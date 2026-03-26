ブロスタチャレンジャーズが始動！
ブロスタチャレンジャーズとは？
ブロスタチャレンジャーズは、ブロスタ チャンピオンシップのラストチャンス予選へと繋がる、地域別の新しいeスポーツ大会です。大会は各地域の主催者によって、プレイヤー層に合わせたさまざまな形式で実施され、これまで以上に多くのプレイヤーがローカル大会から大舞台を目指せるようになります！
地域
ブロスタチャレンジャーズは、世界のさまざまな地域で開催される予定です。
DACH（ドイツ、オーストリア、スイス）
フランス
スペイン
イタリア
トルコ
南アジア
東南アジア
北米（アメリカ、カナダ、メキシコ）
韓国
日本
ブラジル
南米西部
地域ごとに、独自の大会、形式、予選ルートが設定されます。
参加対象者
すでにプロプレイヤーである方も、競技を始めたばかりの方も、参加が可能です。チームを結成して、地域の大会に参加しましょう！
必須条件
16歳以上である必要があります
プレイヤー3名のうち2名は、大会が行われる地域に居住している必要があります
シーズン中、プレイヤーはブロスタチャレンジャーズとブロスタ チャンピオンシップのどちらにも参加できます
ブロスタチャレンジャーズ決勝戦への出場権を獲得したプレイヤーは、8月1日までに、ブロスタ チャンピオンシップへの参加を継続するかブロスタチャレンジャーズ決勝戦に出場するかを決定する必要があります
主な日程
3月～8月1日：地域別大会
9月5日～9月6日：ブロスタチャレンジャーズ決勝戦
ブロスタチャレンジャーズ決勝戦
各地域のトップチーム、合計12チームが、9月5日から9月6日にかけてトルコのイスタンブールで開催される、ブロスタチャレンジャーズ決勝戦へと進出します。
各地域大会を勝ち抜いた強豪たちが集い、ブロスタ チャンピオンシップのラストチャンス予選進出をかけてオフラインで激突します。チケットの販売は6月15日から開始されます。
始め方
参加方法、ルールブック、地域大会へのリンクなど、ブロスタチャレンジャーズについての詳細は、公式ハブ（supr.cl/brawlstarschallengers）をご覧ください。ソーシャルメディアのハッシュタグ「#brawlchallengers」もお見逃しなく。
最新情報は、ブロスタ eスポーツの公式チャンネルをご覧ください。詳しい参加方法は、各地域の専用ページからご確認いただけます。