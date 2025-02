SFIDA DEGLI OVERDRIVE di Brawl Stars – Regole e linee guida ufficiali

La SFIDA DEGLI OVERDRIVE di Brawl Stars ("Sfida") è regolata dalle presenti regole e linee guida ufficiali (“Regole e linee guida"), vincolanti in riferimento a ogni vicenda concernente la Sfida salvo laddove altrimenti specificato. La partecipazione alla Sfida è gratuita; per partecipare o vincere non è necessario effettuare alcun acquisto. La Sfida è organizzata da Supercell Oy ("Supercell"). La Sfida non è sponsorizzata, promossa o amministrata da TikTok né da altre piattaforme di social media.

Soggetti idonei a partecipare

Salvo ove diversamente specificato nel presente paragrafo, la Sfida è globalmente aperta a chiunque abbia compiuto almeno 13 anni e risieda in un Paese presso il quale sia possibile scaricare Brawl Stars e giocarvi attraverso i canali ufficiali di Supercell ("Partecipante"). Qualora un Partecipante non abbia compiuto 18 anni o non sia maggiorenne ai sensi del diritto del Paese ove risiede ("Minore"), per partecipare alla Sfida dovrà ottenere il permesso di un genitore o di un tutore.

Modalità di partecipazione

La Sfida accetta unicamente Contributi pubblicati su TikTok. I Partecipanti idonei (definiti nel prosieguo) possono partecipare alla Sfida creando un video che mostri cosa li manda in overdrive mentre giocano o durante il resto della giornata ("Contributo") e pubblicandolo su TikTok usando gli hashtag #brawlstars e #hypercharge. La pubblicazione del Contributo dovrà contenere entrambi gli hashtag ed essere visibile e ricercabile pubblicamente prima dello scadere della Durata della sfida (definita nel prosieguo).

Chi non disponga di un account TikTok può crearne uno gratuitamente. Si applicano tutti i termini di TikTok (ove pertinenti). Affinché il Contributo sia visualizzato da Supercell occorre che il Partecipante imposti l'account TikTok su "pubblico", ma potrà impostarlo nuovamente su "privato" in qualsiasi momento successivo alla Durata della sfida.

Durata della sfida

La Sfida decorre dal 2 settembre 2023 alle ore 00:00 del fuso orario estivo dell'Europa orientale (Eastern European Summer Time o "EEST") fino al 15 settembre 2023 alle ore 23:59 EEST ("Durata della sfida"). Per poter vincere, i Contributi devono essere ricevuti durante la Durata della sfida. Prendendo parte alla Sfida, ciascun Partecipante (nonché, ove presente, il genitore o il tutore del Minore idoneo) accetta di vincolarsi alle presenti Regole e linee guida, nonché alle decisioni dei giudici e/o di Supercell.

Selezione dei vincitori e premi in palio

Decorsa la Durata della sfida, Supercell selezionerà a propria esclusiva discrezione dieci (10) Contributi e i vincitori riceveranno tutti i bundle da collezionista con overdrive disponibili in Brawl Stars contestualmente alla Sfida (ciascuno di essi denominato "Premio overdrive"). In aggiunta a quanto precede, il Partecipante il cui Contributo abbia totalizzato più visualizzazioni su TikTok riceverà un Premio overdrive e un viaggio per le finali mondiali di Brawl Stars del 2023 in Svezia per sé e un ospite (il "Premio speciale"). Il viaggio includerà voli, soggiorno in albergo (camera singola) e biglietti per l'evento per il Partecipante e un ospite. Qualora il Partecipante il cui Contributo abbia totalizzato più visualizzazioni sia un Minore, l'ospite dovrà obbligatoriamente essere un genitore o tutore. In seguito alla comunicazione formale a cura di Supercell, i vincitori avranno settantadue (72) ore a disposizione dalla data d'invio della stessa per replicare e fornire tutte le informazioni o i materiali richiesti da Supercell.

Al fine di evitare ambiguità, né il Premio overdrive né il Premio speciale potranno essere scambiati con premi sostitutivi o denaro. Qualora si riveli impossibile contattare un vincitore o questi non sia in grado o non abbia intenzione di accettare o ricevere il premio per qualsivoglia motivo, Supercell si riserva il diritto di selezionare, a propria esclusiva discrezione, un vincitore alternativo fra i Contributi rimanenti.

Contenuto dei Contributi

I Contributi dovranno includere esclusivamente contenuti originali creati dall'individuo che li presenta. Ai Partecipanti è fatto divieto di copiare o plagiare Contributi provenienti da qualsivoglia fonte e nessun Contributo potrà includere materiale o realizzazioni artistiche tutelati dal diritto d'autore di terzi senza il consenso del titolare. Partecipando alla Sfida, ciascun Partecipante (nonché, ove presente, il genitore o il tutore del Minore idoneo) garantisce che il proprio Contributo non pregiudichi alcun diritto di terzi e di aver eventualmente ottenuto in concessione tali diritti.

Supercell avrà il potere di squalificare un Contributo qualora lo ritenga, sulla scorta di parametri squisitamente discrezionali, potenzialmente in grado di pregiudicare, anche in futuro, eventuali diritti d'autore.

I Contributi non dovrebbero contenere attacchi personali nei confronti di chicchessia.

I Contributi non potranno raffigurare nudità, maltrattamento di animali, alcol, tabacco, droga, pornografia, armi, scommesse o gioco d'azzardo ovvero

società, prodotti o servizi connessi a quanto precede, né alcun altro soggetto che Supercell ritenga, sulla scorta di parametri squisitamente discrezionali, offensivo od osceno. I Contributi devono attenersi alla Politica sui contenuti dei fan di Supercell.

