Beneficenza

E come parte della celebrazione, doneremo anche 150.000 dollari a 3 organizzazioni no-profit che si concentrano sull'istruzione e sull'assistenza umanitaria per ragazze e donne in tutto il mondo!

Di seguito puoi trovare ulteriori informazioni su ciascuna di queste organizzazioni, sul loro lavoro e su come supportarle, se lo desideri:

Malala Fund - https://malala.org/

Room to Read - https://www.roomtoread.org/

International Rescue Committee - https://www.rescue.org/





Giveaway

Avremo anche un giveaway per l'occasione!

Se la community riesce a raggiungere il traguardo finale dell'evento, sceglieremo 10 giocatori casuali che hanno partecipato all'evento, che otterranno TUTTE le brawler del gioco!

I vincitori verranno contattati l'11 marzo, al termine dell'evento, tramite messaggio in gioco!

Non dimenticare di cercare l'hashtag #BrawlLikeAGirl sui social per rimanere al corrente sui progressi della sfida!

Questo è tutto! Vai e ricorda... Questa mischia è un gioco da ragazze!