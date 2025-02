La settimana del Salvadanaio è qui!

A partire da oggi, avremo 3 Megasalvadanai speciali consecutivi per riscaldarti in vista del prossimo Brawl Talk, in arrivo il 24 febbraio.



E la svolta è che ognuno di questi Megasalvadanai avrà la propria modalità di gioco e modificatori diversi l'uno dall'altro e, oltre a tutto questo, ci saranno anche eventi per risorse che si svolgeranno contemporaneamente ai Megasalvadanai... quindi tutti vincono!



A meno che tu non perda.



Ad ogni modo, ecco il programma completo degli eventi:

16 febbraio : Megasalvadanaio di Footbrawl + Pioggia di monete

20 febbraio : Megasalvadanaio di K.O. + Raddoppia XP

24 febbraio : Megasalvadanaio con tutti i modificatori + Maestria 100%

27 febbraio: Termine dell'evento



Giveaway per i club



Alla fine di questo evento, selezioneremo CENTO CLUB che hanno partecipato ad almeno un Megasalvadanaio e tutti i membri di quei club riceveranno un Brawl Pass Plus per la prossima stagione!

Il primo Megasalvadanaio è già disponibile, quindi assicurati di far parte di un club con altri giocatori attivi e inizia a riempirlo!