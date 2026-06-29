Notes de patch de juin 2026
RÉBELLION DE RAMEN
Un restaurant automatique de nouilles installé en face du resto de sushis de Kenji et Kaze pique la curiosité de Nori, leur fils. Et les ennuis commencent !
Place aux saisons les plus ambitieuses de toute notre histoire ! Deux saisons liées, neuf semaines riches en événements et une histoire qui pourrait bien transformer un brawler à tout jamais !
Les saisons 1 et 2 sont liées par une même histoire à découvrir, avec des animations, pouvoirs, modes de jeu, événements, skins et plus encore. La saison 1, NanoNoodles, inclut des prix Nano contenant des nano-boosts, et la saison 2, Windstock, des prix smoothies contenant des fusions.
Prix Nano
Vous pouvez gagner des prix Nano dans les victoires du jour, les mégaquêtes, les combats de boss, les quêtes secondaires, les concours et les QR codes des créateurs.
Chaque prix Nano vous propose 5 options et vous pouvez en choisir 3. Chaque gobelet contient 0 à 3 NanoNoodles et chaque NanoNoodle représente une récompense. Chaque prix Nano permet donc de gagner 1 (minimum) à 9 (maximum) NanoNoodles.
Les prix Nano obtenus permettent aussi de remplir le Nano-mètre pour des récompenses bonus.
Nano-boosts
Débloqués via les prix Nano, les Nano-boosts offrent des améliorations à des brawlers spécifiques !
En tout, il y a 106 Nano-boosts à débloquer répartis en 4 niveaux de rareté : basique, optimisé, cybernétique et quantique. Une fois débloqués, ils sont automatiquement activés pour leurs brawlers dans les modes de l'événement.
Chaque Nano-boost obtenu offre 3 pouvoirs spécifiques à chaque brawler. Quand le modificateur des Nano-boosts est activé, les brawlers ayant un Nano-boost doivent choisir 1 pouvoir à utiliser parmi 2 options proposées au début du match.
Un effet visuel permet d'identifier les brawlers dotés d'un Nano-boost sur l'écran des brawlers et la carte de combat. Ces brawlers figurent aussi sur l'écran des pouvoirs dans le portail des événements.
Pendant la saison Windstock, les Nano-boosts continueront à fonctionner. Si une fusion est obtenue pour un brawler doté d'un Nano-boost, elle le remplace (les fusions sont des variantes plus puissantes des Nano-boosts).
Prix smoothies
Vous pouvez gagner des prix smoothies dans les victoires du jour, les mégaquêtes, la Tour maudite, les quêtes secondaires et les QR codes des créateurs.
Chaque prix smoothie vous propose 5 options et vous pouvez en choisir 3. Chaque gobelet contient 0 à 3 gorgées, et chaque gorgée représente une récompense. Chaque prix smoothie permet donc de gagner 1 (minimum) à 9 (maximum) gorgées.
Chaque prix smoothie obtenu permet aussi de remplir le smoothie-mètre pour des récompenses bonus.
Fusions
Débloqués via les prix smoothies, les fusions offrent des boosts à des brawlers spécifiques.
En tout, il y a 106 fusions à débloquer réparties en 4 niveaux de rareté : basique, optimisé, cybernétique et quantique. Une fois débloquées, elles sont automatiquement activées pour leurs brawlers dans les modes de l'événement.
Chaque fusion obtenue offre 3 pouvoirs spécifiques à chaque brawler. Au début d'un match pour lequel le modificateur des fusions est activé, 2 des 3 pouvoirs des brawlers concernés sont fusionnés aléatoirement. Ces brawlers profitent alors des avantages des 2 pouvoirs.
Un effet permet d'identifier les brawlers dotés de pouvoirs fusionnés sur l'écran des brawlers et la carte de combat, et ces brawlers figurent sur l'écran des pouvoirs dans le portail des événements.
Concours quotidiens
Faites monter la pression avec les concours quotidiens, une nouvelle variante des concours du Royaume du Katana ! Chaque jour, un nouvel ensemble de concours est disponible avec un choix de 1 parmi 3 modes de jeu, avec un nombre limité de tentatives pour les réussir. Faites au moins une partie pour gagner des prix Nano et revenez le lendemain pour de nouveaux concours !
Tour maudite
Grimpez dans une tour de 5 étages, avec une carte prédéfinie et un mode de jeu différent à chaque étage.
Au départ, une sélection de 5 à 12 brawlers vous est proposée pour faire vos choix tout au long de l'événement. Votre compte doit disposer d'au moins 8 brawlers pour participer à cet événement, qui sera disponible pour les joueurs ayant atteint au moins 325 trophées.
Tous les brawlers sont maxés, buffies inclus. Si possible, la sélection proposée inclut en priorité des brawlers ayant des pouvoirs de fusioon ou des Nano-boosts, parmi ceux que vous avez débloqués.
Il y a 5 modes de jeu présélectionnés qui constituent les 5 étages de la tour. Avant chaque étage, le joueur choisit un brawler parmi la sélection restante.
Si vous gagnez, le brawler utilisé reste à cet étage et vous avancez. Vous devez en choisir un autre pour l'étage suivant.
Si vous perdez, vous restez au même étage, mais le brawler que vous venez d'utiliser quitte la sélection. Vous devez réessayer avec un autre.
Il y a seulement une tour par jour quand l'événement est actif.
Vous continuez à jouer jusqu'à ce que vous remportiez les 5 étages ou qu'il ne vous reste plus aucun brawler. Une fois la tour terminée (gagnée ou perdue), vous devez attendre l'ouverture de la suivante pour réessayer !
