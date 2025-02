Gioca per avere la possibilità di ottenere gratis le nuove skin dell'overdrive di MORTIS DEMONIACO e di EDGAR ANGELICO nella stagione "Angeli e demoni"!

Ecco qui i dettagli della stagione.

Ogni giorno, alle 9:00 UTC, lancerai la moneta del destino per scoprire se quel giorno sarai un angelo o un demone.

A seconda del risultato, i premi Starr diventeranno angelici o demoniaci!

Apri questi premi per completare il CODEX FATALIS sbloccando le 12 abilità uniche degli angeli e dei demoni.

I fine settimana ti sarà concesso il LIBERO ARBITRIO, che ti permetterà di scegliere autonomamente la fazione di cui vuoi far parte per quel giorno.

Sfoggia le tue abilità soprannaturali nelle nuovissime gare!

Colleziona altri premi angelici o demoniaci arrivando in cima alla classifica delle gare.

Ci sarà una gara ogni tre giorni e la prima comincerà con la nuova stagione.

Continua ad aprire i premi angelici e demoniaci fino alla fine della stagione ''Angeli e demoni'' (#AngelsVsDemons) per avere una chance di trovare Mortis demoniaco, Edgar angelico e tutte le altre skin stagionali a tema.

I premi angelici e demoniaci

Rispetto ai premi Starr standard, questo nuovo tipo di ricompensa ti dà più risorse per progredire in gioco, come monete e punti energia, e anche la possibilità di sbloccare le skin angeliche e demoniache.

Ogni giorno, la moneta del destino deciderà per quale fazione combatterai e, in base al risultato, potrai aprire dei premi Starr angelici o demoniaci. I fine settimana potrai scegliere se diventare un angelo o un demone, grazie al libero arbitrio, e, quindi, aprire subito il premio Starr della fazione scelta.

Una volta scoperto da che parte starai, i premi Starr giornalieri verranno sostituiti dalla loro versione angelica o demoniaca, a seconda del caso. Ciò avverrà per tutta la durata della stagione, ma potrai comunque ottenere i premi Starr normali in altri modi, ad esempio dal Brawl Pass o dal Cammino dei trofei.

Per scoprire i contenuti di un premio, dovrai toccare lo schermo e tenere premuto per il tempo richiesto, tenendo a mente che più ci vuole per aprirlo, più saranno preziose le ricompense all'interno.

I premi angelici e demoniaci possono contenere:

monete

punti energia

gadget

abilità stellari

overdrive

raddoppiaXP

gemme

crediti (ma solo come ricompensa sostitutiva in caso tu abbia già tutti i brawler di una certa rarità )

brawler

skin a tema

personalizzazioni a tema angeli e demoni (reazioni, graffiti, ecc.)

skin a tema angeli e demoni (incluse quelle di Mortis demoniaco ed Edgar angelico)

Per scoprire tutte le probabilità dei premi angelici e demoniaci, consulta la tabella in fondo all'articolo!

Le abilità angeliche e demoniache e il CODEX FATALIS

Questa stagione, i brawler verranno potenziati con una serie di abilità angeliche e demoniache, che puoi scoprire nelle pagine del CODEX FATALIS, accessibile toccando l'icona del libro sulla schermata principale.

Puoi usare le abilità di ciascuna fazione solo nei giorni in cui nei fai parte.

È possibile equipaggiare solo un'abilità alla volta e puoi scegliere quella che desideri dal Codex fatalis.

Per sbloccare ciascuna abilità , dovrai aprire una determinata quantità di premi angelici o demoniaci, che parte da un premio Starr e cresce man mano che il numero di abilità sbloccate aumenta. I premi angelici e quelli demoniaci riempiono due indicatori diversi.

Le abilità possono essere usate solo nelle modalità con il modificatore dell'evento "Angeli e demoni".

Come ottenere i premi angelici e demoniaci

Puoi ottenere i premi angelici e demoniaci dai premi Starr giornalieri, dagli eventi del fine settimana, dalle gare e dal negozio, dove puoi ritirarne uno di ciascun tipo gratuitamente e acquistarne altri con la gemme.

Ritirando tutti i premi gratuiti a tua disposizione nel corso dell'intera stagione, al suo termine dovresti averne accumulati più di 50 per ogni tipo, quindi un totale di oltre 100 premi. Ecco un po' di numeri.

Tre premi Starr giornalieri per 28 giorni equivalgono a 84 premi.

Due premi Starr giornalieri per tre fine settimana equivalgono a 18 premi.

Nove gare, una ogni tre giorni, ti danno la possibilità di vincere fino a 180 premi.*

Nel negozio troverai un premio angelico e uno demoniaco in regalo.

Questo ci porta a un totale di premi ottenibili che va da 104 a 284.

*Il numero di premi angelici/demoniaci che ottieni varia in base ai risultati ottenuti nelle gare, quindi, più in alto arriverai in classifica, più premi conquisterai!

