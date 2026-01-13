今日から1月22日まで、ブロスタが大混乱！#RandomBS イベント期間中は、毎日ランダムな要素がゲーム内に登場し、ゲームプレイが大きく変わります。

ランダムな要素は3つのカテゴリーに分かれており、コミュニティで協力して目標を達成すると、その日の報酬がアンロックされます！