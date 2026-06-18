ブロスタコミュニティ全体が2チームに分かれ、マッチ前にチーム名やロゴなどを決定します。

最初の2日間は、投票でチーム作りを進めていきます。

1日目 | チーム名投票

2つの単語リスト（形容詞と名詞）から言葉を組み合わせて、チーム名の候補に投票します。

2日目 | バッジをデザイン

バッジの形、色、アイコンを選んで、大会で使うチームのシンボルを作成します。

大会の流れ

チーム結成後は、2ステージ構成の12日間にわたるadidasスターカップ大会の火蓋が切って開かれます。

ステージ1 | グループステージ（6月20日～6月25日）

グループステージでは、全3マッチを戦います。一部のマッチでは、「レンジャー牧場トリオ」や「キャンディスタンド」などのキャラクターが登場するNPCチームと対戦します。とはいえ本気の勝負なので、油断は禁物です！

マッチの仕組み

各マッチは2日間にわたって開催されます。2日間のうちに、新ゲームモード「スーパーブロストライカー」で勝利を重ね、相手チームより早くコミュニティバーを最後まで進めましょう。NPCチームのバーは時間経過で自動的に進むので、リードを保つことが大切です！

グループマッチ3（6月24日～25日）

ここでついに、コミュニティチーム1とコミュニティチーム2が初めて激突！勝利して流れを引き寄せましょう！

第2ステージ | ノックアウトステージ（6月26日～7月1日）

グループステージ終了後

準々決勝

（6月26日～27日）

準決勝

（6月28日～29日）

グランドファイナル

（6月30日～7月1日）

コミュニティチーム1 vs コミュニティチーム2因縁の再戦！

グランドファイナルはスピード勝負です。先にバーを最後まで進めたチームが、adidasスターカップ大会を制します！