Récompenses
Une fois remporté, chaque étage offre une récompense qui lui est propre. Si vous terminez tous les étages sans défaite (session parfaite), vous gagnerez aussi une récompense bonus spéciale : le titre « Imbattable » !
Jeu en équipe
Vous pouvez participer à cet événement en équipe ! Mais seulement si vous êtes au même étage, peu importe si vous utilisez les mêmes brawlers.
Présentation
L'aspect visuel de la tour évolue au fil de votre progression ! Les étages s'illuminent et s'animent à votre passage, avec des effets de victoire une fois terminés. Le menu de l'événement a aussi sa propre bande musicale. Les étages sont numérotés et leur niveau de difficulté est indiqué sur la carte et dans les modes de jeu disponibles.
Quêtes secondaires
Les quêtes secondaires sont une nouvelle expérience qui offre aux joueurs une quête spéciale qui, une fois terminée, permet d'atteindre des paliers pour gagner plus de récompenses ! Ces quêtes spéciales sont liées aux brawlers de la semaine.
Les quêtes secondaires sont visibles même si vous n'avez pas le brawler requis, mais sont verrouillées.
Certaines quêtes nécessitent un brawler à un certain niveau de pouvoir.
Boss
Avec cette mise à jour, vous pourrez défier 3 nouveaux boss : Nori, Tara et Brock ! Affrontez-les sous leur Nano-forme dans des combats chaotiques pleins de poissons, de clones et de roquettes !
Nori : affrontez Nori et ses fidèles poissons alors qu'il se rue à travers la carte armé de sa redoutable canne à pêche.
Tara : une armée d'ombres clonées, d'énormes trous noirs et de dangereux projectiles envahissent la carte quand Tara et ses clones sont là.
Brock : PLUS DE ROQUETTES, PLUS DE CHAOS, PLUS DE BROCK. Faites face au tireur le plus terrifiant de StarrPark en esquivant des barrages de roquettes aériens dans les combats contre Brock le Nano-boss !
Nouveaux brawlers
Nori - Légendaire - Assassin
Avec Kaze et Kenji comme parents, le destin de Nori est tout tracé. C'est le premier brawler qui est né à Starr Park, ce qui lui a donné des pouvoirs extraordinaires ! Et il sait aussi y faire en cuisine.
Attaque : PÊCHE PÊCHUE
Nori se jette en avant. La charge de son attaque lui fait lancer sa canne à pêche. Plus la charge dure longtemps, plus il la lance loin. Il s'en sert pour se propulser vers un mur ou brawler, infligeant des dégâts aux brawlers sur son passage ! La charge maximale lui fait même sauter les murs ! En frappant des brawlers avec son attaque principale, Nori attrape des poissons, qu'il utilise pour ses compétences.
Super : PÊCHE DU JOUR
Nori plonge dans l'eau puis en émerge, infligeant des dégâts de zone après un court délai. Son super consomme tous ses poissons, ce qui augmente sa zone de dégâts de 5 % et ses dégâts de 4 % par poisson.
Gadget 1 : NOURRI AU SASHIMI
Nori mange jusqu'à 3 poissons pour récupérer 1 000 PV par poisson. Récupération : 12 s
Gadget 2 : FILET BIEN REMPLI
Lance un filet de pêche qui immobilise le premier brawler touché pendant 1,25 s et inflige 800 pts de dégâts. Récupération : 20 s
Pouvoir star 1 : BELLE PRISE
Nori attrape 3 poissons quand son super frappe des brawlers ennemis.
Pouvoir star 2 : DIGNE FILS DE SA MÈRE
Nori gagne +20 % de vitesse pendant 1 s quand il frappe un ennemi avec son attaque principale.
Wendy - Mythique - Soutien
Une scientifique brillante et un brin nostalgique. Après plusieurs années coincée dans des labos d'entreprises, elle a démissionné pour construire Windstock et aider la planète !
Spécificité : elle peut marcher sur l'eau ET elle charge son super en subissant des dégâts.
Attaque : SÈCHE-CHEVEUX
Wendy utilise son sèche-cheveux pour infliger 2 400 pts de dégâts et recevoir un bouclier de 1 386 PV. Si elle touche un allié, il obtient un bouclier de 2 000 PV.
Super : DÔME PROTECTEUR
Wendy déploie un générateur de bouclier qui absorbe 75 % des dégâts subis par Wendy et ses alliés quand ils sont à sa portée.
Gadget 1 : AÉRO-PROPULSION
La plateforme de Wendy lui donne un boost et elle saute sur une courte distance. Récupération : 15 s
Gadget 2 : GRENADE VERTE
Wendy lance une grenade de vent qui ralentit tous les ennemis touchés et les empêche temporairement de se soigner. Récupération : 15 s
Pouvoir star 1 : BOUCLIER RALENTISSEUR
Les ennemis dans le générateur de bouclier de Wendy sont ralentis.
Pouvoir star 2 : BOUCLIER SOLAIRE
Le générateur de bouclier de Wendy gagne 2 000 PV supplémentaires.
Nouvelles hypercharges
STARR NOVA : L'HYPERCHARGE
Starr Nova devient invincible pendant ses ruées en avant et a des munitions presque illimitées !
BOLT DE BOWLING
Bolt détruit tous les murs quand son super hyperchargé est activé.
