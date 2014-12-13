【12/13・14】 ブロフェス開催決定！
ブロフェス開催決定！
2025年12月13日(土)・14日(日)の2日間、ブロスタのオフイベ【ブロフェス】開催決定！
場所は「渋谷ストリーム」⚡️
ブロフェスへの参加は無料・事前申し込みも不要！
ブロスタファンのみんな、渋谷に集合だ！
ブロフェスの見どころ
メガボックスステーション
リアルで体験できる「メガボックスステーション」を用意！
レアからレジェンドレアまで異なるアイテムが当たるチャンス✨
メガボックスステーションへの事前応募は12/6(土)18時まで！
申し込みURLはここ👇
https://forms.gle/WYvPjRjpMypzdpE6A
※ブロフェスへの参加に申し込みは不要ですが、メガボックスステーションは、事前応募で当選した方のみ参加いただけます。
ステージイベント
ブロフェスで開催されるステージイベントはこちら！
世界一決定戦に出場した選手たちのトークショーや、はじめしゃちょー軍とYAPIMARU軍に分かれての対決企画、そして12/14(日)は、あの「ブロスタオールスター」をステージで⚡️
一部ステージイベントは生配信も予定しています！お楽しみに📢
※時間帯や内容、出演者は予告なく変更となる可能性があります。
はじめしゃちょーも参戦決定！
はじめしゃちょーは、7年前からブロスタプレイヤーだって知ってた？
今回は熱いトークや、プロ選手・クリエイターとの対戦企画、はじめしゃちょーとブロスタのコラボステッカーも配布予定⚡️
また12/13(土)12時～13時のみ、メガボックスステーションではじめしゃちょーからアイテムを手渡してもらえる貴重なチャンスも✨
メガボックスステーションへの事前応募は12/6(土)18時まで！
申し込みURLはここ👇
https://forms.gle/WYvPjRjpMypzdpE6A
クリスマスを一緒にお祝い！フォトスポット
ブロスタキャラと一緒にクリスマスをお祝いできる、特別なフォトスポットを用意！ぜひみんなで一緒に写真を撮ってね。
もしかするとブロスタクリエイターがフォトスポットに出没することもあるかも…？
メガボックスステーションに関するQ&A
・何がもらえるの？
ボックスから出したレアリティに応じてブロスタグッズがもらえます。中には、桜スパイクのキャップ、クロウのバケットハットなど、日本オリジナルで今回初登場のブロスタグッズも！
また、メガボックスステーションに当選した方全員に、アクリルキーホルダーやシールセットなどをプレゼントします。
・当選結果はいつわかるの？
12/9(火)13時以降に、当選者の方にメールをお送りします。
※落選された方にはメール連絡はありません。
・間違えて入力してしまったらどうしたらいい？
もう一度入力し直してOKです！内容が重複している場合、最新の申込みが有効になります。
・複数のゲームIDを使って何度も参加することはできる？
できません。お一人様1つのプレイヤーIDのみが有効です。複数のIDを使い複数回の当選をされている場合でも、2回目以降の当選は無効となります。
・友だちに当選権利を譲ることはできる？
できません。お金のやりとりが発生する・しないに関わらず、当選権利を人にあげることは禁止です。
【「ブロフェス」参加規約】
https://drive.google.com/file/d/1MFNkv6FRD1E6hKrqrnOY39B3xrxzha_m/view
※参加規約は予告なく変更・追加となる場合がございます。