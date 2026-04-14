ブロスタを止めるな！ - コミュニティイベント
無料バフィー、「ロワイヤル トランク」スキン、その他資源をゲットするチャンス！条件は、ブロスタのプレイを止めないことです！
イベントの仕組み：
毎日、バトルで6勝してください！コミュニティ全体で達成した人数が多くなるほど、もらえる報酬も豪華になります！
自分が目標を達成したら、次はフレンドにも声をかけて、6勝するまでバトルを続けるように頼んでみましょう！最高の報酬を手に入れるには、1人でも多くの人に毎日6勝を達成してもらう必要があります！
また、コミュニティで毎日のSNSミッションを達成すれば、追加のカオスドロップを入手することもできます。
毎日更新されるSNSミッションは、コミュニティイベント画面より確認可能です。
その内容は、YouTubeで特定のブロスタ動画を高評価する、好きなコンテンツクリエイターをタグ付けする、特定の言葉をコメントをする、などなど！毎日忘れずにコミュニティイベント画面を確認しましょう！
目標達成を後押しするため、イベント期間中はその日の最後の1勝で確定カオスドロップが2個登場します。
手に入る報酬は以下となります。
カオスドロップ
パワーポイント
エメラルド
スキン「ロワイヤル トランク」
スタードロップ
ランダムなバフィー
ダブルXP
ジュエルチップ
プロパスXP
トロフィーボックス
毎日の勝利でカオスドロップ2個
毎日のSNSミッションで追加カオスドロップ
プレゼント企画：
毎日のSNSミッションを達成すると、エメラルドプレゼント企画に参加できます！ミッションを達成したプレイヤーの中から、毎日ランダムで選ばれる幸運な1名に10万エメラルドをプレゼント！当選者は1日1人です。さっそくミッションに挑戦してみましょう！
イベントは本日から、4月24日午前8時（UTC）まで開催されます。
それでは… レッツ、 #KEEPBRAWLALIVE！