Nouveaux buffies
D'autres brawlers se joignent à la famille des buffies ! Chacun obtient 3 buffies qui boostent ses gadgets, pouvoirs star et hypercharge.
Ricochet
Les buffies de Ricochet s'accompagnent d'une refonte de ses deux gadgets, dans l'esprit de son côté chaotique et bondissant.
Gadget 1 : Lanceur multiple (refonte)
Ricochet déploie un distributeur ayant 4 000 PV. Une fois détruit, il tire des projectiles dans toutes les directions.
Buffie : en tirant sur le distributeur, Ricochet lui ajoute des projectiles.
Gadget 2 : Château gonflable (refonte)
Ricochet tire une boule de gomme géante qui se divise en deux en frappant un mur ou brawler ennemi.
Buffie : les deux projectiles ralentissent aussi les brawlers ennemis.
Pouvoir star 1 : Super rebond
Après leur premier rebond, les balles de l'attaque principale et du super de Ricochet infligent +240 pts de dégâts.
Buffie : les balles ayant rebondi chargent aussi le super de 10 % (si elles touchent).
Pouvoir star 2 : Repli robotique
Ricochet se déplace 35 % plus vite quand sa santé est inférieure à 40 %.
Buffie : sa vitesse de déplacement augmente de jusqu'à 60 % à 10 % de ses PV.
Hypercharge : Roi du rebond
Les projectiles du super de Ricochet vont encore plus loin !
Buffie : la vitesse des projectiles augmente et son attaque principale en tire 2 de plus.
Brock
Les gadgets et pouvoirs star de Brock restent tels quels, mais son super change un peu. Il suit désormais ses déplacements pour que son déluge de roquettes l'accompagne.
Super : Pluie de roquettes (refonte)
Un déluge explosif qui détruit aussi bien les adversaires que les obstacles, c'est une apocalypse concoctée tout spécialement par Brock !
Gadget 1 : Lacets à fusées (désormais à visée)
Brock effectue un saut à roquette, repoussant les ennemis et infligeant 1 000 pts de dégâts au décollage et à l'atterrissage.
Buffie : +2 s de vitesse de déplacement boostée quand les lacets à fusées touchent un brawler ennemi.
Gadget 2 : Méga roquette
Brock tire une énorme roquette qui détruit le décor et inflige 1 000 pts de dégâts.
Buffie : la méga roquette se divise en 4 roquettes plus petites, qui infligent moins de dégâts.
Pouvoir star 1 : Déluge de roquettes
Ajoute une autre salve de roquettes au super de Brock.
Buffie : Brock profite d'un boost de vitesse en utilisant son super.
Pouvoir star 2 : 4e fantastique
Augmente les munitions de Brock de 1.
Buffie : augmente la portée de la prochaine attaque de Brock toutes les 4 s.
Hypercharge : Déluge de roquettes
Les roquettes tirées pendant le super sont des grappes de bombes.
Buffie : les roquettes de Brock sont flanquées de deux petites roquettes latérales infligeant 60 % de dégâts en moins.
A.R.K.A.D.
Avec les buffies d'A.R.K.A.D., son super sera encore plus utile pour ses alliés et son gadget Munitions bonus sera plus fiable et actif.
Gadget 1 : Cartouche de triche
A.R.K.A.D. se téléporte vers son amplificateur de dégâts.
Gadget 2 : Munitions bonus (refonte)
A.R.K.A.D. tire 18 projectiles. Il peut désormais viser et s'en servir pendant son attaque principale.
Pouvoir star 1 : Amplification de l'amplificateur
Augmente la portée de l'amplificateur de dégâts de 50 % et les dégâts de 15 % supplémentaires.
Pouvoir star 2 : Courant continu
Près de l'amplificateur de dégâts, A.R.K.A.D. gagne un bonus de +25 % de vitesse de déplacement.
Hypercharge : Aimbot
La tourelle d'A.R.K.A.D. possède un laser qui tire sur les ennemis proches. Ses tirs infligent 230 pts de dégâts.
Meg
Avec Meg, nous voulions profiter encore plus du pilotage de son super mécha ! Ses gadgets ont été retravaillés pour permettre une utilisation plus agressive du mécha afin de faire de la place ou la garder. Son super a aussi été mis à jour pour ajouter des dégâts de zone à la construction du mécha.
Super : Méga machina (refonte)
Meg se réfugie dans son armure mécha pour semer la destruction. Lorsqu'elle entre dans le mécha, il inflige 3 000 pts de dégâts aux adversaires à proximité.
Gadget 1 : Pièce de remplacement (refonte)Utilisable uniquement en forme mécha. Le mécha et les alliés proches reçoivent 11 % de soins chacun pendant 7 s.
Gadget 2 : Boîte à outils (refonte)
Meg s'éjecte et propulse son mécha vers l'avant, infligeant 1 600 points de dégâts. Après s'être éjectée, Meg charge entièrement son super en 4 s.
Pouvoir star 1 : Champ de force
En sortant du mécha, Meg obtient un bouclier de 40 %.
Pouvoir star 2 : Heavy metal (refonte)
Le mécha récupère 1 200 PV pour chaque ennemi touché par le super de Meg.
Hypercharge : Renforcé au tungstène (ajustée pour le nouveau super)
Le froid de l'acier a une portée augmentée et les ennemis touchés quand Meg passe en forme mécha sont ralentis.
Max
Les buffies de Max se concentrent sur son rôle de soutien, avec de nouveaux outils pour renforcer ses alliés et une équipe qui va plus vite !
