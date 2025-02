COME OTTENERE I VERDONI

Ogni giorno

Vinci nelle modalità che hanno il modificatore di SpongeBob.

Ritira lo stipendio giornaliero che ti dà Squiddi nel negozio.

Visita il Krusty Krab e rivela le offerte.

–

Compra i verdoni con le gemme.

COME SBLOCCARE LA SKIN "EL SPONGEBOB" GRATIS

A proposito di verdoni, se sei in un club, noterai che nella sua pagina c'è una raccolta.

Ogni singolo verdone che tu e i soci guadagnerete sarà conteggiato nella raccolta.

Ci sono varie ricompense da sbloccare, l'ultima delle quali sarà proprio la skin "El SpongeBob"!

Se non sei in un club, entra o fondane uno e inizia ad accumulare verdoni coi soci!

LE NUOVE MODALITÀ

A CACCIA DI MEDUSE

Ti va di acchiappare qualche medusa?

Il campo di battaglia pullula di meduse che vagano aspettando solo di essere catturate e la squadra che ne prende di più vince!

Catturi una medusa passandoci sopra e trattenendola per cinque secondi, ma, se qualcuno ti elimina prima, la farai cadere.

Dopo i cinque secondi, la medusa sarà tua e sarà aggiunta a quelle raccolte dalla squadra,

le quali non potranno più essere sottratte dagli avversari.

Se, mentre trattieni una medusa, ne afferri un'altra, il conto alla rovescia ricomincerà da capo, quindi cerca di non strafare quando sei a caccia.

SOPRAVVIVENZA (IN TRE)

È come Sopravvivenza (in due), ma con un brawler in più.

Combatti nell'arena con degli alleati casuali o assieme a due persone fidate e sopravvivi agli avversari per vincere. Raccogli i cubi di energia per aumentare la salute e i danni del gruppo, evitando le nubi tossiche che si avvicinano sempre di più.

Proprio come in Sopravvivenza (in due), se ti eliminano, puoi tornare a combattere finché almeno uno dei tuoi compagni di squadra rimane in vita.

–

I NUOVI BRAWLER

MOE (ASSALITORE MITICO)

Moe è un topo cieco che Grom ha adottato dopo averlo visto vagare nelle fogne dello Starr Park. Ora fa parte del team di manutenzione del parco, usa la sua fidata trivella per lavorare nei tunnel sotterranei... e fa imbestialire Ash per via di tutto ciò che distrugge al suo passaggio!

ATTACCO BASE: LANCIAPIETRE. Moe lancia una pietra che rimbalza una volta e si rompe in una pietra più piccola. All'impatto, la pietra grande e quella piccola si spaccano in sassolini e sia le pietre che i sassolini causano danni.

SUPER: NELLA LA TRIVELLA. Moe crea un tunnel sotterraneo con Nella e raggiunge un altro punto dell'arena, danneggiando e scaraventando in aria i nemici nel punto di uscita. Quando si trova a bordo di Nella, ottiene un nuovo attacco.

ABILITÀ STELLARE: RIMBALZELLO

Le pietre dell'attacco base rimbalzano una volta in più, mantenendo la stessa portata.

ABILITÀ STELLARE: ECCESSO DI VELOCITÀ

La trivella di Moe si muove più velocemente mentre scava sottoterra.

GADGET: SUPER REPERTI

Moe usa i materiali che ha "trovato" durante i suoi scavi per ricaricare la super del 50% più velocemente per cinque secondi.

GADGET: TURBO SPACCAMURI

Moe scatta in avanti per un breve tratto a bordo di Nella, distruggendo i muri che trova sul suo cammino.

ATTACCO E SUPER A BORDO DI NELLA

ATTACCO BASE: LAVORI IN CORSO

Moe attiva la trivella, muovendosi più velocemente e danneggiando i nemici che si trova di fronte.

SUPER: ESTRAZIONE

Moe salta fuori dalla trivella e torna alla sua forma originale.

KENJI (SICARIO LEGGENDARIO)

Questo abilissimo chef gestisce un ristorante di sushi nel cuore dello Starr Park e sembra avere un passato turbolento che vuole nascondere a tutti i costi... Ma il suo sushi è talmente delizioso che a nessuno importa un granché!

PARTICOLARITÀ: questo brawler recupera un po' di salute ogni volta che un suo attacco va a segno.

ATTACCO BASE: SUSHI SONSON E HANGETSU-GIRI

Col suo attacco base, Kenji alterna scatti a fendenti. Coi primi, scatta in avanti e infligge danni in linea retta, mentre coi secondi fa a fette chiunque si trovi di fronte a lui nell'ampia area del fendente.

SUPER: MAGURO-GIRI

Kenji sferra dei colpi precisissimi in una zona dell'arena, causando danni ingenti a chiunque ci si trovi nel mezzo, e diventa invulnerabile per tutta la durata della super.

ABILITÀ STELLARE: MAESTRO DEL KENJUTSU

I colpi sferrati con la super coprono una distanza del 30% più lunga.

ABILITÀ STELLARE: MAKISU D'ACCIAIO

Se Kenji non viene colpito per cinque secondi, l'attacco successivo che subirà gli causerà il 90% di danni in meno.

GADGET: PERGAMENA DEL SUSHI SONSON

Kenji esegue solo attacchi in scatto nei tre secondi successivi all'attivazione del gadget.

GADGET: TÈ VERDE MIRACOLOSO

Kenji recupera istantaneamente il 75% della salute persa coi danni subiti negli ultimi tre secondi.

—

I NUOVI OVERDRIVE

POCHO: SURPLUS Con la super, Pocho può curare più punti salute di quelli massimi. Le cure in eccesso si trasformano in uno scudo temporaneo che dura cinque secondi.

