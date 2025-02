Abbiamo tante novità in serbo per te per l'edizione del 2025 del programma dei partner di Brawl Stars Esports! Nuove squadre si sono unite al programma e abbiamo deciso di non far comparire più tra le offerte i graffiti delle squadre di Esports attualmente disponibili, perciò ti conviene ottenerli finché sei in tempo. Più sotto puoi leggere tutti i dettagli al riguardo...

Ma prima, ci teniamo a comunicarti che ZETA, NAVI, SK Gaming, Tribe Gaming, Reply Totem, Spacestation Gaming e FUT Esports torneranno anche in questa edizione del Torneo di Brawl Stars e che saranno affiancate da tre new entry: LOUD Esportsdal Brasile, Gen.G Esportsdalla Corea del Sud e Team Hereticsdalla Spagna. Diamo a queste tre squadre un caloroso benvenuto nel programma partner di Brawl Stars!

Con questa iniziativa, Supercell collabora con alcune partecipanti illustri al Torneo di Brawl Stars per aumentare ancora di più il prestigio di questo evento e acquistando le reazioni, le icone del profilo, i graffiti e le skin delle tue squadre preferite, non sostieni solo loro, ma anche la crescita del movimento Esports di Brawl Stars!