Gadget 1 : Module de déphasage (désormais à visée)
Max se rue vers l'avant. Pendant sa course, elle est protégée contre tous les dégâts.
Gadget 2 : Baskets de recul (amélioration pratique)
Max lance un éclair. Quand elle réactive le gadget, ou au bout de 3 secondes, elle réapparaît là où elle a lancé l'éclair et récupère tous les PV qu'elle a perdus depuis.
Pouvoir star 1 : Chargé à bloc (refonte)
Lorsqu'elle touche un ennemi avec son attaque principale, la durée de son super est prolongée de 0,25 s.
Pouvoir star 2 : Recharge éclair
Max recharge plus vite en se déplaçant.
Hypercharge : Inépuisable
Buffie : les supers de Max et ses alliés proches sont chargés lorsque des ennemis sont touchés par Preste blaster.
Surge
Les buffies de Surge lui donnent plus d'opportunités de charger son super et le rendent encore plus puissant au niveau supérieur ! Il obtient aussi une toute nouvelle hypercharge.
Gadget 1 : Rush d'énergie (refonte)
Surge gagne en puissance ! Le taux de charge de son super augmente de 30 % pendant 5 s.
Gadget 2 : Bouclier surpuissant
Au cours des 2 s suivantes, Surge absorbe 50 % des dégâts du prochain coup et utilise cette énergie pour recharger 2 munitions.
Pouvoir star 1 : Effet maximum (refonte)
L'attaque principale de Surge rebondit maintenant sur les murs.
Pouvoir star 2 : À servir glacé (refonte)
Surge réapparaît toujours avec son super.
Hypercharge : Palier 5 (refonte)
Le super de Surge a une plus longue portée et tire du jus de justice dans toutes les directions à son atterrissage.
Saisons et skins
Avec deux saisons thématiques, il y a plein de nouveaux skins dans cette mise à jour, ainsi que quelques skins divers !
Saison : NanoNoodles
MAÎTRE MICO | ÉPIQUE | Pass Brawl
MICO MAÎTRE DU FEU | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
MICO MAÎTRE DE LA TERRE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
TICKOYAKI | MYTHIQUE | 199 gemmes
BERRY BAGARREUR | MYTHIQUE | 199 gemmes
JAE-YONG CYBERPUNK | ÉPIQUE | Pass Brawl
NANO JAE-YONG | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
JAE-YONG CHOOM | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
CYBER SHELLY | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
TECH TARA | MYTHIQUE | 199 gemmes
NANO-NORI | RARE | 29 gemmes
Titre : Nano-Boosté
Saison : Windstock
BYRON BIOTECHNO | ÉPIQUE | Pass Brawl
BYRON ÉCOLOGISTE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
BYRON MAÎTRE DES FEUILLES | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
KENJI POIVRE ET SEL | MYTHIQUE | 199 gemmes
WALLY ÉNERGISÉ | MYTHIQUE | 199 gemmes
ROSA RÉTROFUTURISTE | ÉPIQUE | Pass Brawl
ROSA ÉNERGIE VERTE | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 1
ROSA SCIENCE-FICTION | ÉPIQUE | Pass Brawl chroma 2
GRAY DE WINDSTOCK | LÉGENDAIRE | 299 gemmes
MOE TURBINATOR | MYTHIQUE | 199 gemmes
Titre : Aéro-propulsé
Autres skins
Adidas
ASH ADIDAS | ÉPIQUE | 149 gemmes
Événement
MEG MÉCHA MÉGA | HYPERCHARGE | 499 gemmes
MEG MÉCHA MÉGA CORP | HYPERCHARGE | 499 gemmes | Chroma 1
MEG MÉCHA MÉGA TERRE | HYPERCHARGE | 499 gemmes | Chroma 2
Classé
CYBER BROCK | Palier 1
BROCK CYBERPUNK | Hypercharge 1
BROCK CORROMPU | Hypercharge chroma 1
BROCK CYBERCHAOS | Hypercharge chroma 2
Skins or massif et argent massif
DAMIAN OR MASSIF
DAMIAN ARGENT MASSIF
STARR NOVA OR MASSIF
STARR NOVA ARGENT MASSIF
BOLT OR MASSIF
BOLT ARGENT MASSIF
Équilibrages
À noter pour les brawlers dont les dégâts de l'attaque principale sont modifiés : sauf indication contraire, le nombre d'attaques requis pour charger leur super reste inchangé.
Buffs
Polly
PV augmentés de 2 500 à 2 800
Dégâts max de l'attaque principale augmentés de 1 700 à 1 800
Depuis quelque temps, Polly se fait éclipser par d'autres tireurs d'élite. Afin de la rendre plus puissante, plus de PV seront utiles pour le trading et les dégâts de son attaque principale mettront plus de brawlers à sa merci.
Mandy
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 300 à 1 400
Pouvoir star Bonbon dur : bouclier renforcé de 40 % à 50 %
Comme Polly, Mandy est tombée dans l'ombre des autres tireurs d'élite depuis les derniers changements des dégâts de charge de son super/hyper. Il ne s'agit pas de lui permettre d'expédier tous les brawlers un peu fragiles dès qu'ils pointent le bout de leur nez, mais on veut lui donner plus de dégâts pour faire le poids parmi les autres tireurs.
Gaël
Dégâts du super augmentés de 600 à 800
Gaël devrait briller dans une méta si agressive, mais sa force globale est un peu trop faible pour en faire un choix attrayant. Avec un super plus puissant, il devrait peser sur les brawlers agressifs et s'imposer davantage sur la carte.
