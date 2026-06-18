adidasスターカップ開幕！
adidasスターカップは、初開催となるサッカーコミュニティイベントです。仲間と一丸となってブロストライカーチームを作り上げ、究極の栄誉「adidasチャンピオン」のキャッチフレーズをかけてトーナメントで火花を散らしましょう！無料キャラクターや無料スキン、カオスドロップなどの報酬も用意されています！
イベントの開催期間は、本日から7月1日までです。（最終報酬は7月2日までに配布）。最初はNPCキャラクターチームと2つのコミュニティチームが戦い、最後はグランドファイナルでコミュニティチーム同士が再び激突して決着します！レッツゴー🔥
イベントの仕組み
ブロスタコミュニティ全体が2チームに分かれ、マッチ前にチーム名やロゴなどを決定します。
最初の2日間は、投票でチーム作りを進めていきます。
1日目 | チーム名投票
2つの単語リスト（形容詞と名詞）から言葉を組み合わせて、チーム名の候補に投票します。
2日目 | バッジをデザイン
バッジの形、色、アイコンを選んで、大会で使うチームのシンボルを作成します。
大会の流れ
チーム結成後は、2ステージ構成の12日間にわたるadidasスターカップ大会の火蓋が切って開かれます。
ステージ1 | グループステージ（6月20日～6月25日）
グループステージでは、全3マッチを戦います。一部のマッチでは、「レンジャー牧場トリオ」や「キャンディスタンド」などのキャラクターが登場するNPCチームと対戦します。とはいえ本気の勝負なので、油断は禁物です！
マッチの仕組み
各マッチは2日間にわたって開催されます。2日間のうちに、新ゲームモード「スーパーブロストライカー」で勝利を重ね、相手チームより早くコミュニティバーを最後まで進めましょう。NPCチームのバーは時間経過で自動的に進むので、リードを保つことが大切です！
グループマッチ3（6月24日～25日）
ここでついに、コミュニティチーム1とコミュニティチーム2が初めて激突！勝利して流れを引き寄せましょう！
第2ステージ | ノックアウトステージ（6月26日～7月1日）
グループステージ終了後
準々決勝
（6月26日～27日）
準決勝
（6月28日～29日）
グランドファイナル
（6月30日～7月1日）
コミュニティチーム1 vs コミュニティチーム2因縁の再戦！
グランドファイナルはスピード勝負です。先にバーを最後まで進めたチームが、adidasスターカップ大会を制します！
adidasハーフタイムチャレンジ
勝負をさらにおもしろくするため、各マッチの2日目には「adidasハーフタイムチャレンジ」が登場します。クリアすれば、通常報酬に加えてボーナス報酬を獲得できます。詳細情報は2日に1度、各日午前8時（UTC）までにショート動画でお届けします。イベント画面と公式SNSをお見逃しなく！
報酬
イベント期間中の報酬と、adidasハーフタイムチャレンジクリア時に入手できるアップグレード後の報酬は以下の通りです。
ダブルXP 1000ポイント分またはキャラクター「ジェヨン」（代替報酬：1000クレジット）
3000ジュエルチップまたはスキン「フィールド オーティス」
メガトロフィーボックスまたはウルトラトロフィーボックス
カオスドロップ5個またはカオスドロップ10個
1000コインまたは2000コイン
1000パワーポイントまたは2000パワーポイント
特別プレゼント企画
抽選で10名のプレイヤーに、100万コイン＋100万パワーポイントをプレゼント！
応募方法
スーパーボールで決めた自慢のゴールを動画にして、Instagram、X、Reddit、TikTokのいずれかに毎日投稿しましょう！
投稿には必ず「#adidas #BrawlStars」のハッシュタグを付けてください。
当選者にはイベント終了後にご連絡いたしますが、場合によっては数日お待ちいただく可能性がございます。あらかじめご了承ください。
それでは、健闘を祈ります！