ブロスタチャレンジャーズは、世界のさまざまな地域で開催される予定です。

DACH（ドイツ、オーストリア、スイス）

フランス

スペイン

イタリア

トルコ

南アジア

東南アジア

北米（アメリカ、カナダ、メキシコ）

韓国

日本

ブラジル

南米西部



地域ごとに、独自の大会、形式、予選ルートが設定されます。