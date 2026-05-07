Sblocca la skin di Finx signore del Vuoto GRATIS, potenzia le paladine Starr (e Spike) con delle trasformazioni speciali e sfida boss letali!

Le trasformazioni

Il modificatore di Starr Nova è presente nelle modalità di gioco a tema e in altre casuali del Cammino dei trofei. Quando è attivo, dei cristalli appariranno durante lo scontro, i quali ti permetteranno di assumere brevemente i panni di una delle cinque paladine Starr, cioè:

Spike paladina Starr

Bea paladina Starr

Juju paladina Starr

Ambra paladina Starr

Starr Nova paladina Starr (in arrivo prossimamente)

Ognuna di queste eroine ha il suo kit personale ed è di gran lunga più potente della sua versione normale, quindi fiondati a raccogliere i cristalli prima che lo facciano gli avversari!

Ci sono due varianti del modificatore: una è quella delle paladine Starr, mentre l'altra è quella di Starr Nova, che farà il suo debutto più avanti nell'evento.

Salire di livello con le paladine Starr

Le paladine Starr di base sono al livello 11 e possono essere migliorate fino al 30 aprendo i premi Nova. L'unica a fare eccezione è Starr Nova, che parte già dal livello massimo, ma il suo cristallo sarà disponibile solo dalla seconda settimana dell'evento, quindi non perderti il suo arrivo!

Ogni volta che potenzi una paladina con un premio Nova, attivi una carica per quel personaggio sulla schermata dell'evento e, toccandola, scatenerai un potente attacco contro Finx signore del Vuoto in persona!

Causa abbastanza danni a questo essere malvagio per ottenere GRATIS la sua skin, ma non rimanere con le mani in mano dopo averlo battuto! Anche se la minaccia è stata neutralizzata, l'evento continuerà e ti metterà di fronte a dei minacciosi portali, che dovrai ridurre in frantumi se vorrai portarti a casa delle ricompense speciali!

Tornando ai premi Nova, aprendone uno potrai trovare:

potenziamenti che faranno salire di livello le paladine Starr (40% di possibilità);

monete, punti energia, bling, gadget, abilità stellari e overdrive;

personalizzazioni Nova (reazioni, graffiti e icone del profilo);

skin di rarità diverse (da 79, 149, 199 e 299 gemme);

brawler di rarità varia (da epica a leggendaria);

ricompense ''jackpot'', che ti possono dare, ad esempio, 100 gemme, 1000 monete o cose simili.

Le battaglie contro le versioni malvagie di Colette e Finx

Affronta due spaventosi boss in una modalità Raid 5v1!

Colette malvagia

L'oscurità si è impadronita di Colette! Trova e distruggi i nidi di libri oscuri o rischierai che il campo venga invaso da versioni in miniatura di Colette signora del Vuoto! Evita che si moltiplichino o sarà la fine!

Finx boss malvagio

Questa è una battaglia divisa in due fasi e si farà sempre più tosta!

Batti Finx la prima volta e poi preparati a sfidare la sua versione maligna e molto più forte, facendo attenzione a: una torre nel mezzo dell'arena, che alternerà momenti in cui aiuterà o danneggerà la squadra; dei cloni di Kit, che il boss evocherà per sopraffare te e i tuoi alleati.



Dopo aver tolto di mezzo Finx alla difficoltà più alta, ti sarà mostrato il tempo più breve entro cui hai completato il combattimento e che potrai mettere in mostra per vantarti dell'impresa compiuta!

Quando una paladina Starr sale di livello con un premio Nova, questa attaccherà il boss dell'evento, cioè Finx signore del Vuoto.

Ogni giocatore ha il suo proprio Finx da eliminare e un indicatore dei progressi personale, che sarà gradualmente riempito aprendo i premi Nova. In soldoni, migliora il livello della paladina Starr, danneggia Finx e fallo fuori per sbloccare gratis la sua skin!

Ora va', trova i cristalli, rendi inarrestabili le tue guerriere (e Spike) e sventa la minaccia di Finx signore del Vuoto prima che l'evento finisca!

La missione inizia subito e durerà fino al 4 giugno, cioè fino al termine della stagione sulle paladine Starr.