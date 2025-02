Ciao ciao cromatico!

I crediti cromatici e la relativa rarità saranno rimossi dal gioco nell'aggiornamento di dicembre. Oltre a questo, arriveranno molte altre modifiche, incluso un evento di addio alla rarità e ai crediti cromatici chiamato "Ciao ciao cromatico" (#ChromaNoMore)!

Ma iniziamo descrivendo tutti i cambiamenti che arriveranno con la rimozione dei crediti cromatici.

Modifica delle rarità dei brawler cromatici

Ogni brawler cromatico riceverà una rarità diversa e tutti (tranne Charlie) saranno disponibili anche sulla Rotta delle Starr nel prossimo aggiornamento. Charlie, invece, apparirà sulla Rotta delle Starr subito dopo la fine della stagione del circo bizzarro.

Ecco le nuove rarità per i vari brawler di questa rarità.

Epica: Pearl, Mandy, Maisie, Sam, Lola, Ash, Belle, Gelindo e Colette.

Mitica: Lou, Ringhio, Buzz, Fang, Janet, Otis, R-T, Charlie, Eve e Buster.

Leggendaria: Cordelius ed Energetik.

Tutti i crediti cromatici verranno convertiti in crediti normali.

Al momento, trovi i crediti cromatici nelle soglie del Brawl Pass, in quelle delle maestrie, nel negozio, nel Cammino dei trofei e nel tuo account (se non li hai già spesi), ma le cose cambieranno col prossimo aggiornamento, come segue.

Brawl Pass e Cammino dei trofei

Tutti i crediti cromatici non ritirati nella stagione attuale del Brawl Pass e nel Cammino dei trofei verranno convertiti in crediti (con un tasso di conversione di 1,85 crediti per ogni credito cromatico).

I crediti cromatici non ritirati nelle precedenti stagioni del Brawl Pass saranno usati in automatico per il brawler che stai sbloccando attualmente. Se hai già sbloccato tutti i brawler, questi crediti miglioreranno la tua fama.

Maestrie

I premi della maestria sono abbinati alla rarità del brawler: maggiore è la rarità, migliori saranno i premi.

Poiché i brawler cromatici saranno distribuiti in diverse rarità, le ricompense in palio nel menu della loro maestria si baseranno sulla nuova rarità di questi brawler.

Questo significa che i premi delle maestrie dei brawler che diventano epici saranno inferiori a quelli attuali, perciò ti conviene migliorare i loro progressi ora che sono ancora cromatici!< /p>

Crediti cromatici nell'account (non ancora spesi)

Si trasformeranno in crediti, con un tasso di conversione di 1,85 crediti per ogni credito cromatico.

Dopo la conversione, li troverai nella sezione della posta del gioco.

Potrai ritirarli in qualsiasi momento, ma tieni presente che, man mano che ricevi nuovi messaggi, potrebbe essere difficile reperire quelli che contengono i crediti, oppure potresti dimenticarti di averli ricevuti, quindi ritira queste risorse appena puoi.

Negozio

I crediti cromatici vinti non saranno più disponibili nei premi giornalieri standard e in quelli "bingo".

Modifiche ai premi delle passate stagioni del Brawl Pass</ p>I premi delle precedenti stagioni del Brawl Pass verranno ritirati per te non appena sarà disponibile il nuovo aggiornamento. Ciò significa che qualsiasi risorsa che hai vinto ma non ritirato verrà automaticamente consegnata al tuo account.Se tra queste ci sono anche i crediti cromatici, essi verranno convertiti in crediti e inviati al brawler che stai sbloccando in quel momento o, se hai già tutti i brawler, miglioreranno i punti fama in tuo possesso.Se desideri ricevere i tuoi crediti cromatici nei messaggi di posta piuttosto che usarli nella Rotta delle Starr o per la tua fama, dovrai ritirarli prima dell'arrivo dell'aggiornamento.Inoltre, d'ora in poi, i premi delle stagioni passate del Brawl Pass che hai conquistato ma non ritirato ti saranno assegnati in automatico all'inizio di ogni nuova stagione.Questa modifica purtroppo penalizzerà i giocatori che stavano trattando questa funzionalità come una vera e propria banca, tenendo al sicuro per un po' i propri crediti. Tutte le altre risorse non dovrebbero essere influenzate dalla modifica, poiché non presentano limiti. D'ora in poi, anche i bling ritirati per te dal gioco dovrebbero superare il limite.Ci scusiamo per eventuali disagi, ma la situazione dovrebbe stabilizzarsi con l'introduzione del nuovo Brawl Pass a gennaio, che prevede le seguenti modifiche.

Puntiamo a pubblicare un brawler ogni mese insieme al nuovo Pass mensile (ma le cose potrebbero cambiare in futuro, perché stiamo ancora sperimentando la funzionalità).

