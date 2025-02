MEEPLE (sorvegliante di rarità epica)

Meeple sa le regole di qualsiasi gioco da tavolo che sia mai esistito e, se non le segui... Beh, meglio che tu non lo scopra. Odia quelli che giocano sporco, ma sui suoi imbrogli non ha proprio nulla da dire!

Attacco base: PROVA DI ABILITÀ Meeple spara vari colpi che inseguono leggermente il nemico più vicino.

Super: SUCCESSO CRITICO Meeple tira un d20 e, inspiegabilmente, esce un 21 naturale, che permette ai suoi colpi e a quelli degli alleati di attraversare gli ostacoli ambientali, a patto di essere sferrati nell'area della super.

Abilità stellare: SENZA PASSARE DAL VIA Quando spari attraverso gli ostacoli ambientali, causi punti danno in più.

Abilità stellare: GAME MASTER La super di Meeple aumenta anche del 20% la velocità di ricarica dei colpi degli alleati che si trovano nell'area.

Gadget: TORRI LANCIADADI L'attacco successivo all'attivazione del gadget crea delle torri lanciadadi attorno all'area d'impatto e causa dei danni.

Gadget: NON T'ARRABBIARE Meeple s'infuria con i nemici vicini e li stordisce. Meno punti salute ha Meeple, più lungo è lo stordimento.

Titolo della maestria: GAME MASTER

OLLIE (tank di rarità mitica)

Ollie va in giro per lo Starr Park a fare trick e a combinare guai col suo hoverboard personalizzato. È anche un appassionato di hip hop classico e il ritmo delle canzoni che ascolta è così contagioso che tutti i brawler si mettono a ballare non appena le sentono!