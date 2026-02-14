皆さんの夢がついに叶います！今年のバレンタインは、キャラクターとのデートをお楽しみください！

2月14日から2月25日まで、5人のキャラクターとデートして報酬をゲットしましょう！

デートについて

デートはゲーム内のブロスタニュースからアクセスできます。現実のデートと同じように、各デートには2つのフェーズがあります。

フェーズ1 ：最初のコミュニティ目標は、1日のうちにコミュニティ全体で「デート相手のキャラクターを使って2000万回撃破」を達成することです。全員でラブボックスをゲットし、デートをアンロックしましょう！

フェーズ2：デートの始まりです！キャラクターと会話して、彼らの悲惨な身の上話やトラウマに耳を傾けてあげてください。デートの最後には、お楽しみも待ってますよ！コミュニティで最終回答を選ぶと、キャラクターのラブメーターが動きます。キャラクターを喜ばせて、より豪華な報酬の獲得を目指しましょう！

ラブメーター

ラブメーターの値は、最後の決断によって左右されます！相手を喜ばせるほど上昇し、報酬が豪華になる仕組みです。

コミュニティ内で話し合い、最も良いと思う回答を選択をしましょう。期間は1日です。性格や好みを踏まえて、キャラクターが喜びそうな回答はどれか考えてあげてください。タイマーの時間内であれば、選択を変更することもできますが、カウントダウン終了後はラブメーターが固定され、報酬のグレードが決定します！

報酬

フェーズ1の目標を達成時には確定でラブボックス1個、各デートの終了時にはグレードに応じた報酬が手に入ります。

デート1 ：最大2000コイン（500または1000から）

デート2 ：最大2000パワーポイント（500または1000から）

デート3 ：カオスドロップ最大8個（2個または5個から）

デート4 ：スプレー、ピンズ、またはレジェンドレアスキン「スタジャン番長 ストゥー」！

デート5 ：最大で無料キャラクター1体（1000ダブルXPまたは1000プロパスXPから）

デート6：¯\_(ツ)_/¯

コミュニティプレゼント企画

抽選の当選者10名、および各当選者が選んだ1名のプレイヤーの合計20名に、100万エメラルドをプレゼント！

参加方法：

各デートで選んだ最終回答のスクリーンショットを、ハッシュタグ#Brawlentines と#BrawlStarsをつけてSNSに投稿してください。

投稿した日数が多いほど、当選のチャンスもアップします！

最初のデートは現在開催中！アンバーを使って2000万回撃破して、アンバーとのデートをアンロックしましょう！