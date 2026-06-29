À noter pour les brawlers dont les dégâts de l'attaque principale sont modifiés : sauf indication contraire, le nombre d'attaques requis pour charger leur super reste inchangé.

Buffs

Polly

PV augmentés de 2 500 à 2 800

Dégâts max de l'attaque principale augmentés de 1 700 à 1 800

Depuis quelque temps, Polly se fait éclipser par d'autres tireurs d'élite. Afin de la rendre plus puissante, plus de PV seront utiles pour le trading et les dégâts de son attaque principale mettront plus de brawlers à sa merci.

Mandy

Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 300 à 1 400

Pouvoir star Bonbon dur : bouclier renforcé de 40 % à 50 %

Comme Polly, Mandy est tombée dans l'ombre des autres tireurs d'élite depuis les derniers changements des dégâts de charge de son super/hyper. Il ne s'agit pas de lui permettre d'expédier tous les brawlers un peu fragiles dès qu'ils pointent le bout de leur nez, mais on veut lui donner plus de dégâts pour faire le poids parmi les autres tireurs.

Gaël

Dégâts du super augmentés de 600 à 800

Gaël devrait briller dans une méta si agressive, mais sa force globale est un peu trop faible pour en faire un choix attrayant. Avec un super plus puissant, il devrait peser sur les brawlers agressifs et s'imposer davantage sur la carte.



Tara

Vitesse de rechargement de l'attaque principale réduite de 2 000 à 1 800

Les attributs principaux de Tara sont toujours super puissants, mais elle n'est pas assez fiable pour briller. On lui donne donc le temps d'infliger des dégâts pour plus de contrôle et de pression.



Shelly

Pouvoir star Étourdi : le ralentissement passe de 350 à 55 %

Gadget Avance rapide : récupération réduite de 20 s à 16 s

Comme Gaël, Shelly est parfaite en contre dans les métas agressives, mais sa capacité à surmonter tant d'agressivité laisse un peu à désirer. Pour lui donner plus de poids et de mobilité, on lui offre plus d'occasions de foncer et plus de contrôle avec Étourdi.



Dynamike

Vitesse de rechargement réduite de 1 600 à 1 400

Par rapport aux tireurs d'élite, les lanceurs ont du mal à s'imposer dans une méta agressive. Ces changements permettront à Mike de faire pression et de mieux contrôler la carte.

Larry & Lawrie

Dégâts du super augmentés de 150 à 200

Super : PV de Lawrie augmentés de 3 000 à 3 300

Comme avec Mike, on veut donner un coup de pouce aux lanceurs. Le jumeau de Larry gagne donc en puissance avec plus de dégâts et de survivabilité, pour lui donner plus de poids une fois son super activé.



Wally

Vitesse de rechargement de l'attaque principale réduite de 1 700 à 1 500

Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 040 à 1 100

Plus de fiabilité et de dégâts de base permettront à Wally de briller davantage quand l'occasion de le choisir se présente. Un rechargement plus rapide l'aidera à multiplier ses chances d'explosions, qui seront plus puissantes en cas d'impact.



Bartaba

Vitesse du projectile du super augmentée de 1 504 à 1 700

Vitesse du projectile du super hyperchargé augmentée de 2 104 à 2 300

Bartaba est assez bien utilisé dans des modes comme Zone réservée grâce à ses possibilités de dégâts ou de soins, mais il est pénalisé par le temps qu'il lui faut pour imposer ses dégâts et son contrôle. Nous accélérons donc la vitesse des projectiles de son super sous toutes ses formes.



Juju

Super : PV de Gris-Gris augmentés de 3 600 à 4 000

L'attaque principale de Juju fonctionne très bien, mais Gris-Gris est un peu trop faible pour être un familier compétitif. Avec ces PV supplémentaires, Gris-Gris devrait résister et permettre à Juju de mieux contrôler la carte.

Gray

Gadget Piano forte : vitesse du piano réduite de 2 500 à 1 500

Dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 160 à 1 280

Les attributs principaux de Gray sont excellents dans certaines compositions d'équipe, mais manquent de puissance lorsqu'il n'est pas associé à un brawler capable de profiter pleinement de ses portails. Avec plus de dégâts de base et des gadgets plus équilibrés, il devrait être plus fiable et polyvalent.



