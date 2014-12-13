・何がもらえるの？

ボックスから出したレアリティに応じてブロスタグッズがもらえます。中には、桜スパイクのキャップ、クロウのバケットハットなど、日本オリジナルで今回初登場のブロスタグッズも！

また、メガボックスステーションに当選した方全員に、アクリルキーホルダーやシールセットなどをプレゼントします。



・当選結果はいつわかるの？

12/9(火)13時以降に、当選者の方にメールをお送りします。

※落選された方にはメール連絡はありません。



・間違えて入力してしまったらどうしたらいい？

もう一度入力し直してOKです！内容が重複している場合、最新の申込みが有効になります。



・複数のゲームIDを使って何度も参加することはできる？

できません。お一人様1つのプレイヤーIDのみが有効です。複数のIDを使い複数回の当選をされている場合でも、2回目以降の当選は無効となります。



・友だちに当選権利を譲ることはできる？

できません。お金のやりとりが発生する・しないに関わらず、当選権利を人にあげることは禁止です。





【「ブロフェス」参加規約】

https://drive.google.com/file/d/1MFNkv6FRD1E6hKrqrnOY39B3xrxzha_m/view

※参加規約は予告なく変更・追加となる場合がございます。



