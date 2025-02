Il weekend dell’11 e 12 novembre, alle ore 15:00, sarà il palcoscenico di una competizione unica, che vedrà sfidarsi 12 creatori di contenuti della scena italiana di Brawl Stars. Queste 12 figure di spicco della community si daranno battaglia in scontri mozzafiato per decretare chi tra loro sarà il campione indiscusso.



Ma c’è di più: il montepremi di 3.000 euro sarà devoluto interamente in beneficenza all’organizzazione Healthy Gamer Foundation, al fine di sostenere una causa importante, spesso sottovalutata, e sensibilizzare gli utenti verso la problematica della salute mentale dei gamer e di tutti i lavoratori digitali. Inoltre, Ferre devolverà integralmente le donazioni ricevute durante le dirette dell’evento allo stesso ente benefico, contribuendo così a questa nobile causa.



Per rimanere sempre aggiornati sugli sviluppi della FERRE CUP, non dimenticatevi di iscrivervi al canale di Ferre e di seguire i profili social del team Reply Totem. Restate connessi su Brawl Stars e controllate la sezione notizie per scoprire chi sono i 12 campioni invitati e quale sarà il formato delle sfide che li attende. Se non avete ancora impostato un promemoria per l’11 e 12 novembre alle ore 15:00, cosa state aspettando?



Questa è un’opportunità unica per dare un volto e un nome al creatore di contenuti più forte della community italiana di Brawl Stars. La FERRE CUP è alle porte!



Ci vediamo nella mischia della Ferre Cup!

Il team di Brawl Stars