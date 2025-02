È il sesto anniversario del lancio globale di Brawl Stars, quindi buon compleanno a tutti noi!

Come sempre, festeggeremo per l'occasione a partire da oggi... e durante tutte le feste in mischia! Questo significa che in serbo per te ci sono un sacco di REGALI!

Ecco tutto ciò che ti aspetta.

Buzz Lightyear è disponibile GRATUITAMENTE nel calendario delle feste (che trovi nel negozio).

Buzz Lightyear avrà il suo indicatore dei progressi della maestria, cioè quello dello Space Ranger: prova a completare la maestria, finché il brawler sarà disponibile nel gioco!

Scopri l'evento del Mega albero: unisciti a un club, usa i biglietti a disposizione e ottieni più regali che puoi per aprirli il 25 dicembre.

BUZZ LIGHTYEAR È ATTERRATO SU BRAWL STARS!

Puoi ottenere Buzz Lightyear GRATIS dal calendario delle feste in mischia!

Buzz Lightyear è un brawler temporaneo e sarà disponibile dal 12 dicembre al 4 febbraio.

Ha il suo indicatore dei progressi della maestria, quello dello Space Ranger, con in palio un sacco di articoli unici. Completa la maestria prima che il brawler sparisca dal gioco!

Buzz Lightyear sarà disponibile già al LIVELLO INFINITO e avrai a disposizione il suo gadget e il suo overdrive (mentre non è dotato di alcuna abilità stellare).

Buzz Lightyear ha tre differenti modalità d'uso: ali, laser e spada. Ognuna di esse dona al brawler un attacco base e una super specifici.

Ogni trofeo che accumulerai con Buzz Lightyear conterà ai fini delle casse dei trofei.

IL CALENDARIO DELLE FESTE IN MISCHIA

Da oggi fino al 25 dicembre, riceverai un regalo ogni giorno e il primo sarà proprio Buzz Lightyear! Ecco la lista completa dei regali in serbo per te.

1º GIORNO: Buzz Lightyear.

2º GIORNO: un'icona del giocatore.

3º GIORNO: un regalo.

4º GIORNO: una reazione.

5º GIORNO: un regalo.

6º GIORNO: un'icona del giocatore.

7º GIORNO: un regalo.

8º GIORNO: una reazione.

9º GIORNO: un regalo.

10º GIORNO: una reazione.

11º GIORNO: un regalo.

12º GIORNO: un'icona del giocatore.

13º GIORNO: un premio Starr leggendario.

14º GIORNO: un graffito e un premio Starr con overdrive.

Questi regali saranno disponibili fino al 31 dicembre, quindi non fartene scappare nessuno!

L'EVENTO DEL CLUB DEL MEGA ALBERO

Se non sei in un club, unisciti a uno!

Dal 12 al 25 dicembre, chiunque si troverà in un club riceverà tre biglietti al giorno e questo privilegio spetta anche a te!

Usa quei biglietti per partecipare all'evento del Mega albero e ottenere vittorie!

Ogni volta che il tuo club ne avrà ottenute 25, tu e gli altri soci vincerete un regalo e il 25 dicembre potrete scartare tutti quelli ottenuti.

Le modalità e i modificatori del Mega albero saranno sempre casuali, proprio come accade per il Megasalvadanaio.

I REGALI E LE SKIN

Le skin di Toy Story saranno disponibili esclusivamente nel negozio!

Ci saranno anche le skin dei giocattoli, che non hanno nulla a che fare con quelle di Toy Story e che in un primo momento saranno ottenibili solo dai regali.

Oltre a queste skin dei giocattoli, i regali mettono in palio articoli come gemme, bling, skin, brawler e overdrive!

Le skin dei giocattoli saranno disponibili anche nel negozio il 25 dicembre.

GRAZIE!

Grazie per aver fatto parte della famiglia di Brawl Stars per un altro anno e goditi i regali in serbo per te!