Tara
Vitesse de rechargement de l'attaque principale réduite de 2 000 à 1 800
Les attributs principaux de Tara sont toujours super puissants, mais elle n'est pas assez fiable pour briller. On lui donne donc le temps d'infliger des dégâts pour plus de contrôle et de pression.
Shelly
Pouvoir star Étourdi : le ralentissement passe de 350 à 55 %
Gadget Avance rapide : récupération réduite de 20 s à 16 s
Comme Gaël, Shelly est parfaite en contre dans les métas agressives, mais sa capacité à surmonter tant d'agressivité laisse un peu à désirer. Pour lui donner plus de poids et de mobilité, on lui offre plus d'occasions de foncer et plus de contrôle avec Étourdi.
Dynamike
Vitesse de rechargement réduite de 1 600 à 1 400
Par rapport aux tireurs d'élite, les lanceurs ont du mal à s'imposer dans une méta agressive. Ces changements permettront à Mike de faire pression et de mieux contrôler la carte.
Larry & Lawrie
Dégâts du super augmentés de 150 à 200
Super : PV de Lawrie augmentés de 3 000 à 3 300
Comme avec Mike, on veut donner un coup de pouce aux lanceurs. Le jumeau de Larry gagne donc en puissance avec plus de dégâts et de survivabilité, pour lui donner plus de poids une fois son super activé.
Wally
Vitesse de rechargement de l'attaque principale réduite de 1 700 à 1 500
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 040 à 1 100
Plus de fiabilité et de dégâts de base permettront à Wally de briller davantage quand l'occasion de le choisir se présente. Un rechargement plus rapide l'aidera à multiplier ses chances d'explosions, qui seront plus puissantes en cas d'impact.
Bartaba
Vitesse du projectile du super augmentée de 1 504 à 1 700
Vitesse du projectile du super hyperchargé augmentée de 2 104 à 2 300
Bartaba est assez bien utilisé dans des modes comme Zone réservée grâce à ses possibilités de dégâts ou de soins, mais il est pénalisé par le temps qu'il lui faut pour imposer ses dégâts et son contrôle. Nous accélérons donc la vitesse des projectiles de son super sous toutes ses formes.
Juju
Super : PV de Gris-Gris augmentés de 3 600 à 4 000
L'attaque principale de Juju fonctionne très bien, mais Gris-Gris est un peu trop faible pour être un familier compétitif. Avec ces PV supplémentaires, Gris-Gris devrait résister et permettre à Juju de mieux contrôler la carte.
Gray
Gadget Piano forte : vitesse du piano réduite de 2 500 à 1 500
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 160 à 1 280
Les attributs principaux de Gray sont excellents dans certaines compositions d'équipe, mais manquent de puissance lorsqu'il n'est pas associé à un brawler capable de profiter pleinement de ses portails. Avec plus de dégâts de base et des gadgets plus équilibrés, il devrait être plus fiable et polyvalent.
Surge
Vitesse de déplacement au palier 0 augmentée de 650 à 680
Bonus de vitesse du palier 1 réduite de 170 à 140
Surge a souvent du mal à dépasser son premier palier, alors nous équilibrons un peu les bonus de ce palier pour les transférer au palier 0 afin qu'il soit un peu plus puissant dès le départ.
Starr Nova
Super : dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 000 à 1 100
PV augmentés de 3 700 à 4 000
Pouvoir star Technique Starr mystique : soins augmentés de 162 à 216
Starr Nova a du mal à rivaliser avec d'autres assassins ayant plus de chances d'infliger des dégâts instantanés. Elle peine aussi à convaincre pour le trading, avec sa faible portée associée à des PV moyens. En outre, sa Technique Starr mystique n'offre pas assez de valeur, alors des soins supplémentaires devraient mettre ses pouvoirs star plus à égalité.
Buzz
Taux de charge du super augmenté de 96 à 100
Taux de charge de l'hypercharge augmenté de 25 à 30
Les assassins et l'agressivité dominent la méta, mais Buzz reste au bord de la piscine. Il n'est pas loin de ce que nous voulons, alors un super et une hypercharge un peu plus disponibles devraient l'aider à plonger dans l'action.
Lou
Taille du projectile de l'attaque principale augmentée de 50 à 60
Il est souvent difficile de profiter pleinement de l'attaque principale de Lou. Nous ne voulons pas trop toucher à sa puissance, car il peut être extrêmement oppressif. Avec une attaque principale plus fiable, il devrait briller davantage sans dominer la carte.
Carl
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 740 à 820
On peut toujours compter sur Carl, mais ces derniers temps, il n'a pas l'impact nécessaire pour attirer l'attention parmi tous les brawlers à dégâts bruts et destructeurs de tanks. Davantage de dégâts de base devraient lui donner un petit coup de pouce.
Pearl
Attaque principale : chaleur consommée par les attaques réduite de 450 à 380
Les changements récents apportés au four de Pearl ont fait de l'ombre à ses pouvoirs star, alors nous réduisons la consommation de chaleur de ses attaques de base pour l'aider à rester plus longtemps au-dessus du seuil de 80 %.
R-T
Attaque principale (Extatique) : dégâts augmentés de 740 à 1 240
Maintenant que le bug du marquage de R-T est résolu, nous pouvons rendre ses dégâts d'origine à son super !