Ciò significa che tutti i crediti non ritirati in una stagione precedente andranno al brawler che stai sbloccando o a quello appena pubblicato oppure miglioreranno la tua fama, se hai già sbloccato tutti i brawler.

Dopo il nuovo aggiornamento, la rarità cromatica non esisterà più, quindi se ti mancano solo i brawler cromatici, i crediti ritirati automaticamente andranno alla Rotta delle Starr.

Il brawler del mese sarà disponibile anche nei premi Starr subito dopo il periodo di accesso anticipato.

Charlie sarà disponibile anche nei premi Starr e nella Rotta delle Starr, ma solo all'inizio della nuova stagione (previsto per gennaio).

Oltre alle modifiche appena citate, nel 2024 potremmo anche introdurre delle migliorie al sistema della fama.

Miglioramenti della famaSiamo consapevoli che attualmente il sistema della fama presenta dei problemi, perciò lo ritoccheremo nel primo aggiornamento del 2024. Continueremo a offrire solo personalizzazioni, ma ora i giocatori riceveranno in premio una personalizzazione diversa per ogni nuova rarità di fama che raggiungeranno.Ecco quali saranno i premi.< ul>

Al 1º livello della fama riceverai un'icona del profilo.

Al 2º livello una reazione.

Al 3º livello una cornice (una nuova personalizzazione per il profilo da battaglia).

Questo è il piano attuale per il miglioramento della fama, ma non ne abbiamo ancora finalizzato i dettagli, perciò le cose potrebbero cambiare già con la pubblicazione dell'aggiornamento attuale.

Evento "Ciao ciao cromatico" (#ChromaNoMore)

Finalmente, la parte divertente! Dal 1º al 12 dicembre, daremo il via a un nuovo evento della community per congedare con stile i crediti cromatici e la relativa rarità. Puntiamo nuovamente ai 4 miliardi di eliminazioni, ma c'è una novità!

Per ogni traguardo che tu e la community raggiungerete, sbloccherete un evento diverso (Pioggia cromatica, Pioggia di gettoni, Pioggia di monete e altri), che si aggiungerà a quelli sbloccati nei traguardi precedenti. Ciò vuol dire che saranno attivi più eventi contemporaneamente!

Per seguire i progressi, ti basterà consultare l'indicatore nella sezione delle notizie, che sarà aggiornato ogni 30 minuti.

Ecco i traguardi attuali e quali sono gli eventi sbloccabili.

Sin dall'inizio chiunque potrà partecipare all'evento con premi Starr doppi, anche chi ha zero eliminazioni.

A 500 milioni di eliminazioni, sbloccherete "Maestri delle Maestrie", con cui riceverete il 50% in più di punti maestria.

A un miliardo, sbloccherete "Pioggia di monete".

A 1,5 miliardi, sbloccherete "Pioggia cromatica".

A 2 miliardi, sbloccherete "Pioggia di gettoni".

A 3 miliardi, sarà disponibile "Maestri delle Maestrie", ma questa volta guadagnerete il 100% di punti maestria in più.

A 4 miliardi, riceverete un premio Starr leggendario.

Ciò significa che, una volta sbloccato l'evento Pioggia di gettoni, tutti gli altri eventi a tema saranno raddoppiati! La parte più bella dell'evento è che riceverai tantissime risorse per ogni partita vinta!

Regali di #ChromaNoMore

Oltre ai premi in palio nell'evento, ne potrai ottenere altri grazie ai creatori di contenuti, che regaleranno il nuovo Brawl Pass Plus (di gennaio)!

E stavolta i codici cromatici in palio saranno cinque. Se sarai tra i fortunati e riceverai uno di questi codici, otterrai gratuitamente il nuovo Brawl Pass Plus (valido per gennaio) e anche tutti i brawler cromatici!

Per partecipare, cerca gli hashtag #ChromaNoMore e #Brawlstars sui social media!

Tre consigli su come sfruttare al massimo i premi dell'evento

Giocando partite normali, otterrai già molte risorse, ma vogliamo rivelarti tre modi per ottenere il massimo dei risultati!

Primo consiglio: i brawler cromatici cambieranno la loro rarità, quindi usa i tuoi crediti cromatici su quelli che diventeranno mitici e leggendari, così otterrai questi personaggi a un prezzo inferiore, prima che la loro nuova rarità aumenti il costo per sbloccarli.< /p>

Secondo consiglio: con le nuove rarità dei brawler cromatici, cambieranno anche i premi disponibili nelle loro maestrie dei brawler, perciò sfrutta i punti guadagnati dall'evento "Maestri delle Maestrie" per migliorare quelle dei brawler cromatici e raccogliere così premi migliori, prima che vengano assegnate le nuove rarità.

Terzo consiglio: più velocemente tu e la community raggiungete l'obiettivo, più risorse riceverete, quindi convinci tutti a giocare, sia gli amici che i nemici!

Goditi l'evento "Ciao ciao cromatico"! #ChromaNoMORE