オリジナルメニュー「ブロスタ 刀の王国ラーメン」が登場🍜

ノリの釣り竿や、寿司職人のケンジをイメージした、魚介風味を感じられる一杯です🎣

トッピングには、特別に開発した肩肉のチャーシューや煮玉子、「刀の王国」をモチーフにした特製海苔がついてくる！

コラボ仕様のどんぶりで運ばれてくるよ🍥

※コラボラーメンは1日300食限定です。販売状況により、当日分が売り切れとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

②コラボ装飾