Nerfs
Mortis
Gadget Bobine de combo : récupération prolongée de 15 s à 18 s
Gadget Bobine de combo : dégâts bonus infligés aux ennemis affaiblis réduits de 50 % à 30 %
Gadget Créature de la nuit : dégâts et soins réduits de 760 à 700
Mortis est l'assassin par excellence depuis un moment. Ses gadgets lui donnent un potentiel de dégâts instantanés énorme. Ces changements devraient les rabaisser un peu tout en réduisant leur disponibilité. La réduction des dégâts de sa Bobine de combo devrait lui donner moins d'occasions d'éliminer complètement un brawler en deux attaques principales avec son gadget.
Colette
Gadget Majoration : délai de récupération augmenté de 17 s à 22 s
Pouvoir star Impôt massif : réduction des dégâts pendant le super diminuée de 75 % à 60 %
Taux de charge du super réduit de 100 à 90
Avec ses buffies, Colette s'est imposée dans la plupart des modes et des cartes. Elle est un peu trop polyvalente, alors nous voulons limiter son accès à son super, l'excès de survivabilité que lui donne son Impôt massif et la fréquence à laquelle elle peut l'utiliser. Avec ces changements, elle devrait être moins écrasante tout en restant puissante.
Corbac
Durée de l'empoisonnement de l'attaque principale réduite de 4 s à 3 s
Vitesse de rechargement de l'attaque principale augmentée de 1 400 à 1 600
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 320 à 420
PV réduits de 3 000 à 2 800
Hypercharge : dégâts de retour de l'attaque principale réduits de -30 % à -40 %
Comme Colette, Corbac est incroyablement solide dans la plupart des modes et des cartes. Pour réduire sa puissance globale, nous limitons ses opportunités de poking et de contrôle à vue en réduisant la durée de son poison, ses PV et la disponibilité de ses dégâts, afin de le rendre un peu plus fragile. De plus, la charge de son hypercharge nous paraît trop intense avec ses buffies, alors nous réduisons un peu ses dégâts bonus.
Léon
Gadget Sucette masquée : PV réduits de 1 500 à 1 000
Ses buffies ont fait de Léon un pilier de la méta, surtout grâce à sa Sucette masquée. Il est souvent utilisé dans des situations où le reste de ses attributs ne sont pas très utiles, juste à cause de la puissance de ce gadget. Avec des PV réduits, il devrait être moins redoutable et moins omniprésent dans le jeu.
Chester
Dégâts d'explosion du super réduits de 1 880 à 1 600
Dégâts d'explosion du super hyperchargé réduits de 1 880 à 1 600
Gadget Jelly bean : boost de dégâts réduit de 25 % à 20 %
Gadget Jelly bean : vitesse de rechargement réduite de 200 à 150
Chester est incroyablement polyvalent et fiable. Il est parfait pour contrer une grande partie de la méta actuelle, et on ne veut pas y aller trop fort parce que les changements de la méta risquent de lui faire perdre de sa valeur, mais il faut qu'on atténue la puissance que lui donne son gadget Jelly bean ainsi que les dégâts instantanés liés à ses supers briseurs de murs.
Edgar
Gadget Chargeur induction : récupération augmentée de 14 s à 18 s
Pouvoir star Rififi : réduction des soins obtenus en éliminant un brawler de 30 % à 20 %
Taux de charge de l'hypercharge réduit de 40 à 33
Avec la mise à jour de son gadget Chargeur induction et ses buffies, Edgar peut écrabouiller les compositions d'équipe mollassonnes sans trop d'égratignures. Nous voulons réduire la fréquence de ses sauts avec Chargeur induction, ainsi que les PV qu'il peut garder en sautant sur les brawlers un peu fragiles. Ses sauts devront donc être plus réfléchis et moins fréquents, sans perdre de leur puissance. En outre, son hypercharge est extrêmement puissante et disponible trop souvent par rapport à sa force.
Mina
Attaque principale : dégâts de la 3e attaque réduits de 2 000 à 1 800
Gadget Éolienne : durée réduite de 1,5 s à 1 s
On adore Mina, parce qu'elle est super difficile à utiliser mais quand on sait s'y prendre, elle en vaut vraiment la peine. Cela dit, le dernier coup de son attaque principale était trop puissant, surtout associé à un super activé au bon moment, au point que son adversaire n'avait aucune chance de réagir. De plus, son Éolienne la rend un peu trop fiable dans des modes qui devraient lui être défavorables, comme Zone réservée, alors nous réduisons un peu sa puissance.
Médor
Taux de charge de l'hypercharge réduit de 40 à 35
Comme Chester, Médor est un brawler qui profite d'une méta qui lui est favorable. Par conséquent, nous ne voulons pas trop toucher à ses attributs. Notre but est surtout de réduire la fréquence de ses hypercharges gratuites.
Meeple
Gadget Ragequit : récupération augmentée de 18 s à 20 s
Gadget Ragequit : rayon d'effet diminué de 2 000 à 1 600
Meeple s'est révélé être un excellent brawler pour contrer une méta agressive, grâce à son contrôle de l'espace et la sécurité que lui offre son Ragequit lorsqu'un assassin se jette sur lui. Ces changements lui permettront de garder ces avantages, tout en réduisant son efficacité face à de nombreux assassins.
Shade
Taux d'hypercharge réduit de 40 à 34
Shade est aussi un brawler qui est monté en puissance depuis les derniers équilibrages. Il occupe une bonne position en tant que choix tardif dans les tirages et il est super puissant dans certains modes/cartes, mais il obtient son hypercharge un peu trop facilement, c'est pourquoi nous la ralentissons un peu.
