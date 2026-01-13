#RandomBS イベント概要！
今日から1月22日まで、ブロスタが大混乱！#RandomBS イベント期間中は、毎日ランダムな要素がゲーム内に登場し、ゲームプレイが大きく変わります。
ランダムな要素は3つのカテゴリーに分かれており、コミュニティで協力して目標を達成すると、その日の報酬がアンロックされます！
ランダムな3つの要素：
デイリー特別ルール
デイリーコミュニティ目標
デイリー報酬（3種類の報酬の中から1つが選ばれます）
今日の内容：
**特別ルール：**全ゲームモードで特別ルール「一撃必殺」が有効！
**目標：**24時間以内に7億回撃破
**報酬：**ダブルXP 2567ポイント分、メガボックス1個、またはカオスドロップ2個
目標を達成すると、手に入る報酬が翌日発表されます！
特別ルール、目標、報酬の確認方法
毎日午前8時（UTC）頃にブロスタ公式SNSページにショート動画が投稿され、次回の特別ルール、目標、報酬候補が公開されます。前日に目標を達成していれば、選ばれた報酬も動画内で同時に発表されます。
今回は報酬の選出方法が異なり、コミュニティマネージャーがさまざまなチャレンジに挑戦して報酬を決定します！
報酬一覧：
ダブルXP 2567ポイント分、メガボックス1個、またはカオスドロップ2個
1050ジュエルチップ、スタードロップ10個、または512パワーポイント
1998プロパスXP、487コイン、またはピンズ1個
212クレジット、スタードロップ2個、またはハイパーチャージスキン「スクラッチャー ポコ」
111エメラルド、11エメラルド、または1エメラルド
501ジュエルチップ、表記のスプレー、またはレジェンドレアスタードロップ1個
寿司ロール3個、天使のドロップ6個、または悪魔のドロップ9個
プレイヤーアイコン1個、987パワーポイント、またはフィンクス無料ゲット！
1002コイン、ダブルXP 2468ポイント分、またはメカボックス1個！
カオスドロップ2個、ハイパーチャージドロップ1個、またはトロフィーボックス1個
新たな特別ルール
毎日、24時間限定の特別ルールがゲームに登場します。以下は新特別ルールの一例です。
ゲームモード「ブロストライカー」縛り
全アサシン使用禁止
バトルロイヤル+ だらけ
ビッグヘッド！？
ゲーム内や公式SNSページを毎日チェックして、次回の特別ルールを確認しましょう。
特別プレゼント企画
選ばれた10名のプレイヤーに、レジェンドレアスタードロップ100個をプレゼント！
参加方法：
ゲームプレイのワンシーンを投稿する（どんな場面でもOK）
#BrawlStars と #RandomBS のタグを付ける
以上、とっても簡単です！1月23日のイベント終了後、当選者には直接連絡いたします。
レッツゴー！