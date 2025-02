C'è una novità in gioco, la cassa R.I.P., e ne puoi ricevere ben 10 GRATIS nell'evento ''Morto e sepolto'' se l'intera community riesce ad arrivare a 20 miliardi di eliminazioni!

Questo evento inizia ADESSO e finisce il 31 ottobre!

Nelle casse R.I.P. si possono trovare:

- TUTTE le skin di Brawl-O-Ween non esclusive, incluse quelle da 199 gemme e quelle zombi che abbiamo pubblicato di recente;

- reazioni, icone del profilo e graffiti di Brawl-O-Ween;

- monete, abilità stellari, gadget e overdrive (ma nessun punto energia);

- bling;

- gemme;

- brawler.

E NON È FINITA QUI!

Sul cammino verso i 20 miliardi di eliminazioni, puoi sbloccare altri eventi in gioco e un premio Starr con un overdrive!

- L'evento "Maestri delle maestrie" comincia ADESSO e ti darà il doppio dei punti della maestria!

- A cinque miliardi di eliminazioni, inizierai a ricevere il doppio di XP.

- A 10 miliardi, ti daremo un PREMIO STARR CON UN OVERDRIVE!

- A 15 miliardi, i premi Starr giornalieri saranno raddoppiati.

- A 20 miliardi, potrai aprire 10 casse R.I.P. gratuite! *

* Le 10 casse saranno consegnate il 31 ottobre, anche se il traguardo viene raggiunto prima.

Come si arriva a 20 miliardi di eliminazioni?

Sarà conteggiato ogni brawler eliminato negli scontri e, se tutta la community ne farà fuori 20 miliardi durante l'evento ''Morto e sepolto'', a ogni giocatore saranno consegnate 10 casse R.I.P.. Per fare prima, potrai RADDOPPIARE i progressi giocando alle modalità a tema zombi, cioè Zombivolo, Peso morto e Ladri di zombi. Esatto, le eliminazioni qui varranno il doppio, quindi approfittane!

Queste modalità saranno in rotazione e cambieranno ogni giorno durante l'evento ''Morto e sepolto''!

IL CONCORSO SPECIALE

Durante l'evento, cinque giocatori fortunati potranno vincere TUTTI GLI ARTICOLI della cassa R.I.P. e, quindi, avere tutti i brawler, le skin e le risorse che offre, partecipando a un concorso speciale!

Per entrare, pubblica uno screenshot o un video sui social di te che giochi a una delle modalità a tema zombi menzionate prima, ricordando di aggiungere gli hashtag #DeadGame e #BrawlStars nel messaggio.

Il 31 ottobre, quando l'evento finisce, sceglieremo i cinque fortunati e consegneremo direttamente a loro i premi!

ALCUNE DOMANDE CHE POTRESTI AVERE

D: le skin di Brawl-O-Ween non esclusive saranno anche nel negozio?

R: sì, tutte quante! Quelle vecchie avranno un prezzo scontato, mentre quelle nuove no.

D: quali sono i modi per ottenere le casse R.I.P.?

R: ne puoi avere 10 gratis quando la community raggiunge la relativa soglia nell'evento ''Morto e sepolto'' e ne puoi acquistare altre nel negozio in cambio di gemme.

D: come faccio a sapere se ho vinto il concorso?

R: ti manderemo un avviso in gioco, nel menu "Messaggi". Non riveleremo pubblicamente i nomi dei vincitori per una questione di privacy, ma, se loro desiderano dire in giro di aver vinto, lo possono fare senza problemi.

D: ma è vero che Marzio è morto 100 anni fa e che quello che vediamo in giro è un suo fantasma?

R: sì.