Lumi
Gadget Glissando : durée réduite de 3,9 s à 3 s
Gadget Glissando : taille réduite de 700 à 600
Entre de bonnes mains, Lumi est peut-être bien la plus puissante des brawlers de la méta actuelle. Nous voulons éviter qu'elle redevienne inutilisable, mais nous devons réduire la pression et le contrôle de l'espace qu'elle peut exercer sur la carte avec son gadget Glissando.
Najia
Charge du super avec l'attaque du super réduite de 80 à 50
Hypercharge : PV des serpents réduits de 2 000 à 1 500
Najia s'en sort généralement beaucoup mieux qu'avant, mais son super et son hypercharge nécessitent tout de même quelques ajustements. Avec ces changements, elle aura plus de mal à utiliser ses supers en boucle et les serpents de son hypercharge seront plus faciles à gérer.
Pierce
Gadget Vagues de balles : récupération allongée de 18 s à 22 s
Gadget On ne brawl que deux fois : récupération allongée de 12 s à 18 s
Pierce reste le tireur d'élite incontournable, utilisé dans 90 % des cas, en partie parce que les brawlers agressifs ne lui font pas peur et pour l'énorme pression exercée par l'utilisation en boucle de ses derniers tirs. Nous voulons qu'il reste un grand tireur d'élite avec lequel il vaut la peine de bien viser, tout en réduisant sa robustesse et la fiabilité de ses derniers tirs en boucle en les rendant moins disponibles.
Bolt
Attaque principale : dégâts max réduits de 900 à 760
Super : dégâts augmentés de 550 à 700
Charge du super avec l'attaque du super réduite de 100 à 90
Pouvoir star Non-stop : Pendant son super, Bolt est immunisé contre les contrôles de foule et sa vitesse maximale est augmentée de 15 % → Bolt est immunisé contre les contrôles de foule pendant 1 seconde après l'activation de son super
Bolt sillonne les cartes à toute allure, mais inflige un peu trop de dégâts et est trop difficile à ralentir avec son pouvoir star Non-stop. Nous allons restreindre la résistance aux contrôles de foule que lui octroie Non-stop, et transférer une partie des dégâts de son attaque principale vers la traînée de son super, afin de limiter l'effet boule de neige de ses dégâts immédiats lorsqu'il déboule à travers la carte.
Modifications
Spike
Dégâts de l'attaque principale augmentés de 490 à 560
Taux de charge du super réduit de 106 à 90 (4 attaques au lieu de 3)
Pouvoir star Fertilisant : soins augmentés de 50 % à 75 %
Griff
Gadget Porte-monnaie : dégâts augmentés de 200 à 300
Gadget Porte-monnaie : délai de récupération réduit de 20 s à 15 s
Gadget Porte-monnaie : durée augmentée de 5 s à 6 s
Gadget Tirelire : portée max de l'explosion réduite de 1 200 à 1 000
Pouvoir star Pourboire : tire une 4e salve dans le temps qu'en prenaient 3
Damian
Super : les enceintes ayant repoussé un brawler ennemi sont détruites
Super : dégâts des enceintes augmentés de 600 à 800
Hypercharge : dégâts augmentés de 400 à 600
Brawl Arena uniquement
Damian
Échelonnage des dégâts réduit de 3 à 1
Échelonnage des soins réduit de 750 à 500
Starr Nova
Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 120
Échelonnage de la vitesse de déplacement réduit de 8 à 6
Échelonnage des PV réduit de 450 à 400
Lola
Échelonnage des dégâts réduit de 5 à 4
Shade
Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 150 à 125
Chester
Échelonnage des dégâts réduit de 6 à 5
Gigi
Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150
Penny
Échelonnage de la vitesse de déplacement réduit de 8 à 6
Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150
Jessie
Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150
Squeak
Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3
Ambre
Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4
El Costo
Échelonnage de la vitesse de rechargement augmenté de 150 à 200
Sam
Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 5
Échelonnage des PV augmenté de 450 à 500
Charlie
Échelonnage des dégâts augmenté de 5 à 6
R-T
Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3
Bull
Échelonnage des PV augmenté de 650 à 750
Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4
Billie
Échelonnage des PV augmenté de 650 à 750
Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4
Sirius
Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3
Frank
Échelonnage des PV augmenté de 750 à 850
Émeri
Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 5
Buster
Échelonnage des PV augmenté de 650 à 750
Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4
Doug
Échelonnage des PV augmenté de 450 à 550
Cartes, modes de jeu, environnements et changements de la rotation
Cette mise à jour inclut de nouveaux modes de jeu saisonniers, dont deux sur le thème de la cuisine et un tout nouveau mode JcE !
Modes cuisine (JcE + JcJ)
Deux nouveaux modes de jeu combinent la cuisine et le brawl ! Les équipes ont une série de commandes à remplir pour gagner.
À chaque commande correspond une recette avec 3 à 5 ingrédients qui doivent être récupérés et placés sur un poste de cuisson (wok). Les ingrédients sont entre les mains de robots de livraison qui sillonnent la carte.
Il y a 10 types d'ingrédients différents :
Nouilles
Piment
Champignon
Carotte
Pakchoï
Ail
Poisson
Crevette
Œuf
Sauce soja
Aucun « mauvais ingrédient » ne peut être placé dans le wok, seulement ceux indiqués dans les recettes.
Panique en cuisine (PvE)
Ce combat est disputé par une seule équipe de 3 joueurs. Il y a 3 commandes à remplir dans le temps imparti.
Les robots de livraison sont protégés par de puissants gardes, de 3 types différents.
