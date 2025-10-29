イベントでは20個の扉が登場し、それぞれの扉の向こうには報酬が隠されています！

ただし、開けられるのは10個まで！

コミュニティ全体で1日に8000万件のクエストを達成すると、扉の鍵が1つ手に入ります。追加クエストや特別なメガクエストも定期的に登場するので、そう高い目標ではありません！

どの扉を開けるかは、ゲーム内のニュースタブでプレイヤーが投票して決定します！これを読んでるってことは、もう投票場所は分かりますよね？

扉の開放シーンと報酬の内容は毎日午前8時（UTC）に、事前収録の映像でブロスタのSNSに公開します。

1日に開けられる扉は1つだけ。ただし最終日だけは、なんと3つの扉を同時に開けられます！

報酬：

ハイパーチャージスタードロップ1個

寿司ロール10個

ランダムスタードロップ10個

ランダムスタードロップ1個

パンプキンボックス3個

ハイパーチャージスキン「漫画 ケンジ」

メガボックス2個

ウルトラトロフィーボックス1個

エメラルド20個

エメラルド1個

ルミ（所有済みの場合は1000クレジット）

1000パワーポイント

500パワーポイント

200パワーポイント

1000コイン

200コイン

1コイン

500クレジット

ブロウィンスプレー

モーティスが2日間ゲームから削除！

特別プレゼント企画

抽選で10名に100万エメラルドが当たります！

やることはとっても簡単！投票した扉のスクリーンショットをSNSに投稿して、ハッシュタグ #ScaryDoors と #BrawlStars! を付けるだけ！投稿した日数が多いほど、当選のチャンスもアップします！

よくある質問：

各日の報酬はいつ受け取れますか？

鍵がアンロックされていれば、毎日午前8時（UTC）に配布されます。目標を早めに達成しても、配布時間は同じです。

同じ報酬が複数回抽選される可能性はありますか？

いいえ。一度開けた扉は投票対象から外れます。

クエストをすべてクリアしました。他にできることはありますか？

まだクエストを全部クリアしていないフレンドに声をかけましょう！

ケンジを持っていません。ハイパーチャージスキン「漫画 ケンジ」はどうなりますか？

ケンジを持っていない場合は、スキンバンクに保管されます！