Surge

Vitesse de déplacement au palier 0 augmentée de 650 à 680

Bonus de vitesse du palier 1 réduite de 170 à 140

Surge a souvent du mal à dépasser son premier palier, alors nous équilibrons un peu les bonus de ce palier pour les transférer au palier 0 afin qu'il soit un peu plus puissant dès le départ.

Starr Nova

Super : dégâts de l'attaque principale augmentés de 1 000 à 1 100

PV augmentés de 3 700 à 4 000

Pouvoir star Technique Starr mystique : soins augmentés de 162 à 216

Starr Nova a du mal à rivaliser avec d'autres assassins ayant plus de chances d'infliger des dégâts instantanés. Elle peine aussi à convaincre pour le trading, avec sa faible portée associée à des PV moyens. En outre, sa Technique Starr mystique n'offre pas assez de valeur, alors des soins supplémentaires devraient mettre ses pouvoirs star plus à égalité.

Buzz

Taux de charge du super augmenté de 96 à 100

Taux de charge de l'hypercharge augmenté de 25 à 30

Les assassins et l'agressivité dominent la méta, mais Buzz reste au bord de la piscine. Il n'est pas loin de ce que nous voulons, alors un super et une hypercharge un peu plus disponibles devraient l'aider à plonger dans l'action.

Lou

Taille du projectile de l'attaque principale augmentée de 50 à 60

Il est souvent difficile de profiter pleinement de l'attaque principale de Lou. Nous ne voulons pas trop toucher à sa puissance, car il peut être extrêmement oppressif. Avec une attaque principale plus fiable, il devrait briller davantage sans dominer la carte.

Carl

Dégâts de l'attaque principale augmentés de 740 à 820

On peut toujours compter sur Carl, mais ces derniers temps, il n'a pas l'impact nécessaire pour attirer l'attention parmi tous les brawlers à dégâts bruts et destructeurs de tanks. Davantage de dégâts de base devraient lui donner un petit coup de pouce.



Pearl

Attaque principale : chaleur consommée par les attaques réduite de 450 à 380

Les changements récents apportés au four de Pearl ont fait de l'ombre à ses pouvoirs star, alors nous réduisons la consommation de chaleur de ses attaques de base pour l'aider à rester plus longtemps au-dessus du seuil de 80 %.

R-T

Attaque principale (Extatique) : dégâts augmentés de 740 à 1 240

Maintenant que le bug du marquage de R-T est résolu, nous pouvons rendre ses dégâts d'origine à son super !

Nerfs

Mortis

Gadget Bobine de combo : récupération prolongée de 15 s à 18 s

Gadget Bobine de combo : dégâts bonus infligés aux ennemis affaiblis réduits de 50 % à 30 %

Gadget Créature de la nuit : dégâts et soins réduits de 760 à 700

Mortis est l'assassin par excellence depuis un moment. Ses gadgets lui donnent un potentiel de dégâts instantanés énorme. Ces changements devraient les rabaisser un peu tout en réduisant leur disponibilité. La réduction des dégâts de sa Bobine de combo devrait lui donner moins d'occasions d'éliminer complètement un brawler en deux attaques principales avec son gadget.



Colette

Gadget Majoration : délai de récupération augmenté de 17 s à 22 s

Pouvoir star Impôt massif : réduction des dégâts pendant le super diminuée de 75 % à 60 %

Taux de charge du super réduit de 100 à 90

Avec ses buffies, Colette s'est imposée dans la plupart des modes et des cartes. Elle est un peu trop polyvalente, alors nous voulons limiter son accès à son super, l'excès de survivabilité que lui donne son Impôt massif et la fréquence à laquelle elle peut l'utiliser. Avec ces changements, elle devrait être moins écrasante tout en restant puissante.



Corbac

Durée de l'empoisonnement de l'attaque principale réduite de 4 s à 3 s

Vitesse de rechargement de l'attaque principale augmentée de 1 400 à 1 600

Dégâts de l'attaque principale augmentés de 320 à 420

PV réduits de 3 000 à 2 800

Hypercharge : dégâts de retour de l'attaque principale réduits de -30 % à -40 %

Comme Colette, Corbac est incroyablement solide dans la plupart des modes et des cartes. Pour réduire sa puissance globale, nous limitons ses opportunités de poking et de contrôle à vue en réduisant la durée de son poison, ses PV et la disponibilité de ses dégâts, afin de le rendre un peu plus fragile. De plus, la charge de son hypercharge nous paraît trop intense avec ses buffies, alors nous réduisons un peu ses dégâts bonus.

