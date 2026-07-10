ブロスタ×『東京豚骨ラーメン 池袋 屯ちん』コラボ開催！
『東京豚骨ラーメン 池袋 屯ちん』× ブロスタコラボが7月10日(金)からスタート！
盛りだくさんの内容を紹介します！
コラボ店舗は「池袋本店」
場所：屯ちん池袋本店（池袋駅周辺に2店舗あるうち、東口のほうにある「池袋本店」のみのコラボです）
住所：東京都豊島区南池袋２丁目２６−２ ルート南池袋ビル 1F
営業時間：11:00~23:00(年中無休)
コラボ開催期間：2026年7月10日(金)〜8月2日(日)
コラボ内容
①コラボラーメン
オリジナルメニュー「ブロスタ 刀の王国ラーメン」が登場🍜
ノリの釣り竿や、寿司職人のケンジをイメージした、魚介風味を感じられる一杯です🎣
トッピングには、特別に開発した肩肉のチャーシューや煮玉子、「刀の王国」をモチーフにした特製海苔がついてくる！
コラボ仕様のどんぶりで運ばれてくるよ🍥
※コラボラーメンは1日300食限定です。販売状況により、当日分が売り切れとなる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
②コラボ装飾
📜店内がブロスタ一色になります！
入口では、刀の王国トリオが描かれた特製のれんでお出迎え！壁に貼られたブロスタポスターもお見逃しなく。
お店の中にフォトスポット用のアクリルスタンドもあるので、ぜひ写真を撮って思い出を残しましょう📷️
③コラボノベルティ
コラボ期間中、ここでしか手に入らないオリジナルグッズを数量限定で配布します！
・オリジナル厚紙うちわ
（コラボメニューをご注文いただいた方限定／毎日先着で30名様）
・オリジナルステッカー
（コラボメニューをご注文いただいた方限定）
※うちわ・ステッカーのいずれも、なくなり次第配布終了となります。
※配布期間・条件などは変更となる場合があります。
④SNSキャンペーン
コラボ期間中、コラボラーメンや「屯ちん」池袋本店の様子を撮影し、ハッシュタグ「#ブロスタ刀の王国」をつけてSNSに投稿しましょう！ 投稿してくれた方の中から抽選で10名様に、屯ちんコラボ限定のオリジナルどんぶりとTシャツをセットでプレゼント！
参加方法：
①コラボラーメンや、コラボ期間中の「屯ちん 池袋本店」店内・入口などの写真や動画を撮影
②「#ブロスタ刀の王国」を付けて、XまたはInstagramへ投稿
賞品：コラボ限定オリジナルどんぶり＆コラボ限定オリジナルTシャツセット（10名様）
⑤コラボ記念！ブロスタ公式生放送
7月19日(日)12:30から、コラボを記念したブロスタ生放送を実施します📢
ブロスタクリエイターたちや、公式中の人も出演決定！特別ゲストも…？
詳細は後日発表するのでお楽しみに！
注意事項
※ 撮影の際は他のお客様の顔が映らないよう、周りの方に配慮して撮影してください。
※ 10:30より前に店頭に並ぶことはご遠慮ください。また、10:30以降に並ぶときは、近隣店舗の迷惑にならないよう、店の指示に従って下さい。
※ 仕入状況・販売状況により、予告なく販売を中断・中止、または販売数が前後する場合があります。
※ 写真はすべてイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。
※ コラボラーメン、うちわ、ステッカーはなくなり次第終了ですのでご注意ください。