È il momento di partecipare al nuovo evento dedicato alla community, Tutti in mischia! #BrawlTogether

L'obiettivo è quello di ottenere 16 miliardi di eliminazioni in 14 giorni, ma c'è una novità rispetto al passato: le eliminazioni varranno il doppio se combatti in gruppo, cioè se lotti in squadra con gli amici o dopo aver premuto il tasto "Gioca ancora"!

Per raggiungere questo traguardo, sarà valida ogni modalità di gioco, incluse quelle 5v5, che saranno attive durante la campagna.

I traguardi e le ricompense in palio

"Tutti in mischia" inizierà con un evento doppi XP e una missione speciale che aiuterà te e gli altri membri della community a completare il Brawl Pass o a ottenere premi Starr aggiuntivi. Successivamente, dovrete arrivare a queste soglie per avere i premi seguenti.

A due miliardi di eliminazioni, riceverete un premio Starr epico .

A quattro miliardi, il doppio dei premi Starr ottenibili quotidianamente .

A sei miliardi, un altro premio Starr epico .

A otto miliardi, sarà disponibile l'evento Maestri delle maestrie , in cui potrete guadagnare il 50% in più di punti della maestria dalle battaglie vinte.

A 10 miliardi, riceverete un premio Starr mitico .

A 12 miliardi, sarà disponibile l'evento Maestri delle maestrie , in cui potrete guadagnare il 100% in più di punti della maestria dalle battaglie vinte.

A 14 miliardi, sarà invece disponibile l'evento Pioggia di monete , grazie al quale riceverete una moneta per ogni XP ottenuto ogni giorno. Inoltre, la loro somma sarà raddoppiata dall'evento degli XP doppi e addirittura raddoppiata ulteriormente dai raddoppiaXP, se ne avrete uno attivo in quel momento!

A 16 miliardi, riceverete un premio Starr leggendario.

I regali aggiuntivi

Come per le campagne precedenti, anche in questa potrete ritirare dei regali aggiuntivi e vi basterà giocare ogni giorno in cui la campagna è attiva!

Sceglieremo casualmente 1000 partecipanti di "Tutti in mischia", in base anche al numero di giorni in cui hanno giocato. Se sei tra uno di questi, vincerai ben 150 gemme, perciò più giochi, più possibilità avrai di ricevere questo regalo!

E non è finita qui!

A cinque giocatori a caso sarà donato anche un biglietto dell'amicizia!

Questo biglietto dà un MILIONE DI GEMME sia al vincitore sia a ognuno dei quattro amici con cui gioca di più (altrimenti non sarebbe un biglietto dell'amicizia)!

Ci metteremo in contatto coi fortunati il 9 febbraio tramite la posta in gioco, perciò tienila d'occhio quel giorno!

Con questo è tutto. Non sarà facile completare questa prova, ma insieme possiamo farcela!

Quindi, cosa aspetti? Di' subito ai tuoi amici che è il momento di buttarsi tutti in mischia! #BrawlTogether