Léon

Gadget Sucette masquée : PV réduits de 1 500 à 1 000

Ses buffies ont fait de Léon un pilier de la méta, surtout grâce à sa Sucette masquée. Il est souvent utilisé dans des situations où le reste de ses attributs ne sont pas très utiles, juste à cause de la puissance de ce gadget. Avec des PV réduits, il devrait être moins redoutable et moins omniprésent dans le jeu.

Chester

Dégâts d'explosion du super réduits de 1 880 à 1 600

Dégâts d'explosion du super hyperchargé réduits de 1 880 à 1 600

Gadget Jelly bean : boost de dégâts réduit de 25 % à 20 %

Gadget Jelly bean : vitesse de rechargement réduite de 200 à 150

Chester est incroyablement polyvalent et fiable. Il est parfait pour contrer une grande partie de la méta actuelle, et on ne veut pas y aller trop fort parce que les changements de la méta risquent de lui faire perdre de sa valeur, mais il faut qu'on atténue la puissance que lui donne son gadget Jelly bean ainsi que les dégâts instantanés liés à ses supers briseurs de murs.



Edgar

Gadget Chargeur induction : récupération augmentée de 14 s à 18 s

Pouvoir star Rififi : réduction des soins obtenus en éliminant un brawler de 30 % à 20 %

Taux de charge de l'hypercharge réduit de 40 à 33

Avec la mise à jour de son gadget Chargeur induction et ses buffies, Edgar peut écrabouiller les compositions d'équipe mollassonnes sans trop d'égratignures. Nous voulons réduire la fréquence de ses sauts avec Chargeur induction, ainsi que les PV qu'il peut garder en sautant sur les brawlers un peu fragiles. Ses sauts devront donc être plus réfléchis et moins fréquents, sans perdre de leur puissance. En outre, son hypercharge est extrêmement puissante et disponible trop souvent par rapport à sa force.

Mina

Attaque principale : dégâts de la 3e attaque réduits de 2 000 à 1 800

Gadget Éolienne : durée réduite de 1,5 s à 1 s

On adore Mina, parce qu'elle est super difficile à utiliser mais quand on sait s'y prendre, elle en vaut vraiment la peine. Cela dit, le dernier coup de son attaque principale était trop puissant, surtout associé à un super activé au bon moment, au point que son adversaire n'avait aucune chance de réagir. De plus, son Éolienne la rend un peu trop fiable dans des modes qui devraient lui être défavorables, comme Zone réservée, alors nous réduisons un peu sa puissance.

Médor

Taux de charge de l'hypercharge réduit de 40 à 35

Comme Chester, Médor est un brawler qui profite d'une méta qui lui est favorable. Par conséquent, nous ne voulons pas trop toucher à ses attributs. Notre but est surtout de réduire la fréquence de ses hypercharges gratuites.

Meeple

Gadget Ragequit : récupération augmentée de 18 s à 20 s

Gadget Ragequit : rayon d'effet diminué de 2 000 à 1 600

Meeple s'est révélé être un excellent brawler pour contrer une méta agressive, grâce à son contrôle de l'espace et la sécurité que lui offre son Ragequit lorsqu'un assassin se jette sur lui. Ces changements lui permettront de garder ces avantages, tout en réduisant son efficacité face à de nombreux assassins.

Shade

Taux d'hypercharge réduit de 40 à 34

Shade est aussi un brawler qui est monté en puissance depuis les derniers équilibrages. Il occupe une bonne position en tant que choix tardif dans les tirages et il est super puissant dans certains modes/cartes, mais il obtient son hypercharge un peu trop facilement, c'est pourquoi nous la ralentissons un peu.



Lumi

Gadget Glissando : durée réduite de 3,9 s à 3 s

Gadget Glissando : taille réduite de 700 à 600

Entre de bonnes mains, Lumi est peut-être bien la plus puissante des brawlers de la méta actuelle. Nous voulons éviter qu'elle redevienne inutilisable, mais nous devons réduire la pression et le contrôle de l'espace qu'elle peut exercer sur la carte avec son gadget Glissando.



