce à la portée et aux PV qu'il a gagnés lors des derniers changements. Une portée un peu plus réduite en fera un bon choix dans de moins nombreux cas et face à des adversaires moins variés, et donc un crustacé en meilleure santé.

Billie

Dégâts bonus du pouvoir star Cours, Billie, cours réduits de 20 % à 15 %.

Soins du gadget Paquet de vitamines réduits de 60 % à 50 % à partir de la prochaine attaque.

Billie est toujours une vraie terreur, avec le meilleur taux de victoires aux niveaux supérieurs de jeu, malgré les derniers équilibrages. Avec des frappes et une survivabilité amoindries, Billie devrait réussir plus de triples que de home runs avec plus de chances de se retrouver en retrait.

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