Bataille de nourriture (JcJ)
Deux équipes de 3 joueurs ont les 3 mêmes commandes à remplir. Elles doivent se battre pour mettre la main sur les ingrédients.
La victoire revient à la première équipe ayant rempli toutes les commandes. Si le temps est écoulé, l'équipe qui a rempli le plus de commandes l'emporte. En cas d'égalité, les prolongations commencent et la première équipe qui remplit une commande gagne.
Garde mécha
Garde mécha est un tout nouveau mode JcE qui arrivera dans Brawl Stars plus tard dans cette mise à jour. Les joueurs unissent leurs forces pour transporter et charger une batterie pour le mécha de Meg, tout en repoussant des hordes d'ennemis et en récupérant des boosts en chemin. À la fin, ils auront un mécha complètement chargé à leurs côtés dans un combat épique contre un boss géant aléatoire (variante énorme de l'un des ennemis).
Environnements
Supprimés :
Biodôme
Boutique de souvenirs
Starr Toons Studios
Ajoutés :
Royaume du Katana
Portail (Survivant)
Windstock
Cartes
Panique en cuisine
Cuisine quantique
Wok'n'Roll
Al dente
Station de sautage
Bataille de nourriture
Woktopia
Cuisine dans les nuages
Râpage et bronzage
Terrasse aux turbines
Classé
Saison 1
Mode de jeu à l'affiche : Razzia de gemmes
Arcade rustique
Arcade cristalline
Rotation des brawlers gratuits :
Berry
Tara
Meg
Saison 2
Mode de jeu à l'affiche : Brawlball
Spirale infernale
Jeux de plage
Rotation des brawlers gratuits :
Trunk
Willow
Kaze
Améliorations permanentes et fonctionnalités pratiques
Désormais, les effets visuels d'élimination des skins mythiques seront toujours accompagnés d'effets sonores. Les skins de rareté mythique et inférieures auront des effets sonores supplémentaires si le son de base de leur brawler n'est pas adapté aux nouveaux effets visuels.
Ajouts sonores spécifiques à 68 skins
Le son du gadget Casque antibruit a été modifié (effet antibruit remplacé par de la musique et Frank qui fredonne), à la demande de la communauté.
Améliorations du magasin
Brésil uniquement : affiche le prochain buffie qu'un attrape-buffies spécifique va donner.
Brésil uniquement : tickets disponibles à l'achat, à la place des boîtes brawlers, lors des événements de sortie de brawler.
Brésil uniquement : les boîtes disponibles contre des gemmes à la fin du Pass Brawl ne sont plus disponibles.
Autre
Les ruées sans dégâts montrent plus précisément où elles mènent (elles paraissaient précédemment un peu plus longues).
Les boosts de vitesse ne sont plus cumulables. Si plusieurs boosts de vitesse sont activés à la fois, seul le plus puissant sera appliqué.
La fin du Pass Brawl ne contient plus de boîtes bonus disponibles contre des gemmes.
Quitter un match pendant les événements de sortie de brawler donne désormais un avertissement, et à terme, un accès restreint à la file.
Des nouvelles émotes, tags, icônes et titres ont été ajoutés pour mieux identifier les créateurs et créatrices de contenu en jeu.
Le bouton des événements de type Ruée affichent désormais mieux le temps restant avant la fin de l'événement.
Le catalogue affiche désormais correctement les descriptions pour indiquer la disponibilité d'un skin dans le magasin de curiosités :
- Cet objet a une chance d'apparaître au magasin de curiosités
- Cet objet sera disponible au magasin de curiosités plus tard
- Cet objet ne sera jamais disponible au magasin de curiosités
Refonte visuelle de Wally
Wally profite d'une petite retouche visuelle.
Son modèle de base a été légèrement retravaillé, avec un nouveau sac à dos pour ses graines.
Les skins suivants ont aussi été ajustés : Wally mutant, Wally or massif et Wally argent massif.
Le portrait de Wally a aussi été modifié en conséquence.
Les émotes de Wally seront retouchées dans la mise à jour 70.
Correction de bugs
Corrections générales
La bannière du mode de jeu ne sera plus obscurcie par le Rush de trophées.
La désactivation des émotes pendant un match ne désactivera plus les messages du chat d'équipe pour les autres joueurs.
Résolution d'un exploit qui permettait de manipuler les matchs contre des bots pour atteindre plus facilement le prestige 5.
Corrections des brawlers
Correction d'un bug qui empêchait l'indicateur de visée de Nani de passer à travers les murs comme prévu.
Correction d'un bug du second gadget de Starr Nova qui ne passait pas en attente s'il était interrompu par un recul.
Correction d'un plantage de Colette, dont l'attaque hyperchargée avec Esprit rebelle + buffie était exécutée après son élimination.
Résolution d'un bug de l'Avantage aérien de Médor, dont le calcul des dégâts bonus était incorrect.
Résolution d'un bug du super d'Otis, dont l'étoile de mer s'accrochait aux brawlers immunisés juste après leur réapparition.
Résolution d'un bug du pouvoir star Blessure factice de Gray, qui ne fonctionnait pas correctement quand ses PV max dépassaient leur valeur de base.
Résolution d'un bug du pouvoir star Moissombre de Mortis, dont les PV restaurés étaient basés sur le brawler vaincu au lieu de Mortis.
Correction des dégâts de base de Lola qui étaient à 150 %.
Correction d'un problème à cause duquel l'indicateur de visée du super de Colette ne correspondait pas à la distance réelle.