NOTA: per sbloccare tutte le abilità angeliche e demoniache, ti servirà un totale di 116 premi, ovvero 58 di ciascun tipo.

In cosa consistono le gare?

Le gare ti danno la possibilità di accumulare più premi angelici e demoniaci, ma richiedono un po' di impegno extra. Ogni giorno, riceverai cinque biglietti che ti permettono di competere con gli altri giocatori in classifica e guadagnarti una posizione che più alta sarà , più premi ti farà ottenere.

Le gare si disputeranno esclusivamente nelle nuove modalità di gioco dell'evento e, in caso volessi allenarti nella mappa in cui si terrà la prossima gara, potrai selezionarla nella sezione a sinistra delle modalità di gioco standard.

Ogni tre giorni, inizierà una nuova gara, perciò assicurati di usare i biglietti prima di questa scadenza per evitare di perderli.

Le modalitÃ

Questa stagione, potrai divertirti con tre modalità di gioco, ovvero Armageddon, Collezionista di anime e Sopravvivenza (in tre).

Collezionista di anime

In questa modalità , le anime dei giocatori sconfitti rimangono sul campo di battaglia.

I partecipanti dovranno raccogliere quelle dei nemici per ottenere punti.

Puoi anche difendere le anime dei tuoi compagni di squadra caduti, finché non spariscono dalla mappa.

Vince la squadra che per prima raccoglie sei anime, oppure quella che ne ha di più allo scadere del tempo.

Sopravvivenza (in tre)

Funziona come Sopravvivenza (in due), ma i giocatori sono tre.

Armageddon

Distruggi la torretta di difesa del nemico in questa variante della modalità Assedio!

Raccogli amuleti per evocare un certo numero di spiriti per battaglia (ogni scontro prevede un massimo di tre battaglie).

Gli amuleti appaiono casualmente verso il centro della mappa.

Per attivare un amuleto, raccoglilo e trattienilo per qualche secondo.

All'inizio di ogni battaglia, verrà evocata una quantità di spiriti equivalente a quella degli amuleti raccolti, fino al raggiungimento del numero massimo consentito, e ogni amuleto extra che possiedi renderà gli spiriti evocati più forti.

DRITTA: non attaccare la torretta senza l'assistenza degli spiriti!

DOMANDE

Posso comprare direttamente le skin angeliche e demoniache?

Se compri tutti i premi angelici e demoniaci dal negozio e non ottieni le skin degli overdrive di Edgar angelo oscuro e di Mortis demoniaco, o le rispettive varianti cromatiche, le troverai disponibili come offerta sostitutiva nel negozio. Tutte le altre skin e personalizzazioni a tema della stagione saranno acquistabili al suo termine con i bling e le gemme.

Posso ottenere le skin di Mortis demoniaco ed Edgar angelico dopo la fine della stagione "Angeli e demoni"?

Certo! Saranno aggiunte entrambe alla cassa ultra dei trofei con l'aggiornamento di dicembre e potrebbero essere disponibili anche in altri eventi speciali. Questi piani potrebbero cambiare in futuro, ma per il momento l'idea è questa.

Posso ottenere tutte le abilità angeliche e demoniache gratis?

Sì, ma dipende almeno in parte dalle tue abilità . Se dovessi perdere tutti gli scontri delle gare, ma ritirassi tutti i premi a disposizione, ne otterresti 104 in totale. Ovviamente, questo è il peggior scenario possibile, però ti basterà ottenere anche solo qualche vittoria nelle gare per arrivare ai 116 premi (angelici e demoniaci) che ti servono per completare il Codex fatalis.

Le probabilità delle ricompense nei premi angelici

Ricompensa Probabilità 100 monete 27,06% 200 monete 3,25% 500 monete 1,08% 1000 monete 0,11% 100 bling 16,23% 250 bling 2,71% 500 bling 1,08% 1000 bling 0,11% 200 raddoppiaXP 16,23% 2000 raddoppiaXP 0,11% 50 punti energia 5,41% 100 punti energia 2,16% 200 punti energia 1,08% 1000 punti energia 0,11% 100 gemme 0,11% Gadget casuali 0,76% Abilità stellari casuali 0,54% Overdrive casuali 0,32% Brawler rari casuali 1,08% Brawler super rari casuali 0,76% Brawler epici casuali 0,43% Brawler mitici casuali 0,22% Brawler leggendari casuali 0,11% Reazioni angeliche 4,33% Graffiti angelici 6,49% Icone del giocatore angeliche 4,33% Maxine angelica 0,43% Eugenio angelico 0,43% Colt angelo azzurro 0,43% Iris campana 0,43% Tara occhio sidereo 0,43% Bonnie unicorno 0,43% Angelo Dioniso 0,43% Sandy da incubo 0,43% Edgar angelo oscuro 0,11% Edgar astro lucente 0,11% Edgar astro delle tenebre 0,11%