MORTIS: BOOMERANG SUCCHIASANGUE Lo stormo di pipistrelli della super ritorna da Mortis, permettendogli così di causare il doppio dei danni e ricevere il doppio delle cure.

SQUEAK: GRUMI RIMBALZANTI I grumi appiccicosi della super di Squeak rimbalzano e si dividono ulteriormente in grumi più piccoli.

TARA: MEGA BUCO NERO Il buco nero creato con la super è più largo del 20%.

IRIS: PICCOLI BIP CRESCONO Bip cresce sempre di più a mano a mano che avanza verso il nemico.

ENERGETIK: LIVELLO 5 I colpi sparati da Energetik si dividono SEMPRE e hanno una portata maggiore.



LE NUOVE SKIN

Energetik scheletro (epica) Energetik scheletro perfido (variante cromatica n. 1) Energetik scheletro giustiziere (variante cromatica n. 2)

Draco cavaliere maligno (leggendaria)

Mandy malefica (epica)

Kit sgattinatore (epica)

Iris incubo alato (epica)

Pearl fortezza oscura (super rara)

Pocho indemoniato (mitica)

Minitema: zombie

Dynamike tiracervelli (super rara)

Gus mangiacervelli (super rara)

Pam putrefatta (epica)

Minitema: Festa di metà autunno

Corvo guardiano lunare (mitico)

Chester guardiano lunare (epico)

Hank guardiano lunare (super raro)

Altre skin

Fang idolo dei fan (epica)

Belle regina dei draghi (skin epica di Supercell Make creata da NanaBS)

Brock pompadour

Moe groviera (rara)

Kenji affettafrutta (rara)

Stecca giacca rossa (rara)

El Vamprimo (rara)

Colette svitata (rara)

Skin argentee e 24 carati

Brock pompadour 24 carati

Brock pompadour argenteo

Berry 24 carati

Berry argenteo

Clancy 24 carati

Clancy argenteo

LE MODIFICHE DI BILANCIAMENTO

MIGLIORAMENTI

Brock

Punti danno di ogni razzo dell'overdrive aumentati a 1000 (da 750).

Grom

Punti danno dell'attacco base aumentati a 1140 (da 1060).

Velocità di caricamento della super migliorata a 75 (da 65). Ora servono cinque colpi invece di sei per caricare la super.

Tick

Velocità di caricamento dell'overdrive aumentata al 40% (dal 25%).

Semino

Punti danno dell'attacco base aumentati a 1040 (da 980).

Stu

Punti salute aumentati a 3200 (da 2900).

Willow

Valore dello scudo presente durante il controllo mentale aumentato al 50% (dal 25%).

Bea

Moltiplicatore dei danni del marchio della super aumentato al 275% (dal 250%).

Spike

Punti salute aumentati a 2600 (da 2400).

Gus

Punti danno dell'attacco base aumentati a 1120 (da 1000).

Mandy

Valore dello scudo dell'abilità stellare "Lecca-lecca protettivo" aumentato al 40% (dal 30%).

Ash

Punti salute sacrificati con l'uso del gadget "Banana marcia" ridotti al 10% (dal 25%).

Penny

Punti salute del mortaio aumentati a 3400 (da 2800).

Tara

Punti salute dell'ombra dell'abilità stellare "Portale nero" aumentati a 3400 (da 3000); punti salute dell'ombra dell'abilità stellare "Tarapeuta" aumentati a 3000 (da 2400).

Lola

Punti danno dell'attacco base aumentati a 280 (da 260).

INDEBOLIMENTI

Clancy

Velocità di caricamento della super ridotta a 65 (da 100).

Quantità di attacchi base necessari per caricare la super aumentati a sei (da cinque).

Punti danno della super al terzo stadio ridotti a 760 (da 900).

Frank

Punti salute ridotti a 6700 (da 7000).

Punti salute ottenuti con l'abilità stellare "Baluardo" ridotti a 1340 (da 1400).

Moltiplicatore dei danni del gadget "Calamita per brawler" ridotto al 50% (dal 100%).

Meg

Punti danno dell'attacco base del mecha ridotti a 150 (da 170).

Buster

Punti salute ridotti a 5000 (da 5200).

Berry

Velocità di caricamento della super generata dalle cure ridotta a 50 (da 75).

Ambra

Punti danno causati col gadget "Fiamme danzanti" ridotti a 1890 (da 2100).

Kit

Punti salute guariti col gadget "Doppio cheeseburger" ridotti al 30% (dal 40%).

Moe

Al rilascio, le statistiche di Moe saranno le seguenti.

Attacco base senza trivella aumentato a 600 (da 500).

Punti danno e spinta verso l'alto causati dalla super ridotti a 800 (da 1000).

Attacco base della trivella ridotto a 280 (da 340).

LE ALTRE MODIFICHE

Barryl

Barryl può conservare fino a due cariche della super.

Gelindo

Punti danno della super aumentati a 820 (da 610).

Modificatori della modalità Classificata

Novità

GADGET SENZA LIMITI: i gadget hanno usi illimitati, ma si devono aspettare 15 secondi tra un uso e l'altro.

SLANCIO: la velocità di movimento aumenta temporaneamente ogni volta che colpisci un nemico.

Le modifiche alla maestria

Ora, per ottenere dei punti della maestria, sono necessarie delle prestazioni minime durante uno scontro.

Questo cambio non dovrebbe interessare la maggior parte dei giocatori che gioca normalmente e mira a penalizzare coloro che accumulano punti abusando del sistema e che, di conseguenza, rovinano il divertimento degli altri.

Le altre modifiche e le risoluzioni di errori