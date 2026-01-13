Skip to content
2026年1月13日
Blog – Brawl Stars

#RandomBS イベント概要！

今日から1月22日まで、ブロスタが大混乱！#RandomBS イベント期間中は、毎日ランダムな要素がゲーム内に登場し、ゲームプレイが大きく変わります。

ランダムな要素は3つのカテゴリーに分かれており、コミュニティで協力して目標を達成すると、その日の報酬がアンロックされます！

ランダムな3つの要素：

  • デイリー特別ルール

  • デイリーコミュニティ目標

  • デイリー報酬（3種類の報酬の中から1つが選ばれます）

今日の内容：

  • **特別ルール：**全ゲームモードで特別ルール「一撃必殺」が有効！

  • **目標：**24時間以内に7億回撃破

  • **報酬：**ダブルXP 2567ポイント分、メガボックス1個、またはカオスドロップ2個

目標を達成すると、手に入る報酬が翌日発表されます！

特別ルール、目標、報酬の確認方法

毎日午前8時（UTC）頃にブロスタ公式SNSページにショート動画が投稿され、次回の特別ルール、目標、報酬候補が公開されます。前日に目標を達成していれば、選ばれた報酬も動画内で同時に発表されます。

今回は報酬の選出方法が異なり、コミュニティマネージャーがさまざまなチャレンジに挑戦して報酬を決定します！

報酬一覧：

  • ダブルXP 2567ポイント分、メガボックス1個、またはカオスドロップ2個

  • 1050ジュエルチップ、スタードロップ10個、または512パワーポイント

  • 1998プロパスXP、487コイン、またはピンズ1個

  • 212クレジット、スタードロップ2個、またはハイパーチャージスキン「スクラッチャー ポコ」

  • 111エメラルド、11エメラルド、または1エメラルド

  • 501ジュエルチップ、表記のスプレー、またはレジェンドレアスタードロップ1個

  • 寿司ロール3個、天使のドロップ6個、または悪魔のドロップ9個

  • プレイヤーアイコン1個、987パワーポイント、またはフィンクス無料ゲット！

  • 1002コイン、ダブルXP 2468ポイント分、またはメカボックス1個！

  • カオスドロップ2個、ハイパーチャージドロップ1個、またはトロフィーボックス1個

新たな特別ルール

毎日、24時間限定の特別ルールがゲームに登場します。以下は新特別ルールの一例です。

  • ゲームモード「ブロストライカー」縛り

  • 全アサシン使用禁止

  • バトルロイヤル+ だらけ

  • ビッグヘッド！？

ゲーム内や公式SNSページを毎日チェックして、次回の特別ルールを確認しましょう。

特別プレゼント企画

選ばれた10名のプレイヤーに、レジェンドレアスタードロップ100個をプレゼント！

参加方法：

  • ゲームプレイのワンシーンを投稿する（どんな場面でもOK）

  • #BrawlStars#RandomBS のタグを付ける

以上、とっても簡単です！1月23日のイベント終了後、当選者には直接連絡いたします。

レッツゴー！