Supercell si riserva il diritto di escludere qualsivoglia Contributo che ritenga, sulla scorta di parametri squisitamente discrezionali, non rispetti le presenti linee guida o sia altrimenti in contrasto con le presenti Regole e linee guida, nonché di cancellare o rimuovere altrimenti tale Contributo da tutti o alcuni degli spazi sui quali eserciti controllo.

Condivisione e uso dei Contributi

Le informazioni fornite dai Partecipanti saranno usate esclusivamente in conformità alla Normativa sulla privacy di Supercell, consultabile all'indirizzo https://supercell.com/en/privacy-policy/it/ .

Quale condizione cui è subordinata la partecipazione, con le presenti il Partecipante concede a Supercell licenza perpetua, irrevocabile, trasferibile, non esclusiva, concedibile in sublicenza, senza corresponsione di royalties e valida in tutto il mondo per usare, modificare, riprodurre, distribuire, eseguire ed esibire il Contenuto, nonché per creare opere derivate dal medesimo, globalmente, in qualsivoglia media e per qualsivoglia finalità scelti da Supercell. I Partecipanti non saranno specificamente compensati per i loro Contributi o per la concessione a Supercell dei summenzionati diritti. I Partecipanti prendono atto della circostanza che, pur adoperandosi al fine di pubblicare i Contributi nella versione fornita al tempo della partecipazione, Supercell si riserva il diritto di modificarli a propria esclusiva discrezione, eventualmente alterandone l'aspetto originale.

Supercell ha il diritto di usare il nome e/o l'ID dell'account dei Partecipanti prima, durante o dopo la Sfida in qualsivoglia media per finalità d'immagine, senza attribuire agli stessi alcun diritto a essere compensati o al previo esame dell'operato di Supercell. Supercell potrebbe decidere di pubblicare o distribuire online uno o più Contributi, il nome del creatore e le informazioni del profilo (ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, pagine Instagram e TikTok, canali YouTube e siti web di terzi) in qualsiasi momento precedente, contestuale o successivo alla Durata della sfida e a fini esclusivamente promozionali e d'intrattenimento.

La condivisione di tali Contributi sulla piattaforma non implica in alcun modo che si tratti dei Contributi vincenti. Si fa presente ai Partecipanti (nonché, ove presenti, ai genitori o ai tutori dei Minori idonei) che gli utenti di tali siti potranno condividere, commentare e ripubblicare i Contributi. Supercell cercherà di soddisfare, nella misura massima ragionevolmente possibile, le richieste dei Partecipanti che intendano ritirare il proprio Contributo dalla competizione. Supercell non sarà tuttavia responsabile della ripubblicazione dei Contributi ad opera di terzi.

Ulteriori condizioni per partecipare alla Sfida

Prendendo parte alla Sfida, i Partecipanti accettano di vincolarsi alle presenti Regole e linee guida, nonché alle decisioni di Supercell. I Partecipanti non possono iscriversi usando più identità. Qualora riscontri la presenza di qualsivoglia circostanza al di fuori del proprio controllo che ostacoli il corretto svolgimento della Sfida, Supercell potrà procedere ad annullare, sospendere e/o modificare del tutto o in parte qualsivoglia sezione della stessa.

Supercell ha la facoltà di squalificare qualsivoglia individuo sorpreso a cercare di manipolare il processo di partecipazione o le operazioni sottese alla Sfida, a intraprendere condotte contrastanti con le presenti Regole e linee guida, a comportarsi in modo antisportivo o inopportuno, a cercare di interferire con il regolare corso della Sfida ovvero a importunare, ingiuriare, intimidire o molestare terzi.

Qualsivoglia tentativo di danneggiare o minare intenzionalmente le operazioni sottese alla Sfida avrà quale esito la squalifica e potrebbe altresì costituire violazione di norme civili o penali. Nell'eventualità si verifichi tale tentativo, Supercell si riserva il diritto di esperire rimedi e chiedere il risarcimento del danno nella misura massima consentita dalla legge.

Risoluzione delle controversie

Le controversie relative alle presenti regole ufficiali e/o alla presente Sfida saranno disciplinate ai sensi del diritto finlandese. Le decisioni di Supercell sono vincolanti e definitive. In nessun caso chi agisca in giudizio per dirimere una controversia che coinvolga Supercell avrà il diritto di pretendere od ottenere risarcimenti per danni indiretti, punitivi, incidentali o consequenziali.

Ciascun vincitore si impegna a indennizzare e manlevare, rinunciando altresì a ogni pretesa nei rispettivi confronti, Supercell, TikTok e i relativi funzionari, amministratori, dipendenti, rappresentanti e mandatari da qualsivoglia pretesa e costo direttamente o indirettamente derivanti dalla partecipazione in qualsivoglia attività concernente la campagna o dalla partecipazione alla presente campagna.

Qualora sia impossibilitata a dar corso alla Sfida per via di qualsivoglia evento al di fuori del proprio ambito di controllo, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, incendi, guasti elettrici, vertenze sindacali, guerre, controversie civili, atti della pubblica autorità (compresa l'adozione di nuovi leggi o regolamenti) o inerzia, Supercell avrà il diritto di modificarla, sospenderla o porvi fine. Qualora qualsivoglia parte delle presenti Regole e linee guida sia dichiarata invalida o inopponibile, tale invalidità o inopponibilità non si estenderà ad alcun'altra previsione. Qualora una regola sia dichiarata invalida o inopponibile, le presenti Regole e linee guida conserveranno la propria efficacia. In nessun caso il mancato esercizio a opera di Supercell di specifiche previsioni costituirà rinuncia all'esercizio di tali previsioni.

Grazie e buona creazione!