Najia

Charge du super avec l'attaque du super réduite de 80 à 50

Hypercharge : PV des serpents réduits de 2 000 à 1 500

Najia s'en sort généralement beaucoup mieux qu'avant, mais son super et son hypercharge nécessitent tout de même quelques ajustements. Avec ces changements, elle aura plus de mal à utiliser ses supers en boucle et les serpents de son hypercharge seront plus faciles à gérer.

Pierce

Gadget Vagues de balles : récupération allongée de 18 s à 22 s

Gadget On ne brawl que deux fois : récupération allongée de 12 s à 18 s

Pierce reste le tireur d'élite incontournable, utilisé dans 90 % des cas, en partie parce que les brawlers agressifs ne lui font pas peur et pour l'énorme pression exercée par l'utilisation en boucle de ses derniers tirs. Nous voulons qu'il reste un grand tireur d'élite avec lequel il vaut la peine de bien viser, tout en réduisant sa robustesse et la fiabilité de ses derniers tirs en boucle en les rendant moins disponibles.



Bolt

Attaque principale : dégâts max réduits de 900 à 760

Super : dégâts augmentés de 550 à 700

Charge du super avec l'attaque du super réduite de 100 à 90

Pouvoir star Non-stop : Pendant son super, Bolt est immunisé contre les contrôles de foule et sa vitesse maximale est augmentée de 15 % → Bolt est immunisé contre les contrôles de foule pendant 1 seconde après l'activation de son super

Bolt sillonne les cartes à toute allure, mais inflige un peu trop de dégâts et est trop difficile à ralentir avec son pouvoir star Non-stop. Nous allons restreindre la résistance aux contrôles de foule que lui octroie Non-stop, et transférer une partie des dégâts de son attaque principale vers la traînée de son super, afin de limiter l'effet boule de neige de ses dégâts immédiats lorsqu'il déboule à travers la carte.

Modifications

Spike

Dégâts de l'attaque principale augmentés de 490 à 560

Taux de charge du super réduit de 106 à 90 (4 attaques au lieu de 3)

Pouvoir star Fertilisant : soins augmentés de 50 % à 75 %



Griff

Gadget Porte-monnaie : dégâts augmentés de 200 à 300

Gadget Porte-monnaie : délai de récupération réduit de 20 s à 15 s

Gadget Porte-monnaie : durée augmentée de 5 s à 6 s

Gadget Tirelire : portée max de l'explosion réduite de 1 200 à 1 000

Pouvoir star Pourboire : tire une 4e salve dans le temps qu'en prenaient 3



Damian

Super : les enceintes ayant repoussé un brawler ennemi sont détruites

Super : dégâts des enceintes augmentés de 600 à 800

Hypercharge : dégâts augmentés de 400 à 600

Brawl Arena uniquement

Damian

Échelonnage des dégâts réduit de 3 à 1

Échelonnage des soins réduit de 750 à 500



Starr Nova

Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 120

Échelonnage de la vitesse de déplacement réduit de 8 à 6

Échelonnage des PV réduit de 450 à 400



Lola

Échelonnage des dégâts réduit de 5 à 4

Shade

Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 150 à 125

Chester

Échelonnage des dégâts réduit de 6 à 5

Gigi

Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150

Penny

Échelonnage de la vitesse de déplacement réduit de 8 à 6

Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150

Jessie

Échelonnage de la vitesse de rechargement réduit de 200 à 150

Squeak

Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3

Ambre

Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4

El Costo

Échelonnage de la vitesse de rechargement augmenté de 150 à 200

Sam

Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 5

Échelonnage des PV augmenté de 450 à 500

Charlie

Échelonnage des dégâts augmenté de 5 à 6

R-T

Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3



Bull

Échelonnage des PV augmenté de 650 à 750

Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4

Billie

Échelonnage des PV augmenté de 650 à 750

Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4

Sirius

Échelonnage des dégâts augmenté de 2 à 3

Frank

Échelonnage des PV augmenté de 750 à 850

Émeri

Échelonnage des dégâts augmenté de 4 à 5

Buster

Échelonnage des PV augmenté de 650 à 750

Échelonnage des dégâts augmenté de 3 à 4

Doug