2025年を振り返って

バズ・ライトイヤーに加え、トイ・ストーリーのIPを基にしたスキンシリーズも作成。2025年1月には「ピザ・プラネットのアーケード」を舞台とした期間限定イベントを開催しました。軽快な2対2ゲームモードのバリエーションのほか、（物議を醸した）エアホッケーなどの新ゲームモードも導入しました。1月のシーズンでは、新スキンや新キャラクター「ミープル」、さらにバズ・ライトイヤースキン（サージ）の無料アンロックも可能となっていました！これらはすべて、バズ・ライトイヤーとブロスタのキャラクターが出演する動画シリーズと共に展開され、特にアニメーション動画だけで4000万回以上の再生回数を記録しました。開発チームの手による各コンテンツのクオリティは、当時も今も大きな自信と誇りを持っています（ゲーム内外を問わず）。

ここまで聞くと、プロジェクトは順風満帆だったように聞こえるかもしれませんが、実際はどうだったのか？

正直に言えば、良い結果とはなりませんでした。バズ・ライトイヤーのブロスタへの参戦は大きな話題を呼んだものの、期間限定の実装はさまざまな形でゲームに悪影響を及ぼしました。バズ・ライトイヤーは明らかに強力すぎたため、使用率が異常なほど高く、マッチメイキングや通常のゲーム進行をかき乱す存在となったのです。バズ・ライトイヤーがコミュニティの大きな負担となったのは明らかですが、同時に多くのプレイヤーがプレイを楽しんでいたことも事実です。これは、特にバズ・ライトイヤーがゲームから削除された際、ゲーム内活動が即座に低下したことからも容易に見てとれます。

しかし、問題はこれだけではありませんでした。既存のキャラクターのようにミープルを月末（2024年12月）にリリースするのではなく、ピザ・プラネットのアーケードイベントの一環として、全プレイヤーが無料で入手できるようにすれば、コミュニティが満足するだろうと開発チームは考えていました。しかし、私たちの目論見は外れ、予期せぬ結果が待っていたのです。シーズン終了前に全キャラクターをアンロックしていたプレイヤーは、ブロスタパスで集めたクレジットが名声に割り当てられるようになりましたが、これが大不評でした。

また、イベントストアでアンロック可能なスキンがトイ・ストーリーのものでなかったため、コラボとの齟齬や悪い意味でランダム性を感じさせる内容となっていました。さらに、追い打ちをかけるようにイベント通貨のバグが発生し、大変な混乱を招きました。まとめると、2025年1月のイベントはあらゆる点から見て期待外れでした。収益と月間アクティブプレイヤー数が、2024年12月から2025年2月にかけて約20％減少したことから考えても、この総評は疑う余地がありません。

「季節性」というものは確かに存在します。つまり、冬休みなどの休暇が終わって学校や職場に戻る際に、プレイヤーの行動やエンゲージメントが変化するのはよくあることです。しかし、2025年1月から2月にかけて、1日のアクティブプレイヤーを予想以上に多く失う結果となりました。大がかりな路線変更を必要とするこの傾向は1月から確認されていましたが、次のアップデートに向けて迅速に対応する態勢が開発チーム内で整っていませんでした。

アップデート60は2025年2月にリリースされました。本アップデートはエンドゲームプレイヤーを主軸とし、ガチバトルシステムの刷新に重点を置くものでした。さらに、コミュニティから好評を博した新キャラクター「フィンクス」と「ルミ」の2体を実装。有名カードゲーム『UNO™』との